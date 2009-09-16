ДОСЬЕ: Лариса Ренар - кандидат психологических наук, обладатель степени МБА, коуч, автор и ведущая циклов психологических тренингов "Круг женской силы", автор супер-популярных книг "Круг женской силы" и "Открывая новую себя", владелица Академии частной жизни, созданной в 2000 г.

Как узнать? И что это такое?

Вполне логично начать интервью именно с этого вопроса, потому что принять превентивные меры, т.е. предупредить ситуацию, гораздо лучше для семейной жизни, чем бороться, когда это уже произошло.

Я надеюсь, что я и ю-мамочки одинаково понимаем слово "измена", и не придумываем себе варианты на вольную тему. Согласно словарю Ожегова, «Измена – это нарушение верности кому-нибудь или чему-нибудь». Какое простое объяснение! Но сколько за этим стоит! Мне важно подчеркнуть, что измена – это не иллюзия, не наши «может быть, мне показалось», «наверное, я все это придумала»… Это реальность.

Прокомментирую измену так, как вижу ее я: измена - это поиск изменений. Когда что-то смутное мучает тебя, когда какая-то часть души стремится познать себя, открыть себя через других, понять, какими мы еще можем быть. Мы ищем изменений и стремимся к измене. Очень часто в отношениях мы костенеем в одной роли, идя по проторенным тропам, сохраняя одно выражение лица, говоря похожие слова, совершая ожидаемые поступки. И нам кажется, что только другой человек, другие отношения помогут вырваться из этого замкнутого круга… И в этих тщетных попытках найти новых себя мы меняем партнеров, примеряя новые роли, проживая те же самые ситуации по-другому.

Безусловно, понятие "измена" опасно своей эмоциональностью. Измена - это боль, обида, ощущения униженности, оскорбленности, раздавленности… Это своеобразный тест на эмоциональную, психологическую зрелость женщины. Я встречала женщин, которые, столкнувшись с этой проблемой, становятся агрессивными, неуправляемыми, неуравновешенными, злобными, одним словом, теряли свое лицо. Другая категория женщин пытается вести себя достойно, «прилично», «не теряя своего лица». И тот, и другой вариант - эмоционально очень затратны. В первом случае ты теряешь уважение к себе, что еще больше деструктирует ситуацию, а во втором случае велики шансы выйти на нервный срыв.

Я неслучайно сейчас проговариваю определение измены: ведь вы спрашиваете меня, как правильно, по-мудрому, по-хорошему, прореагировать на нее. Такое возможно только тогда, когда вы точно знаете, с чем вы столкнулись, не боитесь этого, и подходите к этой ситуации с «холодным» рассудком. Холодный рассудок, как показывает моя практика, - самое сложное для большинства женщин. И мой вклад в разрешение этой проблемы я вижу в том, что, обобщив опыт многих женщин, написанных книг и научных статей, я предлагаю некий конкретный алгоритм, пошаговые действия, которые в данной ситуации, позволяют вести себя «по - мудрому», оставаясь в состоянии «холодного» рассудка. Хотя уверена, что к моей практике можно добавить и другой любой позитивный опыт.

Итак, основные признаки измены , по моим наблюдениям, выглядят следующим образом:

мужчина начинает придираться ко всему;

уходит спать в другую комнату или перестает заниматься сексом, не мотивируя свое поведение и не объясняя причины;

перестает рассказывать о делах, делиться впечатлениями;

пытается вас изменить (прическу, одежду, духи), чего раньше не делал;

начинает резко меняться сам: у него появляются новые увлечения, желание купить что-то новое – одежду, машину, парфюм;

больше, чем обычно, уделяет внимания своей внешности;

начинает пропадать на работе до самой ночи или тяготиться пребыванием дома, перестает есть дома.

Это универсальные моменты, надеюсь, что все мы понимаем, что существует целый ряд и индивидуальных «признаков», которые может распознать только сама женщина, живущая рядом. Например, некоторые мужчины, наоборот, начинают быть очень щедрыми, на все согласными, дарят цветы, подарки чаще, чем обычно…

U-mama: Что движет мужчиной при заведении любовницы?

Л.Р.: Я думаю, желание меняться. Стремление к новизне заложено в программу развития человека, и, если женщина не меняется, то мужчина меняет ее. И наоборот, если мужчина не меняется, то женщина начинает искать что-то новое в ком-то. Но вряд ли такое объяснение кого-то успокоит или устроит, когда речь идет о конкретной ситуации.

Поэтому в моей первой книге подробно описывается та Женщина, от которой мужчины не уходят. И это с точки зрения вклада в семейную жизнь намного важнее, чем любые знания, как победить соперницу. Лучше, если бы она вообще не появлялась. Вот в чем состоит, на мой взгляд, вклад любой женщины в свою семейную жизнь, в себя. Стать той, от которой нельзя, невозможно, не хочется уйти! Никогда не боритесь «против» чего-то, нужно бороться только «за» что-то. За себя!!!! Вот лучшая цель!

Всех соперниц не победить, мужчину не проконтролировать, а если вы это делаете постоянно, ваша жизнь нуждается в изменении.

А в других Женщинах мужчины ищут наполненности, потому что женщина может наполняться и брать энергию из пространства, а мужчина наполняется только от Женщины. И когда Женщина не наполнена, мужчина, даже хорошо относясь к ней, начинает искать компенсации с другими женщинами. Подробно о понятии наполненности можно прочитать в моих книгах.

U-mama: Что делать, когда «это» случилось? Как правильно реагировать на измену мужа?

Л.Р.: Самое ресурсное и самое, может быть, на первый взгляд «не подходящее», но правильное состояние - отрешиться и набраться сил посмотреть на ситуацию со стороны. Примерно так: «мой мужчина заболел, у него температура, у него эмоциональное обострение» и так далее. Ведь главное в первый момент - перевести дух… и, в тоже время, ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ВСЕ ЭМОЦИИ! Три дня плачем, стонем, рыдаем, бесимся, ругаемся, можно в окружении подружек, но, естественно не на глазах у домашних. Но не больше недели, иначе вы начнете эмоционально зацикливаться, нагнетать, усугублять и прочее. А вам ведь еще предстоит все пережить, и нужны силы.

Следующий этап – состояние "Хозяйка" . Взять тайм-аут, ничего не предпринимать кардинального, собрать себя по кусочкам, убрать весь негатив как внутри, так и снаружи. Сделать генеральную уборку, изменить пространство - переставить 27 вещей в доме и купить что-то новое. Написать все, от чего я хочу избавиться, на листочках и потом их сжечь. Накопить энергию, занявшись собой – массаж, танцы, прогулки, медитации, энергетические практики… Оставаться спокойной и уверенной в своем праве как жены бороться за свой дом, своего любимого, за будущее своих детей. Обрести «почву под ногами», решив, как вы сами можете обеспечить себя и своих детей, и начать воплощать свои идеи в жизнь.

Я уже говорила, что измена – это не только о вашем мужчине, это ситуация дана и для вас самой, она «перетряхивает» все прежнее и прошлое. И наступает момент, когда важно для себя самой решить - нужен ли мне этот мужчина. Кто-то об этом знает с самого начала, а кто-то должен определиться. И если принято решение, что да - то тогда простить и начать все сначала. Диета прощения в течение семи дней. Пишем «Я прощаю такого-то за то, что он … – 70 пунктов в течение семи дней, каждый раз сжигая листочек с написанным. Пункты могут повторяться.

Как вы узнаете, что вы прошли этот этап? Мужчина начинает раньше приходить домой, начинает есть дома, у вас появляется внутреннее спокойствие и в дом возвращается тепло, муж начинает говорить комплименты вам как хозяйки, прекращаются скандалы или пропадает глухая отчужденность. Обычно на это уходит месяца два-три.

Следующий этап - состояние "Девочка" . Главное – научиться принимать помощь и заботу от мужчины, отдав ему ответственность. Вспомнить состояние беспечности и радости. Просить мужчину помогать в повседневных делах, восхищаться им, радоваться себе и жизни, наполнить любовью себя и его.

Как вы узнаете, что этот этап прошел: Мужчина начинает о вас заботиться. И готов прийти к вам на помощь. Этап длится 2-3 месяца.

Последующий этап – состояние "Любовница" помогает возродить страсть в нем и в себе, страсть к жизни, страсть к сексу. Изучить различные сексуальные практики, чтобы самой постичь искусство наслаждения, восстановить тонус интимных мыщц, завести себе тайную страсть, от которой горят глаза - не мужчину, а что-то другое, что приносит удовольствие - изучать иностранный язык, учиться танцам. Лучше всего в этот момент вспомнить, о чем в мечтали в детстве, может, рисовать или заниматься балетом, - и это лучшее время, что бы приступить к этому.

Для усиления состояния Любовницы я рекомендую древнеиндийские практики и практики, пережившие века, которые сохранили Женщины в разных странах: «рефлекс оргазма», «поцелуй матки», тренировать интимные мыщцы, научиться эротическому массажу…

Как вы поймете, что вы прошли этот этап:

Муж приглашает вас в романтическое путешествие

Набрасывается на вас в неожиданных местах

Прихватывает за ягодицы

Предлагает экстремальный секс и любые другие варианты, на которые способен только ваш мужчина.

И только теперь вы уходите в состояние "Королева" и решаете, готовы ли Вы сами остаться с этим мужчиной и при каких условиях. (Самая распространенная ошибка Женщины - «включать» Королеву в самом начале, полностью игнорируя мужчину, ситуацию, всего ЕГО, выглядеть гордой и неприступной. Это приведет вас не к разрешению ситуации, а только к еще большему напряжению). Вы делаете «королевское заявление» и наблюдаете за мужчиной. Вы позволяете мужчине завоевывать себя вновь или расстаетесь с ним навсегда. К этому времени у вас есть уже свой доход, вы чувствуете себя независимой и свободной. И вы понимаете, что этот этап наступил, когда мужчина принимает Ваши правила и Ваши условия, когда он исполняет даже то, что раньше отрицал или категорически отказывался делать. Вы чувствуете, что он искренне восхищается вашей уникальностью и гордится, что рядом с ним такая Женщина.

Существует мудрая корейская пословица: если веревку разорвать и потом ее связать, то концы становятся ближе.

U-mama: Что делать, если муж разрывается между семьёй и любовницей и при этом говорит, что любит нас обеих? Стоит ли его прощать?

Л.Р.: Как я уже говорила, только вам самой нужно определиться – нужен ли вам этот мужчина. Если да - тогда вы ставите его перед выбором, и будьте готовы принять любое его решение. Я против «дологотерпящих» женских самопожертвований, потому что, повторяю - они разрушают женщину. А если Женщина теряет силу, то Мир начинает рушиться вокруг нее…

Мужчинам удобно иметь двух женщин. А Женщину это разрушает. И это разрушение относится и к жене, и к любовнице, приводя к развитию болезней (вплоть до рака), поэтому важно и очень нужно расставить приоритеты для себя самой и потом для мужчины. Сделать заявление: «или я, или она», полностью отдавая себе отчет в том, что обратного хода не будет, если он выберет другую. Вы должны быть готовы к этому.

Но это дает возможность, прожив боль (обычно на это уходит год-полтора), усвоив уроки, выйти на новый уровень, стать другой Женщиной, и привлечь в свою жизнь любящего и достойного. На мой взгляд, не нужно позволять себе оставаться с мужчиной, который не готов вас признать единственной. Для мужчины любовь – это, прежде всего, желание быть с любимой женщиной, все остальное – оправдания для сохранения комфорта. Если вы знаете, что вы как Женщина сделали все что могли, и благодаря этой ситуации изменились и стали другой, а мужчина все равно не может принять решение, то это – его желание уйти от ответственности, его выбор.

А ваш выбор – остаться в треугольнике, разрушаясь самой или стать свободной и встретить новую любовь.

U-mama: Как избавиться от чувства брезгливости после измены любимого? Вроде и простила уже, а отношения не те...

Л.Р.: решить для себя, что он изменял не вам, а другой, той, какой вы были раньше. Мы больше всего ненавидим мужчин за то, на что сами же провоцируем. Истинная любовь - это когда мы принимаем человека даже тогда, когда он оступился и вляпался. Мы же не отвергаем ребенка, если он «натворил делов», потому что любим его. Почему же, декларируя любовь к мужчине, мы не готовы простить его.

Хранить верность, потому что люди связаны узами брака, иногда оборачивается изменой себе и разрушением здоровья. Верность – это состояние души, когда человек остается верным, потому что это его сознанный выбор, он знает, что этот мужчина или эта женщина – действительно самые лучшие для него, и он готов сохранять близость, отказываясь от соблазна. Вечная борьба между желанием плоти и любовью. Но человек тем и отличается от животного, что готов обуздать свои инстинкты ради сохранения чего-то более ценного - любви, отношений.

И самое важное, повторять себе – изменяли не мне, а той, которой я была, я изменилась, я стала другой и этой новой Женщине мужчина уже не изменит никогда. И быть в этом уверенной прежде всего самой.

U-mama: Может, всё зависит от женщины? Одной все мужчины изменяют, а с другой - верные?

Л.Р.: Стоит разобраться с собой, что внутри вас заставляет мириться с этой ситуацией. В настоящих близких отношениях не может быть третьего. Если мы соглашаемся на это, уговаривая и успокаивая себя словами о возможности любви к двоим, то обычно за этим скрывается неосознанная потребность в женской поддержке. Поддержке, которую, возможно, мы не получили от мамы. Мы можем восстановить связь с материнским родом, делая медитацию, сходив на расстановку по Хеллингеру или использовать другие практики по этой теме. Например, можно в течение 40 дней делать 100 земных поклонов со словами «мама, прости». Это помогает восстановить поток любви и поддержку женского рода. И если разобравшись с этим, вы видите, что ситуация не меняется, то тогда это уже ваш выбор – оставаться с этим мужчиной, разрушаясь дальше или, пройдя сквозь боль расставания, идти в другие отношения.

U-mama: Как «профилактировать» измену, чтобы ее никогда не было? Возможно ли это? Особенно, если до брака женщин у мужа было очень мало, и он "не нагулялся"?

Л.Р.: Начну отвечать с конца вопроса. На вашем месте я бы «забыла» о том, что он не нагулялся. Иногда мы, женщины, недооцениваем своих мужчин, и думаем, что он… такой… неопытный… На самом деле у 30% "ненагулявшихся" мужчин были связи и до вас, просто по каким-то причинам они об этом предпочитают молчать. Это первое. Второе - сама подобная мысль, как подозрение, как ожидание, может реально притянуть ситуацию измены. И третье - лучше всегда верить, что ТАКОЕ («чтобы ее никогда не было») возможно. Со МНОЙ, лучшей Женщиной для него, вечная верность возможна! Мужчина начинает чувствовать позитивную, здоровую вибрацию Женщины, впитывать ее – и это лучшая профилактика.

Подозрения и страх: можно ли ревновать "в меру"?

U-mama: Как избавиться от чувства, что тебе изменяют, от постоянных подозрений, от страха быть обманутой? Как побороть в себе чувство ревности, порой необоснованной?

Л.Р.: Ревность – это нормальная реакция на угрозу разрушения отношений, потому что где-то в глубине себя мы знаем, что измена угрожает и обесценивает саму нашу жизнь. В сексуальных отношениях мы ищем подтверждение смысла жизни и этот смысл появляется, когда кто-то нам говорит, что для этого человека – мы уникальны и единственны. И когда нам изменяют, то словно бы обесценивают нашу жизнь, лишая ее экзенстенциального смысла.

Я не думаю, что на этот вопрос отвечу оригинально, но отвечу так, как думаю сама. Это совпадает с основным направлением в психологии по данной теме: ревность, как правило, это проявление сильнейшей неуверенности в себе. Когда вы в себе уверенны, когда вы знаете, что вы - лучшая Женщина для этого мужчины, то тогда и мужчина начинает в это верить, а когда вы в себе сомневаетесь, то эти сомнения передаются и мужчине, и действительно толкают на подтверждение подозрений.

Поэтому я призываю всех женщин бороться именно за СЕБЯ, развиваться и улучшать себя, свой внутренний мир… Мужчинам нравится быть с Женщиной, которая сама от себя получает удовольствие и дарит его другим, ему нравится «обладать» самой лучшей Женщиной.

U-mama: Как "ревновать в меру"?

Л.Р.: Здесь нет "меры" или "не-меры". Это не поддается измерению. Я бы сказала - доверять, и только доверять, но… быть ко всему готовой. Кстати, вы никогда не задумывались, что когда вы подозреваете мужчину, то в душе вы боитесь и за себя, внутренне вы очень часто подозреваете и саму себя…

U-mama: Что в действиях жены провоцирует мужчину на измену?

Л.Р.: Очень хороший вопрос, потому что он позволяет задуматься не о НЕМ, а о СЕБЕ, какая степень ответственности лежит на мне? Существуют опять же универсальные «действия», которые я и перечислю (но, вполне вероятно, что у вас есть «авторская» методика провокаций, которая действует именно на вашего мужчину):

если женщина становится мамой для своего мужа или жестким лидером в семье

контролирует мужчину

берет всю ответственность на себя (за дом, за финансы, за детей, за отдых)

полностью обеспечивает семью

помыкает мужчиной

сама принимает решения и ставит мужчину перед фактом

сюсюкает с ним

перестает быть в течение длительного времени сексуальной, изобретательной и привлекательной

устраивает истерики и скандалы

сама отказывается от секса или начинает воспринимать секс как обязанность

U-mama: А если женщина вообще не думает об измене мужа, даже мыслей таких нет? А если и появляются, то ей все равно... это нормально?

Л.Р.: Побольше бы таких женщин! Особенно, если ваше «железное спокойствие» базируется на вашей самооценке здоровой, а не равнодушии к мужчине.

Почему? Почему? Почему?

Несколько женских практик от Ларисы Ренар Практика «Снятие груза ответственности» Сделай вдох и закрой глаза. Вспомни момент, когда ты чувствала себя максимально ответственной, когда ты знала, что от твоих решений многое зависит, когда ты отвечала за все. Ты чувствуешь огромную ответственность за свой мир, за то, что в нем происходит, за себя. Постарайся увидеть образ своей ответственности, почувствуй, как она тяготит тебя, как ты устала с ней жить. Ты чувствуешь, насколько тяжело бремя ответственности. И когда ты готова передать эту ответственность, ты встаешь и повернувшись на 180 градусов, и видишь перед собой мужчину, которому ты готова отдать ответственность. Ты можешь ощутить, как безумно трудно отдать власть, доверить кому-то свою жизнь, передать ответственность. Ты видишь перед собой мужчину, который давно ждал этого момента. Ты делаешь вдох и на выдохе отдаешь ему ответственность. Понаблюдай, как трансформируется твоя ответственность, посмотри, как меняется мужчина. Как правило, его плечи расправляются, он на глазах мужает и становится сильнее, а ты, наоборот, начинаешь чувствовать легкость и беззаботность, понимая, насколько ты устала все тащить на себе, принимать все решения. Ты почувствуешь огромное облегчение, как будто с тебя действительно свалилось огромное бремя. Практика «Обрезание связей» На левой руке вы соединяете безымянный и мизинец вместе и вместе указательный и средний, вы раздвигаете безымянный и указательный, делая ножницы. Подойдя к мужчине, вы можете его обнять и на уровне его копчика «отрезать» эту связь. Повторите это три раза. И тоже самое сделайте спереди, на уроне его фаллоса, можете сделать это ночью, когда он спит. Эту практику можно делать только для своего мужа, но не в коем случае нельзя применять для чужих мужей. Практика «Бабочки», позволяющая наполнить дом вибрациями любви Ты встаешь посредине комнаты. Делаешь выдох, поднимая руки вверх, соединяешь их над головой и на вдохе упускаешь до середины груди. На выдохе разворачиваешь руки от груди и представляешь, как из центра твоей любви вылетают разноцветные бабочки, заполняющие все пространство, всю квартиру.

U-mama: Имеет ли человек право ждать от другого верности?

Л.Р.: Сложный вопрос, больше связанный со свободой личности, с правом на свой путь. Мы создаем отношения, надеясь на верность, но мы не можем ее требовать, и мы не можем запретить другому человеку совершить ошибки. Мы делаем все, что помогает сохранять близость с мужчиной на всех уровнях, но, если что-то произошло, то не воспринимаем это как крушение мира, а как возможность остановиться и переосмыслить, что происходит в нашей жизни. В этом и заключается наша внутренняя сила.

U-mama: Почему муж может ревновать преданную жену?

Л.Р.: Да, вопрос уже интересен по парадоксу, который в нем содержится. Преданная жена и ревность, может ли такое быть? В основе ревности мужчины также лежит неуверенность в себе. Но если отбросить даже внутриличностные причины каждого мужчины, то глобально этому тоже есть объяснение. Дело в том, что в традициях многих народов верность жены была гарантом того, что вся ее энергия идет на процветание семьи. Когда жена начинает изменять, то тогда ее энергия уходит из семьи, и все начинает рушиться – мужчина становится менее успешен, у детей начинаются проблемы… Поэтому мужчины так пекутся о верности жены, потому что бессознательно чувствуют, что без верности супруги им не выстоять в этом мире, не сохранить, не приумножить, не создать… По этой же причине в культурных традициях многих народов измена жены считается бОльшим грехом, чем неверность мужа. И осуждение Женщины исторически намного сильнее, чем мужчины.

U-mama: Есть ли отличия в измене мужа и измене жены?

Л.Р.: Есть.

«Когда я, это мы имеем, а когда ты – это нас имеют!» – именно эта внутренняя установка живет в мужчинах. Когда изменяет мужчина, считается, энергия подпитывает семью, а когда изменяет женщина – семья теряет энергию (это трудно принять, но именно так мне объясняли шаманки, женщины, сохранившие информацию многих столетий).

Когда же изменяет мужчина, то это разрушает эмоциональную близость, но иногда приводит к привнесению энергии в семью. Именно поэтому во время беременности и рождения ребенка мужчина начинает искать дополнительные источники энергии у других женщин. Можно расценивать измену мужа как нарушение энергетического баланса: вы или слишком много вкладываете энергии, или слишком мало. Слишком много женщина вкладывает, когда она и в роли Хозяйки и в роли Любовницы, но «забывает» о роли Девочки и Королевы. А именно в них мужчина вкладывает свою энергию. Более подробно я говорю об этом балансе в своих книгах.

Согласны вы с этим или нет, но в мире энергии нет морали. И, понимая это, нужно постараться наполняться энергией, получая удовольствие от жизни, чтобы «держать» и мужа, и детей. Женщина – творческая энергия вселенной, и без нее мужчина не может реализовать свой потенциал, свои великие идеи. К сожалению, с годами мы теряем эту энергию – дети, заботы, возраст... Поэтому наша задача как Женщин – быть максимально наполненными женской энергией и сохранять связь со своим любимым мужчиной на всех уровнях – сексуальном, эмоциональном и интеллектуальном.

U-mama: С чем связан возврат мужчины к прежним «любовям», в то время как они состоят в браке? Верно ли, что через полтора года мужчина склонен вернуться к бывшей жене?

Л.Р.: Скорее всего, это связано со все той же компенсацией чего-то в этих отношениях, плюс нестертая «запись» прошлых удовольствий или комфорта, которые дарили ему эти связи. Кстати, Женщинам не будет лишним самим освободиться от своих прежних «связей», чтобы очистить «пространство» только для своего любимого (практика такого очищения описана в книге «Круг женской силы») . «Горячий период, обострение» у мужчины среднем может длиться от полугода до года. Как правило, именно за это время люди способны прийти к какому-то знаменателю.

U-mama: До сих пор мы говорили только об изменах мужчин... А как часто мужья прощают женам их "слабости"?

Л.Р.: Если я правильно понимаю ваш вопрос, то вы говорите – стоит ли Женщине пускаться на измену? Только вы сами можете проживать свою жизнь так как хотите, но…. В своей первой книге я подробно описываю последствия, с которыми сталкивается любая Женщина в состоянии хронической Любовницы. И мой вывод однознанчен - длительное состояние Любовницы для женщины губительно, потому что себя она отдает энергетически, часто не получая той же отдачи взамен, мужчине и усиливает его «капитал» с женой. Ко мне часто приходят Женщины, которые в длительных отношениях с любовником - от 5 до 12 лет, и почти все они опустошены, лучшие годы ушли, в глазах и на душе горечь и разочарование… Кроме того, если вы замужем, то, как я уже говорила, вы лишаете свой дом энергии.

U-mama: Зачем мужчины признаются в факте измены, когда прошло уже достаточно много времени?

Л.Р.: Чтобы ответить на этот вопрос, вам лучше самой присмотреться к своему мужчине… Только вы его знаете лучше, чем кто-либо и ответ кроется именно в этом знании. Может, это бесконечное доверие к вам, которое не покарается никаким образом, может, это случайное вылетевшее воспоминание. Это может быть своеобразным признанием вас лучшей, чем все другие, а может, это провокция сознательная, и тогда нужно искать причину этой провокации, чего ему не хватает. Можно допустить, что таким способом муж хочет обратить на себя ваше внимание, которого стало не хватать, может, он стал вас ревновать… В любом случае, если это повторяется, это "звоночек".

U-mama: Как в понятии мужчин идеальная жена должна относиться к его измене?

Л.Р.: Мне и самой очень любопытен ответ на этот вопрос, но для этого нужно спрашивать самих мужчин. Я бы хотела заняться этой темой в дальнейшем и, возможно, появится новая книга…

U-mama: Как в понятии самой женщины ИДЕАЛЬНАЯ жена должна относиться к измене мужчины?