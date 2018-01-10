Почему мы так сильно устаём? Казалось бы, очень простой вопрос, на который легко ответить: «наверное, потому что мы много делаем». Но на деле оказывается, что делаем мы гораздо меньше, чем делали наши бабушки-дедушки , работаем не по 20 часов в сутки и не в шахтах. При наших условиях — комфорте, развитии технологий — мы бы должны были жить легко и счастливо.

Откуда берётся усталость?

Я сразу опущу физические причины — каторжный труд или проблемы со здоровьем или же условия работы (шум, толпы людей, стресс…). Потому что в этом случае сложно что-либо изменить, остаётся уповать только на лекарства. Я буду говорить о тех причинах, которые зависят только от нас и с которыми мы вполне способны что-нибудь сделать.

Самую первую причину я обозначу словом «сдерживание». Очень много сил и энергии уходит на то, чтобы сдерживать себя — «не сказать лишнего», «не сделать ошибки», «не обидеть» — это то, что чаще всего крутится в голове в этот момент. Лучше, конечно, ничего не говорить и ничего не делать, а вдруг будет хуже. Поэтому все наши претензии, негативные эмоции (и позитивные тоже), планы, желания — всё это подавляется и вытесняется. И кажется, что так действительно правильно, что так другому будет лучше.

В реальности же всё обстоит совершенно иначе. Сдерживая себя и никак себя не выражая, мы тем самым не даём другим людям узнать, что с нами происходит. Мы принимаем решения за них, заранее предсказывая их реакцию и лишая их возможности сделать выбор.

Вторая причина — это обиды и нерешённые ситуации. Это действительно тяжело — постоянно выяснять, кто прав, кто виноват, прокручивать в голове планы мести или переживать своё унижение и бессилие. На эти процессы нужны силы, в них много разных болезненных чувств, которые сами по себе способны выбить из колеи. Только вот обидчику от этого ни холодно ни жарко — никак, а мы себя изводим и мучаем.

Ещё одна причина усталости заключается в неумении просить о помощи. Часто близкие готовы поддержать, но сам человек не хочет или не может сказать о том, что ему эта поддержка нужна. Потому что «попросить» по разным причинам связывается в сознании с «унизиться» или «выставить себя слабым». Мы должны со всем справиться сами, даже если от этого страдает качество выполняемой работы или если мы сами при этом себя загоняем до изнеможения.

И даже если мы решились попросить о поддержке и у нас есть возможность отдохнуть и набраться сил — часто получается так, что мы в этот момент не можем расслабиться. Установки на «нельзя отдыхать», «ты недостаточно сделал» и прочее — прочно сидят в голове и не дают о себе позаботиться. Мы должны быть роботами, всесильными и идеальными. У нас всё должно получаться и мы не имеем права на ошибки. Все эти мысли роем налетают и буквально съедают всё время отдыха, принося с собой чувство вины.

Когда причины нашей усталости лежат в перечисленных выше ситуациях, то самым первым и главным шагом для того чтобы выбраться из хронической усталости будет…. выбор. Мы можем либо смириться с нашей ситуацией как с данностью и принимать лекарства, либо менять себя, научиться чему-то новому — выражать свои потребности, справиться с обидами, научиться просить о помощи и научиться расслаблаться. Ситуация «между» — когда мы не можем ни простить ни продолжать обижаться — как раз и отбирает больше всего сил. Признание своей неспособности справиться с усталостью может парадоксальным образом сделать её немного легче переносимой.

Фото: www.globallookpress.com