Детская ревность…

Если в вашей семье уже есть ребенок, а сейчас вы ждете второго, приготовьтесь к серьезной проблеме: ревности старшего к младшему. И даже если старший сам выпрашивал братика или сестричку, сам требовал, чтобы ему «кого-нибудь родили», ревновать он может очень сильно.

Рассказывает ведущий научный сотрудник Психологического института РАО, кандидат психологических наук Надежда ЗЫРЯНОВА

Естественное чувство

Родителям эту ревность понять трудно: как новорожденный — такой нежный и беззащитный — может у кого-то вызывать негативные чувства? Они-то знают, от того, что в доме появился еще один ребенок, они не стали любить своего первенца меньше. Они считают, что старшенькому теперь будет веселее, он не один, ему есть с кем играть. И полагают, что старший ребенок тоже чрезвычайно рад прибавлению.

А у первенца известие о появлении нового члена семьи вызывает, скорее, не радостные чувства, а тревогу и опасение: не займет ли новичок его место, не вытеснит ли его на задний план?

Эта ревность не является противоестественной, она вполне понятна и объяснима, поскольку вызвана страхом потерять самое ценное, что есть в жизни малыша — любовь мамы и папы. Любой ребенок хочет быть для своих родителей единственным и незаменимым. Когда же он видит, что они полюбили кого-то еще так же сильно, как и его, он начинает ревновать.

Проблемы начались

Старший уже не центр внимания, его место «самого маленького» занял другой человечек. Именно вокруг новорожденного, по крайней мере в первое время, все будет вертеться, именно он станет главным объектом восхищения и родителей, и бабушек-дедушек, и всех родственников и друзей. А старшенький вместо привычного: «Бегу к тебе, что случилось, маленький?» или «Сейчас, зайчик, подойду!» будет слышать: «Не мешай!», «Подожди немного, я занята с малышом», «Не шуми, малыш спит!»

Нередко старшему ребенку приходится уступать малышу свою кроватку или даже переезжать в другую комнату. Бывает, его отправляют на какое-то время к бабушке, конечно, руководствуясь при этом самыми благими намерениями: чтобы младенец не мешал, причем мнения самого первенца, как правило, никто не спрашивает.

Часто у старшего ребенка с рождением малыша появляются новые обязанности, скучные и рутинные. Например, теперь он должен сам собирать игрушки, не рассчитывая, что мама ему поможет.

Если первенец сам еще маленький, то родители стараются подстроить его распорядок жизни под режим новорожденного — теперь старший и обедает, и гуляет в то время, которое удобно малышу. Иногда обстоятельства складываются так, что старшего после рождения младшего отдают в детский сад (чтобы маме легче было управляться с новорожденным) или, наоборот, забирают оттуда (все равно мама сидит дома). В общем, взрослые поступают, как им удобнее, и понятно, что вряд ли какой ребенок будет спокойно это переносить, если источником изменений в его жизни является внезапно появившийся соперник.

Как проявляется ревность

Дети до 3-х лет обычно выражают свое недовольство открыто: пытаются обижать младшенького, мешают ему, отнимают игрушки… Одна трехлетняя девочка на каждом шагу повторяла, что «ненавидит гадких маленьких детей и хочет их всех поубивать». Некоторые дети даже предпринимают попытки физически навредить младенцу, за что обычно подвергаются суровому наказанию, которое, вопреки желанию родителей, не уменьшает, а, наоборот, только усиливает ревность.

Дети постарше — как бы возвращаются в свое ранее детство, когда они еще не умели себя обслуживать. Они начинают вести себя как маленькие — отказываются самостоятельно есть, умываться, иногда даже перестают проситься на горшок и предъявляют маме мокрые штанишки… Требуют, чтобы их завернули в одеяльце, кормили с ложечки, надевали на них памперсы.

Это явление называется регрессией. Первенец таким образом стремится снова стать объектом внимания и заботы родителей, его поведение говорит о том, что мама и папа явно переоценили своего старшенького — никакой он не взрослый, большим и взрослым он кажется только по сравнению с новорожденным. Мамы часто жалуются: «Ну как он не может понять, что у меня много дел, и я не могу играть с ним!» А ребенок действительно этого не понимает. У него не получается соответствовать ожиданиям и требованиям взрослых, и постепенно он приходит к выводу, что проще снова стать маленьким и беспомощным и таким образом вернуть внимание родителей.

Ревность может проявляться и в скрытом виде: ребенок вроде не показывает негативного отношения к младшему, но почему-то начинает плохо себя вести, не слушается, грубит, устраивает по любому поводу истерики… Он может начать плохо спать, часто болеть, в общем, делать то, что волей-неволей заставит родителей проявлять к нему повышенное внимание.

Вот случай: второклассник, который прекрасно учился в прошлом году, вдруг стал получать за контрольные «двойки». Никто не мог понять, в чем дело. А дело оказалось в том, что у мальчика летом родилась сестренка и мама, которая раньше проводила с сыном много времени, теперь была занята дочкой. И только после того, как ее первенец получал за очередную контрольную двойку, мама бросала все дела и усаживалась с сыном делать уроки. Но как только она убеждалась, что мальчик разобрался с трудностями, она снова переставала ему помогать. И так до следующей двойки. Умный мальчик уловил эту закономерность и понял, как можно заставить маму проводить с ним больше времени. Ревность спряталась за плохой успеваемостью.

Готовим старшего заранее

Как помочь первенцу легче перенести факт появления в семье второго ребенка?

Начните готовить его к этому событию заранее. Если у вас есть знакомые с двумя или тремя детьми, сходите к ним в гости. Пусть ваш малыш увидит, как весело живут дети, у которых есть сестры и братья. Пусть поймет, что несколько детей в семье — это нормально.

Постарайтесь не менять в корне жизнь старшего. Но если уж обстоятельства складываются так, что первенцу придется пойти в детский сад или пожить у бабушки, или «переехать» в другую комнату, не связывайте эти перемены с появлением новорожденного. Отдайте его в детский сад или отвезите к бабушке за пару месяцев до родов или через два-три месяца после.

Сохраните все ритуалы и традиции, к которым привык ваш старшенький. Например, если вы перед сном всегда читали ему книжки или рассказывали сказки, продолжайте делать это и с появлением маленького.

Не обделяйте старшего вниманием. Не гоните его от себя, если он вам мешает, не укоряйте, что он отвлекает вас по пустякам от важных хлопот вокруг младенца. Старшему по-прежнему необходимо общение с вами. Найдите хотя бы несколько минут в день, чтобы побыть с ним наедине, чтобы принадлежать только ему.

Говорите первенцу как можно чаще о своей любви. Хвалите его, дарите без повода маленькие подарки. И не восхищайтесь новорожденным в его присутствии.

Подчеркивайте все преимущества старшего, ведь ваш первенец — такой умный и опытный по сравнению с младшим. Маленький, когда подрастет, будет смотреть на него с обожанием, будет во всем ему подражать, хвастаться им перед ровесниками.

Если старший вдруг «впал в детство», не укоряйте его и не смейтесь над ним. Объясните, что вы так много занимаетесь новорожденным вовсе не потому, что его больше любите, а потому, что он маленький и ничего еще не умеет делать сам, но, если старший тоже хочет «стать младенцем», вы готовы ухаживать и за ним. Превратите все в игру: с серьезным видом наденьте на первенца памперсы, заверните его в одеяло, уложите в кроватку, дайте бутылочку с соской… Вот увидите, старшему все это быстро надоест.

Если старший вредничает, будит малыша, пообещайте, что, пока младенец спит, вы со старшим можете поиграть. Само собой разумеется, что такие обещания надо выполнять.

Привлекайте старшего к уходу за малышом. Пусть помощь будет совсем маленькая, например принести сухую пеленку, зато старшенький почувствует, что им довольны, что он «хороший».

И никогда не ругайте ребенка за чувство ревности. Заставить полюбить невозможно.

***