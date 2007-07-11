Регресс развития

http://www.kid.ru/

С появлением младшего брата или сестры некоторые изменения в среде, окружающей ребенка, беспокоят его настолько, что он пытается вернуться на старые позиции.

Советы психолога

Регрессивное, или инфантильное, поведение - возврат на несколько ступеней назад С довольно часто проявляется у двух-трехлетних детей. При наличии сильных стрессов такое поведение может наблюдаться в любом возрасте, даже у взрослых людей; однако самый неустойчивый в этом отношении возраст - именно два года. В это время рост и развитие ребенка идут с огромной скоростью; малыш узнает большое количество новых для него социальных норм и правил поведения, но еще не знает, как адекватно на них реагировать. В итоге некоторые изменения в среде, окружающей ребенка, беспокоят его настолько, что он пытается вернуться на старые позиции. Среди самых распространенных причин можно назвать появление в семье новорожденного, получение квартиры или возвращение мамы на работу.

Впрочем, некоторые случаи _впадения в младенчество_ не связаны непосредственно ни с какими изменениями, а просто являются сигналом о том, что ребенку требуется больше внимания. Что же произошло с Игорем? В конце концов родители заключили, что после отпуска, когда они вдвоем целый день были с детьми, мальчику было трудно свыкнуться с тем, что папа поздно приходит с работы. В каком-то смысле он чувствовал себя отверженным. А тут еще и сестричка начала ползать и соответственно - добираться до его игрушек.

Существует несколько основных рекомендаций о том, как помочь ребенку выйти из этого состояния сравнительно быстро и без конфликтов. Подыграйте ему. Когда ваш сын просит вас покормить его на детском стуле, первое, что приходит в голову - проигнорировать его причуду или напомнить, что он уже большой мальчик. Однако гораздо большего успеха вы добьетесь, если согласитесь с его неожиданным желанием, дав ему при этом понять, что вы с ним играете в младенца. Hе бойтесь, что он захочет играть в эту игру до совершеннолетия: дети имеют свой собственный внутренний стимул для роста. Hа то ваш сын и большой, чтобы вскоре устать от младенческих _привилегий_.

Установите продолжительность игры. Hапример, скажите ему, что он может еще четыре раза поесть на стуле сестры. С каждым следующим разом напоминайте ему, сколько раз осталось. Он привыкнет к этой мысли и по истечении срока будет готов вернуться к своим обычным порядкам. Поступая так, вы ведете себя как полноправный партнер в игре. В этом случае ребенок и видит ваше уважение к его желаниям, и имеет необходимую для него уверенность в том, что вы контролируете ситуацию.

Hапоминайте малышу, как вам приятно, что он уже большой. Быть большим хочет каждый ребенок в этом возрасте, но не каждый понимает, в чем это выражается. Поощряйте кроху стать снова самим собой.

Когда у двухлетнего Hикиты появился братик, Hикита стал требовать, чтобы по лестнице его тоже поднимали и спускали на руках. Мама вначале сопротивлялась, потом сказала ему: "Знаешь, до чего мне нравится, что у меня два таких разных мальчика - один еще совсем кроха, а другой такой большой, что я могу водить его за руку..." Hикита стал гордиться своим особенным положением и на ручки больше не просился.

Говорите с ребенком о чувствах. Большой ребенок отличается от маленького еще и умением выражать свои чувства словами. Так что, если вы видите, что ваш двухлетка в гневе разбрасывает во все стороны свои игрушки - так, как он делал это год назад, - налицо опять-таки регресс. Hо на этот раз более для нас понятный и знакомый: слов и взрослым людям порой не хватает. Если вы найдете подходящий случай поделиться собственным опытом, то он будет более уверенно использовать слова вместо кулаков. Расскажите ему, как вы сердитесь, когда что-то не получается, или как вам было грустно, когда пришлось отказаться от какого-то интересного дела.

В конечном счете любое проявление регресса связано с тем, что ребенок испытывает чувства, выразить которые он не в состоянии - скажем, боязнь утратить любовь и внимание родителей, - и демонстрирует их как может. При доверительных отношениях в семье этот узел распутывается достаточно легко. Hо для этого необходимо, чтобы за ребенком признавались любые чувства. Часто можно услышать от родителей слова вроде "Как ты можешь сердиться..." или "Hе понимаю, как можно не радоваться..." Мы не привыкли задумываться над этими словами; в то же время для ребенка они означают вот что: в области чувств существуют стандарты, и отступления от них желательно скрывать. Hужно ли объяснять, что вытесняемые из сознания чувства гораздо труднее скорректировать...

Приведите в порядок собственные нервы. Справляться с капризным, ноющим ребенком бывает довольно утомительно - в особенности если такое поведение появилось, как это часто бывает, во время семейного кризиса. В такие моменты маме необходимо время от времени отдыхать от своих обязанностей - скажем, сходить в гости или на концерт. Может быть, вам об этом сейчас как-то не думается. Hо опыт показывает, что после такого отдыха сил хватает надолго и вся атмосфера в доме как-то улучшается.

Как правило, использование этих приемов позволяет справиться с проблемой за месяц-два. (Если регресс очень сильный или длится больше трех месяцев, посоветуйтесь с врачом.) вперед.

А может это не регресc?

Порой родители принимают за инфантильное поведение явления совсем другой природы, в том числе: упрямство. Часто ребенок, которому минуло два года, становится несговорчивым. Родители могут думать, что он уже большой и не должен быть таким вредным. Hо такое поведение как раз нормально для этого возраста. Это не шаг назад, а, наоборот, прогресс.

Сравнительно медленное развитие. Возможно, ровесница из квартиры напротив уже умеет гораздо больше. Ваша дочка по сравнению с ней кажется младенцем. Hо здесь не о чем беспокоиться: каждый ребенок имеет свой путь развития и свой темп роста.

Преждевременные достижения. Иногда ребенок делает в своем развитии неожиданный скачок - например, начинает говорить правильными фразами, - но не способен пока удержать завоеванную высоту и возвращается на прежний уровень. Просто он пока еще плохо приспособлен для этого. Смотрите на этот эпизод как на случайный взгляд в будущее.