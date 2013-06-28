Чтобы тело запело. Телесно-ориентированная психотерапия

Все мы хотим счастья, хотим свободы и легкости, силы и красоты. При этом в жизни мы сталкиваемся еще и с болью, с напряжением и скованностью – и в теле, и в душе. Кто-то преодолевает эти препятствия легче, а кто-то – стопорится на них. Есть разные способы помочь себе двигаться по жизни плавно. Сегодня мы расскажем о телесно-ориентированной терапии, которая «разговаривает» с телом и именно через тело помогает улучшать свою жизнь.

Откуда берутся трудности?

Массажисты или остеопаты могли бы рассказать об удивительной вещи: как много мышц в нашем теле постоянно напряжены, когда в этом нет никакой необходимости! Казалось бы, это же логично и экономно: в свободное от работы время «отключать» ненужные, чтобы они расслаблялись и отдыхали, это подтвердит вам любая кошка. Однако люди – существа сложные, и живут они в навороченном цивилизованном мире, где такого расслабления почти никогда не происходит. И тому есть причина.

Об этой причине ученые начали догадываться давно, и первым о ней заявил психолог, ученик Фрейда, Вильгельм Райх: в ходе своей работы с пациентами он заметил, что человеческие эмоции и человеческие мышцы работают согласованно. Если человек испытывает определенные эмоции, это влияет на разные группы мышц – они напрягаются или расслабляются, и наоборот: глубокое воздействие на определенные мышцы вызывает к жизни некоторые эмоции. Тогда Райх выдвинул теорию о том, что эмоции влияют на мышечный тонус, а напряжение мышц влияет на чувства.

Многие психологи с воодушевлением приняли эту идею о взаимосвязи эмоций и мышц – и принялись разрабатывать разные техники для налаживания жизни своих пациентов. В основном, жизнь предполагалось улучшать через воздействие на мышцы тела. Так возникла и распространилась телесно ориентированная психотерапия.

Сегодня в Екатеринбурге и других крупных городах появляется все больше «телесных» специалистов, у которых можно получить грамотную помощь и поддержку.

«Панцирь» для характера

Посмотрите на грудного малыша: все свои чувства и переживания, все дрыги ножками и замирания он проделывает естественно, ни секунды не тормозя их. Он плачет, когда расстроен, смеется, когда счастлив, оживленно копошится, когда видит кого-то родного. Но так будет не всегда. Воспитывать ребенка – значит, учить его сдерживать свои естественные импульсы. И не просто сдерживать, а выражать их в дозволенное время и в разрешенной форме. Именно так, как это принято в нашем обществе. И такой процесс воспитания редко обходится без травм.

Травма случается тогда, когда малышу приходится «затолкать обратно» свои переживания и долго терпеть их, напрягаясь. Когда ребенок пытается сдержать плач, потому что «плакать некрасиво», или пугается, но не может получить поддержки, или решает другую сложную эмоциональную задачу, ему требуется много усилий мышц таза, живота, диафрагмы, шеи, челюсти… Если сложные ситуации в жизни ребенка (да и взрослого) повторяются, напряжения этих мышц становятся привычными. Телесные терапевты называют это «мышечным панцирем». Хроническое напряжение мышц – это плата за отказ от естественного выражения эмоций.

Поэтому, кстати, хорошо бы нам, родителям, научиться помогать деткам переживать сложные чувства гармонично, без долгого «терпячества», до полного расслабления.

Что же в этом плохого?

«Мышечный панцирь» в современном мире – это неизбежно. Так стоит ли печалиться? Мы, и правда, не всегда можем позволить себе бить кулаком по столу или стонать и извиваться, - как говорится, «что люди скажут?» - мы вынуждены привычно контролировать и иногда прессовать себя – так может быть, это хорошо, и «панцирь характера» нам только помогает? Представьте на минуточку, что все вокруг, как грудные младенцы, плачут, когда плачется, и далее по списку.

Но плохая новость заключается в том, что постоянное напряжение мышц приводит к плохому кровоснабжению органов, а это уже дает слабость и ощущение переутомления, спайки во внутренних органах и вялотекущие воспаления. Напряженному человеку трудно переживать перемены и стрессы, получать удовольствие от жизни и работы, понимать свои чувства и желания. Имея крепкий «мышечный панцирь», сложно искать и видеть новые комфортные и интересные способы существования: «зажатое» тело привычно ходит по своему жизненному кругу.

Спасительный вывод заключается в том, что надо помогать себе расслабляться хотя бы время от времени! Давать себе хорошую, качественную передышку. И, конечно же, многое зависит от степени напряженности каждого человека: кто-то зажат больше – а кто-то меньше. И именно тем людям, которым сложно расслабляться и свободно переключаться на разные задачи, можно посоветовать обратиться к телесной терапии. Ее методы эффективны не только при психологических сложностях, но и при заболеваниях психосоматической природы: а это экземы, миомы, нарушения гормональной сферы, аллергии, мигрени, высокое или низкое кровяное давление и другие недуги, частично обусловленные длительным стрессом.

Некоторые методы «телески» внешне похожи на массаж, некоторые – на гимнастические упражнения, некоторые – на танец. В них не будет длинных разговоров, выяснения проблем и рассудочных установок, а будет – воздействие на зажатые мышцы. И еще все методы телесной терапии объединяет то, что они помогают «расслабиться и получить удовольствие» сразу же после сеанса или занятия, открыть в себе новые ресурсы и возможности и почувствовать больше жизненной силы.

Не просто массаж…

Часть техник похожа на массаж: это ребалансинг, танатотерапия, рольфинг. Но это более глубокий и пристальный «массаж». Особенность заключается в том, что терапевт со знанием дела прикасается к мышцам клиента, «разрабатывает» суставы, «читая» клиентское тело, как книгу его переживаний. А клиент довольно часто при этом входит в контакт со своими эмоциями, которые были «заблокированы»: чувствует жалость к себе или злость, страх или раздражение. Бывает, что клиент не чувствует ничего, «улетая» в мысли или проваливаясь в глубокое и очень тихое состояние. Главное - в этом контакте с зажатыми мышцами и эмоциями заключается секрет изменений, которые начинают происходить, словно сами собой.

…и не просто гимнастика

Другие направления «телески» предлагают клиентам комплексы двигательных и танцевальных упражнений (метод Александера, Фельденкрайза, Лоуэна). Эти техники тоже позволяют почувствовать напряжения мышц и прийти к их расслаблению, встретиться с вытесненными чувствами и даже обнаружить способности, которыми мы располагали, но утратили по мере взросления. В этом случае терапия может быть как индивидуальной, так и групповой.

В двигательных методах много внимания уделяется умению слышать свое тело и свои чувства, отличать собственные ощущения от социально привитых образов. Большинство упражнений – медитативные, они помогают вырастить ощущение внутреннего покоя и приводят к благоприятным изменениям во всей личности.

Для повседневного применения «на дому»

Существуют простые рекомендации в русле телесной терапии, они помогут расслабиться, стать гибче, радостнее и устойчивей.

* Время от времени, находясь в комфортной обстановке, полезно направлять свое внимание на чувства. Что я сейчас ощущаю? – может быть, печаль, умиротворение или раздражение. Разрешите этому чувству свободно течь, даже если оно вызовет физические проявления: слезы, сжатые кулаки или улыбку до ушей.

* Точно так же полезно порой спросить себя: чего хочет мое тело? – возможно, упасть и полежать, или дать пинка, издать радостный вздох, потянуться, - очень ценно разрешать себе выполнять движения, которые так напрашиваются. Если при этом никто не пострадает морально и физически.

* Но если вам ОЧЕНЬ хочется выполнить действие, которое вы выполнить не можете из соображений безопасности или этики, то спрячьтесь и все равно сделайте что-то похожее. Вы не можете стукнуть или рыкнуть на разозлившего вас человека, – зайдите за угол и пошипите там, помашите сжатыми кулаками, - телу все равно, ГДЕ вы это сделаете, ему важно, чтобы вы это СДЕЛАЛИ. И скорее всего, вы удивитесь, как быстро придете в себя и найдете решение проблемы.

Расслабиться и получать удовольствие

Разумеется, мы никогда не придем к свободному и естественному состоянию грудного младенца, ибо во взрослой жизни есть свои нормы. И телесная терапия не претендует на снятие всех «блоков», чтобы клиент мог спонтанно орать или прыгать. Но все системы телесно ориентированной терапии стремятся научить человека быть более расслабленным и естественным – в отдыхе, в действии, в любви. Все они сходятся на том, что нам не нужно тянуться к чему-то совершенно новому и развивать новые мышцы и ощущения. Важнее убрать ненужное: отучиться от отягчающих нашу жизнь привычек и «вернуться» в собственное уютное тело.

Ведь от того, как человек чувствует себя в своем теле, очень сильно зависит то, как он чувствует себя в мире и в жизни.

фото: http://globallookpress.com/