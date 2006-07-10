О чем наши сны?

Люди спят примерно треть своей жизни. Многие видят сны. Многие видят сны ежедневно, вернее, еженощно. Многие видят несколько снов за ночь. Но лишь некоторые утром могут вспомнить свой сон. Что означают сновидения? О чем они говорят?

На сон влияют события прошедшего дня, какие-то факты из памяти и внешние раздражители. Например, при повышенной температуре воздуха может сниться пляж или ад, при пониженной – купание в море или полет в космос. Оптимальной считается температура 20°С. Ниже – можно, выше – не рекомендуется, т.к. при более высокой температуре обменные процессы ускоряются, что не способствует отдыху.

В психологии принято относить сны к области бессознательного, области скрытых желаний, влечений, страхов и тревог. Трактовать сны пытались с древних времен. Считалось, что во сне человек имеет возможность контактировать с загробным миром, с душами усопших. И действительно, часто люди во сне разговаривают с умершими близкими. Но как психотерапевтический прием трактовку сновидений развил Фрейд, рассматривая сны, как подавленные влечения. В самом деле, во сне часто проявляется сексуальный подтекст, скрытые влечения, но не только.

Например, моему пациенту – программисту снится сон: он едет в другой город к бабушке и дедушке, встречает там друзей детства, которые уже выросли, и что-то им объясняет, рассказывает про компьютеры, преподает. Темы сна: обеспокоенность здоровьем бабушки и дедушки, вплетение тематики работы в межличностные отношения – он настолько захвачен работой на компьютерах, что ему не остается времени и желания для обычного человеческого общения. Кроме того, зная историю семьи пациента, можно сказать, что из-за большой нагрузки на работе у него не хватает времени, чтобы навестить бабушку с дедушкой, отсюда чувство вины перед ними. Во сне он как бы исправляет ошибку. Сон сообщает пациенту о том, что общение и работу можно совмещать, он должен искать разумный баланс, соотношение работы, общения и своего долга перед родными.

Можно выделить несколько видов сновидений:

Сны – подавленные влечения . Это как раз то, о чем пишет Фрейд. Например, мужчина длительное время лишен сексуальных отношений, в результате во сне проявляются его сексуальные желания.

. Это как раз то, о чем пишет Фрейд. Например, мужчина длительное время лишен сексуальных отношений, в результате во сне проявляются его сексуальные желания. Сны, исполняющие желания . Сны – подавленные влечения можно отнести к разновидности этой группы. Например, женщине, не имеющей детей, могут сниться дети, коляски, детские игрушки. Ребенку может присниться мороженое или кукла, игрушка, о которой он мечтает. Приятно, когда сны – желания сбываются. Но исполнить детский сон гораздо легче, чем взрослый.

. Сны – подавленные влечения можно отнести к разновидности этой группы. Например, женщине, не имеющей детей, могут сниться дети, коляски, детские игрушки. Ребенку может присниться мороженое или кукла, игрушка, о которой он мечтает. Приятно, когда сны – желания сбываются. Но исполнить детский сон гораздо легче, чем взрослый. Кошмарные, страшные сны . Их видят и дети, и взрослые. Когда ребенку снится Баба Яга, обычно, это связывают с негативным образом матери. Впечатлительным детям часто снятся персонажи ужастиков или рассказанных на ночь детских историй. Я знаю взрослого, который просыпался во сне и, вытягивая руку, говорил: "Это рука Фредди Крюгера". Наутро он не помнил, что ему снилось. Часто люди вытесняют, сознательно забывают стрессовые события, и они проявляются во сне. Так, пациентке, перенесшей сексуальное насилие, снились кошмары, в которых она подвергалась такому насилию. Другая моя пациентка с истерическими чертами личности схватила свою пятилетнюю дочь, когда та плохо себя вела, и, высунув ее из окна, пригрозила, что если та будет продолжать это делать, она ее выкинет из окна, так как устала от ее выходок. Девочка была сильно напугана, но быстро забыла эту историю. Спустя какое-то время ей стали сниться кошмары о том, что она падает с балкона или из окна.

. Их видят и дети, и взрослые. Когда ребенку снится Баба Яга, обычно, это связывают с негативным образом матери. Впечатлительным детям часто снятся персонажи ужастиков или рассказанных на ночь детских историй. Я знаю взрослого, который просыпался во сне и, вытягивая руку, говорил: "Это рука Фредди Крюгера". Наутро он не помнил, что ему снилось. Часто люди вытесняют, сознательно забывают стрессовые события, и они проявляются во сне. Так, пациентке, перенесшей сексуальное насилие, снились кошмары, в которых она подвергалась такому насилию. Другая моя пациентка с истерическими чертами личности схватила свою пятилетнюю дочь, когда та плохо себя вела, и, высунув ее из окна, пригрозила, что если та будет продолжать это делать, она ее выкинет из окна, так как устала от ее выходок. Девочка была сильно напугана, но быстро забыла эту историю. Спустя какое-то время ей стали сниться кошмары о том, что она падает с балкона или из окна. Сны, связанные с незавершенными отношениями. Внутренние конфликты, противоречия, незавершенные отношения с кем-то обычно проявляются во сне – и это естественно, так как во сне мозг продолжает решать проблему, головоломку с которой он столкнулся. Если Вы не умеете отдыхать, разгружать себя от серьезных проблем, то рискуете заработать бессонницу. Есть поговорка "Утро вечера мудренее". Оставьте свои проблемы на следующий день и, чтобы хорошо спать, не перегружайте себя физически или умственно за три часа до сна. Небольшая прогулка, теплая ванна, приятная музыка, секс и так далее будут способствовать хорошему сну.

Сонники и другие книги по толкованию снов редко дают правильную трактовку сна, которая должна быть подобрана не по книге, а строго индивидуально. Сны – это метафоры, и всегда имеют множество значений.

Обычно, когда психолог трактует тот или иной сон, он предлагает вам несколько трактовок, и вы можете сами выбрать ту, которая совпадает с вашими внутренними ощущениями. К сожалению, сны быстро забываются. Но их можно записывать. Особенно те, которые вы сильно эмоционально переживаете, от которых у вас остаются сильные чувства, когда вы просыпаетесь. Нужно запомнить или записать те чувства, которые вызвал сон, так как это очень важно при его трактовке. Самому трактовать сны сложно, сонники вряд ли подскажут вам правильный ответ.

Сновидения являются бессознательным отражением действительности. Будущее они, конечно же, не предсказывают, но указывают на слабые места, проблемы, на которые нужно в первую очередь обратить внимание.

Статья написана для сайта Yтро.ру

Мартынова Ольга Сергеевна