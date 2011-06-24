Мужская неверность и как ее не допустить

Мужчины по своей природе полигамны. Это придумала не я, свои истоки это понятие берет еще из глубокой древности. Хотя лично я считаю, что это лишь некое оправдание мужской неверности, ибо последнее больше похоже на отсутствие морального воспитания мужчины. Конечно, среди женщин тоже встречаются отдельные экземпляры, но речь сейчас не об этом.

Женщина воспринимает измену как предательство и обман. Зачастую, её даже не интересует причина сего безрассудного поступка. Она не может понять, за что любящая и заботливая жена, мать его детей заслужила такое отношение?!

Самое ужасное во всем этом то, что каждый думает, что он прав. У мужчины своя причина, по которой он оправдывает свое поведение. Женщина считает, что права она и по другому быть не может, ведь именно она обиженная сторона.

Однажды, читая журнал, наткнулась на интересную фразу: «Чтобы мужчина тебе не изменял, нужно следить не за мужчиной, а за собой». В большинстве случаев причина измен собственного мужа кроется в нас самих. И соответственно, только мы можем изменить сложившуюся ситуацию, и направить по нужному нам направлению.

Череда бытовых проблем засасывает нас с головой. Кажется, что нет времени ни на что. Хотя это только кажется! Привычное становится сложным. Ты разрываешься между домом, мужем, ребенком и работой. Все нужно успеть: сад, школа, больница, покупки, уборка… в этой суете ты не заметила, как вы стали засыпать по разным краям кровати, как перестали нежиться и говорить друг другу «Люблю!».

Все чаще: «Не сейчас», «Подожди», «Некогда». Зато хорошо замечаете, что муж изменился в поведении, стал более задумчивым, его телефон постоянно при нем и такие нелепые: «Я по делам!», или «На работу срочно вызвали!» становятся нормой.

Незаметно сами для себя мы приучаем мужа к чрезмерной заботе, красоте, ласки и прочим нежностям. Это, конечно хорошо. Просто в один прекрасный момент мы не сможем уделить столько же внимания как раньше. Мужчина оказывается в беспомощном состоянии.

В конце концов, мы получаем то, что без четких инструкций и рекомендаций он не может существовать. Ему как и ребенку нужна забота и постоянное внимание. В противном случае, не получая желаемого он предпринимает попытку найти этот недостающий элемент в другом месте, точнее у другой.

Своей изменой мужчина восполняет нехватку определенного момента: будь то внимание, секс, какие-то необычные поступки, которые он не мог или не может позволить рядом с вами, или же банальное общение на неразделенные с вами темы.

Мужчина продолжает изменять до тех пор пока не насытится, пока пробелы не будут ликвидированы. Чем чаще это происходит, тем быстрее превращается в привычку и тем сложнее это исправить. И чтобы предотвратить это, а начавшееся искоренить нужно действовать.

От теории к практике…

При первом знакомстве мы всегда стараемся произвести приятное впечатление и понравиться: макияж, укладка и т.д. В общем, приятный внешний вид. И постепенно с процессом укрепления отношений, перерастающих в брак, это все исчезает, ну или мы просто тщательно маскируемся.

Почему мы не можем выглядеть всегда сногсшибательно? Почему мы превращаемся в рабу быта, причем добровольно?! Давайте подойдем к зеркалу и улыбнемся себе. Получилось? Замечательно! А если возникла хоть какая-то доля нежелания, нужно что-то менять.

Что мы видим: потухший взгляд, мелкие морщинки, бледную кожу и просто усталый вид?! Да! Мы настолько заняты домашними делами, что в нашем распорядке дня нет времени на себя. Мужчине не будет важно, как вы переложили белье в шкафу, или как вымыли пол, ему гораздо приятнее находиться рядом с красивой и ухоженной женой, волосы которой приятно ложатся на его плечи, а не надежно закручены в хвост, с лозунгом: лишь бы не мешались.

Беремся за себя

Во – первых:

Возьмите за правило принимать душ не только как средство личной гигиены, но и как средство расслабления. Пускай слегка прохладные капельки воды и любимый гель для душа освежат ваше тело. Скажите "нет" времени! Пяти – десяти минут в день, пока спит ребенок, достаточно, чтобы слегка снять усталость и стать бодрее. После душа выпейте чашку чая, вообщем кому как удобно.

Во – вторых:

Находясь дома, понятное дело не очень хочется накладывать косметику. Мы думаем, что муж и так привык к нашей естественной красоте. Конечно, он же не скажет, что вы некрасивая, когда не накрашенная. Зато наверняка заметит подведенные глазки и подкрашенные реснички. Это не займет много времени, но зато даст положительный результат.

В - третьих:

У кого нет дома любимой домашней одежды?! Наверняка она есть почти у каждой из нас. Бесформенно болтающиеся брюки, растянутые кофточки и футболки на несколько размеров больше вашего. Это все конечно, безумно удобно и уютно. Но красиво ли?

Для начала давайте выбросим все эти портящие нашу привлекательность вещицы, и теплый свитер тоже. Он хорош лишь только зимой в лесу, а на мужа никакого эффекта не произведет. Жалко? Да! Но если мы их оставим, то рано или поздно все равно в ним прибежим.

Вместо вытянутых «штанов» обтягивающие шортики или бриджики и облегающая маечка, чтобы ваши шея, руки и декольте были видны. Не нужно скрывать это все под одеждой.

В – четвертых:

Как часто вы отвечаете мужу на предложение заняться любовью: «Не сейчас», «У меня болит голова», «Я устала» и т.п. Попытайтесь поставить себя на место мужа в этот момент. Вы вся в предвкушении подходите к мужу и тут «Я устал, у меня болит голова и вообще, завтра рано вставать». Наверное, неприятно. Даже если вы устали и утомлены, секс это лучшее средство. Порадуйте себя и мужа, приобретя эротичное белье. Не думаю, что какой-то мужчина может остаться равнодушным. Поговорите на откровенные темы, может вам и вашему мужу давно хотелось бы чего то необычного. И если он будет получать все то, что хочет, зачем ему вообще кого-то искать на стороне.

В – пятых:

Помните ваш конфетно-букетный роман? Вы постоянно посылали друг другу смски, подолгу болтали по телефону, говорили «люблю!». С годами это постепенно идет на убыль. Не нужно потакать времени и обстоятельствам. Пишите часто, пишите много. О том, что любите, о том, что скучаете и ждете когда же увидитесь, о том, что вы его хотите.

Провожайте на работу и встречайте с улыбкой и нежными поцелуями, чтобы ему быстрее хотелось вернуться домой.

И просто станьте мужу не только любящей и желанной женой, но и другом. Я конечно не предлагаю пить пиво и смотреть футбол, но вот пообсуждать, как поиграла его любимая команда или послушать как в очередной раз он поменял лампочку в машине, можно.

Не нужно думать, что измена - это участь, результатом которой может только одно – развод. Все поправимо. Главное только, чтобы было желание, а у любящей жены оно обязательно найдется!