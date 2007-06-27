Не навреди своему ребенку.

http://www.babynet.ru/

Родители - существа нервные по определению. Они ребенка родили - им, что называется, и ответ держать. Но очень часто родительская тревога за ребенка превращается в манию: им везде мерещатся опасности. А особенно много опасностей скрывается в окружающих ребенка сверстниках. Вот родители и борются с ними всеми силами: запрещают общение с "плохими" детьми, допрашивают, требуют знакомить со всеми друзьями, редко одного куда-то пускают. В итоге благородное стремление выстелить каждый шаг на пути ребенка соломкой оборачивается для них огромными неприятностями и проблемами. Родители не дают ребенку возможности научиться распознавать людей и налаживать с ними отношения. А разве можно представить успешного человека без этих качеств?

Как можно навредить своему ребенку

Психологи утверждают, что ребенок, растущий в семье с гармоничными отношениями, с любящими друг друга родителями, никогда не попадет в плохую компанию. Он психологически здоров и притягивать к себе будет таких же. Если ребенок испытывает потребность в дурной компании, семью, скорее всего, нельзя считать благополучной. Вот примеры.

Частые ссоры между родителями.

Ребенка мучает то, что его родители ссорятся. Он хочет понять, почему это происходит. Родители ему этого не разъясняют, поэтому он ищет похожих контактов вне дома, тянется к детям-разрушителям. В конце концов, он просто не умеет общаться иначе!

Родители почти не обращают внимания на ребенка.

Папа живет своей жизнью (к примеру, много работает), мама -- своей (к примеру, увлечена заботами о внешности и подругами). Ребенок не получает того общения, которое ему необходимо, и старается найти его на стороне. Но не так-то просто найти хорошего, подходящего мальчика или девочку. Легче примкнуть к уже существующей активной и даже агрессивной компании.

Родители излишне опекают ребенка.

По поводу первых двух случаев вряд ли у кого-нибудь возникнут вопросы: понятно, что ссориться и не обращать внимание на ребенка нехорошо. Родители, поступающие так, хотя бы испытывают чувство вины и вызывают неодобрение окружающих. А вот стремление опекать ребенка никогда не считалось недостатком. "Я люблю своего ребенка и желаю ему добра" - это железное оправдание как будто бы дает родителям право контролировать каждый его шаг. Редкие исключения из этого правила вызывают в лучшем случае недоумение. Помните, как в "Обломове" старик Штольц отправлял своего сына в столицу, чтобы тот поднабрался ума-разума и научился жить самостоятельно? Все соседи рыдали: "Ах он изверг! Кровиночку свою из дома выгоняет, будто не отец вовсе...".

А между тем психологи считают, что контроль и гиперопека не имеют ничего общего с подлинной любовью к ребенку. Контроль и опека - вещи похожие, но не совсем. Контроль - где был, кто звонил, не смей общаться с этим и проч. - это самая натуральная агрессия по отношению к ребенку. Легко контролировать ребенка, когда он дома, на глазах. Уследить за тем, что происходит, когда за ним захлопывается дверь, сложнее. Но родители и это навострились делать очень неплохо. Ведь родители для ребенка на протяжении долгого времени - носители истины. Все их оценки - "Маша плохая", "А почему ты не общаешься с Петей, он такой славный?" и т. п. - для него очень важны. Неудивительно, что обрабатывая ребенка, оценивая по-своему всех его знакомых, их и его поступки, родители могут влиять на его поведение. "Ох, слава богу, он не общается больше с этим Васей", - радуются родители, что уберегли ребенка от дурного влияния. А на самом деле они просто отобрали у него кусочек жизни, прожив его вместо него.

Гиперопека, то есть почти все то же самое, но "в шоколаде", - это подавленная агрессия. Родителям кажется, что они заботятся о ребенке. Время сейчас беспокойное, люди всякие попадаются... Разве можно позволить ребенку одному ходить в школу? Разве можно отпускать в гости неизвестно к кому? Разве можно не расспрашивать, кто его окружает и как с ним обращаются дети? Если вы постоянно тревожитесь за ребенка -- "а вдруг что случится?" - задайте себе вопрос: "А доверяю ли я ему? Считаю ли его способным справиться с проблемами?" "Нет", - ответят за вас на этот вопрос психологи. Ведь если вы боитесь, к примеру, отпускать подростка в гости на ночь, значит, вы подозреваете, что он способен на что-то нехорошее. Или допрашиваете его, с кем он был, а значит, допускаете, что он может общаться с плохими людьми. Такой тревожный родитель очень опасен. У него нет своей жизни. Он живет жизнью ребенка и панически боится, что ребенок лишит его этой возможности. Станет взрослым, сильным, самостоятельным и просто уйдет от него. Постоянно "помогая" ребенку, тревожные родители стремятся сделать его зависимым от себя и удержать. Это сказывается не только на психологическом здоровье ребенка, но и на иммунитете. У детей "тревожных" родителей инстинкт самосохранения значительно слабее.

Как можно помочь своему ребенку

Прежде всего, с ним надо общаться. Понятно, что часто нет времени и сил, но без этого нет никакой гарантии, что ребенок вырастет благополучным. И мы уже не раз говорили, что дело не в количестве, а в качестве общения. Интересуйтесь тем, что интересно ему, а не тем, что по вашему мнению должны знать о детях их родители. Разговаривайте с ним, будьте открыты для общения, и тогда ребенок будет больше доверять вашему мнению.

Очень полезна традиция семейных посиделок. Старомодные шумные сборища с родственниками или друзьями, их детьми... Ребенок должен чувствовать свою "неотделенность", свою включенность в мир взрослых. Это не значит, что детям надо сидеть и слушать ваши нудные непонятные разговоры, - нет, они сами себя развлекут. Но понимание того, что кроме его родителей есть другие хорошие люди, среди которых он свой, дает ребенку уверенность и чувство защищенности.

Надо создавать ребенку возможности для общения. Скудные маршруты дом-магазин-кафе, по которым ребенок передвигается в машине под присмотром няни, вряд ли открывают возможности для знакомства с другими детьми. Водите их с собой в семейные фитнесс-клубы, ходите в детские центры. Конечно, проще купить большую говорящую куклу. Но ведь наследник трех толстяков все равно полюбил девочку, и сын миллионера из фильма "Игрушка" среди трансформеров запримил обычного человека -- героя Пьера Ришара!

Ребенок должен знать, что дом открыт для его друзей. Часто ребенок чувствует себя гостем в собственном доме. "Это не трогай, это не твое, а это не здесь лежало", - постоянные указания родителей на то, кто здесь хозяин, не прибавляют ребенку радости. Если ребенок знает, что родители рады всем его друзьям, что у него есть своя территория, то у него не будет нужды прятать своих знакомых и отмахиваться от расспросов.

Родителям надо понять, что ребенок имеет право на ошибку. Знания, информация, объяснения, которые мы даем детям, - все эти хорошие вещи совершенно теряют смысл без их собственного опыта и ошибок. Отнимая право принимать решения, право делать ошибки, родители отнимают у ребенка его жизнь.

Когда нужно защитить ребенка

Невмешательство в жизнь ребенка хорошо при нормальных обстоятельствах. Но время от времени возникают ситуации, когда ребенок без вас не справится.

Вы видите, что общение с кем-то опасно для вашего ребенка. Ну, например, известно, что некая Маша ворует в магазинах и подбивает на эти подвиги вашего ребенка. Просто запрещать общаться, говоря "нельзя!" - бесполезно. Это, наоборот, спровоцирует ребенка. Прежде всего надо внимательно приглядеться к себе, к вашим родительским отношениям, чтобы понять, почему же его привлекают такие дети. Надо разговаривать с ребенком, пытаясь вместе с ним разобраться, почему его тянет к Маше. Если в отношениях у самих родителей все не совсем безнадежно, ребенок прислушается к их доводам.

Вам кажется, что общение с кем-то вредит вашему ребенку. Вред ему могут наносить не только явно асоциальные дети, но и внешне вполне нормальные. Они могут использовать его, манипулировать им. Если вы подозреваете нечто подобное, надо внимательно прислушаться к себе. Действительно ли я чувствую опасность или это типичные симптомы родительской тревоги, о которой выше шла речь? Даже если ощущение не проходит, не обязательно сразу говорить о нем ребенку. Если проблема есть, то ребенок непременно ее почувствует сам. И тогда вы спокойно объясните ему, что вас смущает, допустим, в Васе: "По-моему, он тебя не любит, а просто использует". Ребенок может не поверить сразу, но задумается. Дайте ему возможность убедиться в вашей правоте.

Ребенок сам обращается к вам с просьбой решить какой-то конфликт, наказать обидчика и проч. Если ребенку угрожает настоящая опасность - его терроризирует группа хулиганов, к нему пристает ненормальный и т. п., вмешаться надо обязательно. Но где провести границу между реальной опасностью и желанием ребенка спрятаться за спину родителя? У психологов нет однозначного ответа. Одни считают, что если нет реальной физической угрозы, то лучшая помощь здесь - успокоить, разобраться, что произошло, помочь ребенку взглянуть на ситуацию с другой стороны, посоветовать. Так вы научите его самостоятельно разрешать конфликты.

Другие предлагают откликаться на всякую просьбу ребенка, не ставя под сомнение его правоту. Так он будет чувствовать, что у него есть надежная защита. В общем, это вопрос меры, решать который каждый раз придется вам самим.