Весело развестись. Курьезные причины и ритуалы

Развод, по идее, дело не слишком веселое. Разводятся люди по самым разным причинам, среди них встречаются необычные и даже курьезные. Это же касается и самого процесса развода — во многих регионах он не ограничивается простым походом в суд. О необычных причинах и ритуалах разводов речь и пойдет ниже.

А начнем мы с поводов для развода

Согласно общественной морали или законам отдельных стран, они могут быть весьма необычными.

Если углубиться в века, то в Древнем Риме мужчина мог изгнать свою супругу из дома в трех случаях. И если первый случай - наличие измены - поддается объяснению, то остальные вызывают, мягко говоря, легкое недоумение: даму можно было покинуть, если она сделала копии с ключей мужа или пила еще бродившее вино.

Свои заморочки существовали и в Индии. Это сейчас при бесплодии обследуют обоих супругов, а также подчеркивают, что за пол ребенка отвечает отец. А тогда индус мог поменять жену, не родившую ни одного наследника, на 8-м году брака, рожающую мертвых детей — на 10-м году, а рожающую только девочек — на 11-м году.

Не будьте сварливыми

В той же Индии еще одной причиной для развода являлась сварливость. А в Китае сварливость и распускание сплетен до сих пор являются юридически обоснованным поводом для развода.

С любимыми не расставайтесь!

Надолго, во всяком случае. Вот на Мадагаскаре поводом для развода может стать длительная командировка одного из супругов. А если супруг, к примеру, капитан дальнего плавания?

Принуждение к труду

В Италии поводом для развода может стать принуждение к мытью посуды и прочей домашней работе. Дамы, срочно берите итальянский опыт на вооружение!

Почитайте свёкров!

Основная причина для развода в Корее — непочтительность к родителям мужа. Восток есть Восток…

Спи спокойно!

В Японии, в статье закона, разрешающей развод, есть такой пункт как сон в неприличной позе. Сразу возникает много вопросов. Как определить степень приличия позы и как научиться тотально контролировать себя во сне?

А в Канаде можно развестись с супругом из-за его чрезмерно сильного храпа. Правда, после предъявления суду соответствующей справки, что храп совсем уж невыносимый.

А некоторые вот живут и мучаются…

Игрушки

Бедный кубик-рубик! Именно он может служить поводом для развода в Америке. А точнее, чрезмерное им увлечение. После развода кубик непременно остается у пострадавшей стороны.

А вот бельгийским ревнивицам не повезло. Там до сих пор действует закон от 1958 года, согласно которому жена не вправе требовать развода у мужа по причине измены супруга.

Но суха теория, мой друг. Вот реальные случаи необычных причин развода из мировой практики.

Порча имущества

Английский футбольный фанат Нил Дьюхарт в свое время подал на развод потому, что жена постирала его великолепную футболку с коллекцией автографов.

Несоблюдение гигиены

В 80-х годах прошлого века жительница американского штата Оклахома потребовала развода на основании, что ее супруг не желает стричься и бриться. Когда обвиняемый пришел в суд, супругов тотчас же развели. Наверное, вид у него был такой… Примечательно, что после суда экс-супруг отправился к цирюльнику. Так, может, он специально?

В 2005 году одна иранка подала на развод по схожей причине — ее супруг не мылся больше года, а в последние месяцы и умываться перестал. При этом жена подтвердила, что до свадьбы муж был маниакальным чистюлей, непрерывно принимавшим душ. Вот до чего некоторых мужчин женитьба доводит…

Причиной развода может стать и неприятный запах. Но не обязательно запах, исходящий непосредственно от супруга. Египтянка Суад не вынесла непрерывного присутствия в доме аромата освежителя с запахом алоэ, обожаемого ее супругом, потому что странным образом он напоминал ему о родительском доме, где постоянно использовали этот освежитель. Может, дама и притерпелась бы, вот только у нее развилась сильнейшая аллергия.

Сон в руку

Индус-мусульманин Афтаб Анзари развелся с женой из-за… сновидения. Развод, в виду традиционного трехкратного мусульманского произнесения слова "талак", привиделся ему во сне. Более того, он имел неосторожность рассказать об этом имаму, который признал сон вещим и повелел ему расторгнуть брак наяву.

Страсти по интернету

В Египте женщина подала на развод с мужем – специалистом по компьютерам, - который все свободное время проводил в интернете. Ну, это не удивительно, полно россиянок сталкиваются с этой же проблемой. Египтянку же добило то, что супруг вообще перестал разговаривать с ней в реале, пользуясь для передачи сообщений электронной почтой. Вот только супруг ее так и не явился на судебное заседание. Видимо, приглашать его надо было по интернету.

Животные и растения

Да, да, четвероногие и зеленые любимцы тоже зачастую становятся причиной развода.

Например, одна тайванка развелась с супругом из-за кошки. У той была постоянная привычка спать третьей в супружеской кровати. Жена высказала свое неудовольствие, однако муж встал на сторону кошки. В итоге их брак распался.

А вот причиной развода другой пожилой супружеской пары стали цветочки. Дама каждую ночь переносила цветочные горшки из одной комнаты в другую, и делала это по несколько раз. Уж очень она была привязана к своим зеленым любимцам и беспокоилась, что температурные перепады вредны для них.

Теперь о самих ритуалах разводов

На острове Ява пара, желающая развестись, должна предъявить местной администрации сорок крысиных хвостов. Это больше, чем необходимо при вступлении в брак — в последнем случае хвостов должно быть 25.

А по традиционному английскому праву развод мог заключаться в выставлении супруги на продажу по цене не менее 1 шиллинга, и, если кто-нибудь ее покупал, значит, делу венец. Подобные эпизоды случались еще не в таком далеком XIX веке. Классикой жанра стал случай, когда фермер Джозеф Томпсон “продал жену за 12 шиллингов и щенка ньюфаундленда”. Видимо, щенок оказался не лучше жены.

Ритуальные веселья

До 18-го века в Уэльсе для процедуры развода использовалась обычная метла. Стоило лишь выпрыгнуть из дома через метлу, поставленную в дверях. И вы свободны! Впрочем, у пожилых пар, вероятно, существовали свои проблемы — прыткость и ловкость с возрастом ослабляются.

А в Черногории "тотемом" расставания был пояс — мужчина и женщина в присутствии свидетелей брались за разные его концы и разрывали пополам.

Развод по смс

В Сингапуре, Малайзии и Арабских Эмиратах развестись можно… по мобильному телефону. Надо лишь трижды переслать по аппарату знаменитое мусульманское "талак", после чего подтвердить его в суде.

С пользой для дела

А на островах архипелага Бижагош у побережья Гвинеи-Бисау все предельно просто. Для развода даме надо всего лишь выкинуть вещи супруга из дома. Наши соотечественницы тоже так делают, только у нас это еще не считается официальным разводом.



К слову, советский "ритуал" развода тоже отличался оригинальностью, так как производился публично. Для расторжения брака нужно было подать заявление, вызвать в суд второго супруга, уплатить 100 рублей и опубликовать в газете объявление о возбуждении дела. А также ответить на массу глупых вопросов, среди которых могли встречаться, например, вопросы, посвященные частоте половой жизни.

Источник: Женский журнал