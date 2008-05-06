Поза мужчины во время сна раскроет секрет его характера!

Вы обращали внимание, как спит ваш любимый мужчина, муж? А зря, потому что по позе спящего мужчины можно узнать некоторые черты его натуры. Причем, вы можете обнаружить и те слабости характера, которые он от вас тщательно скрывает. Присмотритесь! Но анализировать надо позу, в которой человек спит большую часть ночи, в ней же он обычно и просыпается утром.

Если ваш мужчина спит на животе, постепенно перебираясь на середину кровати, а во сне предпочитает подмять под себя и простыню, и подушку, и одеяло, словом, чувствует себя хозяином в постели, то он - человек обстоятельный, обязательный и очень ответственный. Ваш избранник уверен, что мир несовершенен и нуждается в переделке, а он - как раз тот, кто может изменить если не всё, то, по крайней мере, многое. Такие, как он, быстро продвигаются по службе и занимают весьма солидные посты. Он довольно прижимист, любит самостоятельно принимать решения и, запомните, весьма ревнив. Сам же он на измену идет крайне редко. Ваш мужчина - хороший любовник, умеющий не только сам наслаждаться сексом, но и дарить удовольствие избраннице.

Если он предпочитает спать на боку, зарывшись в простыни и свернувшись в клубочек, то ваш мужчина не очень уверен в себе. Его самодостаточный вид - всего лишь маска и надежная защита, не позволяющая даже самым близким людям проникнуть во внутренний мир вашего избранника. Такому человеку крепкая опора нужна самому - его избранница должна иметь ярко выраженный материнский инстинкт, который заставляет ее защищать не только своих детей, но и супруга, в котором она видит еще одного ребенка. В любви такие мужчины, в основном, берут, а не дают. Они не слишком хорошие и заботливые отцы. На измену же они идут очень редко. И еще, вы должны знать, что служебная карьера такому типу мужчин, как правило, не светит.

Если ваш любимый спит на боку, максимально приблизившись к избраннице, лицом к ее лицу, то он любит домашний комфорт и уют и чувствует себя центром своей маленькой Вселенной. Мужчина, спящий в такой позе, эгоистичен и уверен, что его интересы превыше всего. Такому человеку все скоро надоедает, поэтому он нуждается в частой смене обстановки. Этот мужчина быстро увлекается и так же быстро остывает. Скука и однообразие толкают его на поиски приключений, а верность - не самая сильная его черта. В любви же такой человек предпочитает скорее брать, а не давать, а что касается его качеств как мужа и отца, то они оставляют желать лучшего.

Если мужчина спит на боку, обняв подушку, то он - человек спокойный, уравновешенный, рассудительный. Неудачи его не пугают, он всегда найдет выход даже, казалось бы, из самой тупиковой ситуации. Этот мужчина обычно трезво оценивает свои возможности и твердо знает, чего хочет от жизни. Он - внимательный и нежный любовник, а также хороший муж и отец.

Если ваш избранник любит спать на боку, прижавшись к спине своей партнерши, то эта поза означает, что избранник считает себя вашим главным защитником от недружественного окружающего мира. Такие мужчины, как он, к изменам не склонны, поэтому его можно с уверенностью назвать однолюбом. Этот человек считает, что только мужчине принадлежит главенствующая роль в семье, жену же от этой головной боли следует избавлять. Как любовник он не особенно хорош, поскольку думает, прежде всего, о собственном удовлетворении, а отнюдь не о партнерше.

Тот, кто предпочитает спать на спине, время от времени закидывая руки за голову, доволен собой и жизнью, а неудачи делают его лишь сильнее. Такого мужчину можно назвать настоящим баловнем судьбы, пользующимся огромным успехом у женщин. Но будьте осторожны, ведь его могут и увести. В постели он очень неплох, но при этом несколько склонен к самолюбованию. Ваш избранник эгоистичен и собственные интересы ставит превыше всего. Заботливым мужем и отцом этого человека не назовешь.

Когда мужчина предпочитает спать поперек кровати, а во время сна на спине постепенно перемещается и, наконец, оказывается лежащим поперек кровати, это говорит о том, что он - человек властный, не терпящий компромиссов. Он прямолинеен и даже груб. Ладить с ним непросто, хотя женская мягкость и умение приспосабливаться может сделать ваш союз с ним вполне сносным. Есть у такого мужчины и положительные черты, например, забота о семье. Такой мужчина, раз влюбившись, проносит это чувство через всю свою жизнь. Если же у него с партнершей не сложилось, то велика вероятность, что второй раз он не свяжет себя узами брака.

Безусловно, как и к любому тесту, отнеситесь к написанному с определенной долей юмора, хотя понаблюдать и сравнить свои наблюдения с тем, что вы уже знаете о своем избраннике, будет, безусловно, интересно!

Источник: Женский журнал Записки "дикой" хозяйки