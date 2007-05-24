Детская влюбленность

http://www.kid.ru/

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Первое представление о любви ребенок обычно получает в раннем детстве, когда знакомится с народными сказками. Очень доступно, целомудренно, без лишних экскурсов в вопросы секса волшебные сюжеты дают вполне реальные представления о самоотверженной любви Аленушки и Иванушки, Руслана и Людмилы, Русалочки и Принца, Оловянного солдатика и Балерины. Чувства героев всегда возвышенны и прекрасны. Влюбленные верны друг другу, готовы отдать свою жизнь за любовь, спасти любимого человека, преодолеть самые невероятные препятствия. И только позже любовные переживания, но уже в реальных условиях – в романах, повестях – подготавливают подростка к восприятию более тонких и сложных отношений мужчины и женщины.

Таким образом, вековая мудрость сказки очень рано вводит ребенка в мир двух полов – сила, смелость, мужественность с одной стороны, прекрасное, загадочное, волшебное – с другой. К сожалению, ставшая очень популярной в последние десятилетия фантастическая и приключенческая литература значительно стирает эти ориентиры, потому что ее герои – сложные машины, бесполые разумные существа, ино-планетяне.

Ребенок не сразу осознает свою принадлежность к определенному полу и, естественно, не понимает разницу в сексуальном поведении мужчины и женщины. Вплоть до начала полового созревания – несмотря на наличие первичных половых признаков – ребенок асексуален. Прекрасный пример тому – один из рисунков карикатуриста Бидструпа. Купаются два голеньких малыша – девочка и мальчик. Одного из них спрашивают, с кем он купался? “Не знаю, – говорит малыш, – ведь он был голенький”.

Первое сексуальное ориентирование невинных в половом отношении детей задается, прежде всего, родителями, когда они выбирают одежду, игрушки, учат соблюдать правила гигиены, тем, как они обращаются с ребенком, как его ласкают. Очень часто, беря на руки мальчика, его поворачивают лицом к внешнему миру, девочку же, наоборот, держат лицом к себе, как бы закрывая и оберегая.

По отношению к девочке существует гораздо больше ограничений и запретов, направленных на сохранение ее целомудрия. Эта традиция переходит из поколения в поколение. Возможно, по этой причине мальчики чаще становятся объектами сексуального посягательства со стороны взрослых и сверстников.

ПОСМОТРИ ВОКРУГ

Определенные стереотипы полового поведения ребенок усваивает, наблюдая общение матери и отца – роли мужа и жены, внешние проявления любви. Очень часто в играх в “дочки-матери” мальчики и девочки воспроизводят разные формы общения и поведения своих родителей.

Дети – эмоциональные существа, и общаются они на эмоциональном уровне, демонстрируя свои чувства поведением. Поэтому, наблюдая за ними, можно определить их отношение друг к другу, даже если они не рассказывают о своих чувствах. Очень ранняя влюбленность обычно свойственна развитым детям с тонким эстетическим восприятием окружающего мира, чутко реагирующим на все красивое.

У взрослых любовь подкрепляется и усиливается половым влечением. У ребенка в норме сексуальное влечение к любимому человеку отсутствует. Его любовь чиста. Она возникает случайно, и, как правило, на мальчика или девочку указывают сами родители, в шутку объявляя их “женихом” и “невестой”, а дети, не понимая юмора взрослых, воспринимают это всерьез.

Родителям свойственно заботиться о будущем своего ребенка, поэтому они подсознательно “просматривают” возможные варианты, “ставя” детей рядом друг с другом и решая, кто подходит их сыну или дочери. Детская же “любовь” крайне неустойчива, она быстро угасает, переходя с одного “объекта” на другой. Это объясняется тем, что эмоциональность ребенка еще только формируется и, по мере того как он растет, меняются его привязанности и интересы.

“ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ?”

Ребенок может влюбиться не только во внешний облик – худенькое плечико, бантик, сережки в ушах, но и в игрушки, “детское богатство” – куколки, машинки, картинки и даже в занятия: девочка, например, увлекается фигурным катанием, мальчик играет на виолончели.

Дети еще недостаточно разбираются в личностных особенностях своих “возлюбленных”, да они и не выражены ярко в раннем детстве. Вместе с тем любящий ребенок особенно внимателен к тому, кого он любит, стремится как можно дольше быть с ним. “Влюбленный” малыш более чувствителен, послушен, старается вести себя так, чтобы понравиться и вызвать ответные чувства.

У некоторых детей уже появляются элементы мужской или женской позиций. У мальчиков – “мужественность” подчас выражается весьма своеобразно: нарочитой грубостью по отношению к девочке, в которую он влюблен, напускным равнодушием. И чем сильнее его привязанность, тем более равнодушным он старается казаться, больше грубит, но никогда не ударит ее и будет защищать от обидчиков. У девочек женская позиция проявляется в кротости, уступчивости.

Противоречивость природы человека в том, что половое влечение у него пробуждается гораздо раньше половой зрелости. Это значительно осложняет психическое развитие ребенка. Но, как правило, у младших детей половое влечение по отношению к любимым (взрослому или ребенку) возникает только тогда, когда его провоцируют. Решающую роль при этом играет окружающая среда. Эротизирующий стимул должен быть очень сильным и грубо примитивным, соответствовать несложной психологии маленького существа. В этом случае ранняя сексуальность – не дар природы, а “подарок” социальной среды. Стимулами могут быть одежда, почти не прикрывающая интимные части тела, порнографические фильмы и журналы, дурная компания подростков, подражание сексуальному поведению взрослых, ненормативная лексика с использованием сексуальных символов.

“В ВАШЕЙ ВОЛЕ...”

Половое созревание мальчиков начинается позже, поэтому в раннем возрасте они реже влюбляются, чем девочки. Но компенсация приходит в подростковом возрасте, и сексуальное поведение проявляется в онанизме, разговорах на соответствующие темы, интересе к рассматриванию картинок, эротических играх со сверстниками, подсматривании за девочками и женщинами во время раздевания, нецензурных выражениях. Как правило, онанирование скрывается даже от друзей, так как мальчики боятся, что их действия могут быть осуждены.

Чем невоспитаннее и безнадзорнее детская компания, тем в более циничном, но и более привлекательном виде преподносятся сексуальные рассказы: среда энергично эротизирует мальчиков. Девочек же часто оберегают. Если взрослые мужчины оказывают им повышенное внимание, это пресекается. Куда спокойнее реакция окружающих, если на мальчика обращает внимание взрослая женщина.

В период полового созревания ребенок особенно чувствителен к сексуальным раздражителям, поэтому любой из них воспринимается как очень сильный. В то же время любовь может развиваться по двум направлениям – сексуальные чувства подросток питает к одному человеку, а другого любит платонически. Эти две линии не пересекаются и сознательно противопоставляются друг другу. Если маленький ребенок реагирует только на очень сильные раздражители, то подросток – даже на самые слабые: любая деталь (нога, грудь) вызывает целый образ, и подросток активно стремится к этому.

К РОДИТЕЛЯМ

Взрослые должны быть очень внимательны к тем мальчикам и девочкам, в которых влюблены их дети, – раз вспыхнувшее чувство нередко проходит через всю сознательную жизнь. С другой стороны, особенно эмоциональный ребенок, расставшись по каким-то причинам с предметом своей любви, страдает так, что впоследствии долго не может влюбиться вновь. А ведь это чувство влияет на развитие не только эмоциональной, но и нравственной сферы ребенка.

Чтобы предупредить преждевременную эротизацию детей, родители должны обратить внимание и на то, достаточно ли они получают ласки дома, в семье. При ежедневном общении особенно важно, чтобы ребенок ловил на себе любящий взгляд и ощущал прикосновения отца или матери – естественные и искренние проявления любви.

Некоторые родители считают, что ласка нужна только девочкам, а с мальчиками надо обращаться жестче, чтобы они не выросли излишне изнеженными. Нет, конечно. Чем больше эмоционально удовлетворен мальчик, чем чаще он встречает дома ласку, тем более мужественным он станет.

До года девочки получают больше физической ласки, чем мальчики. Вместе с тем доказано: потребность мальчика в ласке не прекращается со временем, изменяется только форма ее проявления. Маленькому мальчику нужно, чтобы его погладили, обняли, прижали к груди, приласкали – вплоть до 7-8 лет. Взрослея, они меньше нуждаются в поцелуях и объятиях, но больше – в отцовском похлопывании по плечу, скупой похвале, шутливой потасовке. Это позволяет чувствовать мужскую поддержку отца и воспитывает доверие к нему.

У девочек, наоборот, в течение первых 7-8 лет эмоциональные потребности не столь очевидны. Физический контакт становится важнее к 11 годам, когда они должны получать как можно больше эмоционально насыщенного физического контакта от отца – именно так девочка получает признание своей значимости как будущей женщины. Когда отец по тем или иным причинам не хочет или боится проявить свою нежность, девочка вынуждена искать ее на стороне – со всеми вытекающими отсюда последствиями. А если в возрасте 11-13 лет девочка чувствует себя уверенной маленькой женщиной, ее юность проходит более комфортно.

Напоследок отметим, что в наше напряженное время возможны самые разные отклонения от основной линии эмоционального развития ребенка. Однако у хорошо информированных родителей всегда найдется возможность вовремя “выправить” ребенка, используя доступные им средства – сказки, романы, живопись, спорт, а главное – собственную любовь. Прекрасным примером подлинных, искренних чувств могут быть ваши взаимоотношения с мужем.

Не опасайтесь естественных для ребенка проявлений любви и ласки! Пусть его жизнь с самого детства будет окрашена самыми радужными эмоциональными красками!