Качество жизни и с чем его едят. Как жить без стрессов

Есть такое понятие: «качество жизни», которым оперируют социологи и социальные работники, врачи и психологи. В «качество жизни» входят и здоровье вместе с продолжительностью жизни, и достаток-жилище-питание-работа, и радость на лице вкупе с творческими и познавательными порывами. Политики и социологи обычно меряют качество жизни «снаружи», опрашивая народонаселение и сверяясь по таблицам. Но нас с вами будет интересовать собственное, личное качество жизни, которое мы можем замерить «изнутри», а измерив – либо возрадоваться, либо подкорректировать. Для коррекции порой всего-то и нужно – наблюдательность и немного самодисциплины, а наградой будет доброе самочувствие, легкость и уверенность в своих силах, мир в душе и воля к победе.

«Кому на Руси жить хорошо?»

«Как дела? – Да все нормально, так только, спину ломит, давление скачет, настроение никуда, лег бы и лежал…» Чуть ли не каждый из нас имеет в своем окружении «почти здоровых» людей, которым вроде бы и не с чем идти к терапевту или психологу, но их внешний вид или поведене наводят на мрачные мысли. А иногда мы и сами готовы «протянуть ноги», но крепимся и ждем светлых времен, не предпринимая особых усилий по улучшению своего состояния. Для многих это стало привычкой. Да и можно ли жить иначе?

В нашей русской народной культуре есть очень живучий обычай: мериться болячками и бедами (побеждает тот, у кого проблема внушительнее), терпеть до последнего и свято верить, что так и надо. Разговор – особенно у бабушек – нередко начинают с перечесления и обсуждения своих неприятностей, а хвалиться достижениями и успехами не принято, чтобы не накликать беду. Получается, что сама ментальность во многом задает тон поведению и влияет не только на оценку собственного состояния, но и на его настройку.

И правда, жизнь в нашей «холодной северной стране» никогда не была вольготной. Мы с вами тоже воспитывались и подрастали в условиях, которые сказочными не назовешь: ясли с годика или трех месяцев, воспитатели и учителя «старой закалки», ключ на шейном шнурке у школьника. На детство-отрочество многих из нас пришелся развал Союза, экономический кризис и родительская растерянность да нервозность по этому поводу (хотя старшим поколениям, конечно же, приходилось не в пример туже). Умение терпеливо сносить передряги и засовывать поглубже свои желания оказывалось порой очень уместным. Что же из этого следует? Начнем издалека.

Коридоры комфорта

У психологов есть понятие: привычный коридор комфорта. Оно подразумевает, что большинство людей с детства привыкает к определенному уровню комфорта – физического и эмоционального – который и стремится поддерживать на протяжении всей своей взрослой жизни. Это «привычно-хорошо» отличается от любого другого «хорошо» тем, что этого уровня удовлетворения человеку, во-первых, достаточно, а во-вторых, этот уровень его не перенапрягает и не утомляет.

У этого коридора есть нижняя граница, ниже которой человеку не дают опуститься брезгливость и страх за собственное благополучие. Например, кто-то уже не может на шестой день есть один и тот же суп из одной и той же кастрюли. Или этот кто-то уже не может спать на грязном полу: на просто холодном мог, а на холодном и грязном – увольте. А другой кто-то не способен заставить себя сесть за обеденный стол, если он не застелен скатертью. Или его корежит от мелкой дырочки на футболке, а от дырочки зашитой корежит еще больше.

Но фокус в том, что у коридора комфорта есть еще и верхняя граница. И в режиме «более хорошо, чем привычно» человек тоже не может комфортно существовать подолгу, поскольку устает-утомляется от этого уровня комфорта или пугается его. И тогда он старается скорее вернуться в свою привычную комфортную нишу, чтобы избежать навалившейся на него роскоши. Все помнят Шарикова? – вот примерчик, лучше и не надо. И если кому-то одному становится муторно в слишком чистой и просторной квартире (и он незаметно для себя быстренько ее захламляет – чтоб попривычней было, покомфортнее), то кому-то другому тяжко живется со слишком большой зарплатой или слишком добрым и предупредительным супругом.

Привычные коридоры комфорта редко бывают очень широкими, так чтобы человек мог одинаково и спать на снегу, питаясь мочеными сухарями, и млеть в кресле-качалке у камина внутри аристократического особняка. Чтобы мог и залихвацки ругаться матом с сантехником, и вести рафинированную беседу о магичеком реализме в творчестве современных сербских писателей. С какой суммой в месяц человеку уютно жить, кофе по какой цене пить и одежду от какого производителя носить – все это входит в понимание личного комфорта. Ни нижний, ни верхний пределы привычного физического и эмоционального комфорта не могут быть раздвинуты случайным образом, без серьезного мотива и некоторых (иногда значительных) осознанных усилий. Притом, такое раздвигание не всегда выгодно психологически. Но многие люди способны подолгу существовать на нижней планке комфорта, если это необходимо для важного прорыва в будущем.

Откуда растут ноги у коридора комфорта – вы, наверное, уже догадались. Все зависит от того, какой комфорт показали как доступный ваши родители, что они считали приемлемым, а что – нет. И уже в три года ребенок получил общее представление о том комфорте, в котором будет жить всю жизнь. Впоследствии этот вопрос лишь уточняется и может слегка корректироваться. Это касается как мира вещей, так и мира чувств. Кому-то привычно существовать в ровных волнах нежности и предупредительности, хоть и с правом на жаление себя, а кому-то – на фоне сильных эмоциональных вспышек, рискованности, азарта – пусть даже с отзвуками тревоги.

Вот почему для хорошего качества жизни часто не так уж нужно упорно стремиться на какие-то максимально доступные высоты (где будет нам счастье) или пытаться соответствовать некоему идеалу гармонии и успешности. Для этого, скорее, необходимо найти свою социальную, финансовую, интеллектуальную нишу, в которой нам уютно и хорошо. Возможно, попытаться либо слегка расширить границы своего комфорта, чтобы не жала ни работа, ни семья, ни жилищные условия, либо продвинуть жилищные условия, доходы или работу, как-то замирив все это между собой, чтобы они удовлетворяли требованиям нашего привычного ощущения уюта и удобства. Тогда мы будем чувствовать себя «как дома» или «в своей тарелке» и сможем сказать: вот оно, счастье-то. И в этом все: и пространство для отдыха, и основа для роста, и ресурс для реализации больших интересных творческих проектов. То, что изнутри ощущается как хорошее качество жизни.

В противном случае, если мы будем слишком долго и упорно держать себя в условиях, далеких от границ нашего комфорта, это отзовется стрессами, разладом в душе, депрессиями и желанием бросить все и уйти в прекрасное далёко. Ведь не всегда же счастье заключается в высокой зарплате или дизайнерском интерьере квартиры. И чтобы счастье это не ходило стороной, стоит тихо и доверчиво прислушиваться к себе.

Прислушаемся к себе

«Я набрал телефонный номер, а там короткие гудки.

Это мой телефонный номер – значит, я с кем-то уже говорю.

Всегда-то мой номер кем-то занят, когда б я себе ни позвонил.

Никому, никому, некоммуникабельность» (с)

Немногие из нас заботятся о том, чтобы прислушаться к своим чувствам, своим телесным ощущениям и понять, например, что в данном конкретном обществе или интерьере мне плохо и хочется на воздух, но я зачем-то упорно держу себя на месте. Или что вся моя голова/желудок/суставы просят отложить работу и провалиться в сон – зато завтра на свежую голову все будет доделано за двадцать минут. Многим людям все еще сложно отказаться от эдакого «внешнего скелета» требований, норм и предписаний, которые организуют нашу жизнь, задают ей ритм и запрашивают результат на выходе. Не останавливает даже то, что в эдаком-то ритме да ради такого-то результата многим из нас приходится идти на изрядные жертвы, тратя здоровье, нервные клетки и чувство уравновешенности и довольства. Ради социальной эффективности в наш скоростной век. Ну, да разве «миллионы леммингов могут ошибаться»?

И в каждодневных трудах часто затирается один очень важный момент, который и позволяет сохранять ясность ума и волю к победе. Это «связь с собой» или то, что у психологов называется самоощущением. Такое специфическое умение слушать себя, свои внутренние процессы, вникать в свои чувства и телесные пульсации, признавать их, принимать их и реагировать на них. Реагировать лучше всего действием, если это возможно: в один момент мы понимаем, что хотим вывести себя на прогулку и делаем это, в другой момент хотим включить музыку, в третий – резво собраться для работы, в четвертый – валяться плашмя.

Если самоощущение ясное, то связь с собой позволяет планировать время и силы, исходя из собственных интересов, а не из внешних пинков, поступающих от людей и обстоятельств (к слову, никакого сверх-эгоизма тут нет: собственные интересы вполне могут подразумевать адекватную заботу о ближних, но если вдуматься, то ближним мы тоже нужны сильными и внятными, а не дерганными и хандрящими). При ясном самоощущении интересы наши реализуются хотя бы как список целей, а не лежат мертвым грузом в сознании и подсознании, блокируя жизненную активность. А цели, как бы сложны они ни были, еще могут реализовываться как результаты, давай платформу для развития и личностного роста.

И вот так слушая себя и узнавая СЕБЯ в контакте с миром, мы можем открывать свои новые грани и простраивать успешные стратегии поведения. Если результаты вашей жизни полностью удовлетворяют вас, вы счастливы, - значит, вы осознанно проживаете свою жизнь, находясь в контакте с собой. Вы осознаете свои чувства и желания, легко и приемлемо можете выразить их, удовлетворяете все свои важные потребности, и вашему телу незачем болеть.

А если результаты того, что вы делаете, вас не устраивают, если вы не понимаете, что вы чувствуете (сигналы души) и ощущаете (сигналы тела), то вам сложно осознавать свои потребности, и может казаться, будто вы живете словно бы не свою жизнь. Тогда порой тело начинает «кричать» симптомами заболеваний, и это тоже громкий сигнал об отсутствии контакта с самим собой.

К сожалению, связь с собой нам часто систематически рушат в процессе воспитания: ешь, что дают, не вредничай, это совсем не страшно, совсем не больно, перестань хныкать, бабушку нужно любить. Когда мы откровенно заставляем своих детей действовать наперекор их собственным желаниям, мы учим их не «слышать» себя, подавлять свои чувства, не быть самими собой. Конечно, в жизни есть место слову «надо» (банально, идти купаться и спать), но все эти «надобности» можно проделать и без подавления детских порывов – отвлекая, переключая, втягивая в игру или разъясняя. В общем, не разрывая контакт с ребенком, мы позволяем ему сохранить контакт с собой.

Но если умение «созваниваться с собой» порушено-покорежено в раннем возрасте, - это еще не конец. Самоощущение «ставится», как любой другой навык. Оно формируется, когда мы слушаем – слушаем себя или мир, и по большому счету, здесь особой разницы нет: слушая стук капель по карнизу, можно чудесным образом проникать в собственные ощущения и желания, видеть их, признавать их. А вникая в происходящие вокруг события, можно разглядывать свои чувства и переживания по их поводу. Помните, как у Марка Твена: смотреть на бегущую воду, горящий огонь и то, как что-то делают другие. В общем, едва ли есть другой способ любоваться рекой Жизни. Ощущая и открывая себя в ней.

Посмотрим по сторонам

Есть еще вещи, которые патологически мешают нам связаться с собой и выстроить собственную жизнь в соответствии с нашими нутряными представлениями о желаемом и должном.

Для начала посчитайте источники фонового шума вокруг себя. Включая те, что за окном. Посчитайте источники текущей информации вокруг себя, сложите то и это. Сюда войдут не только гудение холодильника или машин у подъезда, но и звуки из телевизора, рекламные щиты на дороге, баннеры в интернете, списки топов форума на страничке под шуршание ноутбука - и не только. И если рассуждать практически, то наше здоровье и возможность выдерживать современный бешенный ритм распознавания-реакции-распознавания-реакции, и так двадцать раз по кругу, обеспечивается одними и теми же веществами: незаменимыми аминокислотами, которых в пище ограниченное количество, да еще и не во всякой, и они там не одни, и для здоровой работы нужна еще хотя бы клетчатка, а еще жиры, жирные кислоты, углеводы, белки... а в капсулах объем этих нужностей тоже ограничен, да и добегут они до клеток организма в заложенном природой темпе, а не когда ситуация потребует вас к ответу. Для нормального функционирования организма нужны еще здоровый сон и отдых (желательно с устранением фоновых шумов и раздражителей).

А теперь подсчитайте, сколько в среднем вы спите в день, сколько и чего съедаете, прикиньте количество ежедневно потраченной энергии. Для развлечения можно достать старые советские книжки по кулирании с нормами питания (50-60-е годы, например, когда фоновых шумов и инфопотоков среднестатистический человек ловил в разы меньше, чем сегодня, а можно еще и дореволюционные – скажем, 1910, Елены Малаховец) и сравнить все это с нашей ситуацией. Потом положить перед собой всю информацию о шумах, раздражителях, сне и питании – и обдумать…

Система получается замкнутой: если мы прокачаем навык самоощущения и научимся держать связь с собой – это позволит отсечь лишние раздражители, поможет нам лучше спать-отдыхать и качественнее питаться. Если мы соберемся и станем «от головы» планировать время и участие в разных процессах, исходя не из чувства вины за собственную неэффективность, а из собственных интересов (поначалу даже: из интересов собственного организма), если начнем адекватно кормить себя и вовремя укладывать спать, - то укрепится контакт с собой.

И все это вместе уже способно дать очевидный намек: какой же должна быть наша единственная-неразменная жизнь, что в ней стоит починить, подкрутить или поменять местами, чтобы нам в ней было комфортно и прочно, чтобы солнце светило нам и снег падал для нас, чтобы ощущение цельности и хорошего качества жизни давали нам силы и смелость для выполнения самых сокровенных желаний. Удачи в пути!