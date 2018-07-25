Честность ребенка - хороший признак его психологического благополучия, доверия к родителям и просто ценное нравственное качество. И конечно, огорчению мам и пап нет предела, когда они ловят детей на лжи и видят, что ребенок растет далеко не идеальным, а вранье входит у него в привычку. Давайте разберемся, почему дети врут и главное - как вести себя с ребенком, которого поймали на лжи.

Что побуждает детей врать

Хотя ложь и считается дурным действием, она - часть человеческой жизни. Посмотрите вокруг: обманывают или скрытничают все, и довольно часто. Это делают не только дети, но и многие взрослые, ведь ложь - один из способов добиться своих целей и избежать неприятностей. И если ваш ребенок врет вам или другим людям (бабушке, воспитателю, друзьям), значит он не видит другого способа решить свое затруднение или что-то получить. В этом и состоит проблема, и именно с этим нужно разбираться.

Все дети разные - с разной чувствительностью и восприимчивостью, разным уровнем упорства и устойчивости, поэтому и ложь они используют по разным причинам. Посмотрим, в каких ситуациях дети чаще всего прибегают к вранью.

1. Ребенок боится наказания. Если вы раньше строго наказывали его за промахи и плохое поведение, то он захочет прикрыться ложью и избежать страданий - может быть, шлепков, маминой истерики, оскорблений, стояния в углу, лишения удовольствий.

2. Ребенок боится вас расстроить. С помощью лжи он не ищет выгоду для себя, а бережет маму или папу от огорчений и беспокойства. Это случается с детьми тревожных и неуверенных родителей. Такая ложь - тоже повод задуматься об атмосфере в семье, ведь дети благополучнее развиваются тогда, когда видят перед собой сильных и устойчивых взрослых.

Как реагировать родителям на детскую ложь? Почему дети нам лгут? И как родителям реагировать на нелепые фантазии запутавшихся врунишек? Рассказывает кандидат психологических наук Александра Михайловна Малявкина. Читать дальше

3. Он боится вас разочаровать. Иногда мама с папой излишне завышают планку, требуют от ребенка больших достижений. Ребенок боится оступиться, ошибиться, принести тройку или замечание. Неодобрение родителей для него - трагедия, и он врет, чтобы избежать душевной боли и осуждающих взглядов.

4. Пытается манипулировать. Порой дети врут, чтобы избежать чего-то неприятного или получить приятное, “тестируют” окружающих и используют такую ложь, только если взрослые на нее “покупаются”. Например, “бабушка сказала, что сама уберет игрушки”, “мама разрешила смотреть мультики”, “я сделал уроки, можно мне погулять?” или “ой, голова болит, не могу почистить зубы”.

5. Выражает протест. Если отношения в семье сложные, в них нет доверия и уважения, то вранье становится способом показать свое пренебрежение к родителям, отомстить за невнимание и дурное обращение.

6. Прикрывает ложью другого. У детей тоже бывает “ложь во спасение”, когда они стараются уберечь брата, сестру или друга от осуждения или гнева взрослых. В какой-то мере это благородный поступок, ведь ребенок идет на возможный конфликт с родителями, чтобы помочь другому близкому человеку. Но нужно внимательно и без эмоций разбираться в ситуации.

7. Старается возвыситься в глазах слушателей. Иногда дети чувствуют себя недостаточно сильными, интересными и стОящими, и начинают сочинять о себе разное, чтобы приукрасить свой образ и вызвать восхищение и уважение. Здесь стоит подумать, достаточно ли мы выражаем ребенку свое признание в обычной жизни. Правда, иногда дети просто любят фантазировать, “дорисовывать” то, чего им не хватает в жизни, и это не говорит о каких-то проблемах. Важно только, чтобы они отличали реальность от фантазий.

8. “Врет как дышит”. Случаи немотивированного вранья - самые тяжелые, без терапии с ними не разобраться. Ребенок врет часто или почти всегда, ложь - часть его характера. Он не думает о последствиях и они его почти не волнуют. Такие дети не перестают врать даже после публичного разоблачения и вырастают тоже серьезными врунишками.

Чем отличается ложь в разном возрасте

Обычно родители легко понимают, когда ребенок говорит неправду. Он ведет себя необычно, слишком напряжен, не смотрит в глаза, иногда тянет руки ко рту или лицу, прячет их в карманы или закладывает за спину. Внимательные взрослые заметят эти и другие признаки нетипичного поведения. Только в школьном возрасте дети становятся хорошими актерами, но все равно часто бессознательно выдают себя.

В 3-4 года малыши просто фантазируют и выдают свои небылицы за правду. Не мешайте им, это часть игры и взросления. Но в то же время наблюдайте за детьми, чтобы фантазии не перешли в привычку врать постоянно.

В 5-6 лет ребенок учится отличать ложь от правды и делает первые собственные попытки лгать и скрываться. Психологи говорят, что этот возраст - самый важный для установления доверительного контакта с детьми. Принимайте их бережно, будьте справедливы и внимательны: если ребенок получает оскорбления и тычки, то страх говорить правду лишь укоренится в нем.

В 7-9 лет у детей появляются секреты, им нужно собственное пространство, где хозяева - только они. В этом возрасте они начинают испытывать родителей на прочность, в том числе ложью - и очень убедительной. Психологи связывают это с увеличением словарного запаса и развитием мозга в целом.

В 10-12 лет дети отлично понимают разницу между ложью и правдой и порой врут вдохновенно. Начинается период становления себя в обществе, детям хочется занять более солидное место в нем, а для этого “все средства хороши”. К тому же дети начинают осознавать, что взрослые предъявляют к ним слишком высокие требования и порой несправедливо унижают и наказывают, - дети отстаивают себя, в том числе с помощью вранья. Так ребенок пытается выйти из-под навязчивого контроля, хотя в душе по-прежнему хочет признания и поддержки. Будьте ребенку другом и помните, что вы уже не можете нагло влезать в его личную жизнь без приглашения.

В возрасте старше 12 лет дети начинают отделяться от мамы с папой, и психологическая нагрузка заметно возрастает. Обычно у подростка есть 1-3 человека, которым он готов раскрыться полностью, но родители не всегда входят в этот “круг доверия”. Мальчики и девочки формируют личное пространство и впускают в него только “избранных”, и это - признак взросления. К тому же бунтующий подросток хочет быть самостоятельным и не желает отчитываться перед родителями, с помощью лжи он защищает “свой мир”: молчит, отрицает очевидное, выгораживает друзей. Вызвать на откровенный разговор его можно только с помощью доверия - вот его-то и нужно взращивать с самого раннего возраста.

Хорошая ли я мама? Если вдуматься, то получать удовольствие от общения с ребенком и вообще от родительства нам зачастую мешает наше стремление во что бы то ни стало быть идеальной мамой и осознание того, что нам это не удается.. Читать дальше

Чего НЕ нужно делать, поймав ребенка на лжи

Многие родители буквально взрываются, поймав ребенка на вранье. Он врет! Как? Мне? Ложь показывает, что ребенок в этот момент не считает маму или папу божеством или хотя бы близким и уважаемым человеком. Ложь между близкими в самом деле означает, что доверие подорвано, но, как правило, подорвано не фатально, и его можно и нужно восстанавливать на каждом возрастном этапе. И вот чего не стоит делать с врунишкой:

Применять жесткие наказания. Вранье - не тот случай, когда нужно пугать ребенка, давить на него или устраивать бойкот, пытаясь “пресечь на корню” неугодное поведение. Наказание за ложь ведет к еще большему страху и еще большему недоверию, так что правду вы будете слышать еще реже. Ищите корень проблемы, а не воюйте с сыном или дочкой.

Проводить воспитательные беседы, которые все изменят раз и навсегда. Не изменят. Объяснять побочные эффекты и последствие вранья придется много раз, доказывая свою правоту примерами из жизни и личным примером.

Оставлять ложь без внимания. Не нужно набрасываться на ребенка - но и делать вид, что ничего не произошло, тоже нельзя. Ложь обязательно нужно отреагировать: показать ребенку, что с помощью вранья далеко не уйдешь. Подумайте, как поступить, чтобы ваша реакция не спугнула ребенка, а расположила его к диалогу.

Выяснять отношения с ребенком на публике и устраивать сцены. Все серьезные разговоры ведите наедине и “не выносите сор из избы”, иначе доверие будет погублено окончательно.

Как вести себя в случае детского вранья

Прежде всего - не драматизируйте ситуацию, придите в себя, если нужно. Вранье не всегда означает, что ребенок вас ни в грош не ставит и пошел по кривой дорожке. Она может быть вызвана любыми причинами - и в этом еще придется разобраться, но для начала нужно успокоиться, чтобы мирно поговорить. Ложь бывает разной, и иногда ее даже можно оправдать. Неотступно бороться нужно с клеветой и кознями, которые направлены на вред другим людям, а все прочие ситуации вранья можно разбирать без спешки.

Будьте справедливы и реалистичны, чтобы и ребенок мог быть таким. Не устраивайте скандал, а спокойно сообщите, что вам известна правда, но вы волнуетесь из-за вранья и размышляете, как можно помочь. Скажите ребенку, что любите его, и ему не нужно выдумывать то, чего не было, чтобы заслужить хорошее отношение (а заодно сверьтесь с реальностью - так ли это в вашем случае?) В таком разговоре ребенок сам может открыться и объяснить, почему он говорил неправду, чего боялся или чего хотел добиться.

Скажите: «Я знаю, что ты соврал, потому что не хотел огорчать меня. Но лучше бы ты сказал правду, потому что я из-за вранья очень расстраиваюсь». Так вы показываете, что понимаете мотив, скрывающийся за ложью, и это важно высказать вслух. Тогда ребенок сможет правильно уяснить происходящее и понять вашу адекватную реакцию.

10 признаков, что вы слишком строги с ребенком Разумная строгость необходима в воспитании: детям спокойнее, когда они хорошо понимают, где проходит граница между допустимым и недопустимым поведением. Однако порой родители перегибают палку — строгость в отношениях с ребенком становится важнее любви и радости. Как понять, что вы слишком строгий родитель? Читать дальше

Без давления и драматизации укажите ребенку на нестыковки в его рассказе и “улики”, которые указывают на ложь. Если в истории с враньем есть третьи лица, обратите внимание ребенка, что их отношение может измениться, когда они узнают о вранье. Но самое главное - разберитесь в ситуации: какая цель была у этой лжи? Можно ли было добиться этой цели другим - честным и экологичным способом? Расскажите ребенку, чем может обернуться ложь для человека, приведите примеры из своей жизни и не забудьте рассказать о своих эмоциях в моменты лжи и разоблачения. А еще бывают хорошие мультики и фильмы на эту тему.

Показывайте на личном примере, что важно быть честным. Дети хотят быть похожими на нас и копируют наше поведение. Докажите, что признаться в содеянном - хорошо и правильно. Всегда хвалите за честность и говорите, что доверие и уважение надо хранить. Если приходится что-то утаивать и скрывать на глазах у детей, объясните им ситуацию: “Я не стала рассказывать бабушке про нашу аварию, ведь она старенькая, ей вредно волноваться”. Не давайте обещаний, которые не можете выполнить, ведь для ребенка это равносильно вранью.

Если ребенок много хвастается и выдумывает истории, преувеличивает свои достоинства - проводите с ним больше времени, уделяйте больше внимания. Возможно, ему нечем выделиться среди сверстников. Найдите для ребенка занятие, в котором он сможет достичь успеха, чтобы у сына или дочки был честный повод для гордости за себя.

И, конечно, старайтесь создать в семье атмосферу, в которой никому не захочется обманывать. Интересуйтесь жизнью детей, будьте честны сами, поощряйте правду, особенно когда ее очень нелегко сказать. Относитесь ко всему с пониманием и объясняйте, что плохо, а что хорошо. Это залог добрый и доверительных отношений между вами и ребенком - сейчас и в будущем!

Фото: globallookpress.com