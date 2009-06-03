"Хорошие девочки от огорчения плачут, плохие — пьют, умные отправляются по магазинам». Этому учат популярные «креативы», обошедшие весь Интернет. И они недалеки от правды. Те ощущения, которые ты получаешь во время шопинга, дают тебе нечто такое, что помогает справиться с депрессией, плохим настроением, стрессом и скрасить даже самый неудачный день. Что же такое ты испытываешь во время шоппинга, и когда пора идти лечиться от шопоголизма.

Что ты получаешь кроме покупок?

Первое приобретение во время шоппинга – адреналин. Ради этого «наркотика» люди прыгают с мостов, гоняют на бешеных скоростях и ходят под куполом цирка, а в магазине, в теплом, красивом и ярком помещении мы получаем дозу адреналина в бонус ко всем вещам и сувенирам, которые покупаем.

Второе, что ты получаешь во время шоппинга – иллюзию независимости. Но помимо власти над вещами, которые переходят в твою собственность, ты завладеваешь некоторыми атрибутами власти от продавцов: уважение, услужливое обращение, льстивые похвалы: «Ах, как идет вам эта кофточка», «так здорово на вас сидит!», «не хотите ли чашечку кофе?» — не хватает, пожалуй, классического: «Чего изволите-с?».

Один из самых сильных человеческих страхов наряду со страхом смерти — боязнь не состояться в этой жизни. И поэтому третье, что дает шоппинг — иллюзию состоятельности. Ты имеешь контроль над вещами, тебе «поклоняются» продавцы, тебя радует владение покупками, и какой радостной тяжестью ощущаются фирменные пакеты с покупками. Кредитные карточки намекают о принадлежности к некоему «избранному» меньшинству, а торговые центры своими тысячами огней подчас похожи на дворцы, где ты — важный гость.

От такого обилия не трудно и в зависимость попасть. И каждый раз бежать по магазинам, как только что-то не заладится, или просто так — за очередной порцией сладкого гормона и ощущением власти над своей жизнью.

Конечно, нельзя называть человека алкоголиком, если он иногда выпивает с друзьями, и даже если однажды напился до полного беспамятства, его рано лечить. Но если ты обнаружила у себя более пяти признаков зависимости от магазинов — обязательно обратись к психологу. Дело в том, что шопомания, как и любая другая мания, лечится только одним способом: повышением личностного самосознания.

Причины шопомании:

Однообразие в жизни и семье

Магазины дают ощущение полноты и разнообразия жизни: тысячи разных образов, многочисленные зеркала, музыка и чудесные запахи, веселые и беззаботные призывы к покупкам помогают восполнить недостаток эмоций в семье. Поэтому, как только захотелось по магазинам — спроси себя, так ли тебе нужна седьмая юбка, или, может быть, лучше сходить в кино вместе с тем, кто рядом?

Одиночество и скука

Когда нечем заняться, забот и хлопот нет — выход энерегии необходим. Магазины первыми приходят на ум: можно просто пройтись, без покупок и обязательств… Но если в кармане есть деньги, то очень сложно оставновиться и не купить то, что понравилось.

Низкая самооценка

Если тебе кажется, что жизнь проходит мимо, на работе не ценят, с мужем проблемы, подумай, может ну их, эти магазины? Может лучше написать картину и показать ее на какой-нибудь выставке? Или, например, заняться спортом. Мужчинам очень нравятся подтянутые фигурки девушек. Так проще поднять самооценку.

Коммуникативный вакуум

Проще говоря, когда поговорить «по душам» не с кем, на помощь приходят магазины. Там и поговорят с тобой, и посочувствуют иногда (если правильно магазин выбрать), и посоветуют что купить. И ты с благодарностью делаешь покупку…

Ты шопоголик, если:

1. Во время покупок ты перестаешь анализировать, что покупаешь, где будешь это носить, насколько это подходит твоему стилю.

2. В конце шопинга и сразу после него, разглядывая купленные вещи, начинаешь злиться: «Эту ерунду мне втюхали...»

3. Ты систематически начинаешь покупать «не те» вещи. К сожалению, понимаешь ты это слишком быстро, чтобы успеть насладиться вещью, но слишком медленно, чтобы вернуть ее.

4. Желание идти по магазинам появляется, когда ты злишься, недовольна, или просто тоскуешь. «Пойти по магазинам развеяться», — фраза потенциального шопоголика.

5. Даешь себе слово: «теперь-то уж буду думать, что покупаю!» А потом снова срываешься. Взяться снова за старое — признак зависимости.

6. Чувствуешь, что «жизнь проходит мимо», если долго не посещаешь магазин. Примерно то же испытывают все зависимые от алкоголя или курения. Тебе повезло с другой слабостью.

7. Из-за твоих безрассудных покупок возникают ссоры в семье, проблемы на работе, ты ругаешься с друзьями, но не можешь остановиться, даже мозгами понимая, что уже пора.

Ониомания, или магазинная зависимость — это навязчивое желание делать покупки в неимоверных количествах. Очень важно осознать, что происходит с тобой, с твоей жизнью, чем и как она управляется. Посмотреть на это все со стороны с помощью специалиста и потом решить, хочешь ли ты сама управлять своей судьбой, или готова отдать ее в руки случайных маний и увлечений. Готова ли ты взять на себя ответственность за свой выбор, как одежды, так и любимого человека. И готова ли ты научиться пользоваться такой привлекательной и такой опасной свободой выбора, и позволить самым близким делать свой выбор…

