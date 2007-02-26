Если с другом вышел в путь…

В каком возрасте и почему возникают дружеские привязанности? Потребность в общении со сверстниками возникает у ребенка очень рано, впервые заявляя о себе на третьем году жизни. Тогда же появляются и первые проблемы в общении со сверстниками. Взрослые вдруг замечают, что малыш быстро сворачивает игру с другими детьми, если возникает "угроза" его благополучию, ни в какую не желает делиться игрушками, а при попытке другого ребенка завладеть ими, реагирует агрессивно или плачет.

Для 2-3-летнего малыша это нормально. С такого противоречивого поведения обычно и начинаются детские контакты. Ребенок тянется к своему сверстнику, но пока не в состоянии преодолеть свой детский эгоизм, договориться о взаимоприемлемых условиях игры. В этом возрасте контакты детей ситуативны, малосодержательны и часто конфликтны. Они скорее играют рядом каждый в свое, лишь изредка оценивая игру соседа или ненадолго подключаясь к ней.

Со временем с помощью взрослого малыш усваивает правила совместной игры. Любимая игрушка в руках другого ребенка уже не вызывает панического страха ее потерять. Усвоив закон "очередности" и отдавая на время свое "сокровище" товарищу, он и сам может претендовать на его игрушку. А если к грузовичку приятеля добавить свой совочек, получится загрузка транспорта песком и можно строить домик. Так возникает сюжетная игра, настолько привлекательная, что играющие вместе дети преодолевают каждый свой эгоизм, начинают согласовывать свои действия по заранее оговоренным правилам.

К семи годам время игры удлиняется и дети как бы обособляются. Общение по поводу игры становится общением, иногда и вовсе с ней не связанным. Дети в этом возрасте уже могут обмениваться мнениями о прочитанных книгах, рассуждать о событиях, известных им по разговорам взрослых, сравнивать свои умения и знания, выражать свое отношение к другим детям и даже посплетничать. Но самое главное теперь - стремление завоевать уважение сверстника.

Семилетний ребенок озабочен не столько тем, с кем и во что поиграть, сколько своей репутацией у тех детей, мнением которых он дорожит. Завоеванный авторитет ребенок будет отстаивать всеми силами, готовый даже поменять уже сложившиеся стереотипы собственного поведения, если сверстники их не одобряют. Такая группа других детей, значимых для малыша, дает ему психическую стабильность и эмоциональный комфорт.

Гляжусь в тебя, как в зеркало

А если такой группы у ребенка нет? Если отношения со сверстниками не сложились и его контакты с ними по-прежнему противоречивы, как у трехлетних? Действительно ли сверстники так важны? Не могут ли родители или близкие взрослые заменить ребенку дефицит общения со сверстниками? Единого мнения по этому поводу нет. Одни психологи считают, что взрослый способен дать ребенку все, если включится в детскую игру как полноценный партнер. Другие не согласны с этим: взрослый просто не в состоянии уделять ребенку столько времени, сколько необходимо для игры, а умение, пусть даже на время, "впадать в детство" разрушает его родительский авторитет и сбивает с толку ребенка. Взрослый и сверстник играют каждый свою неповторимую роль - важно знать, какую именно. Осознание своих индивидуальных качеств, способность оценивать себя в разных ситуациях - не являются врожденными. Первоначально они формируются у ребенка в общении с самыми близкими людьми. И роль родителей здесь неоспорима. Окружающие нас люди - своеобразные невидимые "зеркала". Их отношение к нам, оценки наших поступков - по сути наше "отражение", оно и закладывает основу нашего самосознания, нашей личности.

Сначала таких "зеркал" в жизни ребенка мало. Первоначальные сведения о себе малыш получает от мамы - и это "зеркало" самое доброе и сочувственное: в нем младенец отражается только в своих превосходных чертах. Он еще ни в чем не преуспел, а его уже любят, им восхищаются, окружают заботой, обеспечивая тот уровень комфорта и безопасности, без которого ему просто не выжить.

Одновременно безграничная любовь матери закладывает самую фундаментальную основу его личности - положительное отношение к себе, ощущение безопасности окружающего мира, чувство доверия к людям. По мере взросления и появления первых требований к ребенку и порицаний, он, ради поддержания этого главного для себя позитивного отношения взрослых, будет активно осваивать новые способы поведения и действия, чтобы преодолеть их недовольство и вернуть столь необходимое восхищение собой.

Впервые опыт общения с родными и приятелями подвергается серьезному испытанию в детском саду. То внимание, заботу и любовь, которые дома ему дарили просто так, теперь, при общении с новым взрослым и сверстниками - необходимо заслужить. Да и отражение в новых "зеркалах" не всегда "льстит" ребенку. Большинство детей справляется с этой ситуацией: отношения с новыми людьми, взрослыми и малышами, постепенно налаживаются. Разница отражений в домашних и посторонних "зеркалах" либо сглаживается, либо остается значительной, но скорее обогащает ребенка новым знанием о себе, нежели травмирует его.

Иногда новые "зеркала" становятся важнее прежних, поскольку в них дети и взрослее и самостоятельнее. В любом случае расширение сферы взаимодействия ребенка с окружающими - важная часть его общего развития. Выходя за пределы сложившихся в семье стереотипов общения, ребенок не только обогащает свой социальный опыт, но и обретает способность к познанию своего Я с новых сторон, что, безусловно, ему как личности очень важно. Он как бы обретает новые ориентиры в отношении к себе, в понимании себя самого.

Контактный или замкнутый ребенок

Однако не у всех детей "выход в свет" протекает успешно. Бывает, что ребенок долго и мучительно ищет свой путь к другим детям и не всегда его находит. Чем это чревато? Не преувеличиваем ли мы роль сверстников? Быть может, наш малыш просто самодостаточная личность, он намного опережает ровесников в развитии, с детьми ему скучно, вот он и играет в одиночку?

В любой детской группе всегда можно выделить несколько категорий малышей по степени их активности в налаживании контактов с ровесниками. Кто-то сам проявляет инициативу и после ряда проб и ошибок находит свою группу, в которой с удовольствием проводит время. Кто-то долго присматривается к играм ровесников, ему нравится, как они играют, и он сам бы не прочь поиграть, но не может преодолеть застенчивости и влиться в коллектив. Хотя, если инициативу проявит другой ребенок, застенчивый малыш будет вполне успешно взаимодействовать с ним и игры не испортит.

Но есть дети, которых сверстники активно отвергают. Это не всегда драчуны и "агрессоры". Нередко это малыши, которые в силу тех или иных причин резко отличаются от сверстников поведением, внешним видом, интеллектом, порой, существенно опережающим средний уровень. Причины, по которым одни дети всегда оказываются заводилами и без труда осваиваются в любой компании, а другие либо не хотят, либо не могут завоевать расположения сверстников, все еще не до конца ясны.

Одни психологи полагают, что общительность - наследственная черта характера. Другие объясняют ее ранним жизненным опытом малыша: если в первые недели жизни он в достаточной мере получил тепла, заботы и любви, он обрел своеобразное чувство "доверия к миру", которое и делает его активнее, смелее и общительнее сверстников, выросших в строгих рамках кормления по часам и т.д.

Последнее время наметилась довольно тревожная тенденция - младшие школьники как будто разучились играть вместе. Их контакты кратковременны, малосодержательны и непродуктивны, словно у них начисто пропал дар общения с себе подобными. В ряду главных причин психологи в первую очередь выделяют демографический кризис: многие дети растут без братьев и сестер. Отсутствие таких близкородственных детских контактов обедняет социальный опыт ребенка, его мышление не ориентируется на коллективные формы игры.

Если отсутствие общения с братьями или сестрами в семье у ребенка не компенсировалось разновозрастной дворовой компанией и он не посещал детский сад, то, по имеющимся данным, и в его учебе неизбежны осложнения. Более того, неконтактным детям грозит не только академическая неуспеваемость - они, как правило, хуже адаптируются к новым условиям, часто растут излишне мнительными и тревожными или слишком самолюбивыми. В подростковом возрасте у них возникают сложности в общении с противоположным полом, они хуже делают карьеру в зрелом возрасте и, как правило, не очень счастливы в семейной жизни. Эти данные опровергают некоторые сложившиеся у нас стереотипы.

Долгое время считалось, что общение сверстников складывается само собой, не требует вмешательства взрослого, и уж совсем дикой казалась мысль, что детей нужно специально учить играть вместе. Сегодня это делать необходимо. То, что отношения детей, сталкивающихся на игровых площадках, в детском саду или школе, когда-то складывались легче и быстрее, объясняется тем, что первый опыт общения с другими детьми ребенок получал в семье (своей, соседской, близкородственной). Этот опыт общения под присмотром взрослого создавал впечатление стихийно складывающегося, хотя таковым не был.

Стоило измениться жизненному укладу нового поколения - и ребенок оказался в вынужденной изоляции от сверстников. Он, конечно, не разучился играть, но коллективные игры все чаще заменяет игра в одиночку, иногда даже и не с игрушками, а с компьютером. Результат - формализация детских отношений, агрессивность, эмоциональная глухота к другому ребенку. И это далеко не так безобидно, как может показаться на первый взгляд.

Ребенок, не прошедший "школы" общения со сверстниками, выпадает из устоявшейся детской культурной среды с ее неписаными законами и правилами. Он не умеет "говорить" со сверстниками на их языке и, естественно, отторгается ими. С возрастом это вызывает дополнительные расстройства в поведении и характере. Ребенок проявляет свою неудовлетворенность в общении, раздражаясь, становясь агрессивным. При этом он может скрывать свое смятение под маской бравады, демонстративного шутовства, или уйти в себя, замкнуться, впасть в депрессию. Круг замыкается.

Социальная некомпетентность оборачивается серьезными расстройствами психики. Почему все так сложно со сверстником? Наверное, потому, что в поисках друзей за пределами семьи ребенок ищет "доброе зеркало", в котором его отражение было бы максимально приближено к тому, что он привык видеть дома. Вынужденный проводить много времени среди "беспощадных" зеркал, он не выдерживает и ломается, а расположить к себе других он просто не умеет. Найти друга, в конечном счете, означает самому создать такое зеркало в руках другого человека, в которое хотелось бы смотреться, не испытывая отвращения к себе.

Как помочь ребенку?

Ребенок не может обойтись без сверстников, но его общение с ними без помощи взрослых почти всегда оказывается малоуспешным. Конечно, самые первые уроки общения даются в семье, но этим нельзя ограничиваться. Иногда во взаимоотношения с другими детьми необходимо вмешиваться напрямую: ребенка нужно учить, как достойно выходить из конфликтной ситуации, мириться, различать допустимое и недопустимое воздействие на агрессивного сверстника. Неподготовленность наших детей к социальным коллизиям, впервые возникающим перед ними, очевидна. Один 6-летний мальчик, постоянно терроризируемый детьми постарше на игровой площадке, все пытался найти способ гасить их враждебность: демонстрировал свою ловкость, уступал их требованиям уйти и не мешать, отдавал им свои конфеты - ничего не помогало. Однажды он вернулся домой окрыленным - ему показалось, что он нашел это волшебное средство: "Мама, я сказал им, что скоро иду в первый класс, и они меня почти не обижали". Он и позже пытался гасить так агрессивность сверстников, пока не осознал, что у каждого агрессора свои мотивы и в каждом случае нужен свой подход.

Рано или поздно ребенок овладевает подходящими к каждому конкретному случаю способами воздействия на сверстников, а пока его ни на минуту нельзя оставлять наедине с этими проблемами. От того, как сложится опыт его общения с ровесниками в конце дошкольного и начале школьного периода, зависит, какую компанию он выберет в подростковом возрасте.

Детская компания - довольно жестокое сообщество. Неспособный вписаться в группу - безжалостно изгоняется. Не всегда в этом его вина - работают пока малопонятные науке механизмы взаимных симпатий и антипатий. Трудно вывести закономерность, почему одни дети чрезвычайно притягательны для ровесников, а другие, ничем их не хуже, - нет. Психологи полагают, что в основе избирательности - способность популярных детей максимально удовлетворять потребность ровесников в общении.

Популярный ребенок обычно инициативен в контактах, чувствителен к переживаниям других, доброжелателен, признает заслуги товарищей по игре и сопереживает им. Другими словами, популярный ребенок умеет общаться и неэгоистичен. На его популярность оказывает влияние и взрослый, неприязнь или симпатия которого, даже не выказываемые явно, передаются группе и сказываются на отношениях детей друг к другу. Поэтому и наладить их, и ввести отвергаемого малыша в игровой коллектив может именно авторитетный взрослый.

Как показали опыты, достаточно серии несложных занятий, в которых взрослый выделяет в отвергаемом ребенке положительные черты, чтобы дети постепенно приняли его в свой круг. Гуляя с маленьким сыном в скверике, куда приводили на прогулку детей из ближайшего детского сада, среди копошащихся в песочнице малышей я каждый раз замечала очаровательную чернокожую девочку: она, нахохлившись, сидела в сторонке и непрерывно беззвучно плакала. Детям она была просто непонятна и неинтересна, так как плохо говорила по-русски, и они ее как бы не замечали. Молоденькая воспитательница время от времени с упреком обращалась к ней: "Нора, ну что ты все время плачешь, иди поиграй". Нора продолжала плакать.

Но вот уже зимой детей на прогулку вывела немолодая нянечка. Ей явно не давало покоя грустное уединение Норы. Она не стала ее утешать, а взяла за ручку и водила по площадке, приговаривая: "Вот мы с Норочкой Сереже шарф поправим, а Диме скажем, чтобы снег не ел, скажи "снег", Нора". "Шнек", - повторила девочка. Нянечка всплеснула руками, собрала всех в круг и сказала: "Дети, наша Нора выучила новое русское слово - "снег", давайте мы ей похлопаем, какая она у нас умница". Дети хлопали, с удивлением и интересом оглядываясь на Нору. Через несколько дней ее было не узнать. Она с визгом носилась со всеми по площадке, быстро перенимала новые русские слова и не испытывала недостатка в товарищах по играм.

Стихийно отношения сверстников не всегда складываются успешно, оставляя зарубки в душе не только "обижаемого", но и "обидчика". Но ребенка нельзя оберегать от сверстников из страха, что его отвергнут. В школе на первый план выйдет очень серьезная задача: систематическое овладение основами знаний, и тут отношения со сверстниками могут стать либо нашей родительской опорой, либо колоссальной помехой.

Ребенку с дошкольного возраста жизненно необходима компания как важное условие его личностного и социального развития, в том числе и подготовки к школе.