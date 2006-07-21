Дочки-матери поневоле. Ошибки типичной невестки

Ошибка 1. Моя мама лучше

Молодые поселились у родителей жены. Ей так удобнее: мама всегда рядом, поможет, если что. Да и нагрузок по хозяйству поменьше. Только вот с мужем не все ладно. Он стал все больше отдаляться от супруга. Дома почти не бывает: то подолгу задерживается на работе, то встречается с друзьями.

Разговоры со свекровью оставляют тяжелый осадок на душе. Она звонит лишь для того, чтобы высказать очередные претензии невестке. Мать уверена, что жена не ценит ее сына и не любит его, поэтому им лучше развестись.

Комментарий психолога

Супружеская пара должна жить в семье жены. Это значительно понижает статус мужа в глазах как близких, так и окружающих. Тогда он старается всеми способами его повысить. Хорошо, если это сводится к стремлению к карьере и более высоким заработкам. Но нередко он ищет признания его достоинств у друзей, за бутылкой или у другой женщины. Свекровь не напрасно тревожится за сына.

Ошибка 2. Я буду ей во всем помогать

Молодые живут с родителями мужа, но невестке и свекрови не удается поладить между собой, хотя невестка старается принимать активное участие в домашних делах. У одной свои представления о жизни, у другой - свои. Свекровь ревностно относится к своему хозяйству и хочет, чтобы в доме все шло по-старому. А невестка, как говорится, "со своим уставом...". Поэтому она все делает "не так": плохо стирает, не гладко гладит, невкусно готовит. Свекровь пытается ее учить, а та сопротивляется. Кухонные склоки порой превращаются в настоящие скандалы, которые происходят все чаще и чаще.

Комментарий психолога

Свекровь - хозяйка в доме. Она не обязана отдавать невестке свою роль. Молодая женщина должна с этим смириться и принять те правила, которые диктует свекровь. Здесь невестка - ребенок, и из своего положения она может извлечь некие преимущества. Меньше возиться на кузне и предоставить свекрови вести хозяйство так, как ей нравится. Единственное, чего нельзя допускать, ее вмешательства в личную жизнь их семьи.

Ошибка 3. Она заменит мне мать

Женщина, недополучившая в детстве нежности и ласки от матери, переносит всю силу дочерней любви на свекровь. Так бывает, если девочка росла в детском доме или ее родная мать просто была очень холодна с ней. Невестка крайне нуждается в материнской любви и обретает ее в семье мужа. С первого же дня она называет свекровь "мамой", на лету ловит каждое ее слово, живут они в полном ладу и согласии.

В этом, казалось бы, нет ничего плохого, но их подстерегает ловушка. Сначала свекровь ассоциируется со всем лучшим, что связано с мамой. А со временем невестка начинает проецировать на нее тот негативный потенциал, который накопился у нее с обидами на мать. Рано или поздно все это выливается в конфликт, и две женщины принимаются перетягивать на свою сторону самого дорогого для обеих - сына и мужа.

Комментарий психолога

Взаимоотношения между невесткой и свекровью должны иметь свои определенные границы. В данном случае невестка ожидает от свекрови такой же привязанности, какую должна была получить от родной матери. Но та уже выполнила свой материнский долг, вырастив сына, и не обязана любить невестку, как собственную дочь. Когда между ними границы стираются, обстановка становится взрывоопасной.

Ошибка 4. Во всех наших бедах виновата она

Свекрови нередко, сами того не зная, служат "громоотводом" для невесток. Они должны "расплачиваться" за все, что случается в доме плохого. Как бы невестка ни злилась на мужа, она не допускает конфликтов с ним, зато жестоко "отыгрывается" на его матери. Живется такой свекрови, прямо скажем, несладко. У сына нет претензий к жене: направив всю негативную энергию на свекровь, с ним она почти никогда не ругается. Женские распри он считает обычным "бабским делом" и знать не хочет, какие баталии из-за него разыгрываются.

Комментарий психолога

Винить в своих неудачах других - признак психологической незрелости. Вы сами выбрали человека, за которого вышли замуж, поэтому должны нести за это ответственность, так же, как и за свою семейную жизнь. Если свекровь слишком бурно вмешивается в вашу жизнь, попробуйте ограничить ее влияние на семью, и ей самой психологически станет легче. Сын и внуки будут больше уважать маму и бабушку, у которой есть свои интересы.

Ошибка 5. Бабушка не должна вмешиваться в воспитание внуков

Несмотря на плохие отношения с невесткой, свекровь обожает своих внуков, проводит с ними много времени и всячески подчеркивает, что она лучше знает, как их воспитывать. Ребенок, имея возможность постоянно выбирать между мнением мамы и бабушки, становится капризным, избалованным, постоянно играя на слабостях взрослых. А свекровь считает возможным вмешиваться в жизнь невестки, потому что чувствует, что постоянно оказывает ей услуги.

Комментарий психолога

Чтобы не быть обязанной свекрови, нужно тактично найти наиболее удобные формы для вознаграждения ее труда. Возможно, деньгами, подарками или помощью по хозяйству. При этом хорошо бы ограничить ее время сидения с ребенком за счет няни или садика. Но, чтобы не обидеть свекровь, потребуются достаточно веские аргументы. Например, бабушка сейчас сильно устает, а ребенок подрос и должен привыкать общению со сверстниками, кроме того, с ним будут специально заниматься.

