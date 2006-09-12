О ссадинах-царапинах и не только.

Человек страдает не столько от того, что происходит,

сколько от того, как он оценивает то, что с ним происходит.

Мишель де Монтень

Недавно подруга поделилась со мной вот каким переживанием. Ее сыну Олежке только-только исполнилось 4 года. Большой уже мальчик! Конечно, она его очень любит и чрезвычайно им довольна. Малыш растет послушным, аккуратным, ласковым, а главное – умным. Одно ее беспокоит...

Недавно Олег обжег себе пальчик. Сам виноват, полез к горячей духовке. Ожог, в общем-то, пустячный. Мама поцеловала больное место, думала, что сын скоро успокоится. Но не тут-то было! На лице малыша было написано невероятное страдание. Он постоянно подходил с вопросами: «А это пройдет?», «А вдруг пойдет кровь?»... При мысли о крови лицо мальчика перекосилось, и слезы полились ручьем. Было очевидно, что малыш плакал совсем не потому, что ему невыносимо больно.

«Глупости!» – сказала мама подруги, - «Ты его совсем избаловала, вот он и плачет по пустякам, как девчонка!...»

Я знаю, что подобные ситуации встречаются весьма часто и особенно волнуют родителей мальчиков. Не хочется впадать в крайности и загонять ребенка в спартанские рамки, и в то же время получить в результате воспитания труса и нытика еще более нежелательно.

Что же делать, если малыш неадекватно (с точки зрения взрослого) реагирует на «боевые ранения»?

Первое. «Что со мной, мама?»

Не стоит раздражаться и обрушивать на него упреки. Как утверждают психологи, его поведение более чем естественно! Дело в том, что малыша беспокоит не столько боль. Он просто не может понять, что с ним происходит. Если Вы обсмеете ребенка, назовете его «трусом» или «неженкой», Вы только увеличите пропасть между вами, лишите малыша возможности поделиться с Вами своим испугом, а себя – ему помочь.

Ребенок еще очень мало знает о себе, о своем организме. Малейшее изменение может вызвать у него тревогу, страх. То, на что мы даже не обратим внимания, вызывает у малыша шок, ведь он пока еще не знает, что кровь из носа перестанет течь, ушиб скоро не будет ныть, а его царапина и вправду «до свадьбы заживет» . Его воображение дорисовывает картину до грандиозных размеров, особенно если в поле его зрения хотя бы изредка попадают обрывки современных боевиков или теленовостей Иннокентия Шеремета.

Кстати, бьюсь об заклад, что у Вас найдется для «наглядности» след или небольшой шрам от детских ссадин . Покажите его ребенку и расскажите, что когда-то Вы тоже, к примеру, разбивали коленки – и все превратилось вот в такую симпатичную «ниточку» .

Второе. «Меня больше не любят?»

А теперь вспомните, как волновало Вас появление каждого его прыщика, когда он был совсем крохой . А сейчас – «Мама совсем не тревожится. Не потому ли, что меня уже не любят, как раньше?» Вот какие мысли могут посетить Вашего малыша.

Обязательно стоит рассказать Вашему ребенку, что он уже подрастает, становится сильным, выносливым, что его родители не сомневаются, что на нем все скоро заживет и не останется даже следа, поэтому нет основания для тревоги. Нужно только чуточку потерпеть.

Утешить, пожалеть малыша при этом, конечно, нужно. Попросите его рассказать Вам, как это произошло. Пусть ему покажется, что мамины поцелуи имеют особую живительную силу. (А разве не так? )

Третье. Приобретаем ценный опыт.

И после снятия боли не уходите от его маленькой беды. Понаблюдайте, как бледнеет синяк, ссадина покрывается корочкой, которая сама собой отпадет. Этот небольшой опыт пригодится Вам для другого случая.

Четвертое. Поблажки – не лучшее лекарство!

Не стоит «лечить» ребенка поблажками: разрешать то, что всегда запрещали, или заедать боль конфетами. Иначе он взаправду начнет злоупотреблять своими «травмами».

Пятое. Обида?

Случается, что плач все же не прекращается. Если Вы видите, что для серьезного беспокойства повода нет, возможно, Ваш ребенок плачет по каким-то другим причинам: накопились за день обиды на жизнь, недовольство собой, Вашим невниманием, которого Вы и не заметили. Возможно, какой-то горький упрек засел в его памяти...

Успокойте малыша. «Я знаю, что тебе досталось. Но ведь все уже позади?». Обнимите кроху, просто прижмите его к себе и погладьте по голове или спинке. Ребенок почувствует, что Вы спокойны, а главное, что в ваших отношениях все прекрасно. Постепенно успокоится и он. Или позвольте ему проплакаться. Пусть выплачет все разом. Того и гляди, полегчает...

Шестое. Боевое прошлое.

Не исключено, что ребенок уже после выздоровления еще долго будет показывать свои «боевые раны» и рассказывать, как он их получил. Это тоже неудивительно: ребенку надо пообщаться, удивить слушателей необычной историей, произвести впечатление. Ведь и мы, взрослые, нередко поступаем точно так же.

Седьмое. Прирожденный исследователь.

А иногда дети так увлекаются наблюдениями за своими болячками, что готовы обращаться к ним снова и снова. Они контролируют изменения, происходящие с их телом, сверяют истину с тем, в чем Вы их пытаетесь уверить. Знаете что: поиграйте-ка с ним в больницу! Можно Вас поздравить с тем, что у вас в семье растет пытливый исследователь! Возможно, это прирожденный врач или ученый-биолог...?

В свое время мне попалась в руки замечательная книжка – Детская Энциклопедия Здоровья. Ее автор Роберт Ротенберг. А называется она «Расти здоровым». Очень советую найти это издание в подарок Вашему малышу! В нем популярно и доступно для детей рассказывается, как устроен организм человека, как избежать болезней и быть здоровым. В этом автору помогают забавные герои диснеевских мультфильмов.

Восьмое. Стульчик плохой!...

Иногда малыш набивает шишку, споткнувшись и ударившись о какой-нибудь предмет интерьера. Заботливые родители тут как тут: «Ванечку стульчик обидел?!?! Давай его побьем! Плохой стульчик, плохой!..» Довольно распространенный способ утешения, не так ли? И все-таки, лучше учить малыша контролировать себя: свои движения и эмоции, а не приучать его обвинять других в своих бедах.

Девятое. «У киски боли…»

С детства помню, как приговаривала моя бабушка, утешая меня: «У киски боли, у собачки боли, а у Викулечки не боли!..» В нашей семье мы чуть изменили традиционную формулу на более жизнеутверждающую: «Пусть у киски не болит, у собачки не болит, и у Женечки нашего не болит!»

Помогите ребенку справиться с болью: к только что полученной шишке приложите кубик льда, ссадину смажьте зеленкой и обязательно подуйте… Впрочем, не будем здесь дублировать советы из книжек по первой медицинской помощи . Если малыш боится этой процедуры, поиграйте с ним в «доктора»: пусть он сначала полечит любимого медведя или зайца от совершенно такой же травмы.

А главное, помните сами и объясните малышу, что для того, чтоб вы стали ближе, совсем не обязательно ему болеть. Будьте здоровы!