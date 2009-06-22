Что тебе снится? Тайны детских снов

Чтобы расшифровать символические картинки в снах вашего ребенка, нужно хотя бы примерно представлять, что с ним может происходить в реальной жизни.

Сны вашего ребенка могут быть очень запутанными и сложными. Чтобы их понять и расшифровать, используйте наиболее яркие образы или персонажей сновидений в качестве отправной точки для анализа. При этом нужно всегда помнить, что сон вашего ребенка может быть спровоцирован конкретной ситуацией, в которой он оказался (травля со стороны детей в саду или школе, конфликт со старшим братом, ночное недержание мочи, и так далее).

Сладкие грезы

Приятные сновидения не просто дают ребенку ощущение радости — это индикаторы благополучия и уверенности в себе, своих силах и возможностях. Исследуя хорошие детские сны, родители могут выяснить, в каких именно областях жизни их ребенок чувствует себя успешным и счастливым. А, кроме того, совместный анализ добрых снов – прекрасный повод для творческой игры с ребенком.

6 наиболее распространенных символов хороших снов:

Итак, если ваш ребенок во сне…

…летает или обладает другими экстраординарными способностями

Подобные образы могут символизировать, что ваш ребенок проходит позитивную стадию личностного и эмоционального роста.

…делает открытия, например, находит клад, сокровища, необычные или экзотические предметы

Подобные символы означают, что ваш ребенок только что научился чему-то новому для себя, что его очень радует, не важно, будь то какой-то конкретный навык (например, катание на роликовых коньках), или новая программа.

…взбирается на гору или высокую стену, чувствуя себя счастливым при этом

Ваш ребенок преуспевает в чем-то важном для себя, возможно, в школе. Растет его уверенность в собственных силах, он готов «бросить вызов» трудностям на пути к достижениям.

…делает что-то перед классом или группой ровесников

Сны, в которых ваш ребенок радостно выступает с речью, поет или что-то показывает группе ровесников или классу, указывает на очень хорошую социальную адаптацию в этой самой группе детей.

…разговаривает с животными, ведущими себя дружелюбно

Такие сны символизируют близость ребенка к природе, его связь с природой. Если у вас дома есть домашние животные, то сон может так же означать, что ребенок привязан к ним и ему с ними комфортно.

…встречается со своим кумиром

Сон, в котором ребенок встречает своего любимого артиста, спортсмена и т.д., символизирует исполнение мечты. Такой сон всегда имеет очень сильную положительную эмоциональную окраску: что-то, о чем ребенок мечтал, он смог пережить во сне.

Ночные кошмары

Анализ плохих сновидений потребует от родителей больше такта и осторожности. Из таких снов можно очень много узнать о том, какую тактику выбирает ваш ребенок, сталкиваясь с теми или иными проблемами: цепенеет перед лицом пугающих обстоятельств, бежит от них или бросается в бой? Плохие сны так же могут быть сигналом того, что ребенок чувствует себя подавленным, чем-то сильно обеспокоен. В любом случае, образы из ночных кошмаров – это только детали большого паззла, который вам предстоит собрать, чтобы понять, в чем именно состоит проблема вашего ребенка.

6 наиболее распространенных символов плохих снов:

Итак, если ваш ребенок во сне…

…встречает агрессивно настроенных животных, диких животных

Львы, тигры, волки и прочие рычащие, пугающие животные, не закрытые в клетке, обычно означают какую-то определенную, провоцирующую чувство тревожности, ситуацию в жизни ребенка. Это может быть страх перед конкретным учителем (воспитателем) или хулиганом и задирой. Подсознание часто во сне трансформирует в диких животных людей, которых ребенок опасается.

…видит монстров, привидений, вампиров и прочую нечисть

В отличие от диких животных, которые символизируют вполне конкретные страхи, образы монстров и привидений говорят о том, что мы имеем дело с генерализованной тревожностью. Эта тревожность в реальной жизни может принимать формы стеснительности, робости, нерешительности, неуверенности в своих силах, «прилипчивости» к старшим.

…становится объектом насмешек для других детей

Подобные образы означают вполне конкретную проблему: скорее всего, ваш ребенок или действительно является объектом нападок со стороны задиры, хулигана или группы враждебно настроенных против него детей. Или же ребенок чувствует себя в группе детей как «не в своей тарелке».

…видит пожар или извержение вулкана

Это может символизировать сильное чувство страха перед какой-то новой реальной ситуацией, в которой ребенок оказался или вот-вот окажется.

…падает с высокой стены, дома или обрыва

Такого рода образы говорят о том, что ребенок не чувствует поддержки со стороны близких людей, оказавшись один на один с тревожащей его проблемой.

…потерялся в джунглях, дебрях, или на какой-то неизвестной для него местности

Подобные сновидения указывают на то, что ребенок чувствует себя совершенно растерянным и беспомощным в какой-то реальной ситуации. Часто это означает неудачу в освоении какого-то важного навыка, или отставание от учебной программы.