Папа может, папа может все, что угодно!

Роль папы в воспитании детей переоценить трудно. Даже если его нет рядом. Именно он во многом формирует стереотип дальнейшего поведения ребенка, программирует его успешность, закладывает фундамент будущей семейной жизни.

Какие модели поведения ребенка формируются в зависимости от различной роли отца, рассказывает психолог Галина РОГОЗИНА.

Папа — приходящий

Это не только «папа в разводе», но и очень занятой. «Приходящих» пап можно разделить на две группы. К первым относятся папы-работяги. Они тянут лямку обыденности и во всем, вплоть до проведения досуга, соответствуют общепризнанному шаблону «настоящего мужика»: рано на работу, с работы к телевизору, в гараж, на рыбалку, в домино… подальше от жены и детей. Вторая группа — бизнес-папы. Они зарабатывают большие деньги и считают, что этим ограничивается их роль в семейном строительстве. Жена у таких пап — эталон достойной спутницы жизни. Она как визитная карточка мужа: красива, стройна, талантлива, домовита, плодовита. Если после родов красавица растолстеет, папа быстренько найдет себе любовницу.

Все «приходящие» папы часто возвращаются домой, когда ребенок уже спит. С маленькими детьми обращаются неловко. В выходные, хватая пульт телевизора и устраиваясь на диване, они вздыхают: могу я хоть дома отдохнуть. И отдыхают. А мимо них проходит масса ситуаций, требующих отцовского вмешательства. Однако такой папа мастерски отмахивается от семейных проблем или… делает одолжение.

Замкнутый круг: папа редкий гость в семье, мама не доверяет папе ребенка и дом, папа отдаляется от семьи еще дальше…

Его ребенок

Привязан к матери. В детском саду такие дети отчаянно завидуют тем ребятам, за которыми по вечерам приходят отцы. Эта тоска закрадывается глубоко в сердце и остается с ребенком на всю жизнь. Маме, как правило, он не жалуется, боится огорчить. Он много чего будет бояться. Его будущее зависит от матери. Если она в глазах ребенка сохранит отцовский авторитет, ее чадо, в худшем случае, вырастет как все. А в лучшем — будет стремиться к руководящему посту, во всем подражая идеализированному отцу. Если папа станет изгоем, мальчик из такой семьи может стать чересчур женственным и подавленным. А девочки, повзрослев, испытают большие сложности в вопросах любви.

Настанет день, когда папе понадобится забота сына или дочки. Вот и откликнется его удобная отмашка: «Вырастешь, тогда и пообщаемся». Дело в том, что, когда ребенок «дорастет до общения», ему, может быть, и не захочется разговаривать с родителями.

Идеальный папа

Такой папа живет семьей, в семье и для семьи. Его можно увидеть на родительском собрании. Школьные учителя в курсе, что по вопросам, связанным с воспитанием детей, они могут обратиться не только к матери, но и к отцу. Идеальный папа всегда чувствует настроение жены и детей. Он не станет копить недовольства и обиды, а попытается сразу выяснить тревожащие его вопросы. Все личные (служебные) проблемы и радости папа несет в дом, делится с женой. Потом они вместе решают, выносить ли их на семейный совет. Если ребенок вынужден лежать в постели с простудой, такой папа не ноет вместе с ним, а старается подбодрить: «Мы с тобой можем столько книжек прочитать! Будем мозаику собирать!» Или, к примеру, серьезная беда. Папа остался без работы! Не волнуйтесь, у него не будет времени переживать. В период, пока устроится на новую, массу дел переделает, на которые раньше не хватало времени. Спросите его: чем он занимался? Он, скорее всего, ответит: «Во-первых, я больше общался с детьми, во-вторых, сделал в квартире ремонт… Одним словом, нет худа без добра».

Идеальный папа не только добрый и внимательный человек, но еще строгий и справедливый. Он не балует ребенка, а воспитывает. Не допустит, чтобы ребенок клянчил у него что-нибудь. Непременно отметит, что настойчивость хороша там, где есть достойная цель, иначе она превращается в упрямство. В домашних делах такой папа всегда на подхвате у мамы, причем занимается хозяйством легко.

Его ребенок

Идеальный отец почти всегда отменный муж. И прекрасный пример для подрастающих детей, которые видят, насколько эффективно могут сотрудничать мужчина и женщина. Такого папу дети очень любят. Частенько свои секреты и новости в первую очередь доверяют ему, а уж затем остальным членам семьи. Совместное семейное времяпрепровождение и «взаимозаменяемость» родителей всегда очень сближают домочадцев. Дети ощущают себя частью одной команды. Растут понимающие, отзывчивые, открытые. Они помогают родителям во всем — и в больших, и малых делах: домашняя работа, ремонт, помощь бабушке с дедушкой… В более старшем возрасте они участвуют в решении финансовых проблем семьи.

Родительский опыт дружного взаимодействия в парах непременно перейдет на их будущую взрослую жизнь. В какие бы жизненные передряги они бы ни попадали, их прочный и миролюбивый, подобно родительскому, тыл — в трудную минуту поддержит, восстановит силы, подарит минуты любви и счастья.

Папа — зависимый

Подобие ребенку. «Усыновите меня, — как бы кричит он, — снимите с меня всякую ответственность: и за обеспечение семьи, и за себя самого. Я не умею, не люблю и не хочу быть взрослым». Такая инфантильность тянется с детства, от мамы, которая была «мамой-тираном»: или властной, или чрезмерно заботливой. Даже когда сын сам стал папой, влияние его мамы не прекращается. Она частенько капает на его мозги и старательно вбивает клин в отношения молодых. И напрасно. Как правило, такие мужчины находят то, что ищут, образуя стабильную семью. Правда, бразды правления находятся в руках его жены. Да и муж, надо признать, ей нужен чисто номинально, лишь бы не мешал, а уж она за это будет его кормить, одевать. Но наступает момент, когда супруги начинают тихо ненавидеть друг друга…

Его ребенок

Дети все видят и понимают. Пока они маленькие, зависимого папу они обожают, любят с ним пошалить, подурачиться. Ведь в тридцать лет у него азарта больше, чем у восьмилетнего сына. Дети-подростки на какое-то время резко перестают уважать такого отца. Иногда у них вырывается оскорбительное слово в его адрес. Именно то самое, что неоднократно слышали от матери. Хитрый подросток всегда знает, как подъехать к зависимому папе, чтобы попросить деньги или раскрутить его на новенькие кроссовки. Когда дети становятся взрослыми, они начинают проявлять снисхождение и от души жалеют такого папу, понимая, что он веселый и талантливый, вот только слабый… Кстати, часто дети в таких семьях формируются на антагонизме к своим родителям. Их характер вступает в противоречие с характером родителей и становится идеальным.

Папа — просто зритель

На его матери держалось все, но последнее слово всегда было за отцом. Папы-зрители часто умны, хороши собой и стабильно зарабатывают деньги. В жены выбирают женщину невзрачную. У дурнушек меньше амбиций, запросов, иллюзий, и браки с ними гораздо прочнее. Они и впрямь, наученные горьким жизненным опытом, принимают мужчину таким, каков он есть, совсем не мучая его необоснованными претензиями. Дома его всегда ждет сытый ужин, чистая квартира, ухоженные дети и понимающая жена. Что еще мужику надо? В семье он немногословен, служебные новости до жены и детей не доводит и часто бывает не в духе, подавляя свои переживания.

Папа-зритель выполняет все отцовские обязанности: проверит дневник, пожурит за непослушание, сходит с ребенком в зоопарк, обеспечит оплату репетиторам. Если мать не справляется с домашними делами, он купит ей посудомоечную машину или наймет помощницу по хозяйству, но сам посуду мыть не станет. Такие семьи, как правило, вполне счастливы. Правда, жена иногда плачет по ночам от усталости или от эмоциональной блокады. Ну, кто ж это видит?

Его ребенок

Совершенно адекватно воспринимает женские и мужские роли. Дочка таким папой гордится. Его надзор довлеет над ней постоянно. Папина дочка честолюбива во всем. Отсюда пятерки в дневнике и похвала от педагогов. Ее будущий избранник — подобие. Но так как она не получила должного отцовского внимания и тепла, будучи взрослой, подсознательно выберет мужчину, который будет относиться к ней, как к отверженной, а вот надежных и способных на настоящее чувство партнеров отвергнет. Мальчики в таких семьях испытывают особый прессинг, замешанный на папиных амбициях. «Я не стал музыкантом, но ты, мой мальчик, обязательно им будешь!» Сына никто не спросит, интересует ли его музыка. Папа сказал, мама промолчала. И напрасно! Она обычно хорошая мать, ребенка чувствует сердцем. Когда сын вырастет, он освободится от папиного влияния. Произойдет «коса на камень», и тогда долой скучное занятие!

Папа-тиран

Речь не о папах, у которых «руки чешутся» и ремень наготове. А о тех гордых обладателях гремучей смеси в характере, состоящей из коктейля, компонентами которого являются строгие жизненные принципы (например, любовь к порядку), врожденное желание во всем противоречить и самодурство на тему «мужчина всегда прав». О таких говорят: «Умный, талантливый, но характер… тяжелый». Осознавая свою несносность, папа-тиран спешит зарегистрировать брак, чтобы потом построить отношения по принципу: ты моя собственность и будь добра соответствовать. Или остается вечным холостяком, глубоко тоскующим о ребенке, который растет «на стороне».

Его ребенок

Такому папе он нужен больше, чем папа ребенку. Чистое дитя, как образец его собственного позитивного «Я», тот самый райский уголок, куда папа-тиран неосознанно и постоянно стремится. И пока он не достиг согласия с самим собой, продолжает мотать нервы маме ребенка. А к сыну или дочке относится очень трепетно. Старается с ребенком много разговаривать, чему-то научить, куда-то сводить, что-то показать, тем более если папа живет не в семье.

Дети в таких семьях, как перетягивание каната, родители всегда в строгой оппозиции друг к другу. Как бы ни проявлялась сильная папина любовь к ребенку, такой отец однозначно формирует у маленького человечка настороженный и даже враждебный взгляд на мир.

Дети чувствуют себя одиноко, поэтому часто страдают различными страхами. А во взрослой жизни становятся нервозными, подозрительными, враждебно настроенными к другим людям.

В итоге одни превращаются в бунтарей-одиночек (вполне благополучных в социальной жизни).

Другие же, устав сопротивляться, становятся послушными, угодливыми и льстивыми. В душе ненавидя себя за эти качества.