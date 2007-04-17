Мама, купи собачку или Зачем вашему ребенку четвероногий друг?

http://www.materinstvo.ru/

Наверняка многим родителям знакома ситуация, когда ребенок притаскивает домой какое-нибудь взъерошенное царапающееся существо типа хомячка или (бр-р!) белой мышки: "Смотрите, кого мне подарили!" Или ненаглядное дитя возвращается с прогулки с горящими глазами и несет за пазухой грязное, тощее, блохастое создание: "А можно Мурзик (или Шарик) теперь у нас будет жить?" Или, в конце концов, у вас дома просто раздается постоянное нытье: "Мама, купи собачку-у…" Как правило, родители в таких ситуациях вначале хватаются за голову (а то и за ремень). А потом все же сдают позиции и покупают пресловутую собачку (кошечку, птичку, черепашку…) Однако прежде чем делать такую покупку, задумайтесь: почему у вашего ребенка возникла потребность в "четвероногом друге", какие "задачи" будут возложены на животное и как воспитать у ребенка ответственность за нового члена семьи?

Живое существо - не игрушка. Его нельзя сегодня взять, завтра наиграться и послезавтра выбросить за порог (увы, есть еще некоторые "люди", которые именно так и поступают, но мы пишем не о них и не для них). Поэтому даже если вы располагаете средствами и не имеете ничего против живности в своей квартире - не спешите нестись на рынок и хватать первого попавшегося щенка или котенка. Прежде всего убедитесь, что желание вашего наследника - не сиюминутная прихоть. Ведь нередко ребенок просит животное именно потому, что таковое есть у его приятеля или подружки: "Мама, купи собачку, как у Васи, или кошечку, как у Маши". Но стоит ребенку поссориться с Машей или с Васей или найти новых, более близких и значимых друзей - интерес к собачке и кошечке наверняка пропадет, и дитя будет просить уже "машинку, как у Пети, или куклу, как у Тани"… А заботы о животном вам придется взвалить на себя.

Если же просьба "купи собачку" повторяется регулярно в течение длительного времени - значит, стоит об этом подумать. И здесь очень важен другой вопрос: по какой причине ребенок хочет приобрести животное? Чаще всего желание иметь собачку или кошечку возникает у ребенка тогда, когда он в семье чувствует себя фактически брошенным и никому не нужным. При этом он вполне может быть и одет, и накормлен, может иметь и братьев, и сестер, вообще быть любимчиком всей семьи - вот только общения, тепла, внимания, психологического чувства защищенности ему не хватает. Родители на работе, а вечерами заняты своими делами; у братьев и сестер, особенно старших, своя жизнь… Да что тут долго говорить - достаточно вспомнить известного всем "Малыша и Карлсона":

"- Вот у тебя, мама, есть папа… а у тебя, папа, есть мамочка… А у меня - у меня никого нет!

- Дорогой Малыш, ведь у тебя есть все мы!

- Не знаю… "

И самое любопытное, что дело не столько в одиночестве ребенка, сколько в том, что он постоянно ощущает себя дома "на самом последнем месте". Даже если он младшенький, баловень - все равно при этом его постоянно воспитывают и поучают. Когда он рассказывает дома о своих проблемах, никто не принимает его горести всерьез… И в результате он просит купить животное: ему очень нужно, чтобы в семье появился кто-то, кто смог быть в семейной иерархии на ступеньку ниже его. Некоторые дети в таких ситуациях просят младшего братишку или сестренку. Но в таком возрасте они уже наслышаны, что как только в доме появляется маленький, все тут же начинают вокруг него плясать (пока он немножко не подрастет). Так что очень долго ждать, пока новорожденный станет самым подчиненным членом семьи! То ли дело собака кошка, или хотя бы птичка или хомячок…

Нередко ребенок просит именно собачку, причем большую и злобную. Это признак так называемой упреждающей агрессии: ребенок - возможно, даже бессознательно - стремится от кого-то защититься. Может быть, он слаб физически и его поддразнивают сверстники, может, он чувствует себя неуверенно оттого, что его чересчур зашпыняли дома, а может быть, собака ему нужна, чтобы защититься от слишком суровых наказаний мамы или папы? В этом случае, уважаемые родители, прежде чем удивляться "немотивированной жестокости" своего отпрыска, когда он хочет именно бойцовую собаку, подумайте: не слишком ли "тепличное растение" вы воспитали, которое не может противостоять нападкам ровесников, или наоборот, не слишком ли часто вы применяете в домашней педагогике кулак или ремень?

Иногда собака видится ребенку как будущий партнер по играм (потому что занятые или усталые родители просто не в силах бегать с ним по двору) или по тактильным играм - потому что опять же некому ребенка потискать и поваляться с ним на ковре?

Подростку животное может быть нужно для того, чтобы, к примеру, влиться в какую-то компанию, которая собирается по вечерам во дворе под предлогом "выгуливания собак". И пока у тебя, мол, собаки нет, что ты к нам лезешь? Вообще подростку, у которого наступает период "социализации за пределами семьи", животное может оказать большую помощь: поводов для знакомства и возможностей привлечь к себе внимание появляется гораздо больше. Кто-нибудь на улице обязательно скажет: "Ах, какая очаровательная у вас собачка (кошечка)! Как ее зовут?" И дальше разговор уже пойдет гораздо легче… А если интерес может проявить тот (или та), чье внимание на данный момент для вашего ребенка важнее всего, - просьбы купить животное приобретают жизненно важное значение. Правда, опять же велика вероятность, что юношеское чувство окажется мимолетным, и животное потеряет свою актуальность. Поэтому мы снова возвращается к тому, с чего начали: прежде чем делать живую покупку, ответьте на вопрос "зачем"? А потом уже принимайте решение: когда и кого покупать. Потому что выбор в достаточной мере зависит от реальных целей и задач.

В любом случае, просьбу отпрыска не стоит оставлять без внимания. Такое желание ребенка значит, что какая-то из вышеперечисленных потребностей у него не удовлетворена. И чаще всего компенсировать возникшую проблему можно только покупкой пресловутой кошечки или собачки… Но не думайте, что купив животное, вы отделаетесь от детских проблем и от необходимости уделять ребенку внимание. Наоборот: приобретение четвероногого друга потребует вашего непосредственного участия. Прежде всего - нужно определиться, что желание ребенка - не сиюминутная прихоть. И купить вначале не собачку (кошечку, птичку), а книгу о том, как за ней ухаживать. Пусть ребенок (с вашей помощью) изучит повадки и образ жизни того животного, которое он хочет завести. Какие у этого зверя есть жизненные потребности, сможет ли ваша семья (и в частности, сам ребенок) их удовлетворить? Скажем, собаку охотничьей породы нужно выводить на охоту, служебную собаку устроить на курс дрессировки, да и просто псу надо гулять - где это делать лучше всего? И в конце концов, готов ли сам ребенок вытирать за щенком лужи с паркета? Если ребенок хочет кошку - пусть вначале хотя бы поможет папе установить в определенном месте квартиры доску, о которую животное будет точить когти, и приготовит "кошачий туалет". При таком подходе сразу станет видно, был ли у ребенка случайный каприз или его желание, что называется, "выстрадано"… Также пусть "будущий хозяин" животного подумает, что новый член семьи будет есть (и кстати, на какие деньги). Если материальный вопрос стоит очень остро - можете сказать, что при покупке собачки будет серьезно урезана сумма карманных денег ребенка или стоимость его праздничных подарков. Ведь собачке или кошечке нужна еда, лечение, уход. А это все не бесплатно. Во всяком случае, дайте сразу понять, что животное не игрушка, и что такая покупка налагает некоторую ответственность не только на родителей.

К тому же родителям не следует слишком настаивать на собственном выборе животного - иногда вразрез с желаниями ребенка. Скажем, маленьким детям все же не стоит покупать больших собак. Если ребенок мечтал иметь товарища по играм, а получил огромную псину (которая вскорости вымахала больше самого ребенка) - радости такая покупка не доставит. Да, может быть, родители подумали, что этот пес будет охранять их чадо во время прогулки, - но ведь сам ребенок вовсе не этого хотел! И кто теперь, скажите, будет охранять самого ребенка от крупного и пока еще не очень воспитанного песика? Один малыш, которому на день рождения подарили щенка дога, подошел к новой "игрушке", примерился, оценил размеры и со вздохом сказал: "Мама, я никак не могу понять: кого из нас кому подарили?" Шутки шутками, а собака, которую вы покупаете вашему ребенку, должна быть хотя бы немного слабее его. Как минимум ради безопасности, а как максимум - затем, чтобы у ребенка формировались очень полезные во взрослой жизни навыки лидирования. И чтобы он даже при наличии собаки не оставался в семье "омегой", подавленной и порабощенной всеми, даже собственным животным…

И достаточно тревожный, если хотите, катастрофический признак - когда ваш ребенок притаскивает животное с улицы. Соседи и прохожие обычно тают от умиления: "Ах, какое доброе дитя!" Но у родителей, которые получили такой небезопасный для здоровья и чистоты дома "сюрприз", возникают, как правило, не столь радужные чувства… Но именно маме и папе следует срочно озаботиться создавшейся в семье обстановкой: потому что стремление ребенка подобрать именно бездомное, наиболее грязное, заморенное, загнанное существо возникло не просто так. Наверняка сам ребенок в семье настолько подавлен, что хочет иметь не просто животное, а гарантированно более слабое и более несчастное. И бесполезно в этом случае говорить: "Отнеси это чудовище обратно на улицу, мы сейчас же поедем и купим тебе чистенького, красивого, породистого котенка или щенка!" Да вот как раз ему этот породистый не нужен! Ребенок даже подспудно боится того, что красивый, ухоженный, с медалями и родословной пес или кот станет в семье на ступеньку выше. А сам ребенок так и останется на самом последнем месте.. К тому же вы таким предложением еще раз тычете его носом в собственную незначительность: вы не уважаете его выбор и его желания, вы хотите ему навязать животное по вашему диктату!

Поэтому, если дитя притащило с улицы собаку или кота - это, уважаемые родители, результат вашего не совсем адекватного общения с ребенком. Конечно, чаще всего это не ваша вина, а ваша беда, но тем не менее: предлагать ребенку "более качественную" замену или кричать "убирайся вон и больше с этой гадостью не возвращайся!" одинаково бесполезны. Потому что ребенок, особенно доведенный до отчаяния, вполне может действительно уйти из дома вместе со своим беспризорным другом. И единственный конструктивный выход в этой ситуации - принять все к сведению и приниматься за работу. Чуть позже, когда освободитесь, вы обязательно сядьте и подумайте, каким образом ваш ребенок оказался так задавлен в вашем доме. А пока закатывайте рукава, берите нежданного питомца и отмывайте, кормите, лечите, выводите блох … Разумеется, можно и нужно привлечь к этим делам и ребенка (да он, как правило, и сам не откажется). Здесь, кстати, вы имеете особенное право приводить в чувство найденыша за счет удовольствий ребенка: "Да, мы возьмем эту собачку, но учти, что ее надо лечить. Поэтому покупку роликовых коньков ко дню рождения придется отложить". Причем подайте это не в ультимативной форме, а рассудительным, спокойным (хотя бы внешне) тоном. И если у ребенка опять же сиюминутный порыв - он сам унесет животное из дома. Но скорее всего - сможет и коньками пожертвовать… Кстати, в семьях с низким материальным достатком сами родители иногда с удовольствием берут бездомную живность - как минимум затем, чтобы самим хоть так почувствовать себя людьми.

…Итак, детям нужно учиться проявлять заботу, развивать лидерские способности, подтверждать свою значимость в этом мире. Хорошо, если все это ребенок получает в собственной семье. Замечательно, если при этом ему позволено проявлять и заботу о "братьях наших меньших": скажем, хотя бы кормить птичек на улице. А настойчивая просьба ребенка "купить собачку" чаще всего значит, что в вашей семье по какой-то причине возникла ситуация, когда ребенок оказался психологически одиноким, подавленным, неуверенным в себе. И помочь ему выйти из этого состояния, почувствовать себя в полной мере человеком поможет только наличие животного. Если же вы никоим образом не хотите допустить даже мысли о том, что в вашей шикарной и ухоженной квартире появится живность, от которой будет шерсть, мусор, следы на ковре и царапины на мебели (даже если ребенок действительно готовится сам ухаживать за питомцем) - можно только констатировать факт, что у вас сам ребенок как бы вместо собачки, и его душевные потребности и проблемы вас не волнуют. Наверняка во многом поэтому он чувствует себя неуютно дома среди всей этой мебели и ковров… Но возможно, позже у вас возникнут вопросы, откуда у вашего наследника безынициативность, трусость, жестокость и глухота к чужой боли. И главное - почему он в грош не ставит своих родителей. А он просто не умеет быть заботливым, сильным и добрым - во многом потому, что у него когда-то не было птички, кошки или собачки…



Нарицын Н.Н., врач-психотерапевт, психоаналитик