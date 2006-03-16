Послушный ребенок: информация для родителей

Родители часто жалуются на то, что их ребенок слишком подвижен, непослушен, капризен, агрессивен и т.д.

Но практически невозможно встретить родителей, тревожащихся из-за спокойного и послушного ребенка.

Однако, всегда ли послушный ребенок – это хорошо?

На первый взгляд, ребенка, который никогда не проявляет раздражения, злости, гнева, агрессии, можно назвать идеальным. Такие дети в играх берут на себя положительные роли, исполнительны в обязанностях по дому, вежливы в общении, послушны с родителями.

Одному мальчику мама сказала, уходя в магазин: «Сиди тихо и жди, когда я вернусь». Каково же было ее удивление, когда, вернувшись спустя два часа, она обнаружила сына сидящим на том же самом месте. Тут то и возникает вопрос, послушание – плохо это или хорошо?

Задумаемся, каким мы видим своего ребенка? Хотим мы вырастить воспитанного и хорошего человека или, при этом нам важно, чтобы ребенок был здоров, счастлив, умел приспосабливаться к различным жизненным ситуациям?

Несмотря на то, что очень удобно общаться с «правильным» ребенком, полное послушание таит в себе опасность. Чем может быть обусловлено такое поведение? Возможно, это проявление характера, флегматичного темперамента, воспитанности, а может быть, послушание носит вынужденный характер. Чтобы разобраться в этой ситуации, необходимо понаблюдать за ребенком, как он реагирует на сложные и конфликтные ситуации.

Бесспорно, что любой человек попадает в ситуации, которые вызывают у него отрицательные эмоции. Эмоции никуда не исчезают просто так, они побуждают человека к действию. Негативные чувства и эмоции могут «выливаться наружу»

в форме физической расправы с обидчиком (ударить в ответ на обидное слово)

в форме вербальной агрессии

в словесном выражении своих чувств («Я не доволен твоим поведением», «Мне обидно» и т.д.)

в перенесение злости на других людей (злясь на одного человека, мы можем грубить окружающим)

в перенесении злости на неодушевленные предметы (брань, битье посуды и т.д.).Важно, чтобы человек умел адекватно реагировать на переживания и справляться с негативными эмоциями.

Все перечисленные способы проявления злости отражают лишь разный уровень эмоциональной зрелости, но в любом случае, являются «здоровым» проявлением агрессии.

«Правильный» ребенок ведет себя всегда согласно социальным ожиданиям, а значит, он ставит для себя запрет на проявление негативных чувств. Такой ребенок не умеет (или боится) выражать свои негативные эмоции. В результате они накапливаются, и получается, что ребенок обращает их против себя. Появляется внутренняя агрессия, которая в первую очередь ослабляет здоровье.

Идеально послушные дети, как правило, часто болеют, у них ослаблен иммунитет. «Уход в болезнь» для послушных детей часто является самонаказанием за «плохие» мысли. В этом случае сильно страдает самооценка. Такие дети склонны всех прощать, при этом часто испытывают необоснованное чувство вины и недооценивают себя.

Воспитываясь в условиях запрета на выражение эмоций, дети не научаются даже распознавать свои чувства, с трудом могут дать им названия. В борьбе за любовь родителей и других значимых близких, они склонны прислушиваться к любому требованию и просьбе. Говоря психологическим языком, у них происходит формирование «ложного Я». Чтобы получить одобрение, дети отказываются от своих желаний и начинают хотеть того, чего хотят от них окружающие. Если мы хотим от них пятерок - они будут прилежно учиться, если мы хотим, чтобы они не шумели – они будут сидеть спокойно. Не всегда очевидно, но в таких случаях действительно необходима помощь психолога. Однако и родителям важно знать, как помочь своему ребенку.

Если ваш ребенок идеально послушен: