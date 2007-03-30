Чаще всего это происходит в начале третьего года жизни. Еще вчера такой открытый и непосредственный, малыш вдруг начинает хитрить, увиливать от своих обязанностей под надуманными предлогами, отрицать очевидную провинность, перекладывать свою вину на других. Это тревожит родителей, и они всеми доступными средствами стараются избавить ребенка от привычки “врать”.

Вымыслы и уловки ребенка – лишь более зрелые и логичные формы воздействия на окружающих, нежели сложившийся еще в младенчестве стиль эмоционального давления (истерики, слезы, выпрашивание и т.д.).Растущая любо-знательность и все более частые запреты взрослых – вот что питает первые вымыслы малыша, пытающегося при помощи фантазий обойти ограничения, налагаемые взрослыми.

Усиливается давление на ребенка. Его ловят на слове, заставляют признать свою неправоту или “разоблачают” по старинке: “Не ври, у тебя все на лбу написано”.

Тактика разоблачения маленьких “обманщиков” и принуждение к признанию оказываются, однако, малоэффективными. Прикрыв ладошкой “предательский” лобик, ребенок продолжает сочинять, прямо глядя нам в глаза. Может быть, он не догадывается, что врет? Не понимает разницы между вымыслом и реальностью? Возможно, в этом возрасте ему бесполезно объяснять, что врать стыдно?

Нужно и можно ли бороться с детской ложью?

Детская ложь – одна из самых исследованных проблем в психологии, однако справиться с ней в повседневной жизни еще никому не удавалось. Некоторые специалисты считают, что бороться с ложью вообще и детской, в частности, бесполезно: она – часть жизни любого воспитанного человека. Чувство такта, хорошего тона, интересы окружающих или необходимость компромисса в каких-то определенных ситуациях – вынуждают нас время от времени прибегать к неискренности, “полуправде”, а то и полной неправде, скрывая истинные чувства и мнения.

К сожалению, люди лгут не только из благородных побуждений – но и из-за корысти, злонамеренности, цинизма. Такая ложь обычно вызывает неприятие и осуждение окружающих – ее справедливо расценивают как личностный дефект, безнравственный и недопустимый. Однако и “допустимая”, и “безнравственная” ложь произрастают из одного корня. Главное – не дать вежливости ребенка перерасти в лживость.

КТО УЧИТ РЕБЕНКА ЛГАТЬ

Ребенок начинает говорить неправду в период активного развития речи и воображения. Это наиболее значительные достижения в психическом развитии малыша. Речь ложится в основу формирования его логического мышления, а воображение позволяет абстрагироваться от непосредственно воспринимаемой реальности и мысленно познавать то, что нельзя пощупать, увидеть или услышать. Функции его сознания как бы удваиваются: с одной стороны, он продолжает постигать окружающий мир – тяжелое тонет, огонь жжет, а с другой – осваивает мир воображения, игры и фантазий.

Даже самые маленькие дети четко различают реальность и вымысел. Если малышка готовит обед для куклы, а роль пирожка играет кубик, она никогда не станет кусать его по-настоящему, только “понарошку”. Ребенок может фантазировать в разных ситуациях – в качестве компенсации недостающих знаний и умений, для защиты от “угрозы”. Заменять реальное удовлетворение потребностей воображаемым учат и взрослые. Дети невероятно любопытны и активны: им все нужно потрогать, всем поиграть, а самое привлекательное – не игрушки, а вещи, принадлежащие взрослым. Ребенок тянется к дорогим часам, но, поскольку нет никакой гарантии, что он обойдется с ними бережно, мы “обманываем” его. Надеваем ему на руку колечко от пирамидки и говорим: “Смотри, какие часики!” Это помогает, но ненадолго. Игровой заменитель реальной вещи – это наш компромисс с ребенком, и он прекрасно это осознает. Наверное, поэтому мы часто слышим от своих трехлетних малышей нечто наивное, подобно тому, что собрал в книге “От трех до пяти” Корней Чуковский: “Бабушка, ты умрешь?” – “Умру”. – “Тебя закопают?” – “Закопают”. – “Вот тогда я покручу твою швейную машинку”.

Растущая любознательность и все более частые запреты взрослых – вот что питает первые вымыслы малыша, пытающегося при помощи фантазий обойти ограничения, налагаемые взрослыми. 3-летний Кирюша, сын известного психолога В.Мухиной, разговаривает сам с собой: “Мама сказала, что нельзя трогать пылешош (пылесос)”. Затем обращается к невидимой туче (окно закрыто плотной портьерой): “Туча, можно тлогать пылешош?” и отвечает сам себе: “Можно, Кила, можно”.

С возрастом поводов для вымысла становится все больше, а “обман” все изощреннее. Невольными виновниками этого становятся взрослые, вынужденные предъявлять ребенку определенные требования. Естественно возникает вопрос: “Что же делать?” Нельзя же позволять ребенку все. Разумные ограничения необходимы, и если запреты провоцируют “ложь”, то и вседозволенность чревата проблемами. Где же выход?

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Надо знать, что первая, наивная и непосредственная “ложь” еще не признак проблемы. Более того, в определенном смысле она – показатель развития ребенка. В традициях русской культуры принято осуждать и пресекать детские обманы. А американские мамы, например, относятся к этому философски, считая, что если с интеллектом и социальным поведением у ребенка все в порядке, то его вымыслы и уловки – лишь более зрелые и логичные формы воздействия на окружающих, нежели сложившийся еще в младенчестве стиль эмоционального давления (истерики, слезы, выпрашивание и т.д.).

Поэтому не стоит излишне драматизировать ситуацию, но и не стоит выпускать ее из-под контроля. Если и малыш изредка прибегает к маленьким хитростям, например, съев выданную ему конфетку, приходит к вам за второй, сокрушаясь, что первую утащил кот Мурзик, следует ему “поверить”. Но если подобные уловки становятся нормой поведения, необходимо разобраться в их причинах.

Как правило, родителей удивляет, что ребенок “изворачивается” в подобных ситуациях, а не говорит прямо. “Что же, нам для него лишней конфеты жалко?” Скорее всего не жалко, но знает ли об этом ребенок? Не получал ли он от вас раньше чересчур резкого отказа, не выслушал ли нудной нотации о здоровых зубах и вреде сладкого? Вы уже и забыли об этом, а он помнит и заранее подстраховывает себя.

Вообще, утрата непосредственности в отношениях со взрослыми – верный признак того, что ребенок успешно развивается. У него формируются социальные эмоции: стыдливость, тактичность, гордость, чувство вины. Созревание меняет личность ребенка и его поведение, побуждая его к своеобразным “обходным” маневрам, чтобы объяснить взрослым “законность” своих просьб, желаний, требований. Сколько их, строгих запретов, которыми вы окружили малыша? Если их очень много, а наказания за провинности слишком суровы, то ребенок неизбежно будет вас обманывать.

ОБМАН КАК ЗАЩИТА

Одна из причин, провоцирующих детскую ложь, – это наш родительский эгоизм и бестактность. Мы не считаем детские игры серьезным делом и в любой момент можем оторвать ребенка от его занятий. Умоляющие слова “сейчас-сейчас, ну еще минуточку”, не производят на вас впечатления и даже раздражают. Так же безапелляционно пресекаем мы попытки принести с улицы комок снега, понравившуюся палочку, гладкий камешек – настоящее сокровище, которые мы воспринимаем как хлам и мусор. И ребенок начинает защищаться от нас с помощью вымысла и обмана: проносит все это в дом тайком.

Вот случай, который я наблюдала в одной вполне благополучной семье. Сашенька увлеченно играет на ковре в гостиной. Мама занята приготовлением обеда на кухне. И постоянно дергает дочку: просит принести то сигареты, то зажигалку, то собрать на кухне свои разбросанные книжки. В какой-то момент Саша перестает отзываться на мамины просьбы. Обеспокоенная мама заходит в гостиную и видит дочь неподвижно лежащей на ковре с закрытыми глазами. “Что с тобой?” – кидается она к дочери. “Не видишь что ли, – отвечает та, – я умерла. Вот принеси себе сама свои сигареты, я и оживу”.

Как реагировать на подобные выходки? Разве ребенок не должен подчиняться нашим требованиям? Конечно, должен. Но и наши требования должны быть не только разумными, но и тактичными, учитывающими интересы малыша. Нельзя бесцеремонно ломать его намерения, прерывать его игру. Если мы хотим научить ребенка слушать нас и уважать наши требования, то должны первыми показать ему пример уважения к делам другого человека.

ОБМАН – КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОРАЖЕНИЕ

Еще одна форма детской лжи – хвастовство несуществующими достижениями, бахвальство, возникающее тогда, когда малыши хронически неуспешны в том, что составляет главную ценность не для них самих, а для их родителей. Дети в этом случае – просто жертвы родительского тщеславия. От них слишком многого ждут, а они не в состоянии оправдать этих надежд и затраченных средств. Малыши – отличные психологи, тонко чувствующие разочарование и раздражение близких. Им очень хочется соответствовать предъявляемым требованиям, но у них не получается. Тогда они и начинают “придумывать” свои успехи. Например, могут заявить родителям, что сегодня они были лучшими и их перевели в группу отличников, а тренер всем велел брать с них пример. При малейшей реальной удаче они раздувают ее, многократно преувеличивая, только бы заслужить одобрение, признание, ласковый и добрый взгляд мамы. Хвастливый “лгунишка” – это недохваленный ребенок. Переступите через свою суровость и найдите повод почаще восхищаться малышом, демонстрируя ему свою любовь.

ФАНТАЗИИ ОБИЖЕННОГО РЕБЕНКА

Часто 3-летнего малыша побуждает к обману ущемленное самолюбие. Он весьма чувствителен к оценкам окружающих, отношению к себе. И если эти оценки нелицеприятны или же взрослый груб с ним, малыш начинает огрызаться, дерзить или выдумывать истории, которые как бы вытесняют эти обиды. 3-летний Дима, например, по дороге из детского сада с гордостью заявил маме, что сегодня воспитательница поругала его за неаккуратную аппликацию, а он ей показал язык, и все дети над ней смеялись. Надо ли говорить, что на самом деле дети смеялись над ним, а не над ней, и язык он никому не показывал.

Переиначивая болезненное для своего самолюбия происшествие, ребенок испытывает облегчение, в воображении “расправляясь” с обидчиком, он восстанавливает справедливость, которой не может добиться в реальности. Мы, взрослые, сами нередко грешим этим. Было бы неправильным пресекать подобные детские вымыслы, имеющие определенный терапевтический эффект и помогающие малышу справиться с суровой действительностью. Но, выслушивая детскую “версию” события и морально поддерживая малыша, следует все-таки постепенно внушать ему мысль, что надо уметь признать свою вину и что честных людей всегда уважают за то, что они не боятся говорить правду.

А ЕСЛИ БЕЗ ПРИЧИНЫ?

Бывает и такое. “Немотивированная” ложь встречается в любом возрасте. У самых маленьких она принимает вид причудливой фантазии. 2-летний Стасик упал в детском саду и медсестра смазала ему царапины зеленкой. На вопрос забиравшей его из детского сада мамы, что с его коленками, он неожиданно ответил: “Бабуля укусила”. Дома на тот же вопрос бабушки он уже ответил: “Мама укусила”. И только вечером, когда его об этом спросил отец, он честно признался: “Упал, зеленкой помазали”.

Дети постарше тоже любят присочинить. Они рассказывают небылицы о якобы виденных ими инопланетных кораблях, утверждают, что знают секрет бессмертия и могут взглядом передвигать предметы. Любят прихвастнуть подростки, да и вполне солидные взрослые тоже. Однако потребность слегка приврать – не совсем беспричинный “обман”, просто причина не всегда лежит на поверхности: хочется придать больший вес и значимость своей персоне, вызвать к себе интерес, а сделать это иначе не получается.

Такого рода сочинительство может быть как свидетельством неудовлетворенности собой, своим положением в семье, группе, классе, так и признаком особой живости воображения, склонности к творчеству. Вряд ли стоит строго судить малышей за подобные вымыслы – ведь они просто стремятся поразить наше воображение, вызвать наше восхищение.

Однако, если неукротимые фантазии детей не сопровождаются настоящими достижениями, они превращаются в пустую мечтательность, когда, вместо того чтобы добиваться реальных успехов, малыш только и делает, что рисует в своем воображении блистательные победы, но палец о палец не ударит, чтобы сделать их реальностью. Из таких юных “сочинителей” вполне могут вырасти взрослые бездельники с большими претензиями. Поэтому поддерживать у ребенка баланс между вымыслом и реальностью все-таки нужно, и если фантазии заменяют ему все виды активности, необходимо возвращать его “на землю” и прививать вкус к настоящему делу.

Что надо знать родителям детей, которые лгут

* Вымыслы малышей – еще не ложь в полном смысле этого слова. Они редко по-настоящему корыстны и не рассчитаны на то, чтобы причинить вред другому.

* “Ложь” детей может свидетельствовать о нарушениях во взаимоотношениях со взрослыми. Стоит изменить стиль общения с ребенком, устранить причины, вынуждающие его обманывать, и “лживость” сведется к безопасному минимуму. В противном случае она укоренится и станет настоящим бедствием и для него самого, и для окружающих.

* С привычкой говорить неправду бесполезно бороться, если члены семьи сами неискренни друг с другом. Ребенок интуитивно усваивает этот стиль общения и не может соответствовать вашим требованиям быть искренним, коль скоро вы сами – не образец правдивости.

* Ребенок должен усвоить, что говорить неправду он может только в том случае, когда правда звучит невежливо. Нельзя, например, сказать другу, что его подарок тебя разочаровал, или в гостях критиковать хозяйку, объявляя всем, что мама лучше готовит. Как ни странно, но даже самым изощренным маленьким хитрецам плохо дается ложь “из приличия” и, чтобы приучить ребенка к “вежливой “ лжи, иногда нужно немало усилий.