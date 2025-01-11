Что не стоит делать женщине ради мужчины

Бывает, что женщина ждёт отношений с «тем самым» мужчиной довольно долго, и за это мучительное время образ мужчины обрастает не только ожиданиями, но и сам он, ещё не определенный, но уже почти реальный, становится всё более ценным.

В процессе ещё можно готовиться: становиться лучше, красивее, расти духовно, очищаясь в страданиях. В итоге к долгожданному мужчине женщина относится либо как к королю, либо как к собственности, и в том, и в другом случае попадая в капкан (ведь собственность — это отвественность, значит, будем контролировать!)

Психологи считают, что к мужчине нужно относиться, как к другу. Выстраивать границы. И разговаривать. Произносить то, что хочешь, что чувствуешь, о чем думаешь. Не навязывать ему свое мнение, не ставить ультиматумов, давать советы и помогать, только когда он просит, не требовать и не ждать, когда он сам догадается.

А ещё — быть в достоинстве и не жертвовать собой. А это происходит, когда женщина начинает мужчине служить и все свои ресурсы вкладывать: женская рука, приоденем, работу получше найдем и т.п.

Давайте посмотрим, чем готовы жертвовать женщины, но чего никогда не оценят мужчины.

Помочь ему материально

Вряд ли у вас есть «лишние деньги», лишними они никогда не бывают. Вы их или отложили, или запланировали собственные траты. Так и потратьте их там, где хотели! Помните: мужчина — охотник, женщина — добыча. Мужчинам по природе своей нужно осознавать, что женщина рядом с ним была с трудом завоевана, он должен чувствовать себя всемогущим рядом с ней, иначе не интересно. Так вот, когда женщина (добыча) несет добычу (деньги), интерес пропадает совсем.

Измениться внешне

Если мужчина оказался рядом с женщиной, значит, она ему понравилась такой, какой он её увидел. И если женщина с уважением и любовью относится к нему, а он к женшине, то желания переделать друг друга не возникает. Если мужчину в женской внешности что-то не устраивает и от него начинают поступать предложения немного похудеть или сменить прическу, пора задуматься, нужен ли вам такой мужчина. Потому что это уже тревожный звонок.

Страх снова оказаться в одиночестве и убеждения типа «Кому ты такая страшная/толстая/худая/криворукая нужна?» мешают женщине понять и принять одну простую истину: какой бы она ни была, она – ценность. В первую очередь для себя, следовательно, и для окружающих мужчин (охотников).

Дарить дорогие подарки

В начале отношений, когда химия отключает мозг, сложно справиться с желанием сделать всё ещё лучше. И кажется, что чем дороже подарок, тем больше он показывает силу любви. А ещё вариант: вы ему дорогой подарок, а он вам — ещё более значимый!

Однако дайте мужчине возможность проявить свою мужскую сторону. Он охотник, не вы. И все милые ухаживания, букеты, круассаны и безделушки играют для мужчины огромную роль – он шаг за шагом приближается к своей добыче и завоевывает право быть рядом.

Если не можете сдержаться, отложите покупку дорогого подарка. Изучите интересы мужчины, подмечайте, что ему действительно нравится, о чём он упоминает в разговорах. Он оценит не стоимость подарка, а то, что вы знаете, чем его можно действительно порадовать. А пока вяжите ему варежки, дарите картхолдеры, брелоки, термокружки или спортивные мелочи.

Посвятить ему что-нибудь

Время, заботу, жизнь... Потому что он заслужил. И самой женщине не жалко отдать любимому самое лучшее, самое ценное. Ему трудно, он нуждается в понимании, значит, нужно не просто делиться с ним теплом и находиться в режиме брать-давать, а именно посвятить. Со смыслом, с самопожертвованием, чтобы собой гордиться. Все равно, что, лишь бы это давало надежду на контакт. О качестве этого контакта можно не говорить...

Отказаться от своих интересов

Если женщина искренне полюбила автогонки, хоккей или зимнюю рыбалку, встретившись с мужчиной, чудесно. Он открыл женщине свою, ранее непознанную для неё сторону жизни. Ещё лучше, когда мужчина готов пойти с женщиной на джазовый концерт, кулинарный мастер-класс или курс по гончарному искусству. Обмен обоюдный и обогащающий.

Хуже, если вместо своих гончарных курсов вы мерзнете на зимнем дрифте каждые выходные, тихо ненавидя происходящее. Ещё хуже, если мужчина считает, что женщине нужно сидеть дома и она бросает любимую работу и возможности радоваться своему росту и достижениям.

Постепенно тот интерес, что горел в глазах мужчины в начале знакомства гаснет, ведь рядом с ним совсем другая женщина... И звучит упрек «ты вообще ничем не интересуешься»!

А на что вы готовы ради мужчины?