Репетиция отцовства. Он не хочет ребенка?

Бывает так, что после штампа в паспорте и пышного свадебного празднования выясняется: у супругов абсолютно разный взгляд на совместную жизнь. Если бы речь шла о раскиданных носках, было бы все не столь критично. Но как быть, если основной проблемой становится ребенок, точнее, нежелание мужа его заводить?

Для начала стоит понять: отношение к детям у мужчин и женщин принципиально разное. Конечно, еще до брака даме лучше поинтересоваться точкой зрения своего избранника на детей, однако речь даже не об этом. У женщины зачастую просыпается материнский инстинкт еще до того, как она встречает своего единственного. Игры в дочки-матери есть отыгрывание будущей роли мамы. С мужчинами это не работает. Согласно статистике, отцовство пугает 93% мужчин. Потом, не стоит забывать о чистой физиологии. Женщина связана всем своим естеством с ребенком и готова к материнству в силу гормональных особенностей. Поэтому возможно недопонимание, ведь женщина уверена: он всегда будет рад ребенку. А если сделать эту новость сюрпризом, радости его не будет предела...

Тут-то и кроется роковая ошибка. Мужчине требуется особая и довольно длительная настройка на отцовство, к чему необходимо относиться с пониманием.

Помимо межполовых различий, никто не отменял проблем психологического толка. Как говорилось выше, мужчина может быть не готов к ребенку. Корни этой неподготовленности кроются во многих аспектах, как его настоящей жизни, так и детства.

Первый пункт – детская травма. Вполне вероятно, что за нежеланием заводить ребенка стоит личный неудачный опыт. Возможно, мужчина рос в неполной семье, или же отец недостойно себя вел, что отразилось на мужчине, ведь не секрет - родители показывают нам идеальную модель поведения.

Пункт два – он еще не вырос. Инфантильность преследует мужчин, росших в окружении женщин, активно баловавших их. В итоге, как в той поговорке: "Не успев повзрослеть, мы начинаем стареть". Инфантильные индивиды либо боятся брать на себя ответственность за кого-то в принципе, либо являются страшными эгоистами, упирая на желание наслаждаться жизнью. Безусловно, рождение ребенка нарушит их планы и потребует изменить привычный ход дел.

Пункт три – перфекционизм и неуверенность. Мы все живем в материальном мире. Многие мужчины говорят: "Пока я не реализуюсь в карьерном плане, пока не куплю квартиру и не начну зарабатывать миллионы, я не смогу потянуть ребенка". Здравый смысл в этой установке, бесспорно, есть. Однако можно же вечно отодвигать данную планку, упуская из виду день сегодняшний. Но если подобное поведение продиктовано эмоциональной нестабильностью, страхами и неуверенностью мужчины, лучше два раза подумать о совместном продолжении рода. Вполне вероятно, что в критической ситуации он просто не выдержит, оставив жену с ребенком один на один разбираться с проблемами.

Четвертый пункт – он не хочет терять любовь жены. Появление третьего члена семьи отодвинет супруга на обочину семейной жизни, поставив в ее центр ребенка. Отдельный тип мужчин панически боится потерять любовь своей супруги, впрочем, как и ее плоский животик. Поэтому с рождением ребенка женщина всегда должна помнить: теперь ей придется исполнять несколько ролей – матери, любовницы и хранительницы очага. Кстати, когда дама не исполняет последние две функции, сознательно эксплуатируя образ девочки и всецело полагаясь на мужчину, он вряд ли захочет заводить с ней ребенка, считая свою спутницу неблагонадежной особой для столь серьезных дел. Вариант номер два: мужчина просто не уверен в правильности своего выбора. Супруга его серьезно не устраивает, он не испытывает по отношению к ней всей полноты чувств, на стороне у него осталась интрижка или же безответная любовь.

Пункт пять – у мужчины есть уже ребенок от первого брака. Это может стать серьезным аргументом против заведения второго наследника. Во-первых, двоих детей содержать сложнее. Во-вторых, у него уже был отцовский опыт, правда, не связанный со своей нынешней избранницей. А возможно, беременность бывшей жены прошла настолько тяжело, что он просто не хочет повторения этого "кошмара". В том случае, если первый ребенок является, по его словам, "ошибкой юности", на самом же деле он закоренелый холостяк и принципиально не нуждается в ребенке, от женщины требуется хорошенько взвесить все "за" и "против". Есть шанс, что со временем он изменит свою точку зрения, однако люди меняются очень медленно и "со скрипом".

В любом случае, какими бы страшными препятствия не казались, многие из них легко обойти. Важен деликатный подход.

* Начинайте "готовить почву" задолго до своего открытого волеизъявления иметь ребенка. Сходите в гости к друзьям, у которых уже есть карапузы, дабы продемонстрировать вашему ненаглядному: ничего страшного в отцовстве нет. Попытайтесь заинтересовать его маленьким ребенком, попросите помочь, если родители малыша просят об этом. Таким образом вы придадите мужчине уверенности в том, что он способен справиться с воспитанием ребенка.

* Свое дело сыграют и видео-ролики с милой, забавной ребятней. Показывайте ему красивых детей, рассуждая вслух, какой симпатичный ребенок может быть у вас, и как он будет похож на него ("папина дочка", "папин сын"). Это потешит его самолюбие (он – некая ипостась местного божка, способного создавать себе подобных). На прогулках обращайте его внимание на детей. Тогда ваш спутник включит ребенка как такового в свою картину мира. Между прочим, подчеркивать следует не только позитивные качества чужих детей.

* Хорошо бы вскользь упомянуть отличную физическую форму мам. Это докажет, что даже после рождения ребенка женщина не теряет своей привлекательности, и вы не собираетесь превращаться в бесформенное, вечно злое создание.

* И последнее: отличной репетицией перед появлением нового члена семьи станет появление домашнего питомца. Только важно ухаживать за ним вместе.

Данный метод не помог? Обратитесь к психологу. Он поможет докопаться до истинных причин нежелания мужчины заводить ребенка и подготовит его к продолжению рода.

Женский журнал