Татьяна Беляева
Семейные отношения

Баба Яга, уходи!

Вы перепробовали все, чтобы заставить малыша слушаться: читали стихи, пели, танцевали. Но ничего не помогло. Остается одно — позвать на помощь злую старушку. Не спешите! Ведь ребенок может испугаться слишком сильно.

Если вы избрали запугивание как метод воспитания, значит, у вас не хватило терпения, фантазии или просто времени понять малыша, уговорить его или, в конце концов, – приказать. Страх перед зловещим сказочным персонажем действительно заставит ребенка сложить кубики в коробку или проглотить ложку нелюбимого супа. Но этот кратковременный успех – ничто по сравнению с потерей, которую он понесет в будущем. Наслушавшись историй о Бабе Яге, пролетающей мимо как раз в тот момент, когда он обедает, малыш будет бояться вообще заходить на кухню. Ведь психика у 2-3-летнего ребенка еще очень слаба.

Сила слов

Существует множество ситуаций, когда маме хочется прибегнуть к запугиванию:

 

  1. Ребенок заигрался и не хочет отправляться в постель. Вы устали и потому не намерены вступать в долгие дискуссии. Да и зачем, если можно сказать: «Сейчас придет Кащей Бессмертный и унесет все твои игрушки!» И ребенок послушается. Но учтите: такая «страшилка» запомнится ему надолго. Чувствительного малыша образ злодея может потрясти до такой степени, что ему потом будет трудно заснуть. А ребенок с более крепкой психикой подготовится к визиту страшного существа и… сильно разочаруется, когда он не придет. Это подорвет ваш авторитет. Ведь он поймет, что мама бросает слова на ветер!
  2. Малыш отказывается есть кашу. Он вяло ковыряет в тарелке ложкой и не реагирует на ваши уговоры. В сердцах вы восклицаете: «Если сейчас же все не съешь – никогда не вырастешь!» Скорее всего, после таких слов каша быстро исчезнет с тарелки. Но если ребенок очень сильно испугается, он на самом деле будет медленнее расти, поскольку страх действительно тормозит процессы развития.
  3. Ребенок устраивает истерику в магазине. Он настойчиво требует купить ему игрушку. Вы не выдерживаете и со слезами на глазах угрожаете малышу: «Будешь себя плохо вести – я заболею и попаду в больницу». Ничего хуже придумать нельзя. Если регулярно применять этот прием, между вами может возникнуть так называемая связь страха. Ребенок станет плаксивым и не будет отходить от вас ни на шаг. Ведь он так боится маминого исчезновения! От этих мыслей у него могут появиться ночные страхи. Обычная ваша простуда станет для малыша настоящей трагедией. Он решит, что причина болезни – в нем. А такая ответственность – непосильный груз для его психики.
  4. Ребенок взбирается на крутую лестницу. Чтобы остановить бесстрашного «скалолаза», вы предупреждаете его: «Залезешь высоко – упадешь». И тем самым даете понять малышу, что не верите в его силы. Вы как бы предсказываете ему поражение. В следующий раз он уже не предпримет попытки покорить высоту: ведь мама сказала, что у него ничего не получится! И постепенно он потеряет уверенность в себе.

Обойдемся без «страшилок»

Есть несколько приемов, с помощью которых можно добиться внимания, послушания, а самое главное – уважения своего ребенка. Они намного эффективнее любых запугиваний.

Помогите. Когда малыш отказывается убирать игрушки, предложите соревнование – кто из вас двоих сделает это быстрее.

Заинтересуйте. Если ребенок не хочет есть овощи или творог, расскажите ему историю о витаминах, которые живут в этих продуктах и очень хотят подружиться с малышом.

Найдите компромисс. Карапуз увлекся игрой и не хочет идти спать? Скажите, что его ждет не дождется интересная книжка для чтения перед сном. И дайте ему несколько минут на завершение игры.

Говорите правду. Не заставляйте малыша сомневаться в вашей честности: ведь вам хорошо известно, что Бармалей живет только в сказке. Так почему малыш должен его бояться?

В первую очередь ребенок безгранично доверяет своим родителям. Именно от нас он узнает об окружающем мире. И хотя мы знаем, что детей пугать нельзя, к сожалению, делаем это снова и снова. Из-за собственного бессилия, плохого настроения, усталости… Не перекладывайте свои проблемы на плечи ребенка. Запугивая его, вы выигрываете несколько минут свободного времени, только и всего. Для того чтобы научить ребенка правильно себя вести, сначала поработайте над собой. Станьте ему другом и не пугайте жестокими рассказами. Больше объясняйте, убеждайте личным примером. Только терпение и фантазия помогут вам добиться желаемого без вреда для ребенка.

 

Игры для смелых

Если вы замечаете, что ребенок боится определенных ситуаций, помогите ему избавиться от этого чувства. Игра – лучшее средство в борьбе с детскими страхами.

Попросите малыша нарисовать то, что его пугает (темноту, медведя, собаку). А потом порвите или спрячьте листок. Так вы вместе победите страх.

Если ребенок боится темноты или замкнутого пространства, поиграйте с ним в теремок. Из стульев и одеяла соорудите домик для игрушечных зверей. Пусть малыш сам поселит их туда. А вы поставьте в «дом» настольную лампу – для уюта. Понаблюдайте вместе, как хорошо чувствуют себя мохнатые жильцы под крышей, даже в темноте.

Проигрывайте с ребенком ситуации, которые его напугали. Если его ударил приятель в детском саду, устройте драку понарошку: пусть сражаются игрушки у вас в руках. И пусть победит мишка, которым управляет ваш малыш.

 

Татьяна Беляева, журнал «Мама, это я!», №2 2006 г.

Эксперт: психолог Татьяна Михеенко.

 

