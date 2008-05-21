Мужнины «чудачества» или женская ревность к мужским увлечениям

Как ни странно, одним из достаточно распространенных поводов обращения женщины к психологу ста­новятся жалобы на невнимание мужа. Все по­пытки конкретизировать эти обвинения сво­дятся чаще всего к рассказам о мужских увле­чениях и отлучках — кто в гараж, кто на ры­балку, кто еще куда-то. Иногда бывает, что кто-то проводит очень много времени с друзья­ми. Или сидит дома — за шахматами, смотрит футбол или паяет что-то неведомое жене где-нибудь на кухне. В каждой семье по-разному, но итог один — постоянные отлучки и отвлече­ния мужа привносят негативный момент в от­ношения супругов. Особенно это не нравится молодой жене, тем паче если она готовится стать мамой, и аргументы здесь самые разные — так много надо сделать по дому, а его нет. Да и к себе самой хотелось бы внимания поболь­ше. А вместо этого муж куда-то уходит. Ему ин­тереснее с кем-то другим, а не с ней. При таких мотивировках начинаются ревность, подозре­ния, обвинения, выяснения отношений.

Почему такое происходит? Как быть в по­добных ситуациях? Что рекомендуется предп­ринять и как вести себя — об этом мы и пого­ворим.

Несовпадение желаемого и действительного, как основная причина семейных неурядиц

Постараемся сначала осознать проблему в це­лом, чтобы потом перейти к частностям. У каж­дого из нас есть свое видение мира. Мы рисуем и объясняем его себе исходя из нашего собствен­ного опыта (это касается и дел семейных). А ког­да наши рисунки не совпадают с реальностью, то мы почему-то негодуем. Например, жена счита­ет, что, так как для нее семейные дела приори­тетны и она не мыслит себе жизни вне семьи, то теми же приоритетами должен руководствовать­ся и любимый мужчина; в противоположном случае очень быстро будут сделаны негативные выводы. Причем преувеличение в таких случаях не редкость. Этим и вызвана львиная доля се­мейных неурядиц, потому что в ответ чаще всего жена может услышать о том, что в ее действиях и поступках не устраивает мужа, и даже если он промолчит или будет оправдываться, повторе­ние такой ситуации чревато дальнейшими ос­ложнениями отношений, потому что мужчина не любит оставаться в роли виноватого. Это опас­ная ситуация, в которой стоит задать себе воп­рос: а разумно ли такое поведение?

Обратите внимание:

Свои интересы мы считаем полезными и хо­рошими, а интересы другого, если они нам не понятны и не очень приятны, считаем глупы­ми и ненужными. Такая позиция однобока. Тут рекомендуется соблюдать паритет. Правда, иногда может показаться, что ваши дела — нужны всем. Но если вы спросите мужа, смог бы он обойтись без них, то зачастую можно будет услышать ответ: «Да, смог бы, да и вообще — зачем это надо?» Поэтому стоит поразмышлять о его собственных приоритетах и интересах.

Рекомендую:

Почаще становиться на точку зрения дру­гого. Научиться видеть мир и через другие оч­ки. Давать другим тоже жить так, как они са­ми хотят. Для тренировки попробуйте критически и отстраненно взглянуть на свое пове­дение. Например, что вы можете позволить себе сделать из того, что не нравится мужу: болтать часами по телефону, уходить к подру­гам, бродить по магазинам, нелестно отзы­ваться о свекрови и положительно — о своих родителях и т.д. Скорее всего, вы поступаете в этой ситуации очень искренне, считав, что только таким образом можно усовершенство­вать окружающих, и удивляетесь чьему-то не­пониманию ваших благих намерений.

Тайны мужской логики: гараж, рыбалка и другие хобби

Теперь попробуйте встать на точку зрения мужа и понять, что движет его поступками. Вполневозможно, что не менее благородные цели. Пока вы не научитесь этому характерному для мудрых женщин умению, на семейном поприще могут ожидаться грозы. Но это совсем не сложно, поэ­тому стоит попробовать.

Если взглянуть более пристально, то мож­но увидеть, что часто уходы мужа — это не пустая трата времени, как казалось вначале, и что они связаны с полезными для семьи заня­тиями. Возьмем несколько самых распростра­ненных мужских увлечений, на которые обыч­но жалуются жены.

«Гаражная жизнь»

Круглосуточное пребывание мужчины рядом с любимой машиной — это отдельная тема не только анекдотов, но и постоянных семейных конфликтов. Что же преимущественно движет человеком, предпочитающим уютный дом гряз­ным, пыльным, масляным полкам, верстакам, разобранным коленным валам и прочим непос­тижимым женскому уму прелестям? Тут может быть несколько вариантов.

Один из самых распространенных: человек (а муж — это тоже человек) просто реализует свои интересы, отдыхает от домашней рутины в другой по сравнению с его обычной жизнью сфе­ре, т.е. расслабляется, как вы, например, при по­ходе по магазинам или вышивании крестиком. Не стоит воспринимать такие отвлечения как попытки избежать семейного общения, речь идет прежде всего об отвлечении от каждоднев­ных проблем.

Во-вторых, возможно, что «гаражная жизнь» — это реализация близких многим муж­чинам технических интересов, задумок, фанта­зий, выполненных и воплощенных в жизнь свои­ми руками, — для современного мужчины это, как ни странно, очень важно. Именно благодаря этой реализации человек приобретает чувство удовлетворенности жизнью. И наоборот, от нереализации по каким-либо причинам того, что хотелось бы, что вызывает интерес, появляется досада, обида, раздражение и в конечном счете — неудовлетворение всей жизнью. А если такая не реализация связана с вами, с вашим нетерпением и нежеланием понять и принять, то начина­ет появляться недовольство вами. Порой это да­же не осознается. Вы стали препятствием, кото­рое очень хочется обойти, победить или уйти от него. Кстати, не стоит исключать случая, когда хорошо разбирающемуся в технике мужчине га­раж может прибавить не только самоуважения, но и уважения в той мужской среде, с которой он общается.

Рекомендую:

Проанализировать возможные причины это­го явления, выслушать мужа и постараться его понять. (Тут часто встречается такая ошибка: молодая жена сама с собой провела разбира­тельство. Сама с собой посоветовалась, и сама вынесла вердикт. Обычно такой вердикт далек от настоящего положения дел, а поэтому будет неэффективным.) Вам следует обсудить то, нас­колько это для него необходимо, сколько време­ни и сил этому резонно будет уделить. Но обсуж­дение должно быть опять-таки совместным. И если обе стороны попытаются встать на точку зрения другого, то, безусловно, вопрос будет ре­шен гармонично.

Это надо сделать в дружеской беседе: толь­ко тогда, когда муж почувствует ваше доверие и желание его понять, он сможет объяснить ре­альные причины. Порой он их и сам толком не знает, а совместное обсуждение поможет ему са­мому разобраться в себе — бывает, что мужья (как и жены) просто не привыкли задумываться о том, что другим от их поведения бывает трудно.

Если все предпринятые действия непринесли желаемого результата, обрати­тесь к психологу.

Рыбалка

Вот еще один пример бесполезного, с женс­кой точки зрения, занятия, которое обычно так раздражает жен своей бесцельностью, так как пойманной рыбы либо нет, либо она годится только на корм коту, и то если он сильно голоден. Но опять-таки бесцельность, с вашей точки зре­ния, не есть бессмысленность. Дело в том, что ча­ще всего такое времяпрепровождение — это возможность побыть с собой наедине в тишине, вдали от суеты и городского шума. Так мы рас­слабляемся, а значит, интуитивно выходим из повседневного «бега по кругу». В таком состоя­нии можно увидеть ошибки, сделанные ранее, подумать о том, как их исправить. Набраться сил для преодоления проблем. Этакая мужская меди­тация с удочкой в руках. Вот за этой свободой, да еще за детским азартом, который сам собой по­является и увлекает, — мужья и отправляются.

Азарт — еще одно естественное проявле­ние мужских чувств, он позволяет мужчине по­быть ребенком, у которого нет забот, который радуется жизни, кого-то побеждает, пусть это будет хотя бы количество и качество пойманной рыбы. Через это появляется уверенность и удов­летворение — как следствие реализации желае­мого, то есть разрядка. Напряжение ведь всегда стремится к разрядке — это закон физики. Если не препятствовать этому естественному процес­су, эта разрядка выльется в безопасную для вас рыбалку, а если препятствовать, то она вполне может вылиться в ссору. Получается, что рыбал­ка — ваш друг. Она спасает от скандалов и дает каждому из членов семьи побыть наедине с со­бой и соскучиться друг по другу.

Другие увлечения

Кроме гаража и рыбалки, как наиболее ти­пичных, можно вспомнить и пиво с друзьями, и спортивную секцию, и просмотр матчей на ста­дионе и по телевизору, и баню по выходным, в которую муж ходит с гораздо большей регуляр­ностью, чем на молочную кухню, — в общем, разнообразие вариантов определяется каждой конкретной семейной ситуацией, эти увлече­ния вряд ли стоит рассматривать в отдельнос­ти, потому что все они имеют общую цель. Это отвлечение от повседневных забот, реализация внутренних потребностей и просто отдых, по­этому женская ревность к этим увлечениям аб­солютно непродуктивна — у каждого сущест­вует свой способ расслабления, за которым вовсе не таится ничего такого, что могло бы угрожать вашим взаимоотношениям, как не угрожают семье ваши женские посиделки или рассматривание модных журналов, поэтому не ревнуйте к миражам! К чему может привести и приводит такая ревность, мы все знаем. В семьях начинаются скрытые и явные войны, обиды, обманы. Мы, как дети, пытаемся лю­быми путями все-таки добиться своего, игно­рируя при этом реалии мира других людей.

Чтобы факт осознания права супруга иногда проводить время в соответствии со своими ин­тересами закрепился в сознании, рекомендую:

1. Последите за собой — сколько времени вы сами проводите «в себе» или занимаетесь своими делами. Вы увидите, что зачастую пре­даетесь этим занятиям довольно долго. А зна­чит, надо и другому дать такую же возмож­ность. Попробуйте принять для себя то, что это необходимо для мужа. Так же как для вас необходимы, скажем, общение с подругами или чтение дамских романов.

2. Определите для него круг обязанностей, которые он должен будет выполнить вне зави­симости от своих увлечений и отлучек по прин­ципу: сделал дело — гуляй смело!

3. Если он все-таки слишком много време­ни отдает гаражу или чему-то другому, то хоро­шо бы понять, почему это происходит. Если он просто фанат машин, — что ж, значит у вас именно такой муж, это одно из его качеств. Может быть, без одного не было бы и другого. И убери одну из его черт — изменится все ос­тальное. Ведь в человеке все взаимосвязано.

Таким образом, чем более гибкой будет ва­ша позиция, — тем крепче будет семья.

Последствия гнева

Предлагаю представить такую довольно распро­страненную ситуацию и поразмышлять над ней.

Муж возвращается домой радостный, хоть и уставший физически, но полный душевных сил. В таком состоянии он может легко сделать то, что уставшему и морально забитому человеку сделать трудно.

Дома уставшая жена, которая не отдыхала, весь день занимаясь домашними делами, и у ко­торой не было такой смены обстановки. И вот она видит довольного мужа...

Внутри у нее вскипает раздражение: «Я тут не знаю, за что хвататься. Сил нету, а этот лобот­ряс шляется с дружками в свое удовольствие...» Ну и пошло, поехало...

Что может подумать муж?

«Только было хорошо — и вот на тебе!» Эйфория, радость, желание что-то сделать, планы на будущее — все тут же улетучива­ется. Остаются досада, раздражение, недо­вольство — от непонимания. Ведь он не хо­тел никому ничего плохого. Хотел только сам как-то освободиться от насевших на него проблем.

Предлагаю поразмышлять:

Вот его встретили дома таким обра­зом... Мужчине сразу захочется удрать. Ведь жена «справедливо» хотела, чтоб муж был дома, помогал бы ей. А муж поче­му-то не желает ее слушать, и мало того что он прошлялся где-то столько времени, так он еще куда-то опять хочет уйти. Так и не сделав ничего по дому. Иначе говоря, его супруга получает эффект, прямо про­тивоположный желаемому.

Подумайте, что лучше: дать мужу отдох­нуть, чтобы он, набравшись сил, смог и вас как-то разгрузить; или же, ничего не желая слушать, стоять на своем: «Мне тяжело — и ты терпи!». Накопившееся напряжение обя­зательно потребует разрядки, и чем дальше ее оттягивать — тем хуже. Помните, что одним из альтернативных способов расслабиться для мужчины часто становится алкоголь, справиться с которым гораздо сложнее.

Когда увлечение выходит за пределы здравого смысла

Естественно, что любое увлечение имеет свои масштабы, которые могут выходить за рамки здравого смысла и мешать семье существо­вать гармонично. Как объективно определить эти границы разумности? Здесь основным ме­рилом должен стать моральный, физический, бытовой дискомфорт. Если муж неделю развлекается в мужской дружеской компании на рыбалке, а вы одна находитесь дома с ре­бенком, ситуация явно требует разрешения.

Как быть, если это уж слишком мешает?

Если отлучки происходят слишком часто, то можно задаться вопросом: «А что же так напрягает моего мужа?» — и попро­бовать прояснить ситуацию, поговорив с ним на эту тему.

Есть правило: прямое давление, дик­тат вызывают прямое сопротивление. Поэтому надо обсуждать ситуацию совместно, выбирая удобные моменты. В разговоре главное направление — не гнуть свое, а попробовать рассказать, как вам от этого плохо и почему. Время от времени к этой теме надо возвращать­ся. Потому что человек не сможет перестроить­ся сразу, он же не машина. И если вы все же хо­тите переделать мир под себя, то по крайней ме­ре дайте ему время на изменение.

Мужчина никогда (за очень редким исключением) не будет специально что-то делать назло. В душе он все же будет ста­раться что-то изменить. И ростки изменений начнут появляться в его поведении. Постарай­тесь их заметить и обязательно выразить за них благодарность мужу. Ничто так сильно не будет побуждать его к собственному изменению, как ваша благодарность.

Конечно, на плечи женщины ложится очень много: это и раздражающие своей рутинностью бытовые дела, и уход за ребенком, и работа, и се­мейное строительство. И сравнивать здесь жен­щину и мужчину абсолютно бессмысленно: пер­венство останется за прекрасной половиной че­ловечества. Именно от женского ума, терпения, такта, дипломатических способностей зависит так много. Особенно это касается семейного строительства: именно женщина делает своего мужчину настоящим мужчиной.

Для этого у нее есть два пути:

Один путь — путь эгоизма и невежества. Он всегда труден, потому что надо заставить соответ­ствовать вашим правилам других людей, которые имеют наглость сопротивляться этому. Для этого надо будет приложить массу усилий. От этого су­жается сознание — человек сосредоточивается только на проблемах и перестает воспринимать окружающий мир, ощущая себя несчастным.