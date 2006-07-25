Как подтолкнуть мужчину к браку

Эта статья написана для тех девушек и женщин, которые приходят на консультации к психологам с таким вопросом: "Что мне с ним делать, мы уже столько времени встречаемся (или - живем вместе), а он не делает мне предложения! "

Принять решение

Прежде всего, подумайте, стоит ли связывать свою жизнь именно с этим мужчиной. Довольно часто девушки и женщины подходят к вопросу выбора партнера с точки зрения: "Так получилось", и не принимают во внимание того, что это очень ответственный шаг. Поможет Вам определиться такая простая процедура.

Возьмите лист бумаги и напишите список: "Какие качества я хочу видеть в своем муже? " (основные 10-15 пунктов).

После этого по каждому пункту отметьте "плюсом" или "минусом" все качества, присутствуют они в этом человеке или отсутствуют.

Если "плюсов" окажется 80% или больше, то это именно тот мужчина.

Если же меньше - то игра не стоит свеч, Вы к нему раньше или позже охладеете, он не будет Вас устраивать, и отношения все равно развалятся. В таком случае, лучше отпустить его уже сейчас и отправиться на поиски того, кто будет соответствовать идеалу.

Снять эмоциональную зависимость от мужчины

Ее симптомы таковы: "Я не могу от него уйти, я не могу без него обходиться, я страдаю от своей любви". Ваше состояние должно быть таким: "Если эти отношения не будут меня устраивать, то я могу уйти в любую минуту. Я совершенно свободна и достаточно привлекательна для того, чтобы завести себе десяток - другой поклонников, если возникнет такая необходимость".

Если Вы не можете обходиться без этого человека, а он без Вас - может (и может быть, очень хорошо может), то управлять ситуацией будет он, а не Вы. И в результате именно он будет реализовывать свои желания, а не Вы. Необходимо чувствовать себя свободной и действовать соответствующим образом.

Создать почву для предложения руки и сердца

Ответьте на такие вопросы:

Вам обоим хорошо, когда вы вместе?

Вы говорите друг с другом обо всем?

У вас есть общие интересы, увлечения?

У вас гармония в постели?

Он считает Вас лучшим другом?

У вас есть общие планы на будущее?

Если на все вопросы ответ "ДА", то можно строить планы на создание семьи, включая гражданский брак.

Если же нет, то над этим еще надо работать, развивать отношения в этом направлении.

Дальнейшие действия

Если Вы смогли благополучно выполнить все три условия, то мужчина уже готов к тому, чтобы создать семью. Ему с Вами хорошо, он дорожит вашими отношениями, он планирует дальнейшую жизнь с Вами. Максимум, что остается сделать - это его немного подтолкнуть. А как это сделать - подскажет интуиция (а если не подскажет, то можно почитать популярную литературу для женщин, в ней описано достаточно много способов).

P.S. Насколько важен штамп в паспорте?

В современном законодательстве в нашей стране гражданский брак, то есть совместное проживание и ведение общего хозяйства, настолько же законен, как и официально оформленный. При его расторжении женщина, как и мужчина, может претендовать и на раздел имущества, и на детей. Поэтому настаивать на оформлении отношений в ЗАГСе не всегда лучший выбор.

Обычно дело все-таки не в штампе, а в неуверенности в себе или в своем партнере. В этом случае лучше обратиться к психологу за индивидуальной консультацией (можно и одной, но лучше вместе с мужчиной).

Источник: http://www.psyonline.ru/