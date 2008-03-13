Не имей сто рублей…

Общение со сверстниками играет очень важную роль в социальном и интеллектуальном развитии ребенка. С друзьями ребенок учится взаимному доверию и уважению, общению на равных — всему тому, чему родители не могут его научить.

Неспособность ребенка заводить друзей или дружить с кем-либо длительное время начинает проявляться уже в детском саду. Первым настораживающим признаком служит обычно то, что малыш не рассказывает родителям ничего о детях из своей группы или делает это неохотно. Поговорите с воспитателем группы, возможно, она подтвердит ваши опасения.

С чего начать?

Если вашему ребенку меньше шести лет и у него мало друзей или их нет совсем, то, скорее всего, социальные навыки усваиваются им медленнее, чем другими детьми. Поэтому для того, чтобы научиться дружить, ему не обойтись без вашей помощи. И начать здесь нужно с умения подходить к другим детям и завязывать разговор.

Для этого лучше выбрать самого общительного и дружелюбного ребенка в детсадовской группе или во дворе. И подойти с улыбкой Как и рекомендуется в известной песне, легче всего начать разговор именно с улыбки. Потом можно сказать: «Привет, меня зовут Петя. Можно поиграть с тобой?»

Время от времени ребенок даже с нормальными социальными навыками может замыкаться в себе. Обычно это случается после сильного стресса: при разводе родителей, смене школы или детского сада, при переезде в другой город и так далее. Насколько это возможно, вам следует подготовить ребенка к предстоящим переменам, обсудив с ним происходящее, а также выяснив, что изменится в его жизни после этого, и как ему нужно себя при этом вести.

Разные темпераменты

Между прочим, совсем не важно, сколько друзей будет иметь ребенок. Количество друзей, необходимое каждому малышу, зависит от того, насколько он робок или, наоборот, общителен. Чтобы развить в себе навыки общения, стеснительному малышу достаточно иметь двух-трех хороших друзей, тогда как экстраверты отлично чувствуют себя в большой компании.

Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок пользовался популярностью среди ровесников. Главное при этом — проявить объективность и оставить в стороне ваши собственные предпочтения. Трудности начинаются, если у родителей и ребенка разные темпераменты. Общительные мама с папой, у которых стеснительные сын или дочь, порой начинают слишком давить на малышей. А вот родителя-интроверта, напротив, заботит слишком большое число приятелей у любимого чада — ему кажется, что лучше иметь одного, но верного друга.

Больше — не всегда лучше

Хорошо, когда ребенок окружен большим числом приятелей. Но что касается по-настоящему близкой дружбы, принцип «чем больше, тем лучше» перестает действовать. Даже очень общительному ребенку может не хватать той крепкой взаимной дружбы, которая ему действительно нужна, в которой его понимают и принимают таким, какой он есть.

Число друзей варьируется по мере взросления ребенка, так же, как меняется и сама концепция дружбы. У дошкольников и младших школьников друзьями, как правило, становятся наиболее доступные им для игры дети, обычно соседи по двору. И поскольку многие удовлетворяют этому критерию, то на вопрос «Кто твои друзья?» ребенок младшего возраста обычно выдает целый список имен.

Позже круг друзей сужается — дети начинают выбирать, исходя из собственного вкуса и взаимных интересов. Причем своему кругу друзей ребята остаются верны довольно долгое время. Но, несмотря на такую, казалось бы, прочную связь, в подростковом возрасте былая дружба может распасться, если один из друзей физически или эмоционально развивается быстрее, чем другой. Например, один друг начинает встречаться с девушками, а другой довольно инфантилен и ни физически, ни эмоционально к этому не готов.

Но, независимо от того, 5 или 15 лет ребенку, неумение дружить или потеря друга является для него тяжелым испытанием. И родители по мере сил должны помочь ему справиться с трудной ситуацией.

Чем же могут помочь родители?

Создавайте возможности для дружбы. Периодически спрашивайте у ребенка, не хочет ли он пригласить в гости своего друга или устроить вечеринку для своих друзей или соседских детей. Пригласите одного из детей к себе домой, дети легче находят контакт, общаясь один на один. Найдите ему занятие по душе — спортивную секцию или кружок рукоделия, где ребенок мог бы встречаться и общаться со своими сверстниками.

Научите малыша правильному общению. Когда вы обсуждаете с ребенком, как принимать в расчет чувства другого человека, учите его сочувствию и справедливости, вы прививаете ему очень важные социальные навыки, которые в дальнейшем помогут ему не только найти верных друзей, но и дружить в течение долгого времени. Дети могут научиться состраданию уже в 2—3 года.

Обсуждайте с ребенком его друзей и его социальную жизнь, даже если он уже подросток. Зачастую дети, особенно старшего возраста, неохотно рассказывают о своих проблемах с друзьями. Но им, тем не менее, необходимо ваше сочувствие и помощь. Если ваш ребенок заявляет «Меня никто не любит!», не следует утешать его такими проходными фразами, как «Мы же с папой тебя любим.» или «Ничего, найдешь себе новых друзей.» — ваше чадо может решить, что вы не принимаете всерьез его проблемы. Вместо этого постарайтесь, чтобы он откровенно рассказал о том, что у него произошло, поссорился ли он с лучшим другом, или чувствует себя в классе «белой вороной». Проанализируйте с ним возможные причины конфликта (может быть, у друга просто было плохое настроение) и постарайтесь найти пути к примирению.

Чем старше становится ребенок, тем больше на его самооценку начинает влиять его успех в коллективе сверстников и мнение о нем других детей. И если у ребенка нет друзей, ему не звонят по телефону и не приглашают на дни рождения, он начинает чувствовать себя изгоем. Это тяжело не только для самого маленького человека — его родители тоже чувствуют обиду на других детей, их родителей и даже на своего ребенка за то, что тот «не такой как все».

Кроме того, родители зачастую чувствуют и свою вину в происходящем. Но их вмешательство в возникшую ситуацию должно быть очень осторожным. Вы можете морально поддерживать ребенка и помогать ему советом, но, в конце концов, разрешить проблему он должен сам.

