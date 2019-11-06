Без чувств или Почему нельзя не замечать эмоций ребенка

Каждый человек имеет свой набор эмоциональных потребностей. В большей или меньшей степени мы нуждаемся в сопереживании, нам важно, чтобы кто-то разделил с нами радость, посочувствовал нашей боли, поддержал в трудностях, развеял скуку. Эмоции – это выражение чувств, именно они говорят о том, что мы живые люди.

Однако существуют семьи, в которых проявлению чувств нет места. Эмоции вовсе не под запретом. Им просто не придают значения. Сильные эмоции не поощряют, а на слабые просто не обращают внимания. Жизнь в таких семьях спокойная и размеренная. Родители, как правило, заботятся и любят своих детей, просто они не замечают детских эмоций и не реагируют на детские чувства. Это явление получило название «эмоциональное пренебрежение».

Что такое эмоциональное пренебрежение

У многих взрослых эмоциональная холодность родом из собственного детства. Поэтому, став родителями, они даже не осознают, что их дети что-то остро переживают. Обязанности родителей идентифицируются с понятиями «уход и присмотр»: ребенок накормлен, одет и обут, созданы условия для его развития, он жив и здоров. Общение с детьми заключается в выявлении их потребностей.

Если ребенок ищет у родителей утешения, поддержки, то встречает непонимание и остается ни с чем. Постепенно маленький человек учится подавлять свои эмоции, даже положительные - ведь он не знает, что с ними делать.

Иногда дети реагируют на пренебрежение остро, требуя внимания к себе, но чаще всего семья существует по тихому монотонному сценарию, ведь ребенок впитывает такой стиль отношений с детства и воспринимает его, как норму.

Эмоционально неблагополучные семьи не похожи друг на друга. Это явление не зависит от количества детей, материального благополучия, образования и занятости родителей. Но эти семьи объединяет одно – игнорирование эмоций.

Характерные черты людей, эмоций которых никто не замечал

Взрослые, выросшие в эмоциональном пренебрежении, даже не представляют себе, что может быть иначе. Они не отдают себе отчет, что люди вокруг могут что-то сильно переживать и нуждаются в сочувствии. Им трудно воспринимать бурное эмоциональное переживание другими сильных чувств, и они не принимают от других эмоциональную поддержку.

Узнать таких людей можно по пяти характерным особенностям:

1. Отсутствие интереса к чему-либо. Такие люди не могут полностью реализовать себя, получать удовольствие от жизни. Они живут по общему правилу: «надо». Работа, семья, дети – это все просто надо - так заведено, так правильно.

2. Непонимание самого себя. Человек не может точно сказать, что он любит, что ему идет, чего он хочет.

3. Чувство вины и стыда. Такие люди склонны обвинять себя за многие неудачи, им без причины стыдно за свои действия. Они не привыкли ждать поддержки от других, готовы к постоянному самобичеванию.

4. Чувство неполноценности, заниженная самооценка. Мужчины и женщины даже не пытаются стать равными своему окружению, им привычна роль «мебели». Они не уверены в себе и своих силах, хотят быть незаметными и не привлекать к себе внимание.

5. Отсутствие эмпатии. Люди глубоко внутри осознают, что кто-то нуждается в помощи и поддержке, но они не умеют сопереживать и сочувствовать. Они не знают, как работают эмоции, что за ними всегда стоят чувства.

Эмоциональное пренебрежение оставляет на психике ребенка глубокий след, который обязательно дает о себе знать на протяжении всей жизни. Это фильтр, через который человек смотрит на мир и окружающих людей. А если окружающие подходят близко к их внутреннему миру, то такие люди ограждаются с помощью специальных фраз.

Типичные фразы людей с детским эмоциональным пренебрежением:

Мне не нужна помощь.

Меня все устраивает.

Я не хочу вас беспокоить.

Мне комфортно.

Я все могу сделать сам…

Я сам во всем виноват.

Мне хорошо одному. Мне никто не нужен.

Мне это не пойдет.

Я не знаю, что я чувствую и чего хочу.

Я хочу только, что б меня оставили в покое.

Большинство людей постоянно говорят эти фразы только для того, чтобы защититься от других людей. При этом они даже не осознают, что просто боятся собственной уязвимости. Они ограждают себя от общения, эмоций и чувств – от любви и разочарований, успехов и неудач. Собственно говоря, они пытаются оградить себя от жизни.

Как начать чувствовать и стать счастливым

Вы узнали себя в неприметном тихом замкнутом человеке, который сторонится шумных разговоров и старается избежать внимания к себе? Вам комфортнее в одиночестве? Чужие эмоции или сильные чувства вы воспринимаете как нечто неправильное, недопустимое? Вы обнаружили, что часто повторяете перечисленные выше фразы? Возможно, что вы как раз человек с детским эмоциональным пренебрежением.

Трудно понять, какой ты на самом деле, если не слышишь собственных чувств. Но они есть, просто спрятаны очень глубоко. Способность чувствовать не утрачена, а просто заблокирована. Если вы задумались над своим состоянием, значит, сделали шаг к счастью. И это - первый шаг – осознание!

Второй шаг – контроль над словами. Мы – то, что говорим о себе. Возьмите под контроль свои фразы, свое отношение к жизни и к себе. Избегайте пренебрежения к себе, самообвинений, самобичевания. Следите за каждой фразой. С сегодняшнего дня о себе и о других нужно говорить только с уважением.

Третий шаг – принятие себя. Прислушайтесь к своим желаниям. Может, настало время для чего-то нового? Начните дружить с коллегами, разделите с ними праздник или работу. Попробуйте новое пирожное, новый стиль одежды, новую должность или новое место для путешествия. Внутри вас - целый мир, который звучит в унисон с миром снаружи.

Четвертый шаг – чужие эмоции. Научитесь слушать других и принимать их чувства. Сочувствуйте, используйте для начала элементарные фразы: я вас понимаю; мне это знакомо. Постепенно расширяйте свой эмоциональный словарный запас.

Пятый шаг – собственные эмоции. Начните ощущать себя и попробуйте рассказывать о своих эмоциях другим, начиная с простого: мне было неприятно; мне понравилось; я не уверена, но кажется, что мне это пойдет. Если вы хотите смеяться или плакать – сделайте это. Точно называйте свои чувства: боль, гнев, страх, радость, восторг, смущение, восхищение, сожаление, благодарность, симпатия, любовь и др.

Начинайте развивать в себе эмоциональный интеллект. Изучая себя, старайтесь относиться к своим чувствам по-новому. Как только вы поймете, что именно чувствуете, то сразу появится осознание, чего хотите. Однажды вы поймете, что именно нужно для счастья. А это значит, счастье рядом!