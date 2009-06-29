Как справиться со своей обидой?

Какую опасность таит в себе чувство обиды? Можно ли оградить себя от негативных эмоций?

Обида - стимул

В обиде всегда таится некая угроза вашему представлению о самом себе - вашей самооценке, самовосприятию. «Я не заслужил этого. Я лучше, чем обо мне думают». Если человек переживает, считает себя обиженным, для психолога очевидно: задели очень важную струну. А что значимо - то и уязвимо. Нельзя обидеть тем, что несущественно. Скажем, если мимо вас мчится красавец к другой даме, а у вас есть свой парень и не хуже, пусть куда хочет бежит, вы только радуетесь: вон сколько вокруг влюбленных. Но если к вам на свидание не явился кавалер, становится обидно: ко всем идут, а к вам нет. Разумеется, чаще обида не объясняется рационально, а просто эмоционально переживается.

Правда, она может стать мощным стимулом для совершенствования. В комедии «Недоросль» в образе Митрофанушки Д. И. Фонвизин вывел своего знакомого Сашу Оленина, несколько утрировав основные черты его характера: лень, беспечность, инфантильность, даже глуповатость. Оленин очень обиделся. Так обиделся, что начал учиться.

Обида - болезнь

Но, увы, в большинстве случаев обида так и не выходит за рамки отрицательных эмоций. Во-первых, она застит логику, зароняя сомнение, неуверенность в себе или, наоборот, ополчая обиженного против людей. Человек перестает реально оценивать обстановку, картина мира искажается, все начинает рисоваться в мрачных тонах.

Во-вторых, и это, может, самое важное, «обидные» отрицательные эмоции имеют свойство накапливаться, порождая мелкие и зачастую неадекватные проблемы, которые потом могут выплеснуться в грандиозные скандалы, разводы, психические расстройства (вплоть до самоубийства), психосоматические заболевания - гипертонию, язвенную болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки. По наблюдениям некоторых врачей, не вышедшие из подсознания проблемы становятся толчком для возникновения онкологических заболеваний, а также для нового роста опухоли, которая была удалена.

Груз обид приводит к переоценке отношений. Как это выглядит? Скажем, вас «обидели» на работе. «Начальник специально дает мне такое задание, с которым я едва могу справиться» (шефу же не до интриг - грядет конец квартала и кровь из носу надо сдать отчет!). Или в семье: «Я же вижу, что он меня не любит, сидит и специально смотрит футбол, чтобы меня унизить» (а мужу просто интересен этот матч).

Где выход?

А если вас действительно серьезно обидели? Как выйти из гнетущего состояния? Давать советы для всех нелегко. Ведь каждая обида специфична так же, как неповторимы вы сами. Но коль скоро всех нас объединяет человеческое начало, «рискну» порекомендовать следующее.

1. Самая лучшая профилактика - ПРОГОВАРИВАТЬ проблему, переводить ее с языка эмоций на язык логики. Нужно разобраться в самом себе: почему ЭТО меня обижает. Так вы наконец узнаете, что же для вас важно в жизни. Если у вас есть настоящий друг, подруга, которые готовы понять и выслушать, - откройтесь им. Вы не только снимете психическое напряжение, возможно, они помогут вам признаться самому себе в том, в чем признаваться наедине не хотелось.

2. Если не можете размотать клубок обид, обратитесь за помощью к психологу или психотерапевту. Иногда лишь на третьем-четвертом шаге человеку становится понятной глубинная причина обиды.

Особенно трудно приходится самовлюбленным, нарцистичным мужчинам, которые достигли того возраста, когда 18-летние перестают ими увлекаться. Вернее, молодежь по-прежнему восторгается их профессионализмом, интеллектом. Но таким людям хочется быть впереди по всем статьям: я и любовник номер один, и преподаватель номер один, и врач, и художник... Они по-прежнему уверены, что неотразимы. И если слышат в свой адрес горькую правду, обижаются не на шутку. Но признаться себе в истинном мотиве не могут. Вот такие обиды с трудно отыскиваемой первопричиной - тоже не редкость, и без специалиста здесь не обойтись.

3. Хороший способ «разделаться» с обидой - написать письмо старому другу или вести дневник. Необходимость ясно излагать свои мысли быстро заставит разобраться в себе. И, возможно, обида, успевшая вырасти в проблему, окажется не столь значительной, чтобы вы тратили на нее силы и время.

4. Если рядом нет верного друга, писать некому, а выговориться необходимо, наберите «телефон доверия». С незнакомым человеком (например, с пассажиром-попутчиком) общаешься откровеннее, чем с близкими, и это помогает быстрее разобраться в ситуации.

5. Не принимайте решения сразу. Лучше возьмите тайм-аут, отложив «разборку» до следующего дня, и отправляйтесь спать. Скажите себе, как героиня романа «Унесенные ветром»: «Об этом я подумаю завтра».

6. Чаще смейтесь и занимайтесь своим «Я», вглядывайтесь внутрь себя ежедневно, а не только во время «кораблекрушения». Регулярно озадачивайте себя вопросами: что для меня значимо, а что нет. Смотрите на мир уважительно - но не робко, серьезно - но с улыбкой. Будьте в лучшем смысле самодостаточны. Вместо того чтобы таить обиду на весь мир, улыбнитесь ему. Хотите знать, как относился к миру, а значит, к людям, один самодостаточный человек - Сократ? «Мои враги могут меня убить, но оскорбить - не в состоянии».

Интересно

В русском языке «обида» означает несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное им чувство. В древности же это слово было синонимом оплеухи: когда не сильно ударили, а так - слегка задели. Синяка нет, а переживается даже больнее, чем если бы всерьез избили.

Источник: Аргументы и Факты