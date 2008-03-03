К 8 Марта мужчинам о женщинах. Какие фрукты она любит?

Поговорим о связи между гастрономическими пристрастиями и особенностями характера. Сегодня мы расскажем мужчинам о женщинах. Присмотритесь внимательнее к своим женам, подругам и понаблюдайте, каким фруктам и ягодам они отдают предпочтение. Тогда, может быть, вы увидите их скрываемые от посторонних черты характера, а некоторые особенности и для вас будут откровением.

- Женщины, которые предпочитают апельсины - милы, доброжелательны и лояльны к окружающим. С ними легко и весело. Именно про них говорят - душа компании. Но, несмотря на кажущуюся беззащитность, они привыкли сами решать свои проблемы, не перекладывая их на чужие плечи.

- Арбузы – любимое лакомство педантичных и принципиальных особ, такие ни за что не станут рассказывать о своих жизненных неурядицах и делиться проблемами. Для них нет безвыходных ситуаций, они не из тех, кто привык плыть по течению.

- Бананы выберут женщины, стремящиеся доминировать во всем. Часто среди них встречаются настоящие карьеристки. Хотя и у этих «твердокаменных» особ порой случаются приступы черной меланхолии.

- Если из всего обилия фруктов женщина выбирает виноград, скорее всего, она окажется особой скрытной. Она не станет делиться своими тайнами, но и чужих секретов не выдаст. Сплетни - тоже не ее конек.

- Спокойные и уравновешенные девушки обожают груши. Как правило, из них получаются образцовые хозяйки. Это творческие натуры - они любят рисовать и частенько коротают вечера за вышиванием или шитьем нового наряда. Женщина – любительница груш - идеальная жена, мечта любого мужчины.

- Любительницы клубники - натуры утонченные, ценят все прекрасное, разбираются в моде, обладают отменным вкусом и частенько избалованы мужским вниманием. Они могут долго капризничать, пока не добьются желаемого.

- Персики любят женщины с тонкой душевной организацией, скромные, застенчивые до такой степени, что их часто принимают за спесивиц. Не так легко разглядеть под панцирем равнодушия чрезвычайную ранимость.

- А вот любительницы слив - натуры романтичные. Правда, будучи максималистками, они часто набивают шишки, сталкиваясь с жестокой реальностью. Эти женщины обидчивы, но долго сердиться не умеют. Часто впадают в легкую меланхолию, хотя это не мешает им осуществлять задуманное.

А теперь не забудьте улыбнуться и задуматься, хорошо ли вы знаете свою любимую? Тем более, что скоро 8 Марта, и хорошее знание характера близкой женщины поможет вам выбрать для нее самый лучший подарок.

И еще: к 8 Марта отличным подарком для вашей дорогой женщины будет корзина с ее любимыми фруктами!