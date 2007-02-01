Оч.умелые ручки (детская мастурбация)

Детская мастурбация. Нормально ли это? И если да, то в каком возрасте и с какой, извините, частотой? Говорит ли это явление о каких-то психологических проблемах ребенка - например, ему не хватает родительской ласки? Может ли иметь плачевные последствия? И, главное, как на это реагировать? Ругать, игнорировать, поощрять?

На сегодняшний день педиатры, психологи и сексологи единодушны во мнении, что детская мастурбация - это нормально. В смысле, что это не порок, не отклонение от нормы, не болезнь. Можно было бы добавить «и не проблема», но проблема все-таки есть. Даже целых две. Одна из них связана с интенсивностью мастурбации в детском возрасте. Вторая - с родительской реакцией на нее.

Частота - залог здоровья?

Невозможно сказать, сколько раз в день мастурбация считается нормой, а сколько свидетельствует о явном неблагополучии. Поэтому попробуем поставить вопрос так: что может насторожить.

Так вот, если ребенок:

выработал у себя устойчивую привычку мастурбировать, например, при просмотре телевизора или не может уснуть, не занявшись онанизмом;

то и дело машинально засовывает руку себе в трусики и за едой, и во время игры, и читая книжку, и одеваясь;

мастурбирует, не стесняясь присутствия взрослых, или даже, наоборот, хвастается им своим умением;

агрессивно реагирует на попытки взрослых помешать ему продолжать это занятие - «Не мешай мне! Я так играю!»;

учит онанизму братьев и сестер или друзей;

мастурбация сопровождается изменениями в поведении: агрессивность, истеричность, замкнутость, недержание мочи или кала - это проблема.



Потому что такая повышенная тяга к самоудовлетворению может говорить о неблагополучии в нервной системе малыша, а такое поведение может помешать социализации в обществе. Однако необходимо четко понять, что не занятие онанизмом провоцирует нервное напряжение и психологические расстройства, а начало той или иной болезни нередко сопровождается его проявлениями.

Также причинами активной мастурбации могут быть:

повышенная возбудимость наряду с нарушениями сна и аппетита;

разлука с матерью в раннем возрасте;

появление второго ребенка в семье; конкурентные отношения с братом, сестрой или кем-то из родителей;

эмоциональная или физическая перегрузка;

скука от безделья;

конфликтная ситуация в семье или детском коллективе;

физические наказания.

В общем, механизм понятен: в условиях стресса, при подавленности, страхе, одиночестве мастурбация служит отличным заменителем - утешением, источником удовольствия, средством сброса лишнего напряжения. То есть, если ребенку хватает заботы и внимания, если он окружен психологическим комфортом, умеет себя занять и интересуется окружающим миром, он вряд ли будет усиленно предаваться онанизму.

Кроме того, иногда мастурбация может быть вызвана исключительно физиологическими причинами: глистами, аллергическими заболеваниями, сахарным диабетом, несоблюдением правил личной гигиены, тесными или мокрыми трусиками.

Эти причины, правда, встречаются гораздо реже, но сбрасывать их со счетов тоже не стоит.

Как не надо

Впрочем, задумываться о том, почему ваш ребенок так делает, вы будете позже. А в начале перед вами встанет вопрос: как реагировать на увиденное. И, прежде всего, скажем пару слов о том, как делать не надо.

Нельзя:

стыдить ребенка, особенно на глазах у других членов семьи: «Ай-ай, какую пакость ты сейчас делал! Пускай все посмотрят, чем ты тут занимаешься!» Не нужно прививать ему комплекс вины или ощущение, что его половые органы - что-то грязное, нехорошее, неприличное. «Фу, как ты можешь это трогать?!» «Сейчас же вымой руки, они у тебя плохо пахнут!»;

угрожать ребенку и пугать его: «Еще раз увижу, руки свяжу!» «Если ты так будешь делать, на руках вырастут волосы и все узнают, чем ты развлекаешься!»;

наказывать его за мастурбацию - это так же неестественно, как наказание за почесывания уха;

лечить мастурбацию с помощью лекарств - эффективной может оказаться только медицинская помощь, направленная на снижение нервной возбудимости, однако в этом случае необходима консультация нескольких специалистов (педиатра, психолога, невропатолога, сексолога);

слишком заострять внимание ребенка на этом вопросе или, наоборот, полностью избегать разговоров на эту тему - не переносите на детей взрослые комплексы, не превращайте естественные проявления в запретный плод, так вы лишь подогреете интерес ребенка и приучите его к скрытности.

Как будет правильно?

Итак, что же все-таки сделать, если вы застали своего ребенка за мастурбацией и уверены, что не ошиблись? Спокойно поговорите об этом. Между делом нейтральным тоном спросите, почему он так делает? Ему это нравится? Но ковыряться в носу ему тоже нравилось, однако вы уже выяснили, что это некрасиво, и поэтому очищать нос нужно в ванной, когда никто не видит. То же самое и здесь. Если тебе уж очень хочется потрогать свой член или влагалище - сделай это, но не при людях. Ты же не писаешь посреди комнаты рядом с мамой и папой? А почему? Потому что, во-первых, нам было бы неприятно, а во-вторых, тебе самому это бы тоже не понравилось. Половые органы - это вещь личная, интимная.

Ну, примерно как зубная щетка, только еще интимнее. Их следует показывать только своему врачу и только ему разрешать их касаться - ты же не даешь всем подряд чистить зубы своей зубной щеткой. Стоит также сказать, что частым прикасанием руками к половым органам можно занести инфекцию, не случайно эти части тела прикрывают трусиками. И объяснить, что если постоянно крутить свое ухо, оно заболит. То же касается и члена и влагалища. Не нужно играться с ними постоянно - они этого не любят и пользы от этого не будет.

В общем, попытайтесь добиться, чтобы ребенок не проникся к мастурбации особой любовью, но в то же время не чувствовал себя виноватым. Понял, что этим не следует заниматься на людях, но в то же время не пытался постоянно уединяться для самоудовлетворения. Запомнил, что половые органы не предназначены для демонстрации и чужих прикосновений - так вы, скорее всего, сможете предотвратить групповые занятия онанизмом в детском саду и в школе или сексуальное насилие со стороны старших.

Что еще может помочь справиться с ситуацией? Ваша ласка, в том числе и телесная, - не забывайте лишний раз обнять своего малыша, погладить перед сном, пощекотать пяточки, сделать массаж, хотя бы всем известные «рельсы-шпалы». Также можно призвать на помощь физическую активность - если мы постоянно сдерживаем ребенка, не разрешая ему прыгать и бегать, его нерастраченная энергия может пойти в другое русло.

Обучение игре и выражению эмоций, новые увлечения и интересные занятия - все это тоже отвлекает ребенка от занятий онанизмом.

А теперь о том, в каком возрасте чего ждать.

До 2-х лет дети манипулируют половыми органами так же, как и другими частями тела, - таким образом они просто их изучают, удовлетворяют свой интерес. После 2-х лет ребенок начинает стимулировать гениталии уже с целью получения удовольствия.

В 3-4 года ребенок осознает, что эти действия предосудительны в глазах взрослых, но по-прежнему стремится получить удовольствие, даже через запрет. Если малыш прячется, трогая свои половые органы, - это означает, что он достаточно развит для своего возраста, чтобы понять интимность своих действий.

В 6 лет ребенок окончательно усваивает, «что такое хорошо и что такое плохо», понимает, что в мастурбации есть нечто неприличное и неподобающее, даже если родители напрямую не говорили ему об этом. В этом возрасте он изо всех сил старается быть послушным, заслужить похвалу, поэтому онанизм если и не прекращается совсем или на время, то начинает носить эпизодический характер и проходить в условиях повышенной секретности.

Лет в 9-10 ребенок заново или впервые открывает для себя самоудовлетворение. Однако в этом возрасте оно уже напрямую связано с развитием сексуальности и, в принципе, мало чем отличается от аналогичного занятия у взрослых. В это время необходимо поговорить с сыном или дочерью о половой жизни, о действии и строении половых органов, объяснить, что чрезмерная мастурбация может привести к проблемам во взрослой интимной жизни.

Напоследок повторим еще раз: если ребенок, не пренебрегающий мастурбацией, не занимается ею при каждом удобном и неудобном случае, не делает это прилюдно, не имеет проблем в общении со сверстниками и в учебе и владеет информацией на эту тему - достаточной для его возраста - причин для беспокойства нет.