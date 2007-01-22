Учишь, учишь малыша чистить по утрам зубы, а он, чуть повзрослев, все норовит, покривлявшись перед зеркалом, покинуть ванную комнату, даже не намочив зубную щетку. Приучаешь мыть руки перед едой, а напоминать о необходимости этой процедуры приходится и пятилетнему, и десятилетнему, и пятнадцатилетнему.

Как воспитать хорошие привычки, когда браться за это дело, как долго они формируются…? Эти вопросы волновали теоретиков и практиков разных времен от Ушинского и Макаренко до Сухомлинского и последователей Вальдорфской педагогики. В их работах можно найти советы, которые пригодятся любому родителю.

Начинать формировать хорошие привычки надо как можно раньше. Например, приучать малыша засыпать самому в своей кроватке, без укачивания, или спать в прохладной комнате при открытой форточке, можно еще до того, как ему исполнится год. Чуть позже вы начнете приучать ребенка мыть перед едой руки, на ночь убирать на свои места игрушки, потом — говорить «спасибо», первым здороваться со старшими… Еще позже — уступать в транспорте место пожилым людям, помогать старым и слабым, всегда доводить начатое до конца, выполнять любую работу не кое-как, а хорошо…

Чем раньше вы начнете предпринимать усилие, чтобы какой-то навык стал привычным, выполняемым автоматически, тем быстрее добьетесь успеха.

Привычка легко усваивается, когда ребенок подражает взрослому. Одна воспитательница Вальдорфского детского сада рассказала в Интернете, как она приучала детей мыть руки. Утром дети приходили в детский сад не одновременно, а один за другим, с некоторым интервалом. Это дало ей возможность каждого малыша сразу отводить в умывальник и мыть там вместе с ним руки. И при этом они пели веселую песенку, чтобы занятие было приятным. Если ребенок не видит, как вы сами, придя с работы, моете руки, как вы утром чистите зубы, ему трудно эти действия сделать привычными, даже если вы постоянно ему о них напоминаете.

Привычку не создашь дрессурой, это осознанный навык. Ребенок должен не только уметь сам вымыть руки, но и знать, почему их необходимо мыть. И получать удовлетворение оттого, что он поступил правильно. Поэтому объясняйте, почему надо здороваться, убирать игрушки, говорить «спасибо»… И почаще хвалите за правильно выполненное действие.

Чтобы навык превратился в привычку, требуется бесконечное повторение. На это уйдет немало времени, но торопиться нельзя. Воспитание — вообще процесс долгий. Одна мудрая мама заметила, что в деле воспитания результат мы, как правило, получаем лет на 5 позже, чем ожидаем. Возможны и неожиданности. Например, привычка, казалось бы, прочно укоренившаяся, вдруг пропадает в подростковом возрасте. Психологи утешают: бунт подростка и отказ делать правильно то, что он делал все детство, как раз и показывает, что норму ребенок усвоил. Всю младшую школу мы вместе с сыном собирали ранец заранее, по вечерам, всю среднюю школу он делал это без напоминаний сам, а теперь, в десятом классе, раз за разом откладывает сбор ранца на утро, и, конечно, каждое утро впопыхах что-то да забывает. Интересно, всплывет ли хорошая привычка собирать вещи накануне, когда минует возраст ниспровержения авторитетов?

Приобретение привычки не стоит ребенку никаких усилий, зато требует неимоверных усилий от его родителей. Это заметил кто-то из великих. Все так. Но наши усилия оправданы. Автоматизм в выполнении каких-то действий высвобождает время на развитие и творчество. А потом, что такое хорошие привычки? Это хорошее воспитание, как давным-давно сказал Платон. И вот когда наши дети станут поступать правильно, даже когда никто за ними не наблюдает, и никто их не контролирует, мы со спокойной совестью скажем, что вырастили воспитанных людей.

ПРИВЫЧКИ-СОРНЯКИ

Вредные привычки, которые мы иногда наблюдаем у детей: кто-то грызет ногти, кто-то сосет палец или постоянно ковыряет в носу, врачи называют привычными патологическими действиями. Они доставляют ребенку удовольствие, когда жизнь скучна и других радостей нет. Борьба с этими привычками — это всегда борьба с неуверенностью, пессимизмом.