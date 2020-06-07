Как прекратить срываться на своего ребёнка? Мой действенный способ

Сегодня я поделюсь с вами одной очень простой тактикой, помогающей справиться с сильным раздражением по отношению к своему ребенку.

Ни один из нас не знает заранее, чем и когда ребенок может вывести нас из себя. Очень сложно оставаться всегда уравновешенным, рассудительным и спокойным, особенно сейчас, в нелегкое время пандемии, находясь с семьей в 4-х стенах 24 на 7.

Даже сейчас любое раздражение и всплеск эмоций с вашей стороны - это сигнал вам, родителям, о том, что вас "выносит" или уже "вынесло" из позиции взрослого человека, способного думать и анализировать. Способного слышать кого-то, кроме себя самого, а именно, ребёнка, который всего лишь ребёнок, но мы об этом часто забываем. А если речь идет о ребенке с особенностями в развитии? Какое в этот момент оправдание можно для себя найти? Верно, никакое!

Что в этот момент происходит с ребёнком? О чём он думает?

Автоматически ваш ребёнок перестаёт вас воспринимать всерьез, как пусть и критикующего, но заботливого и любящего взрослого. Он вас воспринимает исключительно как агрессора, своего рода провокатора сложившейся ситуации.

Так что же делать, если чаша терпения переполнена и вы вот-вот лопнете от негодования и непонимания, как успокоить малыша?

Всё просто:

Спросите себя: "А сколько мне лет?", А как я вёл себя в его возрасте?”. Ведь вы уже были ребенком, а ваш сын или ваша дочь - нет.

Если вы явно ощущаете, что вам меньше, чем в паспорте, то уйдите от вашего ребёнка подальше. Я вполне серьезно. Лучше перекипите, проанализируйте, но не подходите к своему ребёнку, дабы не вступать в полемику с себе подобным и не делить "куличики в песочнице".

Попейте чайку, съешьте что-нибудь сладкое, примите душ, переключитесь на что-нибудь.

А немного успокоившись спросите себя снова: "Почему мне так тяжело? Почему я так злюсь и раздражаюсь, и что с этим делать, ведь это не нормально?"

И попробуйте услышать свой ответ, сугубо своё подсознание. Уверена, что он будет примерно таким: "Я очень устала. Я хочу отдохнуть. Я хочу спать. Мне так хотелось отдохнуть вместо того, чтобы снова убирать разбросанные игрушки и вытирать разлитый на полу компот, так хотелось бы почитать любимую книгу, а не сидеть за выполнением уроков, просто встретиться с друзьями, а не сидеть который час за лепкой очередного мишки из пластилина. "

А после этого мысленно пожалейте себя примерно так, как вас жалела в детстве мама или папа. Но не забывайте и о том, что ваши родители "терпели" все ваши выходки и продолжали вас любить и всегда прощали, поскольку вы были ребёнком. Так простите и своего ребёнка. Он ещё мал и неразумен.

Это на 100% работает.

Простой вопрос самому себе "А сколько мне лет?" воистину творит чудеса, действительно помогает многим спуститься с позиции агрессора до позиции родителя, который слышит своего ребёнка и помогает ему справиться со своим поведением и вспышками эмоционального напряжения.

Я знаю, мой дорогой читатель, что помимо непослушного и такого своенравного ребенка, в вашей жизни может быть много других проблем: безденежье, болезни, ссоры с близкими, плохие отношения между супругами, вечная работа и не только за стенами дома, но и работа над собой самим.

Но очень важно, во благо вашего же ребёнка, всегда понимать, в какой момент вы начинаете "вылетать" из роли взрослого человека и постараться вернуться обратно, как можно скорее. В противном случае будет срабатывать лишь накопительный эффект и доверие между вами и ребёнком будет таить на глазах. А главное - будет потерян авторитет родителя.

Что делать, если ситуация повторяется?

Безусловно, обратиться к специалисту. У вас всегда есть несколько вариантов:

- Записаться на очную консультацию;

- Записаться на онлайн-консультацию;

- Записаться на диагностический онлайн-курс.

Специалист - это человек, который не только работает с ребенком, но и учит родителей, как правильно работать с ребенком, потому что ни один человек не поможет вашей семье так, как поможете вы сами.

Фото: www.pexels.com

Автор: Надежда Самойлова, мама 4-х детей