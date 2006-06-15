Маленький копуша

«Ваня, давай потарапливайся, а то мы опоздаем» - уже третий раз просит мама, а он действуют все медленнее и медленнее. Знакомая картина, не правда ли? В ход идут обидные слова, и иногда даже подзатыльники. Кто-то в подобных ситуациях все-таки заставляет ребенка закончить процесс, постоянно подгоняя капушу. Другие решают «лучше сделаю все сама», оставляя малыша в пассивном ожидании. Чтобы найти правильную тактику поведения, надо понять причины медлительности ребенка. Они могут быть более глубокими, чем кажется на первый взгляд.

Оглядитесь вокруг, насколько все мы разные. Одни приступают к работе без какой-либо подготовки и выполняют ее очень быстро - у них все "в руках горит". Другие значительно медленнее подходят к решению задач - сначала составляют в голове план действий, продумывают каждую деталь и только потом, размеренно и чинно, приступают к деятельности.

Некоторых родителей может, мягко говоря, раздражать "медлительность" их ребенка - так много времени тратится на одевание, раздевание, выполнение какого-либо поручения! Ребенок не может сосредоточиться и начать выполнять необходимое действие или не может вообще сконцентрироваться на мысли о выполнении заданий.

Часто проблема начинается уже в дошкольном возрасте, а у некоторых детей она прослеживается даже в младенчестве.

Под понятием "медлительный ребенок" могут скрываться разнообразные проблемы, связанные с обстановкой в семье и здоровьем ребенка. Поэтому семейный или детский психолог используют системный подход в исследовании детской психики, то есть рассматривают все системы организма во взаимосвязи.

У одних детей медлительность может быть связана с особенностями нервной системы, у других - с органическими изменениями структуры мозга, полученными например, в результате родовой травмы и т.д. Иногда ритм и темп деятельности у малыша мененяется из-за неблагополучного климата в семье, конфликтными отношениями между родителями и ребенком.

Такая проблема может стать причиной отставаний в учебе, плохой концентрации внимания на уроках, формирования страха перед школой и развития детских неврозов.

Нет двух одинаковых детей, каждый ребенок уникален, и выявление причин его медлительности лучше доверить специалистам - педиатрам, детстким невропатологам, психоневрологам, детским и семейным психологам и детским психоаналитикам.

Причины медлительности детей

Ослабленность, повышенная утомляемость ребенка после перенесеенного острого заболевания или наличие хронического заболевания может вызвать замедление темпа и ритма деятельности малыша. Для таких детей необходим адаптационный период и их "медлительность" естественно закончится после полного выздоровления и восстановления сил. С медлительностью, вызванной подобными причинами родителям помогут справиться педиатры, наблюдающие ребенка с момента его рождения. В некоторых случаях бывает достаточно провести общеукрепляющую витаминную терапию. Причиной изменения темпа и ритма деятельности ребенка может быть врожденная патология головного мозга, связанная с последствиями тяжелого протекания беременности , трудными родами или недоношенной беременностью, когда все системы организма ребенка являются на свет незрелыми или поврежденными. Такие случаи являются прерогативой детских невропатологов, психоневрологов, детских психоаналитиков и психологов. Органическая патология часто служит фоном для различных нарушений развития психики ребенкаТакому капуше необходимо длительное наблюдение специалистами, иногда вплоть до подросткового возраста и старше. Только после всестороннего системного обследования ребенка, опытный врач сможет подобрать ему индивидуальную медикаментозную терапию, а психолог и психоаналитик помочь разрешить его внутренние конфликты. Иногда медлительность ребенка рассматривается как этап нормального развития в раннем возрасте. В этот период (от 1,5 до 3 лет) неторопливость ребенка может быть связана с естественным недоразвитием моторики, особенно это касается моторики пальцев рук, которые еще не позволяет действовать быстро, четко и красиво. Дети изо всех сил стараются завязывать шнурки, застегивать пуговицы, но руки и пальцы еще не обладают той гибкостью и проворностью, как у мамы или воспитателя детского сада, вызывая у взрослых и родителей непонятное для дошкольника раздражение, и даже незаслуженное унижение ими ребенка, который стремится к самостоятельности. Такая "этапная" замедленность у каждого ребенка с возрастом проходит.

Темп и ритм жизни взрослых людей, вынужденных решать за день множество задач, просто непостижим для ребенка младшего дошкольного возраста. И от терпимости мамы и папы зависит, станет ли он самостоятельным или останется зависимым от взрослых. Так некоторые родители, утомленные своими проблемами, и не справляющиеся с раздражительностью, перестают "слышать" ритм своего малыша и начинают делать большинство дел за него, искренне полагая, что тем самым облегчают ему жизнь. Возможно, родители даже не подозревают, что таким образом оказывают ребенку "медвежью услугу", провоцируя у него развитие пассивности и безинициативности. Некоторые дети вплоть до подросткового возраста не могут справиться с закрепившейся в детстве неуклюжестью. В последнее время специалисты много внимания уделяют леворукости детей. Эта проблема также может также стать причиной медлительности ребенка, если в детском саду, школе или дома с должным вниманием не относятся к этой особенности. Переучивание леворукого ребенка есть и писать правой рукой, может привести не только к замедлению темпа и нарушению ритма его деятельности, но и к нарушению гармоничного развития личности. Врожденная леворукость переучиванию не подлежит. Особенности темперамента ребенка-флегматика - классический случай ярко выраженной медлительности. Такой малыш спешки просто не выносит. При своей неторопливости он отличается солидностью и рассудительностью. Что бы не делал, - он предпочитает уже проверенные, привычные способы и делает все обстоятельно, упорно преодолевая препятствия. Отвлечь его от намеченной цели очень трудно, свои решения он не меняет, а если их надо отстоять, то проявляет в этом завидное упрямство. Ко всему новому он привыкает с трудом, но зато его психика крайне устойчива к любым внешним раздражителям, вывести его из себя почти невозможно. Малыш-флегматик очень сдержан в проявлении эмоций, зато чувства его глубоки и постоянны. Друзей такой ребенок находит с трудом, но в дружбе проявляется завидное постоянство и преданность. Ребенок-флегматик абсолютно неконфликтен и неагрессивен, он предпочитает уходить от борьбы и лишний раз не рисковать. Больше всего флегматик боится перемен, отступлений от привычного ритма жизни. Родителям следует помнить, что темперамент ребенка -это врожденная черта (как и цвет глаз, форма носа), которую в своем малыше нужно научиться принимать. Любые кризисные моменты в жизни семьи, как то: развод, переезд в новый город, переход ребенка в новую школу или детский сад, конфликты между родителями или другими членами семьи, являются для ребенка стрессовыми факторами. Нестабильная детская психика подвергается большому испытанию. Повышается тревожность, с которой малыш может бессознательно пытаться справиться замедлением общей активности, а также торможением выполнения различных действий.

Тяжелые моменты в жизни ребенка также являются травмирующими для его психики, создают почву для развития детского невроза. Чувство вины, подавленность, замкнутость малыша не способствуют восстановлению ритма и темпа его активности, а лишь усугубляют медлительность. Решение проблемы состоит в устранении хронической конфликтности в семье, снятии нервного напряжения у родителей и ребенка, обучении семьи способам бесконфликтного общения. Нерасторопность малыша может быть проявлением дисгармоничных отношений между взрослым (например, матерью) и ребенком. Всегда спешащая, часто отсутствующая и много работающая мама, которая поручает или перекладывает воспитание ребенка на плечи бабушки или няни, теряет эмоциональный контакт с ребенком. Малыш старается привлечь внимание матери своей медлительностью, продлить взаимодействие с ней. Также заторможенность малыша может являться скрытой формой выражения протеста против недостатка эмоционального тепла, внимания и любви со стороны матери и отца. Эти и другие дисгармоничные отношения в семье могут быть скорректированы в ходе кропотливой работы с психологом или психоаналитиком. И участие в ней всех членов семьи - залог успеха. Авторитарный стиль воспитания в семье, жесткое принуждение ребенка к выполнению тех или иных требований, постоянный контроль за исполнением поставленных задач, а также строгие меры наказания за непослушание могут явиться причинами снижения детской активности и формирования неврозов. Медлительность может быть способом контроля и манипулирования ребенка родителями. С помощью медлительности малыш иногда протестует против обучения его, например, музыке. Такой скрытый или явный протест возможен и в случае конфликта с воспитателем в садике. Тогда неторопливость не распространяется на всю деятельность, а только на отдельные ситуации. Другие стороны жизни при этом протекают к обычном темпе. В этом случае родителям необходимо пересмотреть свой стиль воспитания. Часто раздражение и нетерпение родителей вызывает излишняя, на их взгляд, мечтательность детей, которые обычно не отличаются флегматичным темпераментом, но иногда действуют как заядлые медлительные дети. Погружаясь часто и надолго "в мечты" каждый раз, когда необходимо что-то сделать, ребенок может выражать таким способом как протест по отношению ко взрослым, так и проявлять подобным образом свои внутренние конфликты. еВ целом это могут быть самые обычные дети, без каких-либо нарушений.

Что можно порекомендовать родителям, у которых ребенок излишне медлителен?

Взрослым важно помнить, что "замедленный" ребенок не виноват в своей нерасторопности. Постоянные окрики, насмешки, наказания способны сделать его невротиком, но не "ускорить". С неторопливым ребенком играют в игры, способствующие повышению его активности, но в доступном для малыша темпе. Можно познакомить своего капушу с понятием времени и учить его распределять свои дела, выделять главное и второстепенное, более трудное и более легкое. Важно также приучить малыша к соблюдению режима дня, который поможет ему создать ощущение постоянства, к которому он так стремится. Включение нерасторопного малыша в игры соревновательного типа заранее обречены на неудачу, поэтому воздержитесь от них. Лучше ободрять его, поощрять, хвалить за успехи, которые он может сравнить со своими прошлыми результатами или действиями взрослого: "Сегодня это получилось у тебя быстрее и лучше, чем вчера", "Вот ты уже научился быстро кушать, как я", и т.д. Сравнение успехов ребенка с успехами других детей болезненно для медлительного малыша. Замедленным детям требуется постоянное внимание со стороны взрослых, ненавязчивая помощь от мамы или папы, их участие и сочувствие. Эти малыши, как правило, не уверены в себе и в отношении к ним людей, поэтому необходимо поддерживать их убежденность, что все в результате получится хорошо. Иногда флегматичный ребенок не может приступить к выполнению задания из-за опасения неудачи. Достаточно предложить ему помощь, и он наверняка сделает все сам. Для него важнее всего ощущение, уверенность в том, что он не один, он получит поощрение и поддержку. Наказания и одергивания ребенка могут привести только к отказу от выполнения любых действий. Раздражение со стороны более активного, нетерпеливого взрослого может привести к хроническим конфликтам, страданиям ребенка, неврозам. Такому малышу кажется, что его недостаточно любят. А самые сильные опасения у детей - страх быть покинутым и страх потери любви близких ему людей. У медлительного ребенка страхи выражены подчас очень сильно из-за его неуверености. Стремительная, энергичная мама, которая и своего медлительного малыша хочет видеть таким же "расторопным", способна своим нетерпением довести ребенка до невроза и разрушить душевный контакт между ним и собой на всю последующую жизнь. Так как медлительный ребенок боится любых перемен и всего нового, то поступление в детский сад или школу сделают его еще более уязвимым. Он тяжело переживает свои неудачи. Важно чтобы родители уделили больше внимания периоду адаптации такого ребенка в детских учреждениях, проконсультировали учителей и воспитателей на тему особеностей своего малыша, а иногда и защитили его от наказаний и унижений с их стороны. В некоторых случаях следует искать не престижную школу, а тактичного и вдумчивого учителя.

Не лишне напомнить родителям, что разумные, надежные и спокойные люди, тщательно продумывающие свои действия и добивающиеся поставленных целей в жизни, часто вырастают именно из флегматичных, "замедленных" детей.

журнал "Мама и малыш", №10, 2004 г.

http://www.2mm.ru/