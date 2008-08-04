U-интервью с психологами: к специалисту стоит идти за разнообразием приемов поведения. Часть 2

Окончание. Первая часть интервью: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3559

Детки большие и маленькие

U-mama: Что делать с ребенком, который склонен к истерикам? Есть ли смысл обращаться к психологу или нужно идти к неврологу?

А.К.: Чаще всего оказывается вполне достаточно конкретных психологических рекомендаций о том, как вести себя с малышом, когда он в истерике, и что делать, чтобы истерики предотвращать. Вероятно, что склонный к истерикам ребеночек не имеет вариантов выхода энергии в каком-то другом ключе. Потому что, когда ребенок ничем не занят, пусть даже он много бегает бесцельно, у него энергия, в массе своей, не выходит. И все это копится в течение дня и потом выливается истерикой. Поэтому в качестве профилактической меры можно посоветовать маме много гулять с ребенком, притом на площадках, которые оснащены разными лазилками. Можно предлагать ребенку больше купаться – когда малыш купается, энергия тоже выходит, можно даже от одного купания в день перейти к двум. Можно предложить ребенку игры с пластилином, с тестом. Хотя заочные советы давать сложно: может быть, у этого ребенка слишком много ограничений, может быть, слишком мало ограничений, может быть, так сказывается кризис трех лет (хотя списывать все на кризисы и закрывать на многое глаза – точно не стоит). Каждая ситуация – уникальна, и поэтому если мама сама не может справиться с истериками, то ей как раз можно обратиться к психологу за конкретными рекомендациями.

U-mama: Что делать с детским негативизмом, когда детка на все предложения взрослых отвечает отказом. Нам писали про девочку, год и десять, которая все делает наоборот: чтобы она ела, ей нужно сказать: «Не ешь!» - чтобы одевалась: «Не одевайся!».

А.К.: Маме лучше бы придумывать что-то интересное для такого ребенка, вносить интересные штучки во все, во всю жизнь малыша. При этом быстро переключать малыша, не давая ему долго «неткать». К примеру, чтобы накормить, можно придумать такую игру, что ребенок сам попросит добавки. Можно есть под сказку, можно в игровой форме, можно наперегонки, можно с куколкой... А можно так оформить блюдо, что оно съестся махом. Ведь, например, редкая мама станет есть кашу на тарелочке изо дня в день, правда же? Всем хочется чего-то интересненького, нового. Поэтому маме просто нужно подклчить фантазию.

U-mama: А если брать саму ситуацию конфликта, нужно ли на ней зацикливаться, стараясь добиться принципиального послушания ребенка? Многие родители считают, что это важно.

А.К.: Когда идет выработка каких-то семейных правил, здесь, конечно, родитель старается довести до ребенка, что есть правило «не лезть в розетку», правило «не выбегать на дорогу». Здесь уже никаких разночтений быть не может, здесь мы идем до конца, каждый раз. Когда мама игриво говорит «Васенька, ты куда полез?» - понятно, что для ребенка это не означает «нет», это игра, и Васенька обязательно второй раз полезет в розетку или на дорогу. А когда малыш лезет в розетку, и мама говорит ему «нет», убирает его от розетки и переключает на какую-то игрушку, и так во второй, и в третий раз, - это уже более внятное сообщение малышу. Мама не игриво грозит пальчиком и тем более не кричит, а спокойно и последовательно твердо говорит «нельзя». Тогда ребенок усваивает это правило. И, вообще, чем младше ребенок – тем больше у него ограничений. Чем старше и сознательнее ребенок – тем меньше у него должно оставаться ограничений. Бывает, что родитель дает ребенку слишком много ограничений, еще порой родитель бывает непоследователен в своих требованиях, - и все это ведет к конфликтам. Поэтому нужно следить за собственными родительскими требованиями.

U-mama: А что делать, когда дети все-таки не слушаются родителей? Например, нам задали вопрос о трехлетних мальчиках-близнецах, которые дерутся между собой и с другими, воспринимая это как игру. Мама перепробовала все, что могла, но дети продолжают махаться руками…

А.К.: Ну, во-первых, здесь может идти вариант игры и эксперимента. Почему детки дерутся? В том числе и потому, что, например, стукнул Машу – Маша закричала тоненько «Ааа!» Стукнул Мишу – миша заплакал толсто «Уаа!» Это же прикольно. Стукнул Мишу сильнее – Миша заплакал «Уа-уа!» - да еще и побежал. И это у детей происходит постоянно. Малыши еще не умеют взаимодействовать, и поэтому мама обязательно должна включаться, учить знакомиться, учить играть. Бывает, что мамы просто говорят: «Иди, поиграй». Но это для ребенка непонятно. На занятиях с беременными мы приводим пример: вот стоит ракета или летающая тарелка, и вам говорят: «Иди, полетай». А как? То есть, вторая причина такого поведения может лежать в том, что детки просто еще не усвоили нормы взаимодействия, поэтому мама обязательно должна быть рядом и учить знакомиться, представляться за малыша, учить делиться игрушками, учить не махаться руками. Ну, и третий вариант (вряд ли это так в данной ситуации, но нужно помнить): если мама бьет ребенка по рукам за что-то, то и ребенок искренне считает, что так можно поступать. Когда малыши начинают драться, пусть мама обязательно включается и учит детей взаимодействовать между собой: перехватывает ручку, если видит, что рука летит к голове, и направляет ее, скажем, чтобы по волосикам погладить, а потом переключает детей на что-то другое.

U-mama: Получается, нужно очень много маминого внимания.

А.К.: Обязательно. Это возвратится сторицей и, что называется, выстрелит внезапно. Но для этого нужно потрудиться.

U-mama: Вот вопрос, который вызывает периодически жаркие споры: детский сад – так ли нужен он ребенку? Многие родители видят в детских садах несомненные плюсы, многие видят такие же плюсы в непосещении садиков, но при этом порой переживают, что домашний ребенок будет лишен какого-то важного опыта.

А.К.: Давайте вспомним себя в детстве: где мы учились играть в дочки-матери, собирать тот же конструктор? Садик занимает в жизни ребенка одно из главных мест. В садике находятся друзья, ребятки учатся между собой взаимодействовать, и уже потом это переносится во взрослую жизнь. Первые полгода проходит адаптация к саду: дети могут плакать, болеть. Если это затягивается на более долгий срок, то стоит обратиться к психологу, который работает в детском саду, понаблюдать за ребенком. С другой стороны, конечно, ребенку очень хорошо дома, и никто вкуснее, чем мама, его не накормит. Но потом, бывает, начинаются жалобы мам, что ребенок не хочет учиться в 10 лет, не хочет идти в школу. Все-таки, садик – это неотъемлемая часть жизни ребенка. И если нет возможности попасть в детский сад, то нужно стараться по мере возможности водить ребенка в кружки или группы, где есть какой-то стабильный коллектив.

Н.К.: До трех лет жизни у ребенка, как правило, нет потребности в социуме. Это в среднем, ибо есть уникумы, отдельные исключения, которые с ранних лет хотят в садик сами, испытывают потребность и тянутся в детский коллектив. Но как правило, до трех, лет ребенок такой необходимости не испытывает, и его мир ограничивается той средой, которую вокруг него создает семья и друзья. Начиная где-то с трех, иногда с четырех лет, возникает потребность в социуме. Если родители – грамотные менеджеры и могут обеспечить ребенку детский коллектив во дворе, в секциях, кружках, если дети друг к другу в гости ходят, общаются, вместе играют, то может быть, садик и не понадобится. Но если родители объективно смотрят со стороны и видят: что-то недостаточно у него коллективной жизни, - то надо искать выход. Потому что жизнь в коллективе – это не только совместные игры детей, это еще и распорядок дня, подчинение общим правилам. Все это готовит ребенка к школе и взрослой жизни. Ведь для адекватной социализации ребенок должен знать не только то, что хочет он, он еще должен знать - а чего хотят другие. И этому как раз способствует детский коллектив. Кроме того, если интеллект ребенка развивается со взрослыми людьми, то творческое мышление и пластичность мышления развиваются исключительно в детской среде: за счет разницы стилей поведения разных детей и необходимости подстроиться под них, чтобы добиться своего. С этим – так-то, с этим – так-то.

U-mama: Как разбудить в ребенке инициативность, а страх перед аудиторией снять? Нам задали вопрос о 5-летнем ребенке, который немного заикается и стесняется отвечать на вопросы в группе, при этом на улице может пристать к кому угодно.

А.К.: Если ребенок стесняется в одном и том же коллективе, значит, есть какой-то раздражающий фактор, но понять это можно при личной беседе. Снимать стеснение лучше всего собственным примером. Скажем, если мама сама боится лишний раз заговорить с педагогом, то и ребенок испытывает некоторые неудобства. При этом на площадке ребенок может видеть, как мама свободно общается с подругами. Если стеснение происходит в детском саду, то здесь тоже может сказываться отстраненность от мамы, и тогда у ребенка должно быть что-то, на что он может опереться: можно маме вместе с малышом оборудовать шкафчик для одежды, тогда ребенок, придя к своему шкафчику, будет как бы подпитываться уверенностью. Если же это ситуация начала вхождения в коллектив, то некоторое стеснение нормально: порой бывает, что язычок просто не успевает за мыслью.

U-mama: Некоторые родители пишут, что у детей возникают проблемы волевого порядка. Допустим, ребенок совершенно ничего не хочет: не хочет гулять, не хочет, чтоб ему читали, и просто начинает маяться от безделья. И родителей тревожит такая ситуация.

А.К.: Ну, во-первых, здесь важно наблюдение родителей: ребенок не хочет – а почему не хочет? Из-за чего не хочет? Любой ребенок чего-то хочет. Ситуация полной апатии у ребенка – очень редка. Проблема может корениться во взаимоотношениях ребенка и родителей, как вариант – таким образом ребенок выражает свой протест против чего-то. Возможно, такое поведение связано со склонностями и предпочтениями ребенка – и опять же, нужно наблюдение родителей, поиск сферы интересов ребенка, чтобы они могли подобрать нужные ребенку виды деятельности. Может быть, его интересуют именно коллективные занятия и коммуникации. Тогда родителям желательно отталкиваться от этого и подбирать ребенку какие-то групповые занятия.

U-mama: Тогда родителям придется смириться с тем, что с мамой и папой ребенку не особенно интересно?

А.К.: Нет! У родителя должно быть поле для поиска совместных интересов, которое будет расширяться и расширяться. Здесь можно предлагать только вариант пробы и эксперимента. Причем, не нужно пробовать разные занятия методично. В игровой, небанальной ситуации ребенок включается в дело достаточно быстро.

U-mama: Как объяснить 10-летнему мальчику, у которого отсутствует мотивация к учебе, что учиться необходимо – и не ради родителей, а ради него самого? Родители пытались объяснять это много раз – ребенок не понимает. Он лучше в компьютерные игры поиграет или телевизор посмотрит.

А.К.: А родители не смогут объяснить ему, что учеба нужна ему самому. Потому что для деток такого возраста дальние, далеко идущие планы не имеют совершенно никакого значения. Здесь лучше решать вопрос взаимоотношений родителей с ребенком. Может быть, родители до того игриво пытаются его стимулировать, что ребенок не проявляет никаких реакций и смотрит телевизор. Или бывают чересчур жесткие родители… Если мама с папой не могут найти подход к ребенку, то они как раз могут обратиться за консультацией к психологу.

U-mama: А вот мальчик постарше, 14 лет: плохие оценки, заявления, что он не хочет учиться…

А.К.: Нужно понять причину нежелания учиться. Самая распространенная причина подобного нежелания – это коллектив сверстников, в который подросток либо уже попал, либо хочет попасть, и где хорошая учеба не поощряется. Вспомните себя в школе: никогда хорошие отметки не добавляли популярности среди сверстников (хоть это и зависит от школы). По большому счету, подростковая среда не преемлет деток, которые прилежно учатся. И здесь важно, чтобы родитель понял своего ребенка, встал на его место, был на его стороне. Тогда еще можно будет как-то разобраться: каким образом аргументировать необходимость учебы. Тогда родитель может многое сделать одним своим примером. Если родитель авторитетен для ребенка, даже не на уровне слов, а именно на уровне поведенческом, он сможет самим своим примером показывать, что образованному человеку живется гораздо лучше в нашем обществе. А ругаться – малоосмысленно. Ругань и давление могут дать какой-то моментальный эффект: ребенок «берется за ум», но его рвения хватает ненадолго. Многие детки учатся хорошо, чтобы не расстраивать своих родителей, и многие родители сознательно к этому прибегают - и в общем-то, это тоже вариант, для учебы, хотя сама ситуация плачевна. Еще бывает полезно найти какую-то сферу, в которой ребенок мог бы себя проявлять помимо учебы, где бы он смог чувствовать себя авторитетным. Например, если он учится хорошо, но при этом круто катается на роликах, то его точно так же будут принимать сверстники, и это никак не скажется на учебе. Вариантов решения проблем с учебой, в общем-то, масса, надо отталкиваться от конкретных ситуаций.

U-mama: Что делать с проблемой избирательного аппетита у детей? Ребенок ест определенные продукты и блюда, отказывается пробовать незнакомую пищу. Проходит ли это с возрастом?

А.К.: Часто эта проблема не проходит с возрастом, хоть и заметно сглаживается. Вообще-то, невозможно любить все, что полезно, у всех нас есть какие-то предпочтения. Но все равно нужно стараться вносить разнообразие в питание, учитывая возраст ребенка. Даже на уровне убеждения, объяснения, если какие-то вещества требуются его организму. Маме можно к любимым, поедаемым продуктам добавлять понемногу необходимые нелюбимые. Можно прятать, можно как-то хитрить, играть на кухне, можно так украшать блюда, что ребенок просто сам захочет их съесть. Бывает, что в коллективе ребенок за компанию съедает то, от чего он отказывался дома. Тогда встает вопос манипуляции мамой на кухне. В общем, в этой ситуации маме надо как-то выкручиваться.

U-mama: Ребенок панически боится мыть голову, перепробовали все способы – ничего не работает.

А.К.: Никто из детей не любит мыть голову. Просто кто-то более-менее спокойно относится к этому, а кто-то паникует. Паника чаще всего возникает от того, что вода и мыло попадают в глазки. Если родитель моет ребенку голову и говорит: «тебе не попадет в глазки», - то пусть он сделает все возможное, чтобы это не случилось. И ребенка нужно готовить к купанию. С детками постарше уже можно договариваться, взывать к сознательности. С детками помладше можно вводить какую-то забавную систему поощрений. Вот ребенок помыл голову, и ему должно быть хорошо и классно после этого: он пошел, посмотрел мультики, поел свое любимое мороженое, его похвалили. То есть, нужно подкреплять неприятную процедуру положительными ощущениями. И не нужно фиксировать ребенка на мытье головы, мытье не должно стать определяющим событием этого дня – оно должно быть проходящим этапом, а акцент переносится на совместный просмотр мультиков под мороженое после процедуры. Если это девочка, ее можно завлекать чисто девичьими штучками: «Завтра у тебя головка будет пахнуть фиалками», - можно совместно выбирать шампунь.

U-mama: Как научить ребенка безболезненно переключаться и воспринимать новшества? Например, походы в театр или в гости. Ребенку 3,5 года, очень трудно воспринимает новое.

А.К.: На самом деле, любого ребенка, даже непугливого, ко всем новшествам нужно готовить. К тому же походу в театр или цирк ребенка следует готовить заблаговременно, рассказывать ему о предстоящем событии, показывать место, в которое собирается семья, по телевизору или на журнальных картинках, смотреть на афиши. Если в театре будет показана какая-то сказка – хорошо бы почитать эту сказку. А если ребенок идет в театр впервые, то пусть его сопровождает мама, папа – какой-то близкий человек, а не, допустим, няня, тетя или воспитатель. Чтобы ребенку было максимально комфортно. И если проблема боязливости и страха перед новым существует, то желательно брать с собой что-то, что успокаивает ребенка. Это может быть какой-то объект: игрушка или какая-то вещичка, которая напоминает малышу маму. Кто-то из детишек берет мамину брошечку, моя дочь любит бантик с родительского пододеяльника – он ее успокаивает. Можно взять игрушку и показывать этой игрушке, куда мы пришли, тогда ребенок будет отвлечен от своих переживаний, он будет увлечен такой вот игрой, он окажется в роли покровителя игрушки, которую он привел в цирк. И лучше взять с собой что-то покушать, что-то попить – это тоже поможет снять переживания.

U-mama: А что делать в острых случаях, когда ребенок, хоть и подготовленный, начинает скандалить и отказываться от намеченного плана?

А.К.: Родители должны понимать, что если они сами начинают накручивать ребенка («мы опаздываем», «третий звонок прозвенел»), то это выводит его из себя еще больше. И надо понимать, что подобные острые страхи ребенка – вариант нормы, а потому нужно самим сохранять спокойствие, доброе расположение и всячески ребенка подбадривать, отвлекать или завлекать.

U-mama: Как быть, если маленький ребенок боится бабушку и дедушку или других родственников? Как выстроить отношения?

А.К.: Часто ребенок боится тех людей, которые непохожи на маму с папой. Может быть, у дедушки нет усов, а у папы они есть. Или различие может быть связано с голосом. Когда маленький ребенок видит родственников редко – он их не запоминает. Рекомендации те же, что и с театром: у ребенка должна быть игрушечка, которая его успокаивает. Нужно показывать фотографии родственников, рассказывать о них, поддерживать их образы в памяти ребенка и поддерживать контакт: звонить им по телефону вместе с ребенком, например. При первой встрече или при редких встречах у ребенка должно быть что-то такое под рукой, на что он может отвлечься. И пусть родственники приходят с подарком, пусть не кидаются к ребенку с общением, а дают ему осмотреться, после чего обязательно с ним поиграют, без навязчивости.

U-mama: Порой после окончания грудного вскармливания дети еще очень долго держатся за мамину грудь, считают ее своей, засыпают, держась за нее. Нормально ли это и что делать мамам? Нам задавали вопрос о ребенке 3,5 лет, который все еще «держится за титю».

Н.К.: Это вопрос сепарации от мамы. В данном случае родители не выполняют свои функции, начиная где-то с двухлетнего возраста. С этого возраста родители должны помогать ребенку понемножку отделяться, отдаляться. Возможно, в общении родителей с ребенком что-то не так. Но это нужно решать в индивидуальном порядке.

U-mama: Ребенку два года, он не говорит ни одного слова, только болтает по-своему. Есть ли смысл обращаться к детскому психологу?

Н.К.: Смысл показаться есть. Смысла тревожиться – нет. К психологу стоит сходить, чтобы, во-первых, снять собственные опасения и понять, все ли в порядке. Во-вторых, понять закономерности речевого развития этого ребенка. Потому что ни один ребенок не обязан говорить первое слово во столько-то лет, это все за уши притянуто и к жизни не имеет никакого отношения. Все дети разные: кто-то в пять лет заговорит и будет Эйнштейном, а кто-то заговорит очень рано и впоследствии никак себя не проявит. А специалист исследует речевую среду вокруг ребенка и подскажет родителям, как себя вести, чтобы стимулировать речевое развитие малыша.

А.К.: Порой для начала активного говорения бывает достаточно конкретных рекомендаций.

U-mama: И есть у нас довольно экзотический вопрос: нанесут ли родители ребенку психологическую травму, если в полтора года сменят детке имя?

А.К.: Если ребенку полтора года, то в последующей жизни первое имя будет забыто, но чтобы благополучно перешагнуть через смену имени, а ситуация настолько нестандартна, лучше обратиться к специалисту, который проведет подготовитльную работу.

Н.К.: Это очень экзотический вопрос, его лучше решать на индивидуальной консультации.