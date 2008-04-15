Итааак, трям, здравствуйте! Мы начинаем цикл статей и интервью о том, где, как и с чьей помощью в нашем городе можно улучшить состояние своей психики. А также прояснить и гармонизировать отношения: с дражайшей половиной, с детьми и родителями. И главное: суметь понять, когда уже пора обращаться за помощью к специалисту или хотя бы начинать думать в этом направлении, а когда вполне можно обойтись и «подручными средствами» (и что это за средства).

Но прежде чем браться конкретно за эти более или менее актуальные для многих из нас вопросы, разберемся: почему, вообще, стало возможным «лечить голову»? Когда люди успели завести себе эту привычку? И что мы можем сделать для того, чтобы головы и души – если не наши, то наших детей – стали гармоничнее и не нуждались в специализированной помощи? Ю-мама – за повышение психологической грамотности!

«Да, были люди в наше время – не то, что нынешнее племя»

Часто можно услышать расхожее мнение: что нынешние поколения слишком изнежены благами цивилизации, лишены былой здоровой закалки, благодаря которой наши деды и прадеды жили себе спокойно, не ведая никаких психологических консультаций и семинаров для родителей. Отчасти это так. Но при этом верно и следующее: «Плохая им досталась доля – немногие вернулись с поля». Разберемся же подробнее.

Во-первых, средняя продолжительность жизни человека, по историческим меркам, выросла буквально вчера.

А до этого в течение тысячелетий возраст в 30 лет был критическим. Большинство неандертальцев и кроманьонцев не доживали до 30 лет. В 10-14 веках продолжительность жизни в России составляла 25-30 лет. В 19 веке в Англии средняя продолжительность жизни рабочих на фабриках составляла 32 года. Вплоть до 20 века до старости доходил лишь небольшой процент населения. Девушки в 18 лет считались уже глубоко перезрелыми (вспомните «старую деву» - княжну Мари, сестру Андрея Болконского, а ей было едва за 20; мать же Наташи Ростовой Толстой называет «старой графиней», когда той нет еще и сорока). Зачастую люди умирали, не успевая вырастить детей.

Человечество заметно и массово увеличило продолжительность жизни лишь в 20 веке. И еще даже не успело привыкнуть к новому положению дел. Ведь сотни и тысячи лет жизнь человеческая была невообразимо коротка, и это обстоятельство записано в нашей генетической памяти. Именно поэтому в пору кризиса среднего возраста многие грустят над вопросом: «я уже все? или я еще ничего?» И вот она, одна из причин, почему психологическая помощь не была востребована до 20 века: не потому, что великий Фрейд еще не родился, а потому что люди в массе своей жили так мало, что попросту не успевали задуматься о качестве своей жизни. Успеть бы прокормиться, на войну сходить да детей завести. А там уже и… думать ни о чем не надо.

Во-вторых, цивилизация с ее благами «развязала руки» человечеству тоже буквально вчера.

Это сейчас мы можем закинуть грязное белье в стиральную машинку, а продукты из супермаркета – в холодильник, сгонять на работу на общественном транспорте или личном авто и, извините, нажать на рычажок унитаза во имя порядка. Только попробуйте подсчитать, сколько энергии мы высвобождаем себе, благодаря всем этим достижениям цивилизации. Хотя, строго говоря, все это коснулось лишь населения «западного мира», в то время как образ жизни традиционных обществ Африки, Азии и Америк не так уж сильно отличается от жизни их предков (и ясно, что психологи там не востребованы).

Не сказать, чтобы блага цивилизации автоматически сделали нашу жизнь гармоничнее, а нас самих – мудрее и разумнее, но освободившееся время и силы мы во многом начали тратить на отладку своей «внутренней жизни». Ибо у нас, вообще, впервые появилось свободное время, которое хочется потратить не на «поспать и развеяться», а на то, чтобы заглянуть в себя, посмотреть по сторонам и заметить свои внутренние конфликты и шероховатости в отношениях с окружающими! Вместе с тем возникло множество психологических и психотерапевтических школ и методик, множество специалистов и исследователей, которые стали «копать тему», расширять ее русло и на наших глазах открывать и оттачивать способы, с помощью которых мы с вами можем повышать качество своей жизни и расти над собой. Коротко говоря, только в последние несколько десятилетий у масс людей высвободились время и силы для улучшения своего жития – и психологические достижения стали востребованы.

В-третьих, лишь в последние сто лет практически прекратился тот естественный отбор, который еще работал прежде для вида Хомо Сапиенс.

До 20 века детская, юношеская и материнская смертность была еще очень и очень высокой. Бесконечные «чахотки», «немочи» и другие практически неизлечимые тогда заболевания косили и подростков, и молодых людей, и малышей, едва пошедших своими ножками. И это было в порядке вещей. Совсем же маленькие детки, младенчики, могли скончаться от массы всевозможных причин, так и не приспособившись к жизни на этом свете. Выживали, как водится, - сильнейшие. И потому в тех условиях проще и естественнее было родить с десяток детей, чтобы на выходе от них осталось пусть 3-4, но крепких и жизнеспособных взрослых человека. Это правило работало как для крестьян, так и для привелегированных и обеспеченных семейств.

Но вот пришел 20 век с его достижениями медицины и гигиеническими нормами. И оказалось, что в наших силах «вытянуть с того света» если не каждого, кто направил стопы в его сторону, то по крайней мере 8 из 10: живи, дорогой человек. А развитие методов контрацепции довершило картину: теперь двум людям уже не приходилось рожать несколько детишек, чтобы после «процесса выбраковки» их род могли продолжить самые устойчивые его представители. И получилось так, что выживать стали не сильнейшие, а почти что все, кого решили произвести на свет. Среди этих «всех» оказались люди не самого крепкого здоровья и не самой здоровой психики, - и вот она, готовая работа для психолога. А теперь представим, что эти «не самые крепкие» тоже производят на свет деток, а возможности медицины при этом все возрастают…

Можно по-разному оценивать такие результаты большого цивилизационного эксперимента, который продлил человеческую жизнь, высвободил лишние время и силы, но вместе с тем ослабил физическое и душевное здоровье среднестатистического человека. Зато обозначил новую уютную и интересную нишу для многочисленных психологов и других лекарей душ человеческих Хотя правды ради, задумаемся: если бы не блага цивилизации, то многие из нас вместо того, чтобы читать эти строки, мирно лежали бы в земле, а то и вовсе б не родились (по крайней мере, я бы совершенно точно эти строки не писала, скончавшись в 6-месячном возрасте от пищевого отравления). Как говорил товарищ Сухов: «Лучше я еще немножко помучаюсь».

Выживание и жизнь

А теперь присмотримся подробнее к последствиям «сглаживания» естественного отбора. На психологическом уровне, живое существо живет в мире и продолжает свой род до тех пор, пока в состоянии этому миру доверять. В случае, если живое существо совершенно не может доверять условиям, в которых оно находится, - оно не размножается и не живет. Тотальное недоверие, как у совсем маленьких деток, так и у взрослых, происходит от невозможности реализовать свои насущнейшие потребности – в тепле, ласке, любви – да мало ли в чем еще. Все это может происходить от сложных внешних условий или вследствие какого-то ужасающего факта биографии, который никак не удается «переварить», осмыслить, перешагнуть через него. И в ходе этого «переваривания», в ходе попыток приспособиться к невозможным условиям человек может, как говорили раньше, сжечь все свои душевные силы, а выражаясь научным языком – истратить на напряженную психическую работу весь свой запас незаменимых аминокислот, которые являются горючим как для психических процессов, так и для иммунитета. И активно тратя таким образом иммунное топливо, человек начинает болеть, слабеть – и «глядеть в могилу».

Приблизительно до того же 20 века подобные процессы укладывали в могилу значительное число людей – в основном, молодых и совсем маленьких. Как я буду жить в этом мире, если я не в состоянии ему доверять? До периода антибиотиков этот вопрос решался, в основном, чисто технически: любой попутный микроб был вполне решением. Еще в конце восемнадцатого - начале девятнадцатого века смертность маленьких детей и молодых людей была настолько высокой, что ребенок не оценивался как что-то значимое до тех пор, пока он не достигал возраста лет двенадцати. И молодая мать тоже: все «оберегательные» традиции, согласно которым беременная женщина не выходит в свет, а маму с новорожденным младенцем принято «не замечать», - были направленны именно на то, чтобы оградить женщину и ребенка от грубостей и жестокостей жизни, способных заметно ослабить иммунитет, из-за чего семья могла потерять роженицу и новорожденного почти в любой момент.

Но ситуация значимо изменилась после того, как получили широкое распространение надежные препараты, которые способны были гасить воспалительные процессы, приводящие, как правило, к смертельному исходу для заболевшего. Строго говоря, отчасти ситуация изменилась немного раньше, веке в 19-том, когда у представителей привелегированных слоев появилась возможность прибегать к какой-никакой медицинской помощи, да и гигиенические нормы соблюдались уже достаточно строго, поэтому вышибить человеческое существо из жизни пролетной бациллой стало не так-то просто. Все больше «не самых крепких» людей оставались жить. Но обнаружился еще и такой поворот: в условиях, которым ребенок не мог доверять, он просто отказывался развиваться, как надо. И это отражено в литературе того времени: «больной», «бедненький», «блаженненький», «он у нас вот такой». Оставание в развитии, физическом и психическом, и посейчас наблюдается у малышей, которых в раннем возрасте покинула мать.

И 20 век подарил миру не только антибиотики, но и разработал методики, позволяющие родителю и воспитателю развивать ребенка осознанно. Вспомним хотя бы Льва Выготского, Марию Монтессори и Глена Домана – которые изначально создавали свои системы для работы с больными, отстающими в развитии детьми. И эти методики эффективно работали, развивали детей, несмотря на то, что были для них довольно серьезной нагрузкой. Для взрослых же были отработаны другие методики – психологической помощи. Начиная с психоанализа Фрейда.

Так в наших руках оказались вполне надежные методы по отладке и настройке человеческих организмов. И если в наше время для ребенка, подростка или взрослого наступает серьезная ситуация недоверия миру, то это чревато фатальным снижением иммунитета. И мы говорим: ну, да, ребенок (взрослый) заболел, не справляется с нагрузкой, не справляется с болезнью… Но это уже не так страшно: вызывается «скорая», приглашается врач, который назначает сильнодействующие препараты – и человек снова здоров. Хочешь, не хочешь, можешь, не можешь – живи, развивайся (работай), мы так просто от тебя не отступимся.

И все бы хорошо, но подобное существование – это уже не совсем жизнь. Это больше похоже на выживание в плюс-минус приемлемых условиях. А жизнь - это немного другое. Жизнь - это Самореализация, получение Признания, чувство Любви к близким и чувство Принадлежности к своему кругу, и все это – при полной внутренней уверенности в собственной Безопасности (то самое доверие к миру) и физиологическом благополучии (сыт, здоров, выспался, облизан-обцелован). Согласно психологическим исследованиям, подобная Жизнь сегодня дана далеко, далеко, далеко не каждому.

Если сравнивать день сегодняшний с той самой бородатой стариной, когда значительная часть народившихся людей умирала, так и не приспособившись к жизни в этом мире, то окажется, что оставшиеся люди были настолько прочными, что пережив и свое воспитание, и свои условия, они могли реализовывать свои потребности, могли именно полнокровно жить. Современный же человек с помощью современных средств может выжить (чтобы «еще немножко помучаться») практически после любого армагеддона, худо-бедно приспособившись, загнувшись при этом в странную букву «зю». Но ЖИТЬ современный человек если и умеет, то как-то странно в массе своей. Почему зачастую и подумывает о психологической помощи – чтобы хоть как-то приблизиться к бОльшему счастью и гармонии.

И что же тогда делать с детьми?...

Да, как нам быть с детьми, которые у нас обязательно выживут и будут развиваться? И что же, в общих чертах, делать, чтобы их жизнь была жизнью счастливой и полнокровной?

Начнем с того, что развитие человеческого существа – процесс поэтапный, происходящий неравномерно и сразу во все стороны, начинающийся с зачатия (а точнее – еще до зачатия, с подготовки двух организмов к зачатию) и заканчивающийся на третьем десятке лет. При этом физическое развитие невозможно отделить от психического, они происходят в связи одно с другим. Самое мощное, самое значимое влияние человек встречает в более ранних возрастах. Это не значит, что именно на ранних этапах развития волшебным образом сосредоточены мощные и ценные события и ситуации. Это значит, что любая ерунда влияет на формирование и развитие растущего человека так, что только держись. Особенно если эта ерунда произошла не разово, а является частью привычных жизненных обстоятельств (к слову, деструктивная «ерунда» может отразиться в болезнях и пройти красной чертой как по медицинской карте ребенка, так и по карте беременности матери). Обо всем об этом ни в коем случае не нужно забывать, прорабатывая и оттачивая свои родительские воспитательные стратегии.

Родительство, в отличие от инстинктивного материнства, - это, по существу, очень молодой социальный институт! Лишь в последние века (а лучше сказать – десятилетия) люди стали всерьез задумываться о том, как их действия влияют на развитие детей и что лучше делать для того, чтобы дети становились крепче, разумнее, счастливее… До этого у взрослых людей попросту не было времени и сил на подобное гуманное занятие: с детьми обращались в рамках определенных традиций, но «по остаточному принципу», стремясь не особенно растрачивать энергию на неразумных существ, которые к тому же не сегодня, так завтра могут скончаться. Детишек туго пеленали (чтоб не мешались), подвешивали на веревках к стене (чтобы уберечь от крыс, чтобы им было теплее, чем на холодном полу, и чтоб не мешались), отдавали в качестве слуг в знакомые семейства (чтоб были при деле, набирались ума и не мешались)… Кто хочет пошевелить волосами на ночь и ознакомиться с другими примерами обращения с детьми в былые времена – пусть обратится к трудам Л.Демоза (прежде всего – к «Эволюции детства»).

Поэтому, если говорить серьезно, осознанное родительство возможно только в том случае, когда семья или взрослая пара может вложить в воспитание хрупкого существа большое количество энергии, когда это ей по силам. И сегодня, в общем-то, это наш с вами случай. Потому что именно сегодня мы имеем не только достаточно времени и сил, но и возможность почитать работы по психологии детства, приглядеться к методикам развития ребенка, обсудить волнующие вопросы с другими опытными родителями. Мы можем отправиться в родительский клуб или психологический центр, чтобы послушать лекции детского психолога или поучаствовать в семинаре по вопросам воспитания. В проблемных случаях мы можем обратиться к специалисту в нужной области, который поможет нам увидеть и понять потребности нашего конкретного ребенка. А мы бы могли по мере сил эти потребности восполнять, какими бы странными они нам ни казались, попутно социализируя чадо, чтобы ребенок рос крепким и счастливым – ведь в этом же цель нашей без преувеличений трудной и напряженной родительской работы?

Многие родители утверждают, что они сами лучше любого психолога знают, что, когда и сколько нужно их ребенку. Многие родители ставят детям цели и форсируют их в определенных направлениях. И хорошо, если при этом они к своей детке прислушиваются, пытаются получить обратную связь и понять – все ли у ребенка в порядке, справляется ли он? Ибо если «из осинки воспитывать апельсинку», даже руководствуясь самыми лучшими намерениями, то апельсинку получить скорее всего не удастся, а вот дохлую осинку – вполне реально. Или если ту самую апельсинку заставить искусственно плодоносить раньше отведенного ей срока (заставить ребенка быть самостоятельным, «взрослым»), то апельсинка не станет взрослым деревом, качество ее плодов будет желать лучшего, а ребенок тоже надолго (если не навсегда) завязнет между взрослостью и детством. Ведь взрослость – это лишь способность самостоятельно выживать и обеспечивать выживание близких. Но это еще не зрелость и не та жизнь, о которой мы говорили выше.

Поэтому, дорогие родители, пусть нашей с вами мудрости и прозорливости будет в помощь литература по детской психологии и советы специалистов.

… и взрослыми?

Взрослые люди – это в определенной мере сложившиеся существа, хотя и у них случаются кризисные ситуации, которые порой тяжело перешагнуть без помощи специалиста, а то и медикаментозной поддержки. Добавим сюда часто встречающееся недосыпание, нерегулярное питание или попытки диетически поддерживать модельную внешность, частые стрессы, «синдром хронической усталости» - и мы увидим, что в наши дни есть немало возможностей подточить и расшатать человеческую психику. Хотя мы и говорили о том, что современный человек способен пережить почти любую трагедию, но каким при этом становится качество его жизни – вот вопрос.

Есть золотое правило: не сломалось – не чини, не болит – не лечи. Это верно и в отношении психики. Организм – система устойчивая и экономная, он не станет тратить лишнюю энергию на то, чтобы перестроить свои структуры «просто так», ради каких-то неясных светлых идеалов, если ему и так хорошо. Поэтому если человек чувствует себя в интервале от «нормально» до «превосходно», то он может, конечно, из любопытства или по настоянию ближних пойти к психологу, на разные группы и тренинги… Но скорее всего, это будет лишь странным развлечением и не даст ощутимых перемен. По крайней мере, ради ощутимых перемен в таком случае придется работать долго. А вот если человек находится в стадии «все плохо-плохо-плохо», в разваленном режиме и ощущении растерянности, - то именно в такой момент психологическая и препаратная помощь может оказаться очень и очень действенной, улучшая ситуацию на стратегическом уровне.

Правда, многие товарищи, даже психологически сидя на раскаленном противне, стараются сохранять лицо и продвигают идею о том, что «взрослый и успешный человек должен сам справляться с жизненными трудностями». Но пользы в подобной позиции чаще всего очень немного. Ибо взрослый человек должен знать простые вещи: нервная система – вещь ранимая; и ее успешная работа (что и означает человеческую состоятельность, счастье, пребывание «в своем уме» и прочие блага) может быть сорвана, для этого порой нужно не так уж много. Порой подобные срывы оказываются необратимыми (например, запускается процесс выгорания микроглии – мелких клеток, которые заполняют пространство между нейронами мозга, доставляют им питание, кислород и защищают от воспалений). Конечно, доживать свой век можно и с патологической нервной системой, но что это будет за жизнь? Поэтому давайте беречь мозг смолоду, продвигая психологическую гигиену и обращаясь в сложных энергоемких ситуациях (от которых в жизни не застрахуешься) к соответствующим специалистам.

А о правилах поиска специалиста - в следующей статье. Где мы расскажем также об отличиях психологов, психотерапевтов, психиатров и невропатологов – чтобы знать, к кому из них обращаться в каждом конкретном случае. И о связи физических и психических процессов – чтобы представлять, что простой анализ крови на биохимию порой может оказаться красноречивее психолога.

