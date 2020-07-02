10 фраз, которые нельзя говорить подростку

Подросток в доме - хорошее испытание для родителей. Он растет и меняется, его мозг перестраивается и долго остается в “разобранном” состоянии, отчего ребенку трудно делать прогнозы и быть критичным. При этом главное желание подростка - чтобы его считали полноправным взрослым человеком.

Еще одна угроза мирному общению - ребенок перестает идеализировать родителей. Раньше мама с папой были для него лучшими на свете, а теперь он видит перед собой слегка помятых людей со всеми их вредными привычками и недостаточно широким кругозором, - это и для самого подростка становится шоком. А если неидеальные мама с папой еще и говорят ему неприятные вещи, конфликт усиливается. Приходится считать родителей врагами и бороться за свое счастье и свободу так, как диктует “разобранный” пубертатом мозг.

Поэтому следить за словами в разговорах с подростком - важно. Это поддерживает мир в доме и создает вам образ небезнадежного человека, которому можно доверять. Даже если ребенок провоцирует вас и говорит лишнее, старайтесь думать над своими ответами: так вы показываете пример выдержки, учите справляться с эмоциями и разговаривать уважительно, с поддержкой и сочувствием.

Приведем 10 фраз, которые не стоит говорить подростку, и предложим им замену.

1. Сейчас же! Немедленно! Значит так!

С этими словами вы становитесь в позу командира. Малыша приказывающий родитель может напугать и подчинить, но у подростка вызовет бунт и отрицание, желание защищаться и сопротивляться. Даже если у вас слегка тревожный ребенок, который послушается приказа, он затаит злобу или будет меньше вам доверять. Приказ дает понять, что вы не считаетесь с мнением подростка, а значит он должен сам добиваться своих целей, пусть и наперекор вам.

Замена: Это очень важно. Я хочу сказать важную вещь. Пожалуйста, сделай это. Я на тебя рассчитываю.

2. Потому что я так сказал!

Обычно такая фраза звучит, когда у родителя нет сил объяснять причины своей просьбы или отказа. Но силы лучше найти - сразу или позже, иначе вы снова берете на себя роль начальника, который отдает приказы, и вызываете сопротивление. Даже если у вас неконфликтный послушный ребенок, вы же не хотите научить его некритично подчиняться, чтобы им потом командовали все подряд. Объясните свое решение, расскажите пару историй из жизни, которые подкрепят ваше мнение - тогда подростку будет легче с вами согласиться.

Замена: Потому что это опасно. Потому что от этого зависит твое благополучие. Потому что каждый в доме должен выполнять часть работы, это справедливо… - и далее по ситуации.

3. Мне лучше знать, как правильно!

Для подростка возраст и опыт родителей - не аргумент. Он - зеленый первооткрыватель, который познает и изменяет мир самостоятельно. Ему непонятно, что могут ценного сказать мать или отец - немолодые люди с не самой счастливой судьбой (с его точки зрения). Подростки с готовностью подражают и прислушиваются к тем, кого они считают сильным и успешным, но обычно это не родители. Чтобы убедить в чем-то ребенка, придется потратить время: поделиться опытом - своим или друзей и знакомых, рассказать о вещах, которые для юного существа пока не очевидны.

Замена: Я знаю случаи, когда это плохо кончилось / решило проблему.

4. В моем доме!

Этой фразой вы отталкиваете ребенка и показываете, что у него нет дома. Что рядом с вами он на птичьих правах, вам нельзя доверять и надо быть покорным, чтобы сохранить право на безопасное место. Многие дети логически достраивают эту фразу и начинают планировать уход из дома.

Замена: Со мной нельзя так разговаривать / так себя вести. В нашем доме так не делают.

5. Мне не важно, что ты хочешь! Мне не интересно, почему!

Подросток поймет, что он со своими желаниями и мотивами вам не интересен, что вы его не видите, а просто хотите сделать его удобным. Это усилит его недоверие, сопротивление и нежелание сотрудничать. “Тогда и мне не важно, что ты хочешь, и не интересно, почему”, - ожидаемый симметричный ответ, даже если его не озвучат вслух.

Замена: Я вижу, что тебе это важно, но я не могу на это пойти / этого допустить.

6. Лучше бы ты учился, а не занимался ерундой!

Такими словами вы можете вызвать у ребенка сопротивление учебе. Он будет противиться навязанной роли хорошего ученика, которым могут гордиться родители. И, конечно, эта фраза обесценивает увлечения подростка, его хобби, общение с друзьями и подрывает доверие к вам. У любого человека должно быть свободное время, которое он посвящает любимым делам на свой выбор - и так познает мир и самого себя.

Замена: Это занятие отнимает у тебя не слишком много времени? Ты же помнишь об уроках?

7. Что с тобой не так?

Эти слова очень ранят: тревожный ребенок закроется от вас и будет еще больше переживать от неудач, экспансивный ребенок может начать войну. Этой фразой вы, во-первых, утверждаете, что с ним точно что-то не так, а во-вторых, расписываетесь в бессилии ему помочь. Подросток будто сам должен понять, как “починить” себя, чтобы не доставлять неприятностей родителям и не разочаровывать их. Лучше обсудить ситуацию, рассказать о своих переживаниях и предложить помощь.

Замена: Давай подумаем, чем помочь делу / тебе. Я готов тебе помочь, могу предложить вот что. Обсудим?

8. Не грусти!

Если ребенок ходит грустный или рассказывает взрослым о своей проблеме, они часто отвечают: “Не грусти!” - подразумевая: “Какая ерунда! Мне бы твои проблемы”. Так мы отмахиваемся от подростка, а он закрывается и понимает, что у родителей не найти эмоциональной поддержки. Наоборот, ему придется “держать лицо”, чтобы не расстраивать взрослых. Если вы видите обеспокоенного ребенка, лучше аккуратно расспросить его о делах и настроении, это поможет снять напряжение у ребенка и укрепит вашу связь.

Замена: Ты сильно переживаешь? Да уж, это правда грустно / непросто. У меня была похожая история...

9. Как ты мог так поступить?

Эта фраза ставит подростка в тупик и вызывает возмущение. Напомним: мозг в пубертате перестраивается, и последними созревают лобные доли, которые отвечают за самоконтроль, планирование и целеполагание. У подростка еще не развито чувство долга, он плохо оценивает риски ситуации. Лучше серьезно объяснить последствия его поступка и вместе подумать, как он может уладить дело и не повторять ошибок.

Замена: Смотри, твой поступок привел вот к чему. Может быть, ты не знал, что так будет, но это случилось. Теперь надо это уладить и больше так не делать.

10. Ты достал! Как я от тебя устала! Как мне все это надоело!

После этих слов ваш подросток поймет: он обуза для родителей, он надоел и не нужен. Это сильный удар по вашей связи и по его уверенности в своем благополучии. Слыша такие слова, подросток теряет опору, которой должны быть вы. Даже если он правда вас достал, возьмите себя в руки и найдите более точные и не такие ранящие слова. Расскажите о своей тревоге, сомнениях, посоветуйтесь с сыном или дочкой, как можно решить повторяющуюся проблему. И пусть проблема не заслоняет самого ребенка.

Замена: Что будем делать? Хорошо бы разобраться с этим и зажить спокойно.

Чтобы подростковый возраст протекал мирно, выбирайте правильные слова, благодарите и хвалите детей, подкрепляйте их внимательное отношение своей теплотой и заботой. И тогда постепенно рядом с вами окажется ответственный и договороспособный взрослый человек.

Фото: www.pexels.com