Кто обзывается, тот сам так называется!

На днях я наткнулась на старый советский фильм "Лялька-Руслан и его друг Санька". Смотрела и удивлялась. Мальчика звали Русланом, а в семье называли Лялькой. Бедный малыш едва мог найти себе друзей. Он осознавал, что с именем "Лялька" он просто обречен. Одного не могла я понять - ЗАЧЕМ он представлялся всем именно Лялькой, а не Русланом? Либо лукавили создатели фильма, либо мне надо перечитать учебники по детской психологии.

Так я решила углубиться в проблему детских дразнилок.

Психолог Мария Осорина пишет, что "обзывание - это всегда испытание детского "Я" на психологическую прочность". Это всегда и форма вступления в контакт, и демонстрация себя, и психодиагностика потенциальной жертвы: посмотрим, как ты будешь реагировать! Это всегда публичное действо психодиагностического характера: испытание на социально-психологическую прочность, по результатам которого определяется место ребенка в групповой иерархии. Это неизбежное, по ее мнению, явление в процессе формирования группы, когда выясняется, кто и на что может в ней претендовать.

Из этого же источника: "Если мы спросим ребенка, зачем его дразнят, то часто услышим типичный ответ: они меня хотят довести! Как психологу мне, естественно, сразу хочется задать принципиально важный вопрос: довести до чего? Ведь именно здесь кроется весь смысл ситуации дразнения. В том, как поведет себя потенциальная жертва в этой острой стрессовой ситуации, она очень ярко раскроет себя. Собственно все и разворачивается ради этого. Недаром для ситуации дразнения в детской традиции характерен следующий ролевой расклад: агрессор - потенциальная жертва - наблюдатели (играющие роль хора в древнегреческой трагедии). Обычно эти наблюдатели всегда присутствуют. Они составляют общественное мнение, выносят оценку поведения участников, распространяют ее по миру. Неслучайно особенно сильно дразнят новичков и особенно часто дразнятся в период выяснения отношений, когда детская группа или класс постепенно складывается как структурированная общность разных людей".

Как родителям помочь ребенку с достоинством выдержать это испытание? Ситуация осложняется тем, что ребенку трудно совладать с собой, когда он переживает обиду, страдает от несправедливости нападок и оскорблений.

Правило первое. Внушите Вашему чаду, что он должен вести себя внешне как можно более спокойно. Не показывать страха, обиды или злости. А если эти чувства "на лице написаны"? Значит, можно просто отвернуться от обидчика. Есть еще волшебная формула, помогающая выносить насмешки. "Если ты улыбнешься и ничего не ответишь, то обидчик, возможно, перестанет тебя дразнить. Если он дразнил тебя, потому что ты ему нравишься, то ему также понравится, что ты улыбаешься. Если он дразнит тебя, потому что хотел обидеть, то ему не понравится, что ты улыбаешься, и он, возможно, также перестанет тебя дразнить". Это совет американских психологов.

Правило второе. Научите ребенка специальным защитным "отговоркам". Для детей они обладают магической силой. Главное, что ничего не надо придумывать на ходу, тем более, что в такой ситуации голова обычно не очень хорошо соображает. Отговорки передаются от поколения к поколению детей так же, как и тексты дразнилок и обзываний.

Самое простое и короткое: "Это ты, а я кто?" (помнится, в детстве мы могли повторять эту фразу, как заведенные ) Или: "Кто обзывается, тот сам так называется!" Или: "Говоришь на меня - переводишь на себя!" В этой отговорке говорится, что злое слово как магический бумеранг вернется к пославшему его.

Вот еще отговорка от Марии Осориной:

"Шел Крокодил,

Трубку курил,

Твое слово проглотил,

А мое оставил!"

Крокодил, как известно, страшный, зубастый (однажды даже Солнце проглотил), он взрослый - курит трубку. Твое слово проглотил - все, оно уже не действует, а мое оставил. Почему? Потому что он мне друг и защитник, то есть за мной - сила!

Правило третье. Убедитесь в том, что дразнят не за дело. Если ребенка обзывают "ябедой", "нытиком", "врушей", "жадиной", то объясните ему, что нужно изменить стратегию поведения. Ни в одном коллективе не любят ябедников, жадин, вруш и нытиков.

Правило четвертое. Если дразнят за изъяны во внешности. Это самое обидное. Не стоит навязывать ребенку в качестве утешения истории о Золушке или Гадком Утенке, но можно рассказать об успехах людей с нестандартной внешностью (например, актриса Вупи Голдберг, режиссер Вуди Аллен).

Еще один способ нейтрализации оскорблений предлагается психологами. Но мне он кажется спорным. Взрослый человек, чьим мнением ребенок дорожит (учитель, родители), может сказать как бы между делом: "Какая у тебя оправа красивая, тебе так идет, ты такой солидный стал!" Или: "Ты как солнышко, с твоим приходом в комнате светлее делается", "У тебя греческий профиль, всегда завидовал людям с такими носами, не то что я - курносый..." Говорят, что иногда одна такая фраза способна если не повысить самооценку ребенка, то хотя бы примирить с особенностями его внешности. Мне кажется, здесь есть некоторые нюансы. Первое, взрослый человек должен быть авторитетом не у жертвы обзывательств, а у всего детского коллектива. И еще, в подобных фразах не должно быть ни одной ноты фальши. Дети это хорошо чувствует. Иначе реплика не возымеет должного действия, а только усилит горечь обиды.

Правило пятое. Если ребенка дразнят из-за каких-то деталей его одежды, пожертвуйте собственными амбициями и откажитесь от них в пользу тех, которые приняты в детском коллективе. Может, они кажутся вам нелепыми и безвкусными. Но психика ребенка дороже, не так ли?

Правило шестое. Если Ваш ребенок подросток (особенно мальчик). Как бы Вам этого не хотелось, смиритесь с такой особенностью подросткового коллектива. Психолог Полина Гавердовская отмечает: "Чем старше ребенок, тем большую информационную нагрузку несет прозвище. В сложившихся (особенно мальчишеских) компаниях кличка может означать вовсе не "Ты - смешной, мы потешаемся над тобой", а "Ты - наш, мы принимаем тебя". Такими кличками ребенок втайне гордится, и (если не слышат мама с папой) может даже представляться перед сверстниками кличкой или настаивать, чтобы его звали именно так. Такая кличка - это доказательство признания товарищей. Это пропуск в узкий круг неформального общения. Это посвящение.

Правило седьмое. Универсальное. Позаботьтесь о том, чтобы самооценка у чада была адекватной. Поддерживайте малыша, подчеркивайте его значимость, отмечайте успехи и сопереживайте в неудачах. Посмотрите, не перегибаете ли вы палку с упреками, запретами и насмешками? Именно дети с заниженной самооценкой становятся наиболее вероятными жертвами дразнилок, так как не находят в себе достаточной уверенности, чтобы противостоять обидчику.

По оптимистичному убеждению Марии Осориной, ребенок, прошедший испытание обзывалками, приобретает ценный коммуникативный опыт. Он знает, что на свете всякое бывает, знает, что нельзя расстраиваться, что надо держать себя в руках. Совершенствуется саморегуляция, ребенок научается самостоятельно находить нужные слова в соответствии с особенностями той конкретной ситуации, в которой он находится здесь и сейчас. Плюс ребенок умеет различать мотивы нападавших (агрессия, шутка или включение в группу). Все это внушает оптимизм. Смотрите на жизнь философски, и малышу обязательно передадутся ваши спокойствие и уверенность.

P.S. Ответа на свой вопрос, почему мальчик Лялька не называл себя Русланом, я так и не нашла. Может, Вы знаете?