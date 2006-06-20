Балуем ребенка?

Некоторые полагают, что понятия баловство и избалованность тождественны и между ними можно поставить знак равенства. На самом деле, это не так.

Под избалованностью обычно подразумевают невоспитанность. Действительно, эмоциональная неустойчивость, капризность, нежелание слушать и слышать родителей, отсутствие самостоятельности, эгоцентризм, неумение строить взаимоотношения с другими детьми – далеко не полный перечень «симптомов» того, что родители допускают какие-то ошибки в воспитании. Про таких детей мы говорим: «Его (ее) избаловали».

Но «избалованный ребенок» и «баловень» – это не одно и то же. Можно избаловать ребенка материальными вещами, потаканием его капризам и вообще отсутствием системы в воспитании. Избаловать ребенка вниманием нельзя. Баловни – те, кто купается в родительской любви, получая ее столько, сколько им нужно – не меньше, но и не больше. Баловни – те, кому часто дарят подарки, но не потому, что они сами этого требуют, а потому, что дарящий делает это от чистого сердца. Баловни – те, кому многое позволяется, но не из-за попустительства или ложного чувства вины родителей, а потому, что ребенок знает, что ответственность за свои поступки будет нести он сам. Баловни – те, чьи просьбы не остаются без внимания, но это является не результатом того, что ребенок вознесен на пьедестал своими ближайшими родственниками, а указывает на то, что в семье принято внимательно относиться к людям. Баловни – те, кого любят не за их успехи, а за их уникальность, просто потому, что они есть.

Ставим диагноз

Вышеописанные «симптомы», по которым мы можем судить о том, является ли ребенок избалованным, как правило, наличие этой избалованности и подтверждают. Однако нельзя сбрасывать со счетов и то, что они могут указывать не только на ошибки воспитания, но и на причины, не всегда зависящие от родителей. Неуправляемость ребенка может быть как следствием врожденной или приобретенной патологии нервной системы, так и проявлением невротизации, то есть признаком того, что психологический климат в семье, детском саду или школе далек от идеала, и это негативно воздействует на психику ребенка. Подобным образом ребенок может также вести себя в период выздоровления после тяжелой болезни, когда его нервная система ослаблена, так же как и другие системы организма, и просто не справляется с обычными для здорового ребенка нагрузками. Впрочем, дифференциальная диагностика, как правило, не представляет большого труда, потому что в случае «классической» избалованности всегда прослеживается связь между неправильным поведением родителей, бабушек с дедушками и «дурным» поведением ребенка. Обычно это очень хорошо видно со стороны, потому что, находясь в данной ситуации, не всегда можно увидеть свои ошибки, совершаемые часто на бессознательном уровне.

Кто виноват?

Как происходит развитие «болезни»? Возможны различные сценарии.

Например, такой: рождается ребенок – первый, а то и единственный – и становится центром вселенной для окружающих его родственников. Сверхценное отношение к нему проявляется буквально во всем: чихнет – все бегут с носовыми платочками, а самые «чувствительные» вызывают карету скорой помощи; захочет новую игрушку – все устремляются в магазин, пытаясь сделать это первыми, чтобы заслужить одобрение ребенка; ударит товарища по играм – пожурят для виду и шлепнут небольно по попке, внутренне же порадуются – «молодец, не даст себя в обиду, в жизни это пригодится»; упадет на пол и забьется в истерике – получит все, что пожелает («чем бы дитя не тешилось – лишь бы не плакало»). Следствием такого «воспитания» становится уверенность ребенка в своем всемогуществе («все исполнится как по мановению волшебной палочки – стоит только захотеть»). Не меньшим «злом» оказываются сверхзанятые родители. Испытывая вину за свое постоянное отсутствие, они откупаются от ребенка материальными вещами. Вырастая в обстановке эмоциональной холодности, ребенок не ценит подарки, которые постепенно становятся все более и более дорогими, так как вина и отчужденность родителей возрастают. Испытывая злость к покидающим его близким людям, ребенок пытается досадить им, испытывая на прочность отношения, которых, по сути, давно уже нет. Он сам становится эмоционально холодным, эгоистичным и, что самое страшное, не умеющим строить отношения с людьми.

Неспособность или нежелание родителей определить четкие параметры воспитания и построить отношения с другими родственниками (бабушками и дедушками) таким образом, чтобы ребенок не страдал от противоречивых требований, также являются причиной избалованности ребенка. Живя «на два дома», получая у бабушек с дедушками то, чего не позволено у родителей, или наоборот, ребенок быстро учится манипулировать взрослыми. «Война миров» в стремлении перетянуть ребенка на свою сторону кончается всегда плачевно: в ней нет ни победителей, ни побежденных, есть лишь жертва незрелого поведения взрослых – ребенок-манипулятор.

Иногда избалованный ребенок – следствие навязанной роли – «витрины достижений» родителей. Своим видом он как бы представляет и демонстрирует материальный достаток и «компетентность» родителей. Он учится в специализированной школе, одевается в очень дорогую одежду, занимается престижным видом спорта, играет на скрипке, выгуливает собаку редкой породы.

Что делать?

В стремлении оградить своего отпрыска от переживаний по поводу неполучения им очередной машинки или 35-й по счету куклы некоторые родители готовы пойти на любые уступки и материальные траты. Не желая или не умея прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, они бросаются исполнять любое его требование даже тогда, когда чем-то заняты, показывая тем самым ребенку, что можно не принимать во внимание интересы других людей. Стремясь накормить повкуснее и одеть покрасивее, родители думают, что это и есть критерии счастливого детства, но тем самым удовлетворяют не желания ребенка, а свои собственные. Давая внучку запрещенную до обеда конфетку, бабушка говорит ему: «А мы маме не скажем!» – приучая его манипулировать взрослыми. Продолжать этот список можно до бесконечности.

Однако убежденность родителей в том, что ограничения вредны для психики ребенка, не имеет под собой так называемой научной почвы. Так же, как нельзя избаловать грудного младенца, предлагая ему кормление по требованию и удовлетворяя его эмоциональные потребности в общении с родителями, так же формирующемуся человеку необходимо дать понять, что у других людей существует своя жизнь. Выстраивая свои взаимоотношения с людьми, для ребенка важно чувствовать, где кончается его личность и начинается личность другого. Задавая сыну или дочери определенные рамки, вводя понятия «можно» и «нельзя», мы, на самом деле, тем самым облегчаем им жизнь. Чуткое руководство взрослого идет ребенку на пользу – он учится контролировать свои эмоции, адекватно реагировать на жизненные трудности, его личность формируется в соответствии с принципом реальности, а не фантазийной уверенностью в собственном всемогуществе, способной перерасти в будущем в манию величия. Сказать «нет» ребенку не так сложно, как это может показаться. Если при этом мы даем понять ему, что отказ – это не проявление нелюбви, а в данном случае просто необходимость, ребенок соглашается с этим без особого сопротивления. Главное условие – отказ действительно должен быть обоснован. Если ребенку понравилась в магазине игрушка, а у мамы достаточно средств для ее приобретения, то нет ничего зазорного в том, чтобы ее купить. Каждой маме виднее – минутная ли это прихоть, или ребенок на самом деле увидел то, о чем мечтал. Если семейный бюджет не предусматривает частых и значительных трат на игрушки, то стоит объяснить это ребенку. Зная, что деньги не сыпятся из рога изобилия, он будет более избирателен, и ценность подарка в его глазах от этого только повысится. Немаловажным является также то, чтобы сегодняшнее «нельзя» не превратилось в завтрашнее «можно» и наоборот. Если не заданы четкие критерии, это дезориентирует ребенка и развивает капризность. Он понимает, что стоит немного поплакать, и тогда то, что было запрещено, станет разрешено. Также очень плохо, если запреты и разрешения родителей и бабушек с дедушками не совпадают. Чтобы этого не происходило, родители, как самые близкие и ответственные за его воспитание люди должны взять ситуацию под контроль и на семейном совете договориться о том, чтобы реакции всех членов семьи на запросы ребенка не отличались друг от друга.

Что делать, если старшее поколение не идет на компромисс, считая себя более компетентным в вопросах воспитания, чем родители? Хорошо, если они живут отдельно и балуют ребенка «время от времени». Как правило, такое «баловство» не оставляет отрицательных последствий – бабушки-дедушки на то и существуют, чтобы ребенок чувствовал себя членом большой дружной семьи, где его любят, восхищаются им и немного балуют. Ситуация осложняется, если молодая семья вынуждена на каком-то этапе своего развития жить с родителями одного из супругов. В таком случае «непокорные» бабушки и дедушки могут стать настоящим стихийным бедствием. Выход один – убедить их в том, что ребенок ваш и только ваш, и только вы имеете право воспитывать его в соответствии с вашими взглядами на то, что правильно и что неправильно. Порой это право нужно заслужить: будьте полностью ответственны за жизнеобеспечение и воспитание ребенка, не перекладывайте свои обязанности на плечи своих родителей, которые, собственно, могут заниматься внуками только по желанию, но никак не по принуждению. И тогда у них не будет никаких оснований упрекнуть вас в незрелости или некомпетентности. Многие родители избалованных бабушками и дедушками детей отмечают, что, вырастая, последние перестают ценить ту «заботу», которую они получили от потакавших им взрослых, и результаты этого очень печальны – неуважение, оскорбления, а то и забвение.

Перевоспитание: работа над ошибками

Если же ребенок явно «испорчен дурным воспитанием», нужно принимать меры – и чем раньше, тем лучше. Как правило, родители не предпринимают никаких действий до появления такого грозного симптома как «истерика». Однажды ребенок, который привык дома «канючить» и добиваться своего «если не мытьем, так катаньем», падает в магазине на пол и захлебывается в собственном крике только потому, что мама не купила ему игрушку. Реакция родителей – растерянность, ощущение беспомощности, стыд и желание поскорее закончить этот «концерт». Почти всегда в данный момент рядом оказывается сердобольная старушка, которая жалеет малыша и пристыживает «жестокую мамашу». В результате ребенок добивается желаемого, а мама покидает «арену», потерпев поражение в схватке с манипулятором. В дальнейшем такие истерики могут происходить и дома – когда ребенку не дают посмотреть мультики или не разрешают съесть конфетку. Действия родителей в таких ситуациях должны быть стандартными – не ругать, не уговаривать ребенка успокоиться и уж ни в коем случае не покупать или не давать ему то, из-за чего он и устроил эту истерику. Нужно проинформировать ребенка, что дальнейший разговор с ним состоится только после того, как он успокоится, и оставить актера без зрителей. Если это происходит в магазине или на улице – достаточно уйти из его поля зрения, естественно, недалеко, дома же нужно просто выйти из комнаты. Так как, несмотря на бурное проявление эмоций, ребенок все же контролирует ситуацию (о чем говорит его внимательное отношение к реакциям взрослых) – он не способен нанести себе сколько-нибудь серьезных повреждений. Зато он быстро понимает, что такое поведение непродуктивно. О том, что наличие или отсутствие истеричного поведения связано с реакцией на это взрослых, говорит тот факт, что дети, ведущие себя «отвратительно» с одним из родственников, сущие ангелы с другим.

Вообще, терпение – это приобретенный навык. Не желая терпеть ни минуты, ребенок младенческого возраста требует удовлетворения своих потребностей в момент их возникновения, но постепенно в результате правильного воспитания он научается соотносить свои требования с желаниями и возможностями других людей. Очень важно носить младенца на руках тогда, когда ему это требуется – так формируется его доброжелательное отношение к миру в более зрелом возрасте. Однако, если ваш подросший ребенок слишком нетерпелив, попробуйте постепенно удлинять время ответа на его просьбы (естественно, выполнимые). Когда он просит, например, поиграть с ним, не бросайте сразу все свои дела, а скажите, что поиграете, когда освободитесь. Конечно, период времени, когда ребенку приходится выдерживать эту фрустрацию[1], не должен быть поначалу слишком длительным. Приучая ребенка к терпению, мы учим его ценить общение с людьми, которые предстают перед ним личностями, а не просто средствами для удовлетворения его потребностей.

Хотелось бы рассказать об одном остроумном способе перевоспитания избалованного ребенка, придуманном английскими психологами. Для начала с ребенком разрабатывается система «можно-нельзя». За хорошее поведение в течение дня ребенок получает «бонусы» – это могут быть наклейки, бусины, пуговицы и т.п. За каждую провинность в течение дня он получает «черную метку» – крестик, палочку в специальную таблицу, которая должна висеть на видном месте. Причем за хорошее поведение ребенка нужно хвалить, а не только выдавать «бонусы». А за плохое – не наказывать, а просто сообщать, что вы им недовольны, и что он получает «черную метку». В конце дня подводится итог: чего больше – «бонусов» или «черных меток». Если «бонусов» больше, то ребенок получает награду – например, конфету. Ну а если больше «черных меток», то ребенок ничего не получает. В конце недели подводится общий итог. В награду за хорошее поведение ребенок должен получить игрушку или поход в интересное для него место. За плохое – ничего. Если плохое поведение ребенка стало невыносимым, то его надо просто уведомить о его плохом поведении и отправить одного в комнату «подумать». Отправлять в комнату надо из расчета 2 минуты одиночества на каждый прожитый год. Кроме того, сидение в комнате - это сразу 3–5 «черных меток». Кричать на ребенка и шлепать его нельзя. Самое сложное – действовать слаженно всей семьей. То есть, пытаясь перевоспитать вашего «вождя краснокожих» договоритесь с бабушками и дедушками о том, что ни вы, ни они не будете удовлетворять его прихоти только для того, чтобы перетянуть его на свою сторону.

Перевоспитание избалованного ребенка осложняется тем, что он, привыкнув добиваться желаемого криком и ревом и решать свои проблемы за счет других, не сразу откажется от испытанной и такой удобной для него стратегии. Приняв решение о перевоспитании, не стоит «перегибать палку» и сразу загонять малыша в жесткие рамки. Ведь это может стать для него равносильным тому, что его перестали любить. Формируя новое поведение, давайте ребенку понять, что вас расстраивает не он сам, а его поступки. Он должен знать, что, несмотря ни на что, вы его любите и принимаете таким, какой он есть. А он – самый лучший и замечательный, просто немного запутавшийся в своих отношениях с окружающим его миром.

Правильно Неправильно Любить ребенка, таким какой он есть Любить ребенка за его достижения Поощрять самостоятельность ребенка Делать за ребенка то, с чем он способен справиться сам Дарить подарки искренне «Откупаться» от ребенка игрушками Игнорировать истерики ребенка Превращать истерики ребенка в спектакль Придерживаться единой тактики воспитания в семье Предъявлять к ребенку противоречивые требования Учить ребенка соотносить свои желания с желаниями и возможностями других Стараться удовлетворять все запросы ребенка Отказывать ребенку в приобретении новой игрушки, объясняя причину Мотивировать свои отказы «надуманными» причинами или вовсе не говорить ребенку о своих мотивах Уважать потребность ребенка в собственном волеизъявлении Подавлять его волю для того, чтобы подчеркнуть главенствующую роль

Как сообщает агентство Ananova, эксперты из Римского института психологии изучили карьерный рост и особенности характера трехсот итальянских топ-менеджеров. Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных в детстве были крайне избалованными детьми. Итальянские психологи считают, что так называемые «испорченные» дети страдают меньшим количеством комплексов, и они более уверены в себе и своих возможностях. С детства им внушали, что они самые лучшие и самые умные, и в результате дети стали совершенно искренне в это верить. Поэтому им не составило особых трудов убедить окружающих в своей исключительности. «Испорченные» дети очень быстро привыкают получать все, что они хотят, поэтому в зрелом возрасте они практически всегда нацелены на победу. Привычка получать желаемое перерастает в стремление быть всегда первым.

Однако нужно отдавать себе отчет в том, что, скорее всего, речь здесь идет не об избалованных детях, а о тех, кого мы выше определили как «баловни». Потому что избалованные дети на самом деле не способны не только на адекватные интеракции, но и не имеют сил и терпения доводить дело до конца. Привычка получать все и сразу формирует как раз пассивное отношение к миру. Действительно, зачем напрягаться, когда все желания и так исполняются сами собой?

Способностью ставить и достигать определенные цели обладают как раз те, кого баловали «правильно»: любили, «задаривали» вниманием, и, вполне вероятно, внушали мысли о собственной исключительности.

[1] ФРУСТРАЦИЯ (от лат. frustratio - обман - неудача), психологическое состояние, возникает в ситуации разочарования, неосуществления какой-либо значимой для человека цели, потребности. Проявляется в гнетущем напряжении,тревожности, чувстве безысходности. Реакцией на фрустрацию может быть уход в мир грез и фантазий, агрессивность в поведении и т. п.

Анастасия Гареева

Журнал "Мама и Малыш", №5, 2006