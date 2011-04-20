Не нужно стесняться своих чувств

Знаете, почему самые известные персонажи мультфильмов, как правило, имеют большие круглые головы? А зачастую и вовсе состоят из одних окружностей, вызывая чувство умиления у зрителей? Оказывается, именно такая форма тела подсознательно напоминает нам младенца. А умиляться при виде младенца нам жизненно необходимо - для того, чтобы дать возможность этому младенцу выжить.

У любого взрослого человека при виде младенца возникают теплые чувства. Это заложено в нас на генетическом уровне. Мама и папа, бабушки и дедушки, друзья и знакомые при виде новорожденного начинают улыбаться, агукать, высказывают желание прикоснуться к нему, погладить, поцеловать, подержать на ручках.

И эти желания ни в коем случае нельзя сдерживать. Любящий взгляд и нежное прикосновение совершенно необходимы малышу для нормального развития - ничуть не меньше, чем пища и другие условия физического выживания. Хотите, чтобы ваш ребенок в будущем был застрахован от депрессий, неврозов, и прочих психических бед, чтобы он вырос гармоничной и счастливой личностью? Дайте ему понять, что он любим, и чем чаще вы будете это делать, тем лучше.

В самом раннем детстве прикосновение и взгляд - единственный доступный ребенку язык. Он воспринимает мир через кожу. Если младенец будет обделен вашими ласками, поцелуями, дефицит любви останется у него на всю жизнь - поэтому не бойтесь заласкать свого малыша, и не стесняйтесь лишний раз прикоснуться к нему. К счастью, младенцы с их ангельскими улыбками, запахом, перевязочками, как правило, получают то, что им требуется.

Но когда дети подрастают, родителям становится гораздо сложнее. Мы, взрослые, начинаем пугаться собственных чувств. А нужны ли эти проявления любви, и в каком количестве? А не избалуем ли мы ребенка, а не станет ли он нами манипулировать? Не вырастет ли он инфантильной неженкой?

Особенно в этом плане «достается» мальчикам. Кто-кто, а мы то с вами знаем - мальчику нужно стать настоящим мужчиной. Его надо готовить к суровой, полной опасностей жизни - иначе есть риск вырастить «маменькиного сыночка», над которым все будут издеваться, который ничего не сможет добиться самостоятельно.

Доля истины в этом, конечно, есть. И готовить мальчика к реальной жизни, конечно, надо. Но парадокс заключается в том, что чересчур жесткое воспитание на самом деле часто дает обратный результат. Трудно готовиться к будущей суровой жизни, не имея надежного тыла. И в один год, и в семь лет для формирования нормальной эмоциональности мальчика необходимо, чтобы их баюкали, прижимали к себе, целовали. Через физическое тепло прикосновений входит в наших сыновей материнская любовь, делает их сильными и защищенными от будущих трудностей.

Быть ласковыми с младенцами легко. Восьмилетний мальчишка уже не вызывает такого прилива нежности даже у самых любящих родителей. Он может быть несносным, вредным, может утомлять и вызывать раздражение. Родительская любовь вся уходит на воспитание, сдерживание бурной энергии, контроль, дисциплину.

Да и сам ребенок часто недовольно отталкивает вашу руку, протестуя против «телячьих нежностей». И тем не менее в них отчаянно нуждается - когда болеет, когда обидели в школе, и даже когда радостно перевозбужден от победы в какой-нибудь компьютерной стрелялке. Ваше прикосновение поможет ему справиться и с болезнью, и с нахлынувшими бурными чувствами. Обеспечит необходимое равновесие, наполнит его таким необходимым чувством защищенности.

Сам ребенок без вашей помощи и поддержки, поддержки в буквальном физическом смысле, еще не может контролировать и регулировать свои состояния. Сын с победным кличем носится по квартире, или, придя из школы, хлопнул дверью и в сердцах зашвырнул портфель - попробуйте вместо окриков и ворчания просто крепко обнять его, прижать к себе. Это самый верный способ сказать - я с тобой, я рядом, я помогу тебе, все будет хорошо.

