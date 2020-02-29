Синдром недолюбленности — как понять, что ваш ребёнок недолюблен?
Известно, что ошибки, допущенные родителями в воспитании ребёнка, способны кардинально изменить маленькую личность и преследовать на протяжении всей жизни: могут не складываться отношения, постоянно преследовать тревога и напряжение, хроническая усталость и эмоциональные блоки. Кто такие недолюбленные дети и что скрывает за собой «синдром недолюбленности»? Какие последствия могут преследовать таких детей уже к подростковому возрасту и как им помочь?
Синдром недолюбленного ребёнка возникает из-за недостатка любви и внимания со стороны значимых для ребёнка взрослых и может начать формироваться ещё на стадии внутриутробного развития. Каждому ребёнку для гармоничного развития нужна родительская любовь, эмоциональный контакт с мамой, что заложено на инстинктивном уровне как потребность сформировать привязанность с тем, кто поможет выжить в этом мире. Вот только удовлетворить своё желание ребёнок может не всегда, с чем связан ряд причин:
- неумение проявлять чувства со стороны родителей – нередко мама и папа просто не умеют правильно проявлять свою любовь, задаривая ребёнка последними трендами в мире игрушек и дорогими гаджетами, включая мультики и оставляя его один на один с часовыми мультсериалами вместо того, чтобы прочитать с малышом книгу или полепить из пластилина. Такие дети чисты и опрятны, управляются с мобильным телефоном не хуже взрослых, но явно испытывают дефицит внимания, ласки и обыкновенного тактильного контакта.
- индивидуально-личностные особенности ребёнка – все дети разные и объём родительской любви для каждого может быть крайне различен: кому-то хватит единичного объятия при утреннем подъёме, а кто-то готов купаться в них до самого вечера. Знаете ли вы, сколько сиюминутных нежностей хватит вашему малышу для внутренней гармонии?
- появление сиблинга – с появлением братьев и сестёр, родительская любовь становится все более «рассеянной» и, нередко, старших начинают обделять заботой и лаской. Психологи отмечают, что с появлением второго ребёнка поведение первенца изменяется – если первенец старше четырёх лет, он старается привлечь больше внимания к себе в этот период, играет роль младенца и постоянно просит запеленать его, покачать на ручках, пытаясь напитаться любовью.
- нелюбовь – назовём этот пункт как одноименный фильм А. Звягинцева. Возможно получить любовь ребёнок не может оттого, что его не любят вообще – такое бывает при незапланированных беременностях, отсутствии личной жизни родителей, психологической неготовности к появлению ребёнка и т.п. При таком исходе родителям сложно скрыть отсутствие любви, которое ребёнок чувствует на интуитивном уровне.
Какие же последствия ожидают детей, неспособных напитаться родительской любовью и лаской?
Недолюбленного в детстве, во взрослой жизни можно легко узнать по определённым ключевым признакам.
|
Как любить своих детей и не навредить им
Расскажем, как правильно любить своих детей и не навредить им, что такое созидающая, разрушающая и требовательная любовь и какие могут быть последствия в будущем.
Ключевые признаки «синдрома недолюбленности» во взрослой жизни
1. Недоверие к людям – если в детстве у ребёнка не было стабильного и благоприятного эмоционального окружения, скорее всего ему сложно будет научиться доверять людям, что гарантирует трудности в будущей семейной и сексуальной жизни.
2. Неспособность управлять эмоциями – в формировании эмоционального интеллекта значимую роль играет семья. Недолюбленный ребёнок, неспособный контролировать и понимать свои негативные эмоции, в будущем обретает стойкое эмоциональное давление и блоки.
3. Страх совершить ошибку – у недолюбленных детей часто возникают проблемы с осознанием чувства собственного достоинства, на протяжении всей жизни преследует «синдром отличника», нерешительность и сильный страх совершить ошибку.
4. Обострённая ранимость – страх быть отвергнутыми преследует тех, кто не получил достаточно любви и внимания от близких и значимых для него людей. Неуверенность в себе, низкая самооценка, склонность проявлять повышенную чувствительность к критике и замечаниям напрямую связано с осознанием ненужность в детстве.
5. Проблемы с собственными детьми – есть большая доля вероятности, что как бы не старался в осознанном возрасте «недолюбленный ребёнок» избежать подобной участи для своих детей, он неосознанно, бессознательно будет копировать манеру поведения своих родителей или диаметрально противоположную – чрезмерно баловать, задаривать и возводить малыша в ранг поклонения.
Последствия недолюбленности и ключевые признаки данного синдрома во взрослой жизни как минимум – заставляют задуматься, а как максимум – проанализировать своё поведение, и понять, хватает ли любви ребёнку на данном этапе?
|
10 признаков, что вы слишком строги с ребенком
Разумная строгость необходима в воспитании: детям спокойнее, когда они хорошо понимают, где проходит граница между допустимым и недопустимым поведением. Однако порой родители перегибают палку — строгость в отношениях с ребенком становится важнее любви и радости. Как понять, что вы слишком строгий родитель?
Признаки того, что ваш ребёнок недолюблен:
- отсутствие доверительных отношений со взрослым, негативное восприятие советов родителей;
- наличие поведения, способного привлечь к себе ваше внимание (чаще в негативном ключе);
- проблемы с интеллектуальной и познавательной сферой личности;
- возможное наличие в анамнезе синдрома дефицита внимания и гиперреактивности, логопедических диагнозов и задержки психического развития;
- сниженная мотивация, нежелание обучаться, безынициативность;
- чрезмерный эгоцентризм, высокомерие вследствие низкой самооценки, отсутствии уверенности в своих силах;
- непринятие собственной гендерной принадлежности;
- восприятие окружающего мира как угрозу, чрезмерное количество детских страхов;
- замкнутость, застенчивость, тревожность.
Отсутствие родительской любви в детстве часто делает человека несчастным на всю жизнь, а синдром недолюбленности легче профилактировать, чем устранять существующий. Поэтому отложите все дела и просто обнимите вашего ребёнка сказав, какую ценность он представляет для вас!