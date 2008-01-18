Другие дети

В нашем веке современных технологий для успешного освоения образовательных программ и дальнейшей профессиональной и личностной реализации наиболее востребованы активные, адаптивные дети и взрослые. Но что делать, если ребенок по своей природе медлительный, застенчивый или леворукий? А ведь особенные дети всегда требуют особого внимания.

Застенчивые дети

Застенчивые дети в силу своих личностных особенностей — робости, нерешительности, замкнутости испытывают сложности в общении, трудности в достижении своих целей. Застенчивость — это сложное состояние, проявляется от ощущения легкого дискомфорта, до необъяснимого страха перед людьми. Ее последствия могут быть очень серьезными:

— отказ от встреч с новыми людьми, новыми ситуациями;

— ограничение круга знакомых и друзей, боязнь людей;

— невозможность выразить свое мнение, отстоять свои права.

Помочь малышу преодолеть застенчивость, сформировать у него желание общаться — эта задача вполне разрешима, если начать заниматься ею своевременно. Ведь с течением времени у застенчивого ребенка уже складывается определенный стиль поведения, он начинает замечать имеющийся «недостаток». Осознание своей застенчивости не только не помогает, а, наоборот, мешает ее преодолеть. Фиксация внимания на особенностях своего характера и поведения вызывает еще большую скованность, усиливает неуверенность и страх перед общением. Общение с застенчивым ребенком требует осторожности и деликатности, так как его реакция на вмешательство взрослого может быть неожиданной.

Как помочь застенчивым, нерешительным детям?

— Во-первых, выявить причину данного состояния в каждом конкретном случае.

— Во-вторых, выработать определенный стиль воспитания, подкрепляющий уверенность ребенка в себе и своих силах.

— В-третьих, помочь ребенку овладеть навыками общения.

Медлительные дети

Причинами медлительности могут быть личностные особенности ребенка (его темперамент, как природная характеристика) либо особенности формирования стволовых структур головного мозга в период беременности, родов и первого года жизни. Именно в раннем возрасте формируется база, и закладываются особенности поведения вашего малыша.

Специалисты нейропсихологии помогут разобраться в истинных причинах медлительности, выработать стратегию и тактику дальнейшего воспитания и усвоения образовательных программ.

Что делать?

Главное — помнить, что:

Торопить, подгонять, упрекать ребенка — это верный способ сформировать еще большую медлительность. В результате вы получите вдвойне заторможенных сына или дочку.

* Поддерживайте ребенка, особенно в освоении нового, в период адаптации. Ведь таким детям нужно чуть больше времени, вашего понимания и внимания. Это способствует формированию уверенности, открытости и более смелым проявлениям малыша.

* Обязательно проконсультируйтесь у нейропсихолога (лучше до школы или в начальной школе) и по возможности пройдите нейрокоррекционный курс или детско-родительскую программу.

Ребенок — левша

Особенно не просто в мире правшей живется ребятам–левшатам. Леворукий ребенок с самого рождения испытывает на себе влияние праворукой среды (бытовая техника, пульты управления, «праворукая» мышка для компьютера, обычные часы и даже дверные ручки) — все рассчитано на праворуких людей.

Левшей в мире не так много (14% от всего населения), поэтому карандаш в чей-то левой руке — это всегда особенность. Но удивительней всего то, что пользоваться левой рукой — это особая организация работы головного мозга.

Они просто другие

Ребенок–левша по-своему видит мир, мыслит удивительно оригинально. Для него читать и писать, считать и вспоминать можно и снизу вверх, и справа налево. Левши гораздо лучше справляются с ситуациями, в которых надо приложить максимум интуиции и изобретательности. Живя в мире правшей, они вынуждены изобретать свои приемы приспособления и адаптации. «Медвежья услуга» для левши — попытка его переучить, потому как это всегда ведет к торможению в развитии.

Заставляя леворукого ребенка работать правой рукой, мы пытаемся изменить не только характер предпочтения руки, но и переделать его биологическую природу. А значит, рискуем вызвать серьезные нарушения здоровья малыша: нарушение сна, аппетита, головная боль или боли в животе, страхи, тики, заикание, энурез, повышенная возбудимость, раздражительность, вялость, заторможенность.

К счастью, в детских садах и школах перестали насильно переучивать леворуких малышей, учителя овладевают методиками работы с ними, издаются специальные прописи для левшей–первоклассников, канцелярские товары (ручки, точилки, ножницы, линейки с иной разметкой).

Памятка для родителей:

- Играйте в подвижные игры: одной рукой, другой рукой и двумя руками попеременно. Левшатам показаны занятия музыкой, танцами, плаванием, теннис, велосипед и др.

- Помните, чтобы освоить, левша все должен почувствовать, понюхать, «попробовать на зуб», «прочувствовать своим телом», руками.

- Торопить левшу бесполезно! Лучше не пытайтесь.

- Задавайте детям–левшатам больше вопросов. Не давайте им готовых решений, рецептов.

Большой материалах о детках-левшах в нашей статье "Левой? Правой?"

Консультанты — Ольга Губина, детский медицинский психолог; Наталья Федоренко, психолог, нейропсихолог, генеральный директор психологического центра

Журнал "Baby Land"