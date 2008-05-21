Мужнины «чудачества» или женская ревность к мужским увлечениям
Как ни странно, одним из достаточно распространенных поводов обращения женщины к психологу становятся жалобы на невнимание мужа. Все попытки конкретизировать эти обвинения сводятся чаще всего к рассказам о мужских увлечениях и отлучках — кто в гараж, кто на рыбалку, кто еще куда-то. Иногда бывает, что кто-то проводит очень много времени с друзьями. Или сидит дома — за шахматами, смотрит футбол или паяет что-то неведомое жене где-нибудь на кухне. В каждой семье по-разному, но итог один — постоянные отлучки и отвлечения мужа привносят негативный момент в отношения супругов. Особенно это не нравится молодой жене, тем паче если она готовится стать мамой, и аргументы здесь самые разные — так много надо сделать по дому, а его нет. Да и к себе самой хотелось бы внимания побольше. А вместо этого муж куда-то уходит. Ему интереснее с кем-то другим, а не с ней. При таких мотивировках начинаются ревность, подозрения, обвинения, выяснения отношений.
Почему такое происходит? Как быть в подобных ситуациях? Что рекомендуется предпринять и как вести себя — об этом мы и поговорим.
Несовпадение желаемого и действительного, как основная причина семейных неурядиц
Постараемся сначала осознать проблему в целом, чтобы потом перейти к частностям. У каждого из нас есть свое видение мира. Мы рисуем и объясняем его себе исходя из нашего собственного опыта (это касается и дел семейных). А когда наши рисунки не совпадают с реальностью, то мы почему-то негодуем. Например, жена считает, что, так как для нее семейные дела приоритетны и она не мыслит себе жизни вне семьи, то теми же приоритетами должен руководствоваться и любимый мужчина; в противоположном случае очень быстро будут сделаны негативные выводы. Причем преувеличение в таких случаях не редкость. Этим и вызвана львиная доля семейных неурядиц, потому что в ответ чаще всего жена может услышать о том, что в ее действиях и поступках не устраивает мужа, и даже если он промолчит или будет оправдываться, повторение такой ситуации чревато дальнейшими осложнениями отношений, потому что мужчина не любит оставаться в роли виноватого. Это опасная ситуация, в которой стоит задать себе вопрос: а разумно ли такое поведение?
Обратите внимание:
Свои интересы мы считаем полезными и хорошими, а интересы другого, если они нам не понятны и не очень приятны, считаем глупыми и ненужными. Такая позиция однобока. Тут рекомендуется соблюдать паритет. Правда, иногда может показаться, что ваши дела — нужны всем. Но если вы спросите мужа, смог бы он обойтись без них, то зачастую можно будет услышать ответ: «Да, смог бы, да и вообще — зачем это надо?» Поэтому стоит поразмышлять о его собственных приоритетах и интересах.
Рекомендую:
Почаще становиться на точку зрения другого. Научиться видеть мир и через другие очки. Давать другим тоже жить так, как они сами хотят. Для тренировки попробуйте критически и отстраненно взглянуть на свое поведение. Например, что вы можете позволить себе сделать из того, что не нравится мужу: болтать часами по телефону, уходить к подругам, бродить по магазинам, нелестно отзываться о свекрови и положительно — о своих родителях и т.д. Скорее всего, вы поступаете в этой ситуации очень искренне, считав, что только таким образом можно усовершенствовать окружающих, и удивляетесь чьему-то непониманию ваших благих намерений.
Тайны мужской логики: гараж, рыбалка и другие хобби
Теперь попробуйте встать на точку зрения мужа и понять, что движет его поступками. Вполневозможно, что не менее благородные цели. Пока вы не научитесь этому характерному для мудрых женщин умению, на семейном поприще могут ожидаться грозы. Но это совсем не сложно, поэтому стоит попробовать.
Если взглянуть более пристально, то можно увидеть, что часто уходы мужа — это не пустая трата времени, как казалось вначале, и что они связаны с полезными для семьи занятиями. Возьмем несколько самых распространенных мужских увлечений, на которые обычно жалуются жены.
«Гаражная жизнь»
Круглосуточное пребывание мужчины рядом с любимой машиной — это отдельная тема не только анекдотов, но и постоянных семейных конфликтов. Что же преимущественно движет человеком, предпочитающим уютный дом грязным, пыльным, масляным полкам, верстакам, разобранным коленным валам и прочим непостижимым женскому уму прелестям? Тут может быть несколько вариантов.
Один из самых распространенных: человек (а муж — это тоже человек) просто реализует свои интересы, отдыхает от домашней рутины в другой по сравнению с его обычной жизнью сфере, т.е. расслабляется, как вы, например, при походе по магазинам или вышивании крестиком. Не стоит воспринимать такие отвлечения как попытки избежать семейного общения, речь идет прежде всего об отвлечении от каждодневных проблем.
Во-вторых, возможно, что «гаражная жизнь» — это реализация близких многим мужчинам технических интересов, задумок, фантазий, выполненных и воплощенных в жизнь своими руками, — для современного мужчины это, как ни странно, очень важно. Именно благодаря этой реализации человек приобретает чувство удовлетворенности жизнью. И наоборот, от нереализации по каким-либо причинам того, что хотелось бы, что вызывает интерес, появляется досада, обида, раздражение и в конечном счете — неудовлетворение всей жизнью. А если такая не реализация связана с вами, с вашим нетерпением и нежеланием понять и принять, то начинает появляться недовольство вами. Порой это даже не осознается. Вы стали препятствием, которое очень хочется обойти, победить или уйти от него. Кстати, не стоит исключать случая, когда хорошо разбирающемуся в технике мужчине гараж может прибавить не только самоуважения, но и уважения в той мужской среде, с которой он общается.
Рекомендую:
Проанализировать возможные причины этого явления, выслушать мужа и постараться его понять. (Тут часто встречается такая ошибка: молодая жена сама с собой провела разбирательство. Сама с собой посоветовалась, и сама вынесла вердикт. Обычно такой вердикт далек от настоящего положения дел, а поэтому будет неэффективным.) Вам следует обсудить то, насколько это для него необходимо, сколько времени и сил этому резонно будет уделить. Но обсуждение должно быть опять-таки совместным. И если обе стороны попытаются встать на точку зрения другого, то, безусловно, вопрос будет решен гармонично.
Это надо сделать в дружеской беседе: только тогда, когда муж почувствует ваше доверие и желание его понять, он сможет объяснить реальные причины. Порой он их и сам толком не знает, а совместное обсуждение поможет ему самому разобраться в себе — бывает, что мужья (как и жены) просто не привыкли задумываться о том, что другим от их поведения бывает трудно.
Если все предпринятые действия непринесли желаемого результата, обратитесь к психологу.
Рыбалка
Вот еще один пример бесполезного, с женской точки зрения, занятия, которое обычно так раздражает жен своей бесцельностью, так как пойманной рыбы либо нет, либо она годится только на корм коту, и то если он сильно голоден. Но опять-таки бесцельность, с вашей точки зрения, не есть бессмысленность. Дело в том, что чаще всего такое времяпрепровождение — это возможность побыть с собой наедине в тишине, вдали от суеты и городского шума. Так мы расслабляемся, а значит, интуитивно выходим из повседневного «бега по кругу». В таком состоянии можно увидеть ошибки, сделанные ранее, подумать о том, как их исправить. Набраться сил для преодоления проблем. Этакая мужская медитация с удочкой в руках. Вот за этой свободой, да еще за детским азартом, который сам собой появляется и увлекает, — мужья и отправляются.
Азарт — еще одно естественное проявление мужских чувств, он позволяет мужчине побыть ребенком, у которого нет забот, который радуется жизни, кого-то побеждает, пусть это будет хотя бы количество и качество пойманной рыбы. Через это появляется уверенность и удовлетворение — как следствие реализации желаемого, то есть разрядка. Напряжение ведь всегда стремится к разрядке — это закон физики. Если не препятствовать этому естественному процессу, эта разрядка выльется в безопасную для вас рыбалку, а если препятствовать, то она вполне может вылиться в ссору. Получается, что рыбалка — ваш друг. Она спасает от скандалов и дает каждому из членов семьи побыть наедине с собой и соскучиться друг по другу.
Другие увлечения
Кроме гаража и рыбалки, как наиболее типичных, можно вспомнить и пиво с друзьями, и спортивную секцию, и просмотр матчей на стадионе и по телевизору, и баню по выходным, в которую муж ходит с гораздо большей регулярностью, чем на молочную кухню, — в общем, разнообразие вариантов определяется каждой конкретной семейной ситуацией, эти увлечения вряд ли стоит рассматривать в отдельности, потому что все они имеют общую цель. Это отвлечение от повседневных забот, реализация внутренних потребностей и просто отдых, поэтому женская ревность к этим увлечениям абсолютно непродуктивна — у каждого существует свой способ расслабления, за которым вовсе не таится ничего такого, что могло бы угрожать вашим взаимоотношениям, как не угрожают семье ваши женские посиделки или рассматривание модных журналов, поэтому не ревнуйте к миражам! К чему может привести и приводит такая ревность, мы все знаем. В семьях начинаются скрытые и явные войны, обиды, обманы. Мы, как дети, пытаемся любыми путями все-таки добиться своего, игнорируя при этом реалии мира других людей.
Чтобы факт осознания права супруга иногда проводить время в соответствии со своими интересами закрепился в сознании, рекомендую:
1. Последите за собой — сколько времени вы сами проводите «в себе» или занимаетесь своими делами. Вы увидите, что зачастую предаетесь этим занятиям довольно долго. А значит, надо и другому дать такую же возможность. Попробуйте принять для себя то, что это необходимо для мужа. Так же как для вас необходимы, скажем, общение с подругами или чтение дамских романов.
2. Определите для него круг обязанностей, которые он должен будет выполнить вне зависимости от своих увлечений и отлучек по принципу: сделал дело — гуляй смело!
3. Если он все-таки слишком много времени отдает гаражу или чему-то другому, то хорошо бы понять, почему это происходит. Если он просто фанат машин, — что ж, значит у вас именно такой муж, это одно из его качеств. Может быть, без одного не было бы и другого. И убери одну из его черт — изменится все остальное. Ведь в человеке все взаимосвязано.
Таким образом, чем более гибкой будет ваша позиция, — тем крепче будет семья.
Последствия гнева
Предлагаю представить такую довольно распространенную ситуацию и поразмышлять над ней.
Муж возвращается домой радостный, хоть и уставший физически, но полный душевных сил. В таком состоянии он может легко сделать то, что уставшему и морально забитому человеку сделать трудно.
Дома уставшая жена, которая не отдыхала, весь день занимаясь домашними делами, и у которой не было такой смены обстановки. И вот она видит довольного мужа...
Внутри у нее вскипает раздражение: «Я тут не знаю, за что хвататься. Сил нету, а этот лоботряс шляется с дружками в свое удовольствие...» Ну и пошло, поехало...
Что может подумать муж?
«Только было хорошо — и вот на тебе!» Эйфория, радость, желание что-то сделать, планы на будущее — все тут же улетучивается. Остаются досада, раздражение, недовольство — от непонимания. Ведь он не хотел никому ничего плохого. Хотел только сам как-то освободиться от насевших на него проблем.
Предлагаю поразмышлять:
Вот его встретили дома таким образом... Мужчине сразу захочется удрать. Ведь жена «справедливо» хотела, чтоб муж был дома, помогал бы ей. А муж почему-то не желает ее слушать, и мало того что он прошлялся где-то столько времени, так он еще куда-то опять хочет уйти. Так и не сделав ничего по дому. Иначе говоря, его супруга получает эффект, прямо противоположный желаемому.
Подумайте, что лучше: дать мужу отдохнуть, чтобы он, набравшись сил, смог и вас как-то разгрузить; или же, ничего не желая слушать, стоять на своем: «Мне тяжело — и ты терпи!». Накопившееся напряжение обязательно потребует разрядки, и чем дальше ее оттягивать — тем хуже. Помните, что одним из альтернативных способов расслабиться для мужчины часто становится алкоголь, справиться с которым гораздо сложнее.
Когда увлечение выходит за пределы здравого смысла
Естественно, что любое увлечение имеет свои масштабы, которые могут выходить за рамки здравого смысла и мешать семье существовать гармонично. Как объективно определить эти границы разумности? Здесь основным мерилом должен стать моральный, физический, бытовой дискомфорт. Если муж неделю развлекается в мужской дружеской компании на рыбалке, а вы одна находитесь дома с ребенком, ситуация явно требует разрешения.
Как быть, если это уж слишком мешает?
Если отлучки происходят слишком часто, то можно задаться вопросом: «А что же так напрягает моего мужа?» — и попробовать прояснить ситуацию, поговорив с ним на эту тему.
Есть правило: прямое давление, диктат вызывают прямое сопротивление. Поэтому надо обсуждать ситуацию совместно, выбирая удобные моменты. В разговоре главное направление — не гнуть свое, а попробовать рассказать, как вам от этого плохо и почему. Время от времени к этой теме надо возвращаться. Потому что человек не сможет перестроиться сразу, он же не машина. И если вы все же хотите переделать мир под себя, то по крайней мере дайте ему время на изменение.
Мужчина никогда (за очень редким исключением) не будет специально что-то делать назло. В душе он все же будет стараться что-то изменить. И ростки изменений начнут появляться в его поведении. Постарайтесь их заметить и обязательно выразить за них благодарность мужу. Ничто так сильно не будет побуждать его к собственному изменению, как ваша благодарность.
Конечно, на плечи женщины ложится очень много: это и раздражающие своей рутинностью бытовые дела, и уход за ребенком, и работа, и семейное строительство. И сравнивать здесь женщину и мужчину абсолютно бессмысленно: первенство останется за прекрасной половиной человечества. Именно от женского ума, терпения, такта, дипломатических способностей зависит так много. Особенно это касается семейного строительства: именно женщина делает своего мужчину настоящим мужчиной.
Для этого у нее есть два пути:
Один путь — путь эгоизма и невежества. Он всегда труден, потому что надо заставить соответствовать вашим правилам других людей, которые имеют наглость сопротивляться этому. Для этого надо будет приложить массу усилий. От этого сужается сознание — человек сосредоточивается только на проблемах и перестает воспринимать окружающий мир, ощущая себя несчастным.
Другой путь — это путь любви и гармонии. Ведь любовь — это понимание близкого человека, помощь ему, принятие его со всеми его достоинствами и недостатками. И на это всегда хочется ответить тем же. Ведь правда?
Журнал "9 месяцев"