Развод. Разводиться или нет?

Развод, казалось бы, дело обычное: полстраны разводится, и даже президент. Но все просто, только если речь идет о ком-то другом. Когда человек встает перед выбором, сохранять или нет собственную семью, выясняется, что мир рушится, а все варианты — один хуже другого.

Бывает, конечно, и так, что за тебя решение принял твой партнер. Это, с одной стороны, страшнее, потому что тебя не спросили, а с другой - проще, потому что ты как бы не несешь ответственности за происходящее. Но сегодня я хочу поразмышлять не об этом, а о ситуациях, когда мы сами чувствуем, что отношения зашли в тупик и готовы расстаться с некогда любимым человеком.

Тупики возникают по разным причинам: супруг не оправдал ожиданий, не разделяет наших целей, некорректно себя ведет (зависимости, грубость, измены и т.д.), прошла любовь, стало скучно, мы сами изменились или влюбились в другого человека. И вот в один, не такой уж прекрасный день мы понимаем, что больше нет никакого желания спешить домой, быть рядом с этим человеком и заботиться о нем; что без него нам лучше, чем с ним. С другой стороны, даже мысль о том, чтобы уйти, кажется преступной, потому что мы дали обещание и не можем предать. А еще должны думать о детях.

То, чему нас учили, формулируется как-то так: семья — это самое главное; с трудностями в отношениях сталкиваются все пары, нужно учиться их преодолевать, работать над собой и т.д. И вряд ли хоть с одним из этих утверждений можно поспорить. И все же я вижу что-то неправильное в том, что люди проживают всю жизнь бок-о-бок с нелюбимым человеком. Кажется, они не только теряют что-то важное сами, но и лишают этого важного своего партнера и своих детей. И имя этому важному — счастье.

Вернуть счастье можно по-разному. Иногда для этого нужно уйти, иногда остаться и преодолеть кризис в отношениях. И основная проблема в том, что сложно понять, какой выбор будет правильным в конкретной ситуации.

Когда пора расставаться?

На мой взгляд, разводиться стоит, если причины, которые удерживают вас в семье, связаны исключительно с такими мотивами, как долженствование.

«Я должна заботиться о супруге, он без меня не справится».

Мы должны не только заботиться, но еще любить и уважать этого человека. Своей жалостью мы унижаем его, мы словно говорим: «Я не люблю тебя, но я буду с тобой, потому что вряд ли тебя полюбит кто-то еще». Вы действительно, считаете, что супруг будет счастлив при таком вашем отношении? Что он сможет чувствовать себя уверенно или что ему захочется горы свернуть?

Нет, мы не только сами не наполняем его любовью, но и ведем себя, как собака на сене. Пока мы рядом, он не может начать новые отношения. Подобная история хорошо показана в фильме по роману Анны Гавальды «Я ее любил. Я его любила». Мужчина не решается расстаться с женой, когда застает плачущей свою секретаршу, от которой ушел муж. В итоге он до старости уныло живет с нелюбимой женой, а секретарша, спустя некоторая время, приходит в себя и заводит новый счастливый роман (на самом деле история в книге содержит куда больше смыслов – стоит прочитать).

«Я должна сохранить брак ради детей».

И, дети, конечно, скажут вам спасибо за то, что вы «всем ради них пожертвовали», а также за счастливое детство, проведенное в семье, где не было искренней теплоты, а то и звучала постоянная ругань. Думаете, им хорошо будет жить с осознанием, что родители не были счастливы «ради них» (читай: по их вине)?

«Я не могу разрушить семью».

А что такое семья? По моим понятиям, это отношения, в которых люди любят, уважают и поддерживают друг друга. А если близости нет, нет общих целей, если под одной крышей живут посторонние друг другу мужчина и женщина, которым даже сексом лень друг с другом заниматься, то что тут можно разрушить? Увы, все разрушено уже давно. А то, что осталось, только красивый фасад для родственников и знакомых, защищенный штампом в паспорте. Вы боитесь именно за этот штамп, поэтому повторяете как мантру «нельзя же разрушать семью»?

«Что скажут люди?»

Уже сам по себе статус замужней женщины (или женатого мужчины) вызывает уважение, это вам не «разведенка» какая-нибудь. Разрыв же вгонит в шок родителей, не понятно, как дальше общаться с родственниками супруга, к тому же неудобно перед коллегами и педагогами ребенка. Не известно, на чью сторону встанут ваши общие друзья и даже за реакцию близких подруг нельзя ручаться.

С другой стороны, ну и что? Люди посудачат и успокоятся — им куда важнее их собственные дела. А если найдется тот, кто бесповоротно отвернется от вас, то вряд ли он стоит сожаления. Конечно, и сейчас встречаются фанатики, утверждающие, что брак возможен только один раз и на всю жизнь, но в целом общество сегодня довольно терпимо относится к разведенным людям.

О разводе стоит подумать и в том случае, если в семье вас удерживают сугубо эгоистически-материальные причины.

«Жалко разменивать квартиру и остаться без машины».

Вот уж что-что, а материальные блага в нашей жизни приходят и уходят. Когда мы начинаем цепляться за них, отказываясь от чего-то глубокого и важного, мы почти наверняка по итогу и вовсе останемся ни с чем. Или останемся с квартирой, жизнь в которой будет не в радость. И, наоборот, когда мы делаем правильный с точки зрения нашего внутреннего предназначения выбор, все начинает складываться как будто само собой. И деньги приходят, и смена места жительства оказывается во благо, а не во вред.

«Мне не хватит денег».

Может быть, есть смысл задуматься о том, как больше зарабатывать. Жизнь с нелюбимым мужчиной только ради денег в чем-то сродни проституции, разве нет? Почти наверняка после развода произойдет временное падение уровня жизни, но иногда свобода стоит таких жертв.

«Некому будет помочь по хозяйству».

Мужчинам хочется получать свои борщи и наглаженные рубашки, а женщинам — прибитые полочки и починенные электроприборы. Только вот тут и впрямь встает вопрос об этике. Неужели нет никакого другого способа решить бытовые проблемы, кроме как эксплуатировать труд супруга? А как же все достижения технического прогресса (стиралки-посудомойки), еда на вынос, «мужья на час» и прочие платные сервисы? Объем бытовых хлопот только на первый взгляд кажется неподъемным. Почти наверняка все пугающие, несвойственные вашему полу дела, можно без проблем решить за умеренную плату.

Вряд ли веским поводом оставаться в браке стоит считать страх одиночества.

«Никто больше замуж не возьмет».

Порой возникает соблазн оценить свои шансы на вступление в новый брак, судя по тому, чем заканчиваются другие разводы. Сколько женщин с ребенком снова выходят замуж? А с двумя детьми? А если после сорока? Забудьте про статистику. Ваша жизнь зависит только от вас, а не от средней вероятности того или иного события. Если брак превратился в фикцию, а вы продолжаете его поддерживать, то ваши шансы на новые счастливые отношения равны нулю. У свободного человека они однозначно выше.

«Поживу одна и пойму, что мне никакие мужчины не нужны».

Маловероятно. Чаще, пожив какое-то время для себя, человек начинает испытывать потребность в новых отношениях. Но если и не начинает, то что в этом плохого? Вы обязаны кому-то обязательно состоять в браке, пусть и вопреки своему желанию?

Когда есть смысл сохранять отношения?

Если вы не уверены, что испробовали все возможные способы сблизиться супругом. Когда вы видите шанс изменить отношения, несомненно, им стоит воспользоваться. Да, никто не гарантирует, что ваши новые усилия принесут плоды. Но если вы не попробуете еще раз, то так и не узнаете этого, и потом, возможно, будете жалеть всю жизнь и обвинять себя, что расстались.

Если вы хотите сберечь отношения, но не знаете, как это сделать. Почти наверняка из ситуации есть выход, какой-то третий, неочевидный пока вариант. Возьмите время на обдумывание, обратитесь к литературе или психологу. Ведь не зря в народе говорится: было бы желание...

Если вы считаете, что «все мужики — сволочи» (ну или «все бабы — стервы»). Поверьте, нет никакого смысла отправляться на поиски новой пассии с таким убеждением в голове. Вам все равно будут попадаться одни сволочи, так стоит ли затевать развод? Как утверждают «мудрые» женщины: «Следующий муж будет такой же козел, а этот хоть родной отец детям».

Если вы не собираетесь меняться и уверены, что во всех проблемах имеющегося брака виноват ваш супруг. Оставшись прежним человеком, вы будете снова и снова выбирать людей того же типа, что и ваш нынешний партнер, так что шанс повторно, а то и троекратно наступить на одни и те же грабли вам обеспечен. Повторение тех же ошибок будет провоцировать нового супруга на те же прегрешения, что были свойственны предыдущему.

Одним словом, если есть желание начать новую жизнь, неплохо бы сначала как следует обдумать итоги предыдущего этапа, объективно оценить себя, свое поведение и даже собственные мысли и установки. Нет, совсем не нужно заниматься самоедством, а вот прикинуть, что вам мешало быть счастливым — очень даже полезно. Может быть, и имеющийся брак начнет устраивать. А нет — так нет: вы уйдете чуть позже, но с шансом на качественно новые отношения.

Когда причина, по которой вы хотите расстаться, лежит в плоскости внешних оценок, а не в плоскости вашего внутреннего мироощущения. Предположим, супруг сделал что-то, что противоречит общепринятым понятиям о правильном браке, но в остальном он устраивает вас. Ни родители, ни друзья, ни кто бы то ни было не вправе давать оценки вашему браку. И пусть оставят при себе все свои: «Он у тебя совсем не зарабатывает!» или «Она не только не готовит, она еще и детей рожать не хочет!» Проблема не в том, готовит или нет, рожает или нет, а в том, хорошо ли супругу в таких условиях.

Или, предположим, мужчина время от времени не может удержаться от мимолетных романов на стороне. Для одной женщины это будет неприемлемо — даже если она согласится терпеть, для нее это будет наказанием всю жизнь. А для другой, в силу внутренних причин — это будет малозначительным фактом, и она будет легко закрывать глаза на слабость супруга к женскому полу в силу его прочих неоспоримых достоинств. Ситуация одна и та же, но первой нужно разводиться, а второй — совсем не обязательно.

Если в отношениях удерживает сильная иррациональная привязанность. Возможно, так интуиция подсказывает вам, что данный человек еще должен сыграть в вашей жизни значимую роль и расставаться не время. Но, может быть, за такой сильной привязанностью стоит и что-то деструктивное. К примеру, стремление женщины «спасать» мужа-алкоголика или потребность «жертвы» оставаться рядом с агрессивным человеком.

И все же резать по живому в этом случае вряд ли будет правильным решением. Расставаясь, вы почти наверняка обрекаете себя на многократные и очень болезненные возвраты и уходы. Партнер начнет манипулировать вами, а вы будете легко поддаваться, в итоге страдать будете не только вы оба, но и дети. Так что, наверное, есть смысл начать с того, чтобы разобраться со своими внутренними проблемами (скорее всего, придется прибегнуть к помощи психолога), а потом, если нужно, разрывать отношения.

Вообще любые сильные чувства, даже негативные, признак того, что расстаться будет непросто. А может быть, там, за ревностью и обидами, прячется любовь, которую можно воскресить? На мой взгляд, пустота и безразличие — куда более безнадежный вариант.

Вопросы, на которые стоит ответить самому себе на пороге развода

* Пытаемся представить свою жизнь через 3-5 лет. Какой она может быть вместе с имеющимся супругом? Какой без него? В какой из нафантазированных реальностей вам комфортнее? (Ориентируемся на ощущения, а не на внешние критерии).

* Представьте вашего партнера с новой пассией. Какие чувства вызывает эта картина — облегчения или ревности?

* Вам есть чему учиться в имеющихся отношениях?

* При каком условии вы готовы остаться? (Предположим, что это, даже самое невероятное условие реализовалось — вам станет хорошо в отношениях?)

* Отложим в сторону слово «должен», и честно ответим на вопрос: я хочу быть дальше с этим человеком?

* Какие потери вас ждут в случае развода? (Составляем список на бумаге).

* Какие новые возможности перед вами откроются после развода? (Составляем список на бумаге).

* Посмотрите на список возможностей. Что мешает вам воплотить в жизнь то же самое, сохраняя текущие отношения?

* Какова основная причина, которая удерживает вас от решающего шага? (Тоже лучше записать, если причин несколько).

* Готовы ли вы меняться?

Думаю, честный разговор с самим собой на эти темы может внести значительную ясность в запутанную ситуацию. На самом деле любое решение может быть удачным. Главное, чтобы это было Решением — твердым, осмысленным, подкрепленным поступками. Если сегодня вам плохо — значит, пора меняться и пробовать что-то новое (или перестраивать отношения с супругом, или расставаться). Пожалуй, единственный плохой выход — это оставить все, как есть.