Почему дети лгут и как реагировать родителям

Почему дети нам лгут? И как родителям реагировать на нелепые фантазии запутавшихся врунишек? Рассказывает кандидат психологических наук Александра Михайловна МАЛЯВКИНА.

Ветер дует, потому что деревья качаются

Оказывается, лет до трех малыши не умеют лгать вообще. Они не строят коварных замыслов ввести нас в заблуждение, с тем чтобы получить какую-то выгоду. У них не настолько развито логическое мышление, чтобы придумать схему обмана, и не такая богатая фантазия, чтобы разукрасить эту схему живописными деталями. Крохи что видят, то и говорят: «Мячик упал — ваза разбилась».

Но почему же тогда они порой отрицают очевидное или говорят то, что не соответствует действительности? У психологов есть этому несколько объяснений.

Иногда малыши путают причину и следствие. Они вполне могут решить, что мячик упал, потому что ваза разбилась.

Они легко отвлекаются и быстро забывают ситуацию. Достаточно засмотреться на мультик, который показывают по телевизору, и вот уже все забыто: что там было до того, как упала ваза, откуда это взялись каляки на обоях?

Еще одна причина неправды — страх. Малыши легко признаются в проступках, пока их за эти проступки не начинают наказывать. Когда кроха молчит в ответ на грозный вопрос родителя: «Это ты сделал?», значит, опыт наказания у него уже есть. Это молчание — по сути первая в жизни ложь. Придумать историю в свое оправдание малыш еще не может, остается только молчать или плакать, или отрицать очевидное.

Что в таком случае делать родителям?

Прежде всего не обижаться, когда малыш говорит не то, что было на самом деле. Это не ложь. Никто не хочет обвести вас вокруг пальца, унизить или обмануть, никто не строит против вас коварных планов. Если неправда крохи вас задевает, значит, вы устали, пошаливают нервишки, вам явно пора отдохнуть.

Нет смысла допытываться, так что же произошло и почему малыш сказал то, что сказал. У него может просто не хватить слов для объяснений.

Не стоит приписывать малышу ни плохих мыслей, ни гадких поступков. Когда мы говорим: «Ах ты лгунишка! Если ты сейчас меня так обманываешь, то что будет дальше…», мы как бы программируем ребенка на обман в дальнейшем и внушаем ему, что он лгун.

Нельзя ругать и наказывать, если ребенок признался в своем проступке. Тогда одна из причин обмана — страх — отпадет. Самым маленьким, не разрешая что-то, надо всегда предлагать выбор: «На обоях рисовать нельзя, зато вот тут, на листе бумаги — можно».

Наследники барона Мюнхгаузена

Ложь дошколят — скорее фантазии, чем преднамеренный обман. Они уже могут представить то, чего на самом деле не было, но еще не осознают, что, говоря неправду, они нарушают моральную норму: как можно поступать и как нельзя.

Причины лжи в дошкольном возрасте другие.

Ребенок может говорить неправду, чтобы обратить на себя внимание взрослых. Мы все так заняты, так жизнью закручены, так мало времени проводим с детьми, зато моментально реагируем на их плохие поступки. Ребенок, который солгал, уж точно станет объектом внимания родителей на весь вечер. А может, он только этого и хотел — чтобы его наконец заметили?

Иногда дошкольник приписывает себе что-то хорошее, чтоб его похвалили. И неважно, что это неправда, главное, чтобы тобой гордилась мама. Так поступают те дошколята, которые чувствуют, что не оправдывают ожиданий родителей. Мы-то хотим, чтобы наши дети были самыми умными, самыми способными, а они… уж какие получились, такие и есть.

Начинают говорить неправду те дети, чьи родители предъявляют к ним разные требования. Мама не разрешает одно, бабушка — другое, а папа позволяет все. Как тут не запутаться?

Если дошколенок привирает сверстникам, значит хочет создать себе ореол успешности: «Да у нас дома и это есть и то есть, а я уже и на самолете летал, и на подводной лодке плавал…» Такая ложь говорит о неуверенности в себе.

И последняя причина лжи — все тот же страх наказания. И не так даже ужасно, что мама шлепнет, как страшно услышать: «Пойди и подумай…» Психологи говорят — ребенок переживает чувство отторжения. А вдруг мама больше никогда не позовет? А вдруг она больше не любит?

Что родителям делать?

Почаще замечать своего малыша, хвалить, уверять в любви. После трех лет детям просто необходимо, чтобы взрослые замечали и оценивали все, что они умеют, все их достижения.

Договориться в семье о единых требованиях. Если что-то нельзя, это не разрешают все, если что-то можно, никто за это не корит. Ребенок должен четко знать, как ему нужно себя вести.

А чтобы малыш не пыжился перед другими детьми, не заливал им разные байки, научите его играть со сверстниками. Покажите, как надо знакомиться, разучите несколько игр, объясните их правила, возьмите на прогулку игрушки для групповых забав.

Если видите, что малыш боится признаться в проступке и потому врет, не уличайте его, а успокойте и даже… пожалейте. А на досуге подумайте, как вы реагируете на его ложь: сразу пугаетесь или впадаете в гнев? Но ведь он и сам не рад, что все сделал не так… За что же наказывать?

Заложники школьных успехов

Примерно с 8–9 лет дети начинают понимать, что лгать плохо не потому, что ложь не нравится взрослым, а потому что на вруна нельзя положиться, ему не доверяют, с ним не хотят дружить. Ложь становится моральной категорией. В этом возрасте они уже могут поставить себя на место другого человека и, значит, сами не желая иметь дело с врунишками, понимают, что и с ними никто не будет «водиться», если они станут лгать.

И тем не менее есть причины, которые заставляют идти на обман.

Они все так же жаждут признания сверстников и по-прежнему боятся наказания родителей.

Причем, как показали исследования, дети из неблагополучных семей лгут чаще. В эти годы вся жизнь ребенка крутится вокруг успехов в учебе. Взрослые, даже незнакомые, постоянно спрашивают: «Как ты учишься?» Сверстники не хотят дружить с двоечниками и уважают отличников. Школьные успехи настолько важны, что дети готовы идти на подлоги и обманы с отметками, лишь бы не оказаться в глазах окружающих несостоявшимися неудачниками. А отпрыскам неблагополучных семей объективно труднее соревноваться со сверстниками в учебе, вот они и поддерживают свое реноме ложью. Но если их поместить в другую ситуацию, где школьные успехи не будут важны, не факт, что эти несчастные лгунишки будут так же много врать.

В этом возрасте появляется и новая причина лжи — подражание родителям. Если мама кому-то говорит по телефону, что папы нет дома, хотя на самом деле он тут, или учит сыночка: «Давай скажем бабушке, что мы забыли…», ребенок такие модели поведения мотает на ус.

Что делать с лгунишками этого возраста?

Чтобы ваш ребенок уверенно чувствовал себя со сверстниками, ему нужна зона успешности. Надо, чтобы он в чем-то превосходил друзей. Что у вашего хвастунишки получается лучше всего? Может, учить его музыке, или отдать в его полное распоряжение компьютер, или записать его в студию брейк-данса?

Не берите на себя роль контролера и оценщика учебных достижений. Оставьте ее учителю. Вы же все равно свое чадо любите, какие бы отметки он из школы ни приносил. Вот и говорите ему это почаще.

И последите за собой. Дети ведь перенимают от нас не только хорошее.

Защитники и Хлестаковы

Подросток, в отличие от ребенка, уже может предугадать, что случится, если его ложь откроется. Он осознанно делает свой выбор: я знаю, что могу потерять уважение и доверие других, но… Какие причины заставляют его рисковать репутацией?

Он готов защищать свой внутренний мир от нетактичного вторжения взрослых как угодно, даже ложью. Наши повзрослевшие дети не хотят, чтобы мы видели их душевные переживания, судачили об их сердечных увлечениях, выпытывали их заветные тайны.

Если мы не помогли им в детстве создать зону успешности, стать в чем-то искуснее других — они будут продолжать кормить побасенками своих друзей. Хвастовство у такого подростка может превратиться в особенность характера. Ему так хочется быть в центре внимания, здесь и сейчас, что он совершенно не думает, как он посмотрит в глаза друзьям, когда откроется его ложь.

В этом возрасте остро воспринимается двойная мораль. Взрослый становится объектом внимательного наблюдения и оценки со стороны подростка. И если мы считаем себя вправе в каких-то ситуациях кривить душой, а от подростка требуем правдивости — он кипит от возмущения. «Ты тоже врешь!» — обвиняет он родителей. И с легкой совестью обманывает нас.

«Мне так выгодно», — без стеснения заявляет подросток, чьи родители уже преподнесли ему урок: все средства хороши, чтобы достичь заветной цели.

Что делать с завравшимся отроком?

Прежде всего уважать его внутренний мир и не вторгаться в него бесцеремонно. Да, это наш собственный ребенок, но уже взрослый настолько, чтобы иметь свои тайны, не обсуждаемые с нами переживания. С этим придется смириться. Не надо без спросу трогать его вещи, без стука входить в его комнату.

Еще не поздно помочь ребенку найти себя в чем-то, тогда он не будет в группе ровесников стремиться к мнимой славе.

И схема «что позволено Юпитеру, то не позволено быку» уже не пройдет. Пора общаться на равных.

А мир отнюдь не черно-белый

Философы считают, что человеческой природе не свойственна правдивость. Абсолютная правдивость — патология. Может, вы замечали, чрезмерно правдивые люди — очень ранимые, очень обидчивые и… слегка ограниченные. А их правдолюбие нередко доводит их до неврозов.

Мир взрослого человека — не черно-белый, а с полутонами. И в жизни нам нужна не одна лишь «правда, правда и только правда», но и гибкость, тактичность, неоднозначность. А ложь и фантазия, гибкость мышления, такт — все эти понятия растут из одного корня. Как ни странно, но это чувствуют и дети. Одно психологическое исследование показало, что дошкольники-врунишки пользуются большей популярностью в детском коллективе, чем их правдивые сверстники, которые нередко оказываются в вынужденной изоляции.

Маленькие врунишки имеют больше друзей, в то время как «правдолюбцы» либо играют одни, либо находят себе в пару единственного товарища. Врунишки быстрее забывают конфликт, занявшись игрой или рисованием. А «правдолюбцы» еще долго помнят обиды и не могут выйти из переживаний.

Так что, воспитывая в ребенке правдивость, надо все время помнить: как бы не переусердствовать.