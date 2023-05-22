Если накрывает вселенская усталость… Как уменьшить домашний хаос

Домашний хаос - это обычное состояние для семьи с маленькими детьми, особенно если детенышей больше одного. Шум, гам, отсутствие порядка, детские ссоры и крики, невозможность надолго сосредоточиться, ощущение вселенской усталости. Каждый родитель, ограниченный в отдыхе, сне и помощниках, не раз это испытывал на себе. Вопрос лишь в степени хаоса и ваших ощущениях по этому поводу.

У всех разная степень терпимости к подобному домашнему хаосу, но без восстановления и хорошего физического самочувствия рано или поздно у любого наступит предел.

Когда возникает ощущение, что каждый день одно и то же, и ты ничего не можешь контролировать в доме, пора распутывать этот клубок.

Здоровье и отдых

На уменьшение домашнего раздрая, приведения жизни и пространства в порядок нужен ресурс (силы). В одной и той же ситуации, в разном настроении и состоянии мы можем действовать по-разному. Да и саму ситуацию можем воспринимать по-разному. Поэтому стоит подумать вот о чем.

Если вы больше года живете в авральном режиме, имеет смысл провести чек-ап здоровья. Понятно, что делать это нужно регулярно, но многие мамы из-за дефицита времени часто откладывают. Помимо базовых анализов часто проверяют и нехватку витаминов (тот же анализ на витамин Д сейчас сдавать советуют врачи почти всех специальностей).

Хорошо бы посетить дотошного доктора, который сможет сложить и оценить полную картину вашей жизни и здоровья, назначить соответствующее обследование, а потом лечение. Иногда нелишним будет пройти тест на наличие депрессии (есть в интернете) и при необходимости или сомнениях посетить специалиста.

Возможно, настанет момент, когда придется честно признаться себе, сколько и когда вы отдыхаете? Сколько спите? Если недостаточно, то что вы вообще хотите и требуете от себя? Даже роботам нужна подзарядка. Любой живой организм, не получающий длительное время сна или отдыха (подзарядки), со временем начинает «глючить», перестает эффективно выполнять работу и в конце концов ломается. И тогда станет все еще гораздо хуже.

Профилактика худшего – начать просить помощи, искать поддержки там, где раньше не подумали бы.

По возможности упрощать и делегировать все, что можно (мужу, бабушке, подруге, приходящей няне, домработнице, бытовой технике – мультиварке, посудомойке, роботу-пылесосу и др.).

Полезно перестать быть перфекционистом и требовать от себя идеала во всем, научиться «забивать» на мелочи, на то, что через 1-10 лет не будет иметь значения.

Признать и смириться, что возможно, вы не все сможете дать своим детям. И что это нормально. Вы достаточно хорошая мать, значит, все ок. Идеальных матерей в природе не существует, как бы кто ни старался ими стать.

Начните вспоминать, что вам нравилось раньше, исследовать, что нравится сейчас, и пытаться это получить. Пусть даже если поначалу вы будете считать, что в ущерб детям.

Улучшить положение помогают, как ни странно, увеличение движения, прогулки. Да, поначалу может показаться, и так нет сил, какие еще прогулки? Но куча исследований и опыт многих поколений доказывают, что движение лечит и влияет на здоровье, бодрость и настроение. Для поддержания тонуса хорошо бы «выхаживать» 6-8 км в день (или если вам нравится круглая красивая цифра 10 000 шагов). Возможно, поначалу придется заставлять себя, допустим, вместо вечернего просмотра сериалов выбирать прогулку. Уже через месяц почувствуете, что стали бодрее, и, как следствие, эффективнее в делах.

Пространство дома

Пространство вокруг нас важно. Подумайте, что больше всего раздражает в доме? Что бы хотели изменить? Многим становится легче психологически и физически после расхламления.

Мешают вещи и мебель, из которых дети давно уже выросли? Отдайте нуждающимся. Подумайте, что может добавить больше порядка и удобства в квартире, в определенных комнатах. Перестановка? Например, поставить детскую кроватку вплотную к взрослой кровати или на определенном этапе убрать переднюю стенку кроватки – в каких–то случаях это поможет снизить количество недосыпа ночью.

Что можно оптимизировать, чтобы было меньше беспорядка? Корзины или ящики для игрушек? Стеллажи для книжек? Обои под покраску вместо обычных? Большая клеенка на пол каждый раз перед рисованием красками? Беспроводной пылесос? Некоторым помогает взгляд со стороны на свое жилище – представьте, что это квартира чужих людей и вы видите ее впервые, что бросается в глаза, что можно переделать и улучшить?

Образ жизни

В большинстве случаев проблема хаоса уменьшается при изменении образа жизни или распорядка. У каждого срабатывает что-то свое. Кому-то поможет введение для детей и себя жесткого правила ложиться не позднее определенного часа (21-23).

Кому-то помогает прием ужина не позднее 18 часов, и наутро человек встает бодрым и в хорошем настроении. Для кого-то становятся благотворными прогулки перед сном.

С этой целью даже заводят собаку, но только если дети уже «большенькие», иначе рискуете добавить себе проблем.

Кто-то обретет счастье, занявшись любимыми со школы танцами, кто-то – отправляясь в сплав, кто-то – периодически встречаясь с подружками в кафе и т.д. Нужно прислушаться к себе и понять, чего именно вам не хватает и что может улучшить состояние.

Иногда требуется самодисциплина, чтобы внедрить новые привычки в жизнь семьи. Понадобится умение просить помощи у других. И осознание того, что вам требуется личное время на восстановление, и вы имеете на это полное право.

Дисциплина и режим дня для детей

Да, они помогают не скатиться во время хаоса еще глубже. Рутина скучна, но важна и даже в какой-то степени успокаивает. Возможно, это как раз то, чего вам не хватает, чтобы снизить уровень стресса и неразберихи. Тогда нужно составить распорядок дня и строго придерживаться его вместе с детьми.

Однако иногда пружина настолько натянута, что, затяни ее сильнее, и она лопнет. Если вы и так живете по распорядку, но внутри не проходит ощущение нервотрепки и постоянной спешки, нужно, наоборот, послабление. Быть может, стоит устроить пижамный день или вечер семейного просмотра смешных и добрых фильмов. Подумайте об этом.

Полезные привычки

На степень хаоса влияет и внешний шум. Если дома постоянно шумно, хорошо бы устраивать часы отдыха для ушей. Дети все разные, в том числе с неврологическими проблемами, особыми потребностями, и «сделать тишину» не всегда будет просто. Но хотя бы снизить уровень шума – к этому нужно стремиться.

Из-за постоянного шума устают не только взрослые, но и сами дети. Если дети уже не спят днем, то, возможно, стоит ввести тихие часы, когда каждый в своем углу или комнате (во избежание разговоров и громких совместных игр или ссор) занимается своим делом. Это может быть чтение книг, рисование, лепка, аппликация, алмазная мозаика, шитье, конструктор, игры с водой и др.

Уже известно, что на ощущение хаоса влияет и постоянное использование гаджетов. Ежеминутно что-то приходит – сообщения по работе, из многочисленных родительских чатов (садик, школа, кружки), из наших подписок, новости опять же-таки.

Как быть? Отписываться от ненужного и ставить на беззвучный режим. Позволять себе прогулки без телефона (странно и неловко поначалу). Убирать во время еды. Позволить себе ощущать жизнь, видеть то и тех, что вокруг, а не в суматохе тянуться к телефону с проверкой, что там пришло. Наша реальная жизнь происходит там, где нет телефона, поэтому больше фокусируемся на ней. Детей это тоже касается.

Лучше вводить привычки, которые работают на успокоение, расслабление или ощущение порядка в жизни. Это может быть чтение или ванна перед сном, семейная трапеза хотя бы в выходные дни (без гаджетов), совместная уборка по субботам под любимые музыкальные треки каждого из семьи и др.

Внутренние помощники

Упорядочить мысли (а потом и жизнь) помогают письменные практики:

Можно написать себе письмо из будущего (лет через 5-10, например), где вы уже пережили эту ситуацию хаоса и неразберихи и где у вас все хорошо. Что вы та, что из будущего, скажете себе настоящей? Какой совет дадите, какие ласковые слова поддержки скажете? Быть может, даже план действий подскажете? Попробуйте. Могут случиться открытия и вы ощутите мощную внутреннюю поддержку близкого человека.

Некоторым помогают, наоборот, письма из прошлого. Берете фото вашей молодости в хороший период, где вы бодры и полны сил, и пишете себе письмо от той юной и задорной себе, настоящей. Как бы она поступила сейчас, в вашей ситуации, без вашего груза долженствований и мыслей, что что-то невозможно и нереально?

Можно написать о том, что вас волнует, что не получается, что вы хотите на самом деле. Далее ответить на вопрос, что вы в этой ситуации можете контролировать, что в ваших силах, а что нет. Запишите ответ.

Также перечислите по пунктам, что есть хорошего в вашей жизни на данный момент. Подумайте и ответьте, в чем больше всего нуждаетесь в данный момент, и какой ваш следующий шаг.

Нужно просто попробовать! Сделать шаг, за ним другой. Изменения не заставят себя долго ждать, если вы начнете действовать.