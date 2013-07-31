Весело развестись. Курьезные причины и ритуалы
Развод, по идее, дело не слишком веселое. Разводятся люди по самым разным причинам, среди них встречаются необычные и даже курьезные. Это же касается и самого процесса развода — во многих регионах он не ограничивается простым походом в суд. О необычных причинах и ритуалах разводов речь и пойдет ниже.
А начнем мы с поводов для развода
Согласно общественной морали или законам отдельных стран, они могут быть весьма необычными.
Если углубиться в века, то в Древнем Риме мужчина мог изгнать свою супругу из дома в трех случаях. И если первый случай - наличие измены - поддается объяснению, то остальные вызывают, мягко говоря, легкое недоумение: даму можно было покинуть, если она сделала копии с ключей мужа или пила еще бродившее вино.
Свои заморочки существовали и в Индии. Это сейчас при бесплодии обследуют обоих супругов, а также подчеркивают, что за пол ребенка отвечает отец. А тогда индус мог поменять жену, не родившую ни одного наследника, на 8-м году брака, рожающую мертвых детей — на 10-м году, а рожающую только девочек — на 11-м году.
Не будьте сварливыми
В той же Индии еще одной причиной для развода являлась сварливость. А в Китае сварливость и распускание сплетен до сих пор являются юридически обоснованным поводом для развода.
С любимыми не расставайтесь!
Надолго, во всяком случае. Вот на Мадагаскаре поводом для развода может стать длительная командировка одного из супругов. А если супруг, к примеру, капитан дальнего плавания?
Принуждение к труду
В Италии поводом для развода может стать принуждение к мытью посуды и прочей домашней работе. Дамы, срочно берите итальянский опыт на вооружение!
Почитайте свёкров!
Основная причина для развода в Корее — непочтительность к родителям мужа. Восток есть Восток…
Спи спокойно!
В Японии, в статье закона, разрешающей развод, есть такой пункт как сон в неприличной позе. Сразу возникает много вопросов. Как определить степень приличия позы и как научиться тотально контролировать себя во сне?
А в Канаде можно развестись с супругом из-за его чрезмерно сильного храпа. Правда, после предъявления суду соответствующей справки, что храп совсем уж невыносимый.
А некоторые вот живут и мучаются…
Игрушки
Бедный кубик-рубик! Именно он может служить поводом для развода в Америке. А точнее, чрезмерное им увлечение. После развода кубик непременно остается у пострадавшей стороны.
А вот бельгийским ревнивицам не повезло. Там до сих пор действует закон от 1958 года, согласно которому жена не вправе требовать развода у мужа по причине измены супруга.
Но суха теория, мой друг. Вот реальные случаи необычных причин развода из мировой практики.
Порча имущества
Английский футбольный фанат Нил Дьюхарт в свое время подал на развод потому, что жена постирала его великолепную футболку с коллекцией автографов.
Несоблюдение гигиены
В 80-х годах прошлого века жительница американского штата Оклахома потребовала развода на основании, что ее супруг не желает стричься и бриться. Когда обвиняемый пришел в суд, супругов тотчас же развели. Наверное, вид у него был такой… Примечательно, что после суда экс-супруг отправился к цирюльнику. Так, может, он специально?
В 2005 году одна иранка подала на развод по схожей причине — ее супруг не мылся больше года, а в последние месяцы и умываться перестал. При этом жена подтвердила, что до свадьбы муж был маниакальным чистюлей, непрерывно принимавшим душ. Вот до чего некоторых мужчин женитьба доводит…
Причиной развода может стать и неприятный запах. Но не обязательно запах, исходящий непосредственно от супруга. Египтянка Суад не вынесла непрерывного присутствия в доме аромата освежителя с запахом алоэ, обожаемого ее супругом, потому что странным образом он напоминал ему о родительском доме, где постоянно использовали этот освежитель. Может, дама и притерпелась бы, вот только у нее развилась сильнейшая аллергия.
Сон в руку
Индус-мусульманин Афтаб Анзари развелся с женой из-за… сновидения. Развод, в виду традиционного трехкратного мусульманского произнесения слова "талак", привиделся ему во сне. Более того, он имел неосторожность рассказать об этом имаму, который признал сон вещим и повелел ему расторгнуть брак наяву.
Страсти по интернету
В Египте женщина подала на развод с мужем – специалистом по компьютерам, - который все свободное время проводил в интернете. Ну, это не удивительно, полно россиянок сталкиваются с этой же проблемой. Египтянку же добило то, что супруг вообще перестал разговаривать с ней в реале, пользуясь для передачи сообщений электронной почтой. Вот только супруг ее так и не явился на судебное заседание. Видимо, приглашать его надо было по интернету.
Животные и растения
Да, да, четвероногие и зеленые любимцы тоже зачастую становятся причиной развода.
Например, одна тайванка развелась с супругом из-за кошки. У той была постоянная привычка спать третьей в супружеской кровати. Жена высказала свое неудовольствие, однако муж встал на сторону кошки. В итоге их брак распался.
А вот причиной развода другой пожилой супружеской пары стали цветочки. Дама каждую ночь переносила цветочные горшки из одной комнаты в другую, и делала это по несколько раз. Уж очень она была привязана к своим зеленым любимцам и беспокоилась, что температурные перепады вредны для них.
Теперь о самих ритуалах разводов
На острове Ява пара, желающая развестись, должна предъявить местной администрации сорок крысиных хвостов. Это больше, чем необходимо при вступлении в брак — в последнем случае хвостов должно быть 25.
А по традиционному английскому праву развод мог заключаться в выставлении супруги на продажу по цене не менее 1 шиллинга, и, если кто-нибудь ее покупал, значит, делу венец. Подобные эпизоды случались еще не в таком далеком XIX веке. Классикой жанра стал случай, когда фермер Джозеф Томпсон “продал жену за 12 шиллингов и щенка ньюфаундленда”. Видимо, щенок оказался не лучше жены.
Ритуальные веселья
До 18-го века в Уэльсе для процедуры развода использовалась обычная метла. Стоило лишь выпрыгнуть из дома через метлу, поставленную в дверях. И вы свободны! Впрочем, у пожилых пар, вероятно, существовали свои проблемы — прыткость и ловкость с возрастом ослабляются.
А в Черногории "тотемом" расставания был пояс — мужчина и женщина в присутствии свидетелей брались за разные его концы и разрывали пополам.
Развод по смс
В Сингапуре, Малайзии и Арабских Эмиратах развестись можно… по мобильному телефону. Надо лишь трижды переслать по аппарату знаменитое мусульманское "талак", после чего подтвердить его в суде.
С пользой для дела
А на островах архипелага Бижагош у побережья Гвинеи-Бисау все предельно просто. Для развода даме надо всего лишь выкинуть вещи супруга из дома. Наши соотечественницы тоже так делают, только у нас это еще не считается официальным разводом.
К слову, советский "ритуал" развода тоже отличался оригинальностью, так как производился публично. Для расторжения брака нужно было подать заявление, вызвать в суд второго супруга, уплатить 100 рублей и опубликовать в газете объявление о возбуждении дела. А также ответить на массу глупых вопросов, среди которых могли встречаться, например, вопросы, посвященные частоте половой жизни.
