Бесконфликтная дисциплина

Если ребенка постоянно дергать: «этого нельзя, и этого тоже…», то вскоре он превратится в запуганное существо с парализованной волей. А если ему будет позволено абсолютно все, то он превратится в маленького сатану. Поэтому в процессе воспитания дисциплины выбирайте золотую середину между готовностью понимать — и быть твердым, гибкостью — и непреклонностью.

Как не доводить до наказаний



Кто из нас в детстве не страдал от физических наказаний? Я думаю, что таких найдется не так много.



Теперь вопрос к родителям? А разве мы, взрослые, совершенны? Разве мы в своей взрослой жизни совсем не допускаем ошибок? Разве мы всегда правдивы, ничего не бьем, не ломаем и не проливаем, делаем все вовремя и никогда не откладываем на завтра то, что можно сделать сегодня? Разве никогда не хитрим и не выкручиваемся, и вообще, все всегда делаем строго по предписанным правилам? Почему же от своих детей — плоть и кровь нашу — мы требуем невозможного — быть идеальным ребенком?! Я согласна, что говоря о воспитании, нельзя обойтись без наказаний, но каким оно должно быть? Можно ли найти пути к бесконфликтной дисциплине ребенка? Думаю, что о такой дисциплине мечтает каждый родитель. Вот несколько правил, которые помогут наладить и поддержать в семье бесконфликтную дисциплину.

Правило первое.



В жизни каждого ребенка обязательно должны быть правила (ограничения, требования, запреты). Это правило особенно необходимо внедрить в репертуар общения с ребенком тем родителям, которые стремятся в период раннего детства (от одного до трех лет) как можно меньше огорчать детей, избегая с ними конфликтов. И потому в их лексиконе не существует настоятельного «нет» для ребенка.



Все чаще я слышу от молодых родителей фразу: «Мы своего… воспитываем по японской системе, а она предписывает — ни в чем не ограничивать ребенка до трех лет. Вот как исполнится три года, тогда и начнем требовать». Хотела бы я видеть хоть одного такого ребенка, которому до трех лет было бы позволено делать все, что хочешь, а с момента исполнения роковой цифры — три, — чтоб он безропотно стал выполнять «на полную катушку» все предъявляемые к нему требования. И главное, на том лишь основании, что вчера он стал большим. И, если уж мы затронули японскую систему воспитания, то стоит заметить, что она направлена не на то, чтобы ребенок до трех лет ни в чем не знал ограничений, а на то, чтобы он не плакал от огорчений. Улавливаете разницу между тем, чтобы «все позволять» и тем, чтобы «не допускать, чтобы плакал»?



Почему-то многие наши молодые родители положение «не допускать, чтобы ребенок плакал» интерпретировали, как «снять все ограничения». А из последнего вытекает вседозволенность, которая ни к чему хорошему не приводит. При этом одни родители ссылаются на врача-невропатолога, мол, доктор сказал не нервировать. Другие — на то, что любые ограничения снижают творческий потенциал ребенка и препятствуют свободному развитию… А японские родители, между прочим, не от требований освобождают своих детей, а изыскивают различные способы, чтобы ребенок принял предъявляемые ему правила (ограничения, требования, запреты) спокойно и без слез. Я думаю, что каждый из вас может теперь по достоинству оценить сложность этой проблемы: чтоб и «нет» понимал, и не плакал, не рыдал… Во всяком случае голову над этим поломать надо изрядно. Но зато именно поэтому ребенок к трем годам настолько прочно усваивает все предъявляемые к нему требования, что это позволяет родителям безболезненно перейти на отношение к нему, как ко взрослому (тоже, конечно, с поправками). Кроме того, это позволяет установить нерушимую эмоциональную связь между детьми и родителями. А уж какое почтение и уважение оказывают в Японии дети родителям и старшим — все знают!



Правило второе.



Правила (ограничений, требований и запретов) не должно быть слишком много и они должны быть гибкими. Это правило предостерегает от другой крайности воспитания — в духе «держания в ежовых рукавицах» (авторитарного стиля общения).



Пока ребенок еще мал определите для него основные «нельзя»: нельзя бить, кусать или щипать маму и других взрослых и детей; нельзя вырываться на улице и бежать за мячом, подходить к плите, влезать на окно, играть с огнем, ломать вещи… Список этот взрослеет вместе с ребенком и подводит его к серьезным моральным нормам и социальным запретам. Ваши основные требования должны быть неизменны. Это значит, что ни при каких условиях вы не должны их нарушать (именно поэтому их не должно быть много). Например, недопустима такая ситуация. Ребенок знает — нельзя высовываться из окна. И вдруг, провожая гостей, вы ставите его на подоконник и просите помахать ручкой. В каждом случае, когда вы объясняете ребенку, почему нельзя то или другое, объясняйте это спокойно и коротко. Не стоит отвечать: «Потому, что я так сказала», «Я так велю», «Нельзя и все!», «Так надо». Нужно пояснить: «Уже поздно», «Это опасно», «Может разбиться…» Объяснение должно говориться один раз. Если ребенок снова спрашивает: «Почему?», то это не потому, что он вас не понял, а потому, что ему трудно побороть свое желание. В таких случаях лучше показать ребенку, что вы понимаете его чувства: «Я вижу, что игра очень интересная и тебе трудно оторваться, но тогда еще пять минут и иди готовиться ко сну» или «…если тебе еще далеко до окончания, то сделай еще несколько ходов и объявляй тайм-аут до завтрашнего вечера».



Несколько слов касательно гибкости. Время от времени пересматривайте свои ограничения. Возможно ребенок их уже перерос? И, наконец, бывают особые обстоятельства. Например, ребенок знает, что он должен спать в своей кроватке, но если ему приснился страшный сон и он напуган, вы можете взять его в свою кровать, пока он не успокоится.



Правило третье.



Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка. Нередко родителям досаждает «чрезмерная» активность детей: почему им надо непременно бегать, прыгать, шуметь, лазать по деревьям, ходить по лужам, влезать в самую грязь, бросать камни, рисовать на стенах и т.д. Но ведь это и многое другое — проявление естественной и очень важной для развития детей потребности в движении, познании и упражнении. Запрещать подобные действия — все равно что пытаться перегородить полноводную реку.



Исследовать лужи можно, но только в высоких сапогах. Играть в мяч можно, но не в помещении, а подальше от окон и проезжей части дороги. Бросать камни в цель можно, если позаботиться, чтобы никто при этом не пострадал. Даже рисовать на стенах фломастерами или красками можно, если они кафельные (ведь смывается элементарно, а шедевры можно запечатлеть на фотопленку!). А некоторые родители выделяют ребенку отдельный уголок на стене, где они время от времени пришпиливают новый лист бумаги (или кусок простеньких обоев). Некоторые родители могут задать законный вопрос: «Но почему именно на стенах, разве нельзя рисовать за столом?» — Можно. Но ведь и вы предпочитаете секс без презерватива! Стадия рисования на стенах вообщем-то быстро проходит, но удовлетворить ее он должен (коль уж возникло именно это желание), иначе потом будет писать на стенах домов или в подъезде. Как говорил мой учитель, это удовлетворение инстинкта пещерного жителя.



Итак, не торопитесь сказать ребенку: «Нельзя!» Лучше организуйте для него подходящую обстановку и разрешите действовать свободно.



Правило четвертое.



Правила (ограничения, требования и запреты) должны быть согласованы взрослыми между собой. Знакомо ли вам, когда мама говорит одно, папа другое, а бабушка третье? В такой ситуации ребенку невозможно освоить правила, привыкнуть к дисциплине. Он лишь привыкает добиваться своего, раскалывая ряды взрослых. Кстати, отношения между взрослыми членами семьи от этого лучше не становятся…



Не менее важна последовательность в соблюдении правил. Если ваш ребенок обычно ложится спать в девять часов вечера, а потом по той или иной причине вы ему два дня подряд разрешали ложиться в десять, то и на третий день вам трудно будет уложить его вовремя. Он резонно возразит, что вчера и позавчера вы ему разрешали. Стоит помнить, что дети постоянно испытывают наши требования на прочность и принимают только то, что не поддается расшатыванию. В противном же случае приучаются настаивать, ныть, вымогать.



Правило пятое.



Тон, которым сообщается требование или запрет, должен быть скорее дружественно-разъяснительным, чем повелительным. Вы относитесь к категории людей, которые с удовольствием выполняют чьи-либо приказы? Сомневаюсь, что кто-то ответит «Да!» В таком случае, наверное, не стоит удивляться тому, что и дети не любят выполнять то, что произносится властным или сердитым, угрожающим тоном. Я хочу вас заверить, что при соблюдении этих правил число непослушаний вашего шалуна сократится во много раз. И тем не менее, от недоразумений никто не застрахован, и может настать момент, когда вам нужно будет отреагировать на явно плохое поведение.



Мы уже говорили о том, что вопрос о физических наказаниях обычно вызывает бурные споры. Лично я определенно против них даже тогда, когда ребенок в порыве гнева сбрасывает телевизор с тумбы, поджигает шкаф, вырезает цветочки из штор и т.п. Дело в том, что всегда подобные действия ребенка спровоцированы самими родителями. Иначе говоря, именно взрослые доводят его до такой кондиции, когда он совершает такие неадаптивные действия. И тот факт, что они его потом еще и нещадно «дубасят», говорит лишь о том, что родителям легче действовать кулаками, чем словами.



А между тем физические наказания оскорбляют и озлобляют, запугивают и унижают детей. Позитивного результата от них меньше, чем негативного. А значит, и воспитательный эффект под большим вопросом. Тем более, что ни телевизору, ни шкафу, ни шторам это уже не поможет. И кроме того, ребенок обычно и сам очень напуган тем, что натворил. По сути он наказан уже самой ситуацией, и вместо того, чтобы бить, его надо сначала успокоить, а затем обсудить случившееся. Ведь наш родительский долг не в том, чтобы драть наших детей, как сидорову козу, а в том, чтобы понять, что могло довести их до подобной реакции