Мама и бабушка: вулкан страстей

Крах иллюзий

Мама и папа, бабушки и дедушки искренне любят малыша и желают ему добра. Это очевидно. Откуда же тогда в иных семьях полное отсутствие взаимопонимания? Почему нередки столкновения именно на воспитательной почве?

Родители молоды и неопытны. Несмотря на то, что они полны идей и планов относительно новорожденного "счастья", они не в состоянии полностью перестроить свою жизнь во имя ребенка. Для них важны обустройство хрупкого семейного очага, интимные отношения, неустойчивые после долгого пред- и послеродового перерыва, мечты о карьере. Мамочки полны любви к малышу и нежных эмоций, но все еще по-юношески эгоистичны. Они хотят поскорее увидеть плоды своих воспитательных усилий и быстро расстраиваются, если кроха не отвечает радужным ожиданиям. Отцы обеспечивают семью и о том, каким должен быть "хороший ребенок", слышали в основном от знакомых. Одним словом, мамы и папы при всей теоретической и моральной готовности сделать малыша самым счастливым на свете не всегда справляются с лавиной бесконечных трудностей.

В результате невольное раздражение, которое, естественно, все срывают на родных и близких. Чаще всего это бабушки и дедушки. Они, по субъективному мнению уставших родителей, достаточно свободны, чтобы помочь в трудную минуту, выручить в период производственного напряга, присмотреть за малышом во время летнего отпуска для двоих.

Получается, что родители воспринимают старшее поколение как неких "аладдиновых родственников": понадобилось - потер кувшинчик, они появились, сделали свое дело, расклянялись и... мгновенно растворились в тумане. Однако бабушки с дедушками живые, зрелые (но не старые!) люди, ведущие полноценную жизнь, со своими радостями и заботами. "Жить для себя" - вопреки расхожему мнению - означает не просиживать долгие вечера у телевизора в ожидании примитивно похожих последних новостей, но наполнять будни интересными занятиями, а праздники - приятными развлечениями. Тем более что современные бабушки, как правило, работают, а иногда даже играют роль спонсора для молодой семьи. Внуки для них, несомненно, счастье, но... Подстраиваться под прихоти молодежи они вряд ли станут. На стороне бабушек железный аргумент - опыт материнства, проверенный годами (кстати, на вас, дорогие теперешние родители), доскональное знание психологии детей и подростков (а также соседей и домашних животных), непререкаемый авторитет, покоящийся на возрастном различии и персональных заслугах (в том числе в профессиональной сфере). Чтобы расставить точки над "i", бабушки охотно пользуются безобидной на вид фразой: "Доченька (сынок), ты для меня навсегда останешься маленьким ребенком. Я никак не могу воспринимать тебя в качестве родителя". Или такой: "Васенька так похож на тебя в детстве, я иногда забываю, что он мне внук, а не сын". За этим скрывается, возможно, неосознанное, но опасное желание занять место родителей рядом с малышом и раз-навсегда установить свои порядки. Упрощенно говоря, в этом и состоит источник противоречия - родители надеются на бескорыстную и безоговорочную помощь дедушек и бабушек, а они в свою очередь стремятся навязать несмышленому молодому семейству личную, единственно верную жизненную позицию.

Наверное, в семьях, где подобный конфликт имеет место, без труда припомнят ситуации, в которых он проявляется. Началось это, скорее всего, сразу после рождения долгожданного малыша. Кстати, чаще именно желанный, чаянный, единственный, милый сердцу родителей и многочисленных родственников ребенок и является яблоком раздора для членов семьи. Вот две крайности. Первая - выраженная беспомощность матери и отца на фоне бурной деятельности бабушек-тетушек (как правило, способных заниматься исключительно крохой). "Вы такие юные, энергичные, - охают сердобольные бабули, - у вас самый расцвет жизни, а тут ребенок. Да разве вы представляете, сколько с ними хлопот-то! Сколько ночек не поспишь! Стоит ли молодость губить. То ли дело мы, старики, свое пожили, теперь уж маленького не бросим, в люди выведем, не беспокойтесь". Не до конца предвидя последствия такой опеки, мама спокойно поручает дитя заботам опытных старших. Раскаяние придет позднее, когда, наблюдая за подрастающим ребенком со стороны, она не будет узнавать в нем своих, родных черточек, не услышит в ответ желанного доброго слова. Ребенок - щедрый, бесценный дар жизни, а дареное не дарят, так уж повелось.

Вторая крайность - чрезмерное желание родителей отстранить бабушек и дедушек от общения с внуками. Традиционно этим грешат зрелые либо сверхпрогрессивные мамы и папы. Такой подход несправедлив, особенно если вы живете в одной квартире. Угнетает ситуация, когда малыш плачет в коляске, мать готовит для мужа жюльен на кухне, а бабушка шумно передвигает мебель в своей комнате, чтобы не слышать душераздирающие (с ее точки зрения) вопли крохи. Девиз самостоятельных родителей: "Не вмешивайтесь! Это только наш ребенок, и мы одни знаем, как с ним надо обращаться". К сожалению, за упрямой категоричностью нет-нет, да и проглядывают "ослиные уши" инфантильного подхода - "это только моя игрушка, не смей трогать".

Между этими деформированными родственными отношениями существует целая вереница мелких и крупных ссор и скандальчиков, обоюдных упреков и недоразумений. Мама запрещает есть мороженое на улице, бабушка покупает две порции "Эскимо", да еще кока-колу и несъедобную плюшку с лотка; отец требует собрать в детской игрушки и пообедать на кухне, любящие родные тут же "выручают" ребенка: дед наскоро запихивает мишек, машинки и солдатиков в шкаф, а бабушка торопится подать тарелку на журнальный столик перед телевизором - пусть внук посмотрит фильм, устал ведь, наигрался. Родители твердо говорят "нет", бабушки мягко добавляют "посмотрим". Основополагающие правила превращаются во временные ограничения, призывы к порядку - в игру "не послушать ли нам маму?". Самое справедливое наказание терпит фиаско - бабушки умудряются обратить его в водопад слез и отчаянные крики типа "наших бьют".

Неужели старшее поколение настолько пренебрежительно относится к нашим родительским способностям и ставит под сомнение оправданность гордого имени "мать и отец"? Назло они это делают, что ли? Согласитесь, знакомые вопросы. Редкие родители хотя бы однажды не искали на них ответ. А ведь он есть, он совсем рядом. Действительно, к нашему стыду все еще бывают ситуации, когда родители и бабушки, дедушки "воюют" за ребенка всерьез, стремясь "извести" противника. Речь идет о стародавнем конфликте невестки со свекровью и зятя с тещей. Чужие, в сущности, люди, они получили друг друга в "приданое" на свадьбе и никак не могут поладить между собой. Да и немудрено: свекровь, привыкшая к полному подчинению сына и своей главенствующей роли в семье, болезненно воспринимает всякое проявление независимости и своеволия его жены; теща, двадцать (или больше) лет лелеявшая лапочку-дочку, готовила ее вовсе не для той доли, которую ей готов предложить новоявленный супруг.

Апофеоз противоречий - рождение внука. Несчастный малыш оказывается прямо-таки между "молотом и наковальней": достается ему со всех сторон. Любой пустяк по вопросам воспитания внука вырастает в трагедию, слово - в брань, спор - в истерическое: "Вон из моего дома!" В худшем случае ребенок становится свидетелем, а то и участником эдаких разборок, постепенно осознавая свою функцию - бикфордова шнура на складе взрывчатых веществ. Дети настолько же хитры, насколько простодушны, и учатся быстро извлекать выгоду из создавшегося положения. Ленивый, жестокий и неуправляемый - вот эпитеты, подходящие для этих ребят.

А как же все-таки большинство родителей и бабушек? Вернемся к нашим вопросам, точнее, к ответу на них. Разумеется, любящие бабушки и дедушки ни в коей мере не желают причинить зло внукам и их родителям. Просто они поступают так, как им подсказывает сердце, снисходительное, всепрощающее, наполненное багрянцем и золотом последней, осенней любви. Да, в душе у бабушек осень, не за горами зима, все чувства окрашены тревогой о будущем и боязнью "не успеть". В свое время, когда они "вставали на ноги" и рожали детей, что-то не смогли дать сыновьям и дочерям, какие-то мечты так и остались нереализованными. Теперь бабушки пытаются компенсировать упущенные возможности, не умея отказывать внукам.

Навстречу миру

Однажды услышала странную фразу: "Хотите, чтобы ребенок был хорошо воспитан, держите его подальше от бабушек", мол, балуют они малышей, делают из них трутней и увальней. Еще "защищают", поощряя детское упрямство и распущенность. Имеем ли мы право винить во всем старшее поколение? Нет. Ошибки совершают все, от них нельзя застраховаться. Но родители склонны преувеличивать влияние бабушек и дедушек, в то же время не замечая своих воспитательных промахов. На поверку материнская непоследовательность, нервозность, вечная "занятость" и отцовские "педагогические набеги" гораздо серьезнее травмируют ребенка, чем бабушкино "баловство" и дедушкина "вседозволенность". Конечно, универсальных схем не существует, в каждой семье складывается индивидуальный "баланс сил". Но никто до сих пор не отменил общие житейские законы.

Педагогика зиждется на компромиссах, это аксиома. Вдумчивые родители и бабушки, дедушки их непременно отыщут. Первым, пожалуй, стоит сразу после рождения малыша "поделить сферы влияния". Начните прямо по возвращении из роддома. Тяжело, но надо. Дело в том, что многие мамы на мгновение чувствуют себя беспомощными с крохой на руках. Разве обойтись без бабушки? И вот она здесь - готовая выручить, помочь и... даже заменить ослабленную родами маму. Не поддавайтесь на провокацию - учитесь всему сами, не давайте мужу лишнего повода усомниться в вашей способности и желании быть хорошей матерью. На родителях лежит ответственность за ребенка, они его крепкая опора и надежная защита. Поступая так или иначе, вы не обязаны думать о том, понравится это или нет бабушке с дедушкой.

Вместе с тем с благодарностью принимайте заботы и внимание старшего поколения. Не будем наивными, в конечном итоге они вовсе не обязаны что-либо для нас делать. Свой родительский долг бабушки давно исполнили, а нежность к внукам - великодушный жест, затаенная мечта о счастливом завтра. Никогда не позволяйте себе грубости и равнодушия к родным. Даже не будучи в состоянии примириться, поддерживайте цивилизованные отношения - звоните, посылайте поздравительные открытки. Ребенок не поймет, почему мама с папой, такие любезные и предупредительные с друзьями, соседями, сослуживцами, жестоки с бабушкой, дедушкой. Доказано, что дети неосознанно воспроизводят в общении с окружающими отношение родителей к этим людям. Обсуждая при ребенке недостатки свекрови или тещи, не удивляйтесь, что он будет вести себя с ней безобразно. Дети не только берут с нас, родителей, пример, но и интуитивно настраиваются на нашу волну.

