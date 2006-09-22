Одаренные и способные…

Каждая мама в душе считает своего ребенка самым умным, самым способным, самым-самым. Да так оно и должно быть: ведь мы любим наших маленьких чертят! И все равно, когда встает вопрос о способностях и, тем более, одаренности ребенка, сразу возникают споры, недовольство, сомнения, разочарования, противоречия. Мамы и папы с обидой выслушивают слова детсадовского или школьного психолога: «Никакими особенными способностями не обладает», твердо зная в душе, что уж их-то чадо как никто другой подходит на роль будущего Лобачевского или Майи Плисецкой. И в то же время, видя, как соседскую девочку хвалят за музыкальный талант, возмущаются: «Ну что там можно разглядеть-то, в 5 лет!»

Что такое способности?

Словарь гласит, что «способности - индивидуально-психологические особенности личности, необходимые для освоения определенной деятельности и ее успешного осуществления». БСЭ уточняет, что «способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой деятельности». Если выразить это более простым языком, то получится, что способности – это свойства нашего мозга, особенности восприятия и обработки мозгом информации.

Общие способности, позволяющие ребенку выживать и развиваться согласно возрасту, есть у всех. Мы же поведем речь о специальных способностях, или как их еще называют, одаренности (некоторые психологи настаивают на названии «интеллект»), которая обусловливают будущие успехи человека в определенных областях деятельности.

Что такое одаренность?

БСЭ: «Одаренность – это высокий уровень развития способностей человека, позволяющий ему достигать особых успехов в той или иной сфере деятельности. Различают общую и специальную одаренность. Так, общая умственная одаренность проявляется в овладении всеми видами деятельности, для успешного осуществления которых необходимы определённые умственные качества (например, хорошая память, концентрация внимания и т.д.). Специальная одаренность связана с различными видами деятельности, в которых она более всего раскрывается. Основными признаками высокой одаренность являются: раннее проявление способностей, быстрый темп усвоения знаний, формирование умений и навыков в какой-либо деятельности, склонность и интерес к ней, элементы оригинальности, творчества в деятельности.»

Т.е., например, успешный менеджер по продажам, директор магазина, изобретатель или рационализатор (не ржать!) – это, скорее всего, человек с общей одаренностью. А вот мастер Хайку или художник (опять же не с аллеи на Ленина, а тот же Сажаев, к примеру) – изобразительная одаренность…

Следует учитывать, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого человека. Соответственно, далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя в детстве как одаренный ребенок.

Откуда берется одаренность?

Есть две теории на этот счет. Одна гласит, что ребенок рождается с определенным набором способностей, который и предопределяет его судьбу.

На основе этой теории выросли мифы о «неспособности к языкам», «руках, растущих не оттуда», «арифметическом кретинизме» и тыды . На самом деле, очень привлекательная теория, снимающая с человечка и его родителей всякую ответственность . Короче - рожденный ползать летать не может.

Вторая теория, кстати, наиболее симпатичная автору, утверждает, что от рождения человек наделен задатками всех способностей (естественно, ограниченных физиологией человека. Летать, или впадать в анабиоз как лягушки зимой мы все же не сможем ).

И в идеале все поголовно могли бы стать Энштейнами, Ломоносовыми и Да Винчи в одном флаконе (ужас-то какой! ). Но в том-то и дело, что природа дарит нам только «семена» способностей, для которых надо подготовить подходящую почву, вовремя посадить, поливать и ухаживать. Очень сложно угадать тот момент, когда способность готова начать развиваться, и дать в это время ребенку все необходимое для развития. Но все же иногда удается. И тогда в семье (или не в семье, это уж как повезет) растет НАСТОЯЩИЙ художник, математик, музыкант, экономист, краснодеревщик, ну или гениальный махинатор (как вариант ).

Развитие одаренности можно образно сравнить с тренировкой мышц в человеческом теле. У всех людей есть одинаковый набор мышц. Но у разных людей развиваются разные группы, а кое у кого отдельные мышцы вообще атрофируются .

Виды одаренности

Следует помнить, что интерес ребенка к получаемой информации – это еще не одаренность. Одаренность начинается тогда, когда ребенок выдает результаты переработки полученной информации.

Разные психологи и педагоги выделяют разные виды одаренности. И поэтому можно предположить, что какое бы то ни было деление – весьма условно. Давайте рассмотрим одну из классификаций.

Художественная одаренность

Послушать этих маленьких Певцов собираются даже незнакомые люди. Движения такого маленького Танцора порываются повторить зрители в зале. Картины маленьких Художников вызывают бурю эмоций в душе. Слушая маленького Чтеца зал плачет… Но внимание! Если ребенок обладает отличным слухом – это еще не одаренность. Одаренность выражается в понимании музыки, либо во «внутреннем слухе» - такие люди сочиняют музыку, либо делают аранжировки, оркестровые переложения… А уж о том, что многие детки в садике и младшей школе поют фальшиво или наоборот, правильно - и говорить не надо – это лишь возрастные особенности развития голосовых связок. То же самое с рисунком. Нарисовать домик или узнаваемую собачку – это не одаренность. Это скорее сочетание хорошего пространственного мышления и хорошей мелкой моторики. А вот если от цветовых пятен на листе вас пробирает дрожь, или, смотря на корявенького медведя, вы говорите «ууу, какой сердитый!» - вот тут уже можно заподозрить одаренность.

Логико-математическая одаренность

Это не способность хорошо считать . Счет – это арифметика, и ребенок, рано научившийся быстро складывать, вычитать, умножать и делить, совсем не обязательно проявит математическую одаренность. Юные математики с легкостью оперируют символами. Для них не составляет труда понять, что 3 – это не три зайца, не три чашки, не три точки и не три счетные палочки. 3 – это 3. Это число, которое может стать чем угодно. В будущем (конечно при условии, что ребенок посвятит себя математике) такой человек сможет формулой выразить запах розы или бесконечность вселенной. Деткам в школе без труда дается не только алгебра сама по себе, но и химия, физика, информатика – все сферы, где мы имеем дело со знаками и формулами.

Именно умение логически мыслить и делать выводы позволяет делать великие открытия. И в каком-то смысле, логико-математическая одаренность близка к общей одаренности. Она позволяет человеку достигать успеха в точных науках, практической деятельности и даже искусстве! Ведь без достаточно развитого воображения трудно осмелиться заявить о существовании кварка или о гелиоцентрическом строении «мира» .

Пространственная одаренность

Это способность к пространственному мышлению. Хорошие конструкторы, инженеры, модельеры и закройщики, дизайнеры с различной специализацией, архитекторы, хурурги, да и просто представители некоторых рабочих специальностей (например, плотники) – это те, кто обладает достаточно развитым пространственным мышлением.

Лингвистическая одаренность

Это не «способность к языкам», как можно было бы подумать . Способность изучать иностранные языки есть у всех: родной-то язык все в свое время выучили, а мозговые процессы, ответственные за понимание и воспроизводство ЛЮБОГО языка, одинаковы. Способность выучить другой язык зависит скорее от наличия сильной мотивации, хорошо натренированной памяти (которая, в свою очередь, от заучивания иностранных слов и выражений отлично тренируется ) и методики изучения, адекватной для ситуации изучения .

Детки с лингвистической одаренностью обладают способностью выразительно, интересно, захватывающе, полно и понятно доносить до окружающих информацию при помощи языковых средств. В будущем они могут стать поэтами (не путать со стихоплетами ), писателями, журналистами, копирайтерами. А при наличии способности убеждать - лекторами, публичными людьми.

Физическая одаренность

В смысле тела, а не предмета «физика» . Такие детки, как правило, демонстрируют успехи в разных видах спорта, отлично владеют своим телом. В будущем могут стать чемпионами, танцорами, артистами цирка.

Лидерская одаренность

Или аттрактивная. Эти люди устанавливают правила игры, за ними идут, им подчиняются, с ними стремятся общаться, их обаянию или напору практически невозможно противостоять.

Духовная одаренность

Одаренность, которая проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям.

Как определяются способности?

Как правило, с помощью тестов.

Вот примеры некоторых из них:

Тест Векслера http://psynet.carfax.ru/tests/wechsler.htm

Тест Равена http://www.testology.ru/spm/index.htm

Тест Люшера http://www.telegraf.ru/misc/psycho/psich15.htm

Тест Розенцвейга http://azps.ru/tests/3/test5.html

К сожалению, многие школы или садики «выявляют» способности (или их отсутствие) на основании разового тестирования. А ребенок может ведь просто не проявить себя в этот конкретный день. Может быть, у него сломалась любимая игрушка, и он переживает? Или у него болит живот? Или начинается ОРВИ? О каких результатах можно говорить в таком случае? Поэтому некоторые «умные» школы «заводят» у себя подготовительные курсы, прешколы, садики… Конечно, иногда это не более, чем «рубка капусты» и формальность. Но все же иногда это делается для того, чтобы дать ребенку возможность проявить себя в течение года или нескольких месяцев занятий. Проводится так называемый психолого-педагогический мониторинг, который в настоящее время признан наиболее адекватной формой идентификации признаков одаренности. Но даже если речь идет не о поступлении в школу, следует помнить, что оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. Выявление одаренных детей в любом случае необходимо связывать с задачами их обучения и воспитания.

Необходимо также учитывать наличие динамики одаренности. Ребенок, которому «диагностировали» наличие одаренности, например, в 3 года, в 6-7 лет может показать другой вид одаренности, или вообще не показать. Это связано с тем, что, как мы уже сказали, для развития способностей нужны подходящие условия.

Одаренность часто проявляется в успешности деятельности, имеющей стихийный, самодеятельный характер. Например, увлеченный техническим конструированием ребенок может дома с энтузиазмом строить свои модели, но при этом не проявлять аналогичной активности ни в школьной, ни в специально организованной внешкольной деятельности (кружке, секции, студии). Кроме того, одаренные дети далеко не всегда стремятся демонстрировать свои достижения перед окружающими. Так, ребенок, сочиняющий стихи или рассказы, может скрывать свое увлечение.

В каком возрасте можно определять способности ребенка?

Практически в любом. Но все же, некоторые возрастные особенности одаренности существуют. Например, поэтическая одаренность чаще всего проявляется в подростковом возрасте. А вот совсем маленькие детки часто демонстрируют признаки общей одаренности. Связано это с тем, что в силу возраста, например, для проявлений художественной одаренности (рисование, танец, пение) у них еще недостаточно физиологической развитости, для проявлений академической (в отдельных областях) – не хватает информации, знаний. Но опытный психолог или педагог, внимательный родитель всегда увидит в ребенке интерес к чему-либо и поддержит его успехи.

Особенности одаренных детей

Почему-то принято считать, что одаренные дети – всегда немножко болезненны, слегка аутичны, впечатлительны и вообще странноваты. Иногда это так. Но часто одаренные дети физически даже крепче сверстников. И все же, как правило, одаренные дети действительно более впечатлительны, они более тонко чувствуют, обладают высокой восприимчивостью. Способность проводить логические связи и делать выводы приводит иногда к неожиданным реакциям на события и информацию. А от отсутствия информации такие детки «чахнут» .

И что с этим делать дальше?

Развивать, конечно! Но ни в коем случае не зацикливаться на обнаруженных склонностях. Чем больше способностей вы обнаружите и разовьете, тем легче будет ребенку в будущем определиться с профессией и проявить себя в выбранном деле. Это совсем не значит, что ребенка нужно «мучить» занятиями. Просто НИКОГДА не отмахивайтесь от его вопросов. Всегда отвечайте. Если ребенок задает один и тот же вопрос уже в сто десятый раз, может быть, полнота ответа его не удовлетворяет? Загляните вместе в энциклопедию, поройтесь в Интернете, сходите на экскурсию…

Одаренный ребенок – гений в будущем?

К сожалению, а может, к счастью, совсем не обязательно. Как уже было сказано, для развития способностей нужна подходящая обстановка. Переходя из детсада в школу, ребенок может испытать стресс, или перенести заболевание и получить осложнения, несовместимые с дальнейшим развитием конкретной способности. Может попасть к непрофессиональному учителю, который погубит интерес ребенка. Или у ребенка не будет достаточной информации, позволяющей способности «расти»… Да мало ли что. Но, как правило, все же дети с общей одаренностью и умеренным количеством лени находят свое теплое место в жизни, так как отличаются сообразительностью, быстротой мыслительных процессов, способностью улавливать суть вещей и взаимосвязи явлений .

Но это ни в коем случае не означает, что ребенок «не одаренный», самый обычный, обречен на серое прозябание. Ведь если следовать второй теории происхождения способностей, мы все одаренные, и есть вероятность, что рано или поздно наша одаренность хоть в чем-то проявится . Иначе, как объяснить случаи, когда ребенок из семьи алкашей, которым никто и никогда не занимался, приходит в школу, встречает хорошего учителя (друга, родителей друга…) и начинает «звездить»? Или когда троечница в школе и институте, работавшая оператором в какой-нибудь заштатной фирмулине, после рождения ребенка открывает свое дело, пишет книгу или резко взлетает по карьерной лестнице? Просто у человека изменились условия, появился источник необходимой для развития информации, стимул. Так что, ищите себя, было бы желание .