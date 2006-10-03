Баба Яга, уходи!

Если вы избрали запугивание как метод воспитания, значит, у вас не хватило терпения, фантазии или просто времени понять малыша, уговорить его или, в конце концов, – приказать. Страх перед зловещим сказочным персонажем действительно заставит ребенка сложить кубики в коробку или проглотить ложку нелюбимого супа. Но этот кратковременный успех – ничто по сравнению с потерей, которую он понесет в будущем. Наслушавшись историй о Бабе Яге, пролетающей мимо как раз в тот момент, когда он обедает, малыш будет бояться вообще заходить на кухню. Ведь психика у 2-3-летнего ребенка еще очень слаба.

Сила слов

Существует множество ситуаций, когда маме хочется прибегнуть к запугиванию:

Ребенок заигрался и не хочет отправляться в постель. Вы устали и потому не намерены вступать в долгие дискуссии. Да и зачем, если можно сказать: «Сейчас придет Кащей Бессмертный и унесет все твои игрушки!» И ребенок послушается. Но учтите: такая «страшилка» запомнится ему надолго. Чувствительного малыша образ злодея может потрясти до такой степени, что ему потом будет трудно заснуть. А ребенок с более крепкой психикой подготовится к визиту страшного существа и… сильно разочаруется, когда он не придет. Это подорвет ваш авторитет. Ведь он поймет, что мама бросает слова на ветер! Малыш отказывается есть кашу. Он вяло ковыряет в тарелке ложкой и не реагирует на ваши уговоры. В сердцах вы восклицаете: «Если сейчас же все не съешь – никогда не вырастешь!» Скорее всего, после таких слов каша быстро исчезнет с тарелки. Но если ребенок очень сильно испугается, он на самом деле будет медленнее расти, поскольку страх действительно тормозит процессы развития. Ребенок устраивает истерику в магазине. Он настойчиво требует купить ему игрушку. Вы не выдерживаете и со слезами на глазах угрожаете малышу: «Будешь себя плохо вести – я заболею и попаду в больницу». Ничего хуже придумать нельзя. Если регулярно применять этот прием, между вами может возникнуть так называемая связь страха. Ребенок станет плаксивым и не будет отходить от вас ни на шаг. Ведь он так боится маминого исчезновения! От этих мыслей у него могут появиться ночные страхи. Обычная ваша простуда станет для малыша настоящей трагедией. Он решит, что причина болезни – в нем. А такая ответственность – непосильный груз для его психики. Ребенок взбирается на крутую лестницу. Чтобы остановить бесстрашного «скалолаза», вы предупреждаете его: «Залезешь высоко – упадешь». И тем самым даете понять малышу, что не верите в его силы. Вы как бы предсказываете ему поражение. В следующий раз он уже не предпримет попытки покорить высоту: ведь мама сказала, что у него ничего не получится! И постепенно он потеряет уверенность в себе.

Обойдемся без «страшилок»

Есть несколько приемов, с помощью которых можно добиться внимания, послушания, а самое главное – уважения своего ребенка. Они намного эффективнее любых запугиваний.

Помогите. Когда малыш отказывается убирать игрушки, предложите соревнование – кто из вас двоих сделает это быстрее.

Заинтересуйте. Если ребенок не хочет есть овощи или творог, расскажите ему историю о витаминах, которые живут в этих продуктах и очень хотят подружиться с малышом.

Найдите компромисс. Карапуз увлекся игрой и не хочет идти спать? Скажите, что его ждет не дождется интересная книжка для чтения перед сном. И дайте ему несколько минут на завершение игры.

Говорите правду. Не заставляйте малыша сомневаться в вашей честности: ведь вам хорошо известно, что Бармалей живет только в сказке. Так почему малыш должен его бояться?

В первую очередь ребенок безгранично доверяет своим родителям. Именно от нас он узнает об окружающем мире. И хотя мы знаем, что детей пугать нельзя, к сожалению, делаем это снова и снова. Из-за собственного бессилия, плохого настроения, усталости… Не перекладывайте свои проблемы на плечи ребенка. Запугивая его, вы выигрываете несколько минут свободного времени, только и всего. Для того чтобы научить ребенка правильно себя вести, сначала поработайте над собой. Станьте ему другом и не пугайте жестокими рассказами. Больше объясняйте, убеждайте личным примером. Только терпение и фантазия помогут вам добиться желаемого без вреда для ребенка.

Игры для смелых

Если вы замечаете, что ребенок боится определенных ситуаций, помогите ему избавиться от этого чувства. Игра – лучшее средство в борьбе с детскими страхами.

Попросите малыша нарисовать то, что его пугает (темноту, медведя, собаку). А потом порвите или спрячьте листок. Так вы вместе победите страх.

Если ребенок боится темноты или замкнутого пространства, поиграйте с ним в теремок. Из стульев и одеяла соорудите домик для игрушечных зверей. Пусть малыш сам поселит их туда. А вы поставьте в «дом» настольную лампу – для уюта. Понаблюдайте вместе, как хорошо чувствуют себя мохнатые жильцы под крышей, даже в темноте.

Проигрывайте с ребенком ситуации, которые его напугали. Если его ударил приятель в детском саду, устройте драку понарошку: пусть сражаются игрушки у вас в руках. И пусть победит мишка, которым управляет ваш малыш.

Татьяна Беляева, журнал «Мама, это я!», №2 2006 г.