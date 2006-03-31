О личном пространстве

Информация для родителей

Вопрос о праве человека на личную жизнь касается всех нас, независимо от возраста. Чувства ребенка, оскорбленного тем, что родители обнаружили его дневник, мало чем отличается от чувства мужа, который обнаружил, что жена просматривает его личную почту и роется в карманах. О ком бы ни шла речь: о ребенке или о взрослом, - приватность имеет для нас важное значение и заслуживает тщательного рассмотрения.

В английском языке есть слово privacy, имеющее аналоги во многих языках, но только не в русском. В отсутствие эквивалентного слова его можно перевести как «некая личная, неприкосновенная сфера, доступ в которую посторонних допустим только по воле хозяина».

Иными словами, есть в жизни каждого человека такое пространство — будь то территория его жилища или область его личных переживаний, — куда окружающие не вправе проникнуть без его приглашения.

В этом пространстве человек чувствует себя неуязвимым, здесь он принадлежит самому себе и никому больше.

Когда появляется потребность в личном пространстве?

3 года – старт в развитии самосознания ребенка, а значит и потребности в приватности. Попытки отстоять свое личное пространство проявляются в стремлении ребенка к самостоятельности. В этом стремлении все его поведение может идти вразрез с тем, что предлагает взрослый. Этот феномен в психологии называют «негативизмом». Он носит социальный характер и адресован человеку. Важно, что при негативизме ребенок поступает наперекор своему желанию. Он может отказаться от сладкого, держась за лед кричать, что он горячий и т.д. В этот момент для него самое важное, чтобы взрослые увидели его личность.

В этой ситуации важно отнестись к потребности малыша в личном пространстве с полной серьезностью. Следует отметить, что негативизм протекает остро только в том случае, если взрослые не замечают или не хотят замечать у ребенка тенденцию к самостоятельности, когда они стремятся, во что бы то ни стало сохранить прежний тип взаимоотношений.

Границы личного пространства

Проблема доверия, уважения личного пространства ребенка часто особенно драматична. Мы ответственны за благополучие наших детей, а это порождает у нас ложное чувство, что нам необходимо знать о них все: что они думают, чувствуют, делают.

Однако вторжение в приватность ребенка или подростка чревато все теми же проявлениями негативизма, а также агрессией, замкнутостью и т.д. Очевидно, что гнев ребенка, ощущающего вмешательство в его личную жизнь, выходит далеко за пределы страха быть застигнутым за плохим поступком и страха быть наказанным. Прежде всего, такой гнев связан с чувством собственного достоинства. Когда мы нарушаем чью-то приватность, мы заявляем об отсутствии доверия и уважения к человеку.

Повлиять на моральные нормы наших детей можно, скорее всего тогда, когда они знают, что мы уважаем их индивидуальность. Лучшее выражение подлинной заботы родителей – предоставление ребенку найти себя в самостоятельных поступках, передача ответственности. Воплотить это на деле можно, только предоставив ребенку что-то такое, что безраздельно принадлежит лично ему, чем он вправе распорядиться по своему усмотрению и за что несет персональную ответственность. Безусловно, у ребенка, а тем более подростка должно быть что-то, что принадлежит только ему, что он может сломать, подарить, потерять и ему за это ничего не будет. Ситуацию утраты личного пространства мы невольно провоцируем сами, организуя пространство своего жилища таким образом, что оно принадлежит всем и никому.

В таком доме каждый член семьи может в любой момент по какой-то своей надобности появиться в любом месте. Личные пространства постоянно пересекаются. Возникающее напряжение в данной ситуации объясняется просто: пространственные контакты непредсказуемы, их интенсивность слишком высока. Человеку всегда приходится быть наготове, чтобы вовремя посторониться, ответить на вопрос, выполнить просьбу или согласовать намерения.

Чтобы этого не происходило, достаточно придерживаться несложной стратегии. Всем членам семьи необходимо заключить негласный договор, по которому каждому отводится определенная личная территория. Не всегда возможно, чтобы это была отдельная комната. Тогда пускай это будет хотя бы уголок, на который кто-то из членов семьи приобретает приоритетные права. Интуитивно мы стараемся придерживаться этого правила: почти во всяком доме есть «папин рабочий стол», «мамино кресло» и т.п. А что есть у Вашего ребенка?

Информация для супругов

Проблема приватности возрастает по мере того, как возрастает степень близости между людьми. Дети вырастают и начинают жить своей жизнью. Супруги же могут жить вместе до золотой и даже бриллиантовой свадьбы. В браке особенно остро встает вопрос о поиске равновесия между приватностью индивидуальностей и их общей близостью. Здесь проблема в том, чтобы сохранить необходимую автономию каждого из супругов без обмана и уловок.

Существуют пары, которые считают, что секрет их семейного счастья в том, что у них нет секретов друг от друга. Вполне возможно, что это люди очень схожие по характеру, интересам, моделям поведения, видению мира. А может быть, кто-то из них пожертвовал своей индивидуальностью?

В большинстве случаев для людей высокой энергии и творческих способностей, обладающих предприимчивостью и высокой тягой к переменам, абсолютная общность неприемлема. Вместо того, чтобы рождать близость, это ведет к чувству ущемленности. Безусловно, каждому человеку нужно время побыть со своими мыслями и он вправе не рассказывать обо всем, что он думает, чувствует и делает. Иногда очень трудно с этим согласиться. Однако, вторгаясь в приватность другого человека, мы лишь заставим его активно бороться за свою свободу.

Порой у семьи уходят многие годы, чтобы научиться с уважением и терпением относиться к личному пространству каждого супруга.

Ценить и уважать приватность другого мы начинаем тогда, когда в полной мере осознаем ценность своей собственной личности. Ощущения своей бездеятельности, беззащитности, неспособности повлиять на свою судьбу вызывают желание, чтобы кто-то вторгся в наше личное пространство и направил нас. С этой целью мы сами активно начинаем нарушать личные границы близких нам людей. Однако это уже совсем другая история. Несмотря на все наши переживания одиночества и ненужности, каждый из нас – уникален и способен на многое. Просто любому человеку временами нужна помощь и поддержка, важно осознать это и попросить ее, не вторгаясь в приватность другого.

Чем больше мы дорожим своей собственной потребностью в приватности, тем меньше воспринимается как угроза такая же потребность со стороны супруга. Временное одиночество и уединение могут стать драгоценными состояниями души, во время которых мы можем переосмысливать свой опыт, творить новые идеи и просто отдыхать. Как это не парадоксально, но только взаимное уважение личного пространства делает отношения доверительными и более близкими.